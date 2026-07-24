20 человек, которым роскошный отдых принес не только маленькие радости, но и повод улыбнуться
Летом многие уходят в отпуск и проводят его по-разному. Кто-то отправляется на дачу, другие — в Турцию и Египет на «все включено», ну а третьи решаются на роскошный отдых в люксовых отелях, домиках и даже каютах. И такой вот фешенебельный отдых может подарить не только маленькие радости и светлые моменты, но и множество поводов для улыбок.
- Появился у меня обеспеченный мужчина. На день рождения повез меня в Италию на роскошную виллу. Все уши прожужжал, что владельцы готовят «незабываемый сюрприз». Прилетаем, нас встречает персонал. Узнав про сюрприз, я засмеялась в голос, ведь мне предложили собирать урожай на винограднике владельца виллы. И ведь там помпезно это преподнесли, мол, это большая привилегия. Ребят, да я эти ковыряния в земле и сборы урожая видеть уже не могу, хватило в детстве.
- Примерно 20 лет назад мой друг остановился в роскошном отеле в Пномпене, столице Камбоджи, и решил отдать там вещи в стирку. Это стоило дорого, но они уже долго путешествовали, и некоторые вещи нуждались в стирке. Позже в тот же день он заметил женщин, которые стирали белье традиционным способом в реке у моста, и решил сделать снимок. В процессе съемки он вдруг понял, что они стирали его брюки.
«Мы отдыхали в сельской местности Тосканы, и в местном отеле жили 4 кошки, которые разгуливали по саду и подружились со всеми гостями. Забавно, но именно они стали главной изюминкой нашего пребывания и сделали весь отдых еще более запоминающимся».
- Мальдивы. Всегда мечтала там побывать, представляла, как буду бегать по белоснежным пляжам и пугать крабов своей красотой. Так, собственно, и получилось. Бегала и пугала крабов только я. Остальные же в дизайнерских нарядах никого не пугали. В какой ресторан ни приди, на какой кусок пляжа ни взгляни, везде вот эти томные тела в бикини, которые делают селфи. Никто не плещется в Индийском океане. Поверьте, вообще никто! А если плещется, то с селфи-палкой наперевес и 5 минут от силы. Никто не наслаждается возможностью шикарно поплавать в открытом бассейне. Все сидят на краешке в очередной незамысловатой позе для соцсетей. На седьмой день отдыха я пришла в бассейн и плашмя в него упала. Просто пришла и просто упала от радости. И плавала-плавала. Ко мне подошла женщина и сказала, мол, как приятно смотреть на человека, который радуется. Но, предположила, что это наш первый день на острове, и оттого столько восторга, что я, аж, от радости в бассейн свалились? Когда я ей сказала, что день был седьмой, она прям-таки ахнула.
- Когда-то отдыхали за границей в Китае на острове Хайнань. И сразу пятизвездочный отель, лоджия с видом на море. Балдели 10 дней до первого тайфуна. Такой стены дождя я еще не видел. Естественно, лоджия наполнилась водой, которая через плохой уплотнитель дверей хлынула к нам в номер. Положил полотенце и зажал дверью, затем вычерпал 20 ведер, и мы спасены!
«Вот в таком виде мы получали свежие полотенца в круизе».
Но если их вот так вот сворачивают, жмякают, то они уже не особо и свежие...?
- Я в 9 лет отправился с родителями на курорт. Дело было на Багамах, поэтому там было много американцев. Я зависал в зале с бильярдом и всяким таким. Играли там в пинг-понг два американца, и ускакал у них мячик в мою сторону. Ну, я как вежливый ребенок его им поднял и отнес. Опять ускакал мячик, я опять принес. А они смотрят на меня: да это же бедный туземный мальчик, кормится тут промеж отелей, мячики подает. И дали мне доллар. А я ничего не понял, кроме того, что дают — бери. Взял и пошел. И только несколько лет спустя я догнал, что мне дали чаевые.
- Я останавливался в шикарном отеле, где в коридоре сидел обслуживающий персонал. Каждый раз, когда вы выходили из номера, они входили и приводили комнату в идеальное состояние. Меняли использованные полотенца, вытирали и мыли стаканы. Разглаживали постель и пылесосили.
