17 кондитеров, у которых ярких историй и фото больше, чем розочек на торте

Домашние кондитеры не просто выпекают будничные десерты, а вкладывают в них столько тепла и фантазии, что порой получаются настоящие произведения искусства. Взять к примеру торт в виде «Звездной ночи» или букет из пирожных, на которые хочется налюбоваться, а потом слопать за обе щеки.

Недавно у меня был забавный заказ — торт в подарок девушке на юбилей 35 лет... Заказывал ее муж. В процессе обсуждения декора (а он длился 3 дня), какие только идеи не посещали мужчину... Но самая яркая была эта: торт в стиле «Гарри Поттера» с Гермионой. Но чтобы у Гермионы было лицо его жены и она пинала футбольный мяч... После этого он подумал еще сутки, но потом решил заказать другое оформление. До сих пор интересно, что творилось в душе этого мужчины, потому что идеи были прямо противоположные друг другу... agamelina

Работаю кондитером, делаю торты на заказ. Однажды звонит мужик, говорит: «Хочу торт для жены, на годовщину. Она любит розы и шоколад. Я говорю, мол, без проблем, сделаем. Он говорит: «И напишите пожалуйста: Машенька, прости, что я дурак». Я говорю: «Прямо так написать?» Он говорит: «Прямо так. Она поймет». Я написала. Через неделю он звонит снова. Говорит, что торт был отличный. Я спрашиваю: «Помогло?» А он такой: «С тортом — да. Теперь надо чтобы вы написали кое-что на пироге для тещи». Я говорю: «Что написать?» Пауза. «Ну и кто теперь балбес, Тамара Степановна?» © Не все поймут / VK

«У меня были тысячи кулинарных блесток, пинцет и мечта. 22 часа спустя торт по мотивам „Звездной ночи“ Ван Гога был завершен! Кстати, сам тортик был вишнево-миндальный»

Решила как-то проявить любовь и приготовить своему мужчине слоеный пирог с лимоном. Раньше для этого мы дома перекручивали лимоны с сахаром. И это было просто идеальной начинкой. Но перекрученных не оказалось, и я додумалась сделать из слайсов и просто хорошо присыпать сахаром. В итоге сахар вытек и на тесте остались только кислющие лимоны. Мой ненаглядный пробует первым. Я вижу, по глазам, что что-то не так. Но он улыбается и нахваливает. Я тогда еще не знала, что сахара там не осталось. А еще не знала, что кислое он не ест вообще, совсем! Попробовав свой кусочек, я поняла, что это есть невозможно. nastya_prokachaet

Мой папа очень требовательный. У него всегда есть правило — если уж за что-то берешься, то делать это надо лучше всех и оригинально. Так моя сестра начала печь торты и папа не то, чтобы не поддержал, но сразу же сказал, чтобы она прикольное что-то делала. Прошло пару месяцев, у папы день рождения и сестра испекла торт, который выглядел так же, как папин любимый салат «Селедка под шубой», но все же оставался тортом. Кажется, когда папа понял, что это на самом-то деле не салат, то я увидела в его глазах сердечки. С того дня он считает сестру самым талантливым кондитером и агитирует в будущем открыть заведение, где десерты будут выглядеть как основные блюда, потому что считает, что это точно всем понравится. © Карамель / VK

«Я начинающий кондитер и не знала, что украшения лучше выкладывать после выпечки. Но, честно, я просто в восторге от получившихся брауни-троллей. Съем все сама»

Пеку торты на заказ, клиенты всегда довольны. А вчера прилетает сообщение от какой-то дамочки, мол, внутри торта была скорлупа, есть невозможно. И в конце: «Верните деньги, иначе я вам всю репутацию испорчу!» Я чуть не разревелась! А потом нашла ее в соцсетях, а у нее там фотка, глядя на которую я понимаю, что это моя бывшая коллега. Она все мечтала зарабатывать на дому, но боялась начать, ведь ничего путевого толком делать не умеет. А тут увидела мои успехи и решила подпортить настроение с левого аккаунта. Моя подруга, которая тоже знает эту дамочку, сходу ее вычислила по стилю письма. Я через час отправила ей нашу общую фотку со старой работы с припиской: «Надеюсь, скорлупки были не простые, а золотые?» Так она сразу закинула меня в блок. ADME Elenaki Kavardaki только что На левом аккаунте было реальное фото? Тогда почему он левый? Ответить

