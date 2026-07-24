20 человек, которым роскошный отдых принес не только маленькие радости, но и повод улыбнуться

Летом многие уходят в отпуск и проводят его по-разному. Кто-то отправляется на дачу, другие — в Турцию и Египет на «все включено», ну а третьи решаются на роскошный отдых в люксовых отелях, домиках и даже каютах. И такой вот фешенебельный отдых может подарить не только маленькие радости и светлые моменты, но и множество поводов для улыбок.