«Моя кошка 6 дней прожила в отеле со спа-салоном. Судя по отчетам и фото, которые мне оттуда присылали, она отлично провела время».
- Бронировала номер с двумя большими кроватями. Отель новый и выше средней категории. Приехали поздно, уставшие и очень голодные. Идем в номер, а там только одна кровать. Я иду обратно и объясняю, что бронировала другой номер. Менеджер мне говорит, что такое, к сожалению, случается, если бронировать через третьи руки. Я уже начала смиряться с положением, но она протянула мне еще 2 карты и дала второй номер бесплатно на все время проживания.
- Мама привила мне любовь к впечатлениям. Она всегда говорила: «Свое жилье — это база, остальное — это впечатления. Никакая вещь, машина, часы не заменит те простые радости и эмоции, которые дают путешествия». Она водила меня в театры, музеи, красивые ресторанчики; возила в другие города и страны. Самым первым ярким впечатлением для меня стала поездка в Доминикану. Мама выбрала отель, где точно есть фламинго. И вот пляж, океан, я, и рядом свободно гуляют эти птицы! Мы пробыли там недолго, но это навсегда убедило меня, что ничто материальное не заменит впечатления.
«Вид из моего номера в отеле в Равелло».
- Лет 5 назад в Дубае отдыхали и решили в последний день шикануть и заселиться на ночь в роскошный отель. Там заселение с 15:00, но номер не был готов почему-то, и мы ждали еще 2 часа. В качестве извинений нас поселили в видовой номер с гостиной, доступом в отдельный лаундж и дворецким! Так что в хороших отелях, где заботятся о качестве сервиса, все возможно.
- Довелось с женой в Тунисе в шикарном отеле отдохнуть. Анимации там нет, есть огромный талассо-центр, все рестораны исключительно а-ля карт, в фойе мужчина на рояле играет. Отдыхали там в основном пожилые французские парочки.
- Поехали с мужем отдыхать в далекие края, заселились в небольшой, но очень хороший отель с видом на океан. В первый же вечер познакомились с приятной пожилой парой. Под конец разговора мы с мужем чуть не упали: они оказались хозяевами этого места и предложили переселить нас в свободный люксовый номер, и до конца отдыха подкидывали нам всякие плюшки. Думали, что есть какой-то подвох, и это не бесплатно, но в вечер перед отъездом, когда хозяева с нами прощались, они сказали, что мы им очень напомнили их в молодости, оттуда и такая щедрость.
«Я отдыхала в пятизвездочном отеле в Мексике. Вот еда, которую нам подавали в номер».
- А мы отдыхали на самом большом Мальдивском острове, Ган. При регистрации на внутренний рейс взвешивали не только багаж, но и пассажиров с ручной кладью. Райское место, атолл в форме бублика, внутри тишь да гладь, снаружи океан бушует. Это такое место для испытания отношений, мы все время были вдвоем, непривычно! Все экскурсии — это морские прогулки. Дневная рыбалка, ночная рыбалка, рыбацкая деревня, прогулка в поисках морских скатов. И совершенно потрясающее небо! И вода в другую сторону закручивается! Было очень классно, отдохнула, перезагрузилась. Очень красивые растения, которые у нас только в цветочном увидишь. И огромные летучие мыши, которые ели фрукты! И лагуна в 15 метрах от номера, у меня нигде больше такого не было!
- У меня был дворецкий на круизе и, казалось, он может сделать все. Он даже сам предлагал свои услуги, так как мы ни о чем особе не просили. Например, он спросил, во сколько мы просыпаемся, и, получив наше разрешение, каждое утро за 10 минут до пробуждения тихо приносил нам выбранные нами напитки и выпечку. А еще однажды нам понадобилась булавка, и он принес поднос с булавками разных размеров.
«Познакомьтесь с Аннабель, кошкой, живущей в отеле».
- Подобрали нам отель в Турции, дорогущий. Завлекали тем, что «сейчас там отдыхает Джейсон Стэйтем». Посмотрели в интернете — реально отдыхает! Берем. Прилетаем, жена на шезлонгах высматривает звезду. Тут официант заметил ее интерес, поманил ее за угол и показал свою фотку со Стэйтемом и женой. Сказал, что они вчера улетели. Она расстроилась, конечно, но отель и правда роскошный оказался, мы не пожалели.