Хотите одну историю из жизни кондитера? Сижу такая спокойно в соцсети, смотрю ролики у видеографа и тизер со свадьбы. И вдруг вижу знакомое лицо девушки которая заказывала у меня свадебный торт. Только вот свадьба у нее не 29 июня, а 29 июля. У меня в этот момент сердце реально чуть не остановилось. Застыла, пересматриваю и думаю, не может быть! Проверяю заказ, все верно стоит июль, 29. Пишу ей на всякий случай, а она спокойно отвечает: «Да, 29 ИЮНЯ, доставка к 9». Я говорю: «Но вы же на июль заказывали?» И тут до всех доходит что произошла опечатка, перепутали месяц два раза подряд. Перед принятием заказа я еще раз подтверждаю дату и там тоже был июль. Хорошо, что все вовремя заметили. Но адреналина я хапнула. kabiikenova

«Торт, который только что испекла моя мама. Она подумавает скоро перестать выпекать, так как зрение уже не то. Но я думаю, ей будет очень приятно, если ее работу похвалят»

Заказали у меня торт в стиле принцессы на день рождения девочки. Отправила заказ, а через час звонит клиентка и вопит: «Вы в своем уме? Как мы это гостям подадим?! Как мы это бабушкам покажем?!» Я ничего не понимаю, прошу прислать фото. У меня глаза на лоб полезли, когда я увидела, что перепутала заказы и отправила им торт, который у меня заказали для девичника, с веселыми фигурками и подписями от подружек невесты. Тут до меня доходит, что я перепутала коробки и детский торт до сих пор в холодильнике. Благо, получилось быстро отправить его с курьером и поменять. Заказчица, конечно, сначала очень возмущалась, но потом все-таки оставила на моей страничке положительный отзыв. На девичнике, кстати, торт тоже ушел на ура. ADME

Мечта ребенка — это бабушка-кондитер, и у меня бабушка мечты. Сейчас она тоже иногда печет, но в моем детстве было золотое время бабушкиной деятельности. Помню, какой на 10-летие у меня был торт — здоровенный медведь с шариком в лапе, а еще на какой-то праздник бабушка сделала трехъярусный, с фигуркой принцессы на самом высоком ярусе. Все мои друзья мне завидовали, потому что их мамы обычно или какой-то «Муравейник» слепят, или вафли сгущенкой смажут, а у меня на праздниках были не десерты, а произведения искусства. © Палата №6 / VK

«Я приготовила этот сладкий букет из 85 пирожных»

Мой младший брат всю жизнь был отличником, а в 11 классе сообщил, что никуда поступать не будет и его оценки стали хуже. Очень тяжело восприняли это родители, у них были большие надежды на брата. А когда услышали, что он будет зарабатывать на жизнь кондитерством, так вообще еле пережили это. Сколько же тогда дома было ссор и разговоров с надеждой, что мой брат передумает. Но он не передумал. Как в 11 классе по видео с интернета начал выпекать торты на заказ, так и до сих пор занимается этим, развивается и учиться дальше. Я очень рада, что он нашел себя и делает то, что ему нравится. Но еще больше меня радуют родители, которые наконец-то приняли его решение. Приняли настолько, что на день рождения собрались подарить ему курс у известного кондитера, который брат давно хотел пройти. © Не все поймут / VK

Выношу торт из подъезда для клиента и встречаю соседку с другого этажа. Она говорит:

— Оо! Сама печешь! Надо заказать как-нибудь!

— Буду рада, спасибо!

— А ты не работаешь?

— Работаю. Делаю торты.

— Ммм... ну, это тоже работа, — отвечает она, с полным непониманием, что это действительно работа. Трудоемкая, ответственная, дотошная и очень времязатратная. Опять она:

— Ну, я тоже пеку, только не украшаю.

Обычно, на этом диалог заканчивается. Почему, многие думают, что печь торты — это не работа? yulia_mishkevich

«Испекла тортик в виде книг на день рождения дочери своей коллеги. Мне самой он показался очень милым, решила похвастаться»

История с неожиданной концовкой! Юбиляр заказал себе торт в прямоугольной форме. Попросил две начинки. «Медовик» и «Молочная девочка» с кремом маскарпоне. Вес для него был неважен. Главное, чтобы вкусно и гостям понравилось. Я согласовала с ним все детали, постаралась исполнить все нюансы. Вес готового торта вышел 6кг. Цена 15000. Я огласила цену, но заказчик наотрез отказался платить! Представляете! Так и сказал: «А не многовато ли будет, дорогая жена?» А вы как считаете, кто из нас прав? natural_cakes_rnd