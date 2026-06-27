А у меня была такая история с кабачковой икрой. У меня аллергия на рыбу. И вот. Детский сад, мне лет 5. Впервые нам дали эту икру. А я воспитателям говорю: у меня аллергия на рыбу. Они пытаются меня убедить: это же кабасок. Нл я стояла на своем! Икра - это икра, звучит подорительно и выглядит тоже. Есть не буду! А сейчпс, как этот Гоша, обожаю икру))
15 историй о бывших одноклассниках, где нашлось место и доброму смеху, и теплым воспоминаниям
Стоит только собраться на встречу выпускников, как в памяти тут же всплывают школьные истории. Те самые, которые годами переходят из разговора в разговор: про хулиганов и отличников, способных удивить весь класс. А еще всегда интересно узнать, как сложилась жизнь бывших одноклассников, кто какую профессию выбрал и каким человеком стал спустя годы.
В этой подборке — истории, в которых прошлое встречается с настоящим. Здесь есть место доброму юмору, маленьким радостям и теплым воспоминаниям о времени, когда главным поводом для переживаний была контрольная по математике, а весь мир умещался в стенах родной школы.
- В школе у нас был невинный, наивный парень, которого звали Гошей. Гоша не любил школу, учебу и все, что с этим связано. Зато он обожал школьную столовку. Иногда мне казалось, что Гоша проводил там больше времени, чем на уроках. Его любила заведующая, которая постоянно подкармливала парня. Да и порции у него были явно больше, чем у остальных детей. Еще Гоша обожал кабачковую икру, которую остальные дети называли жижей. Он наминал ее по 4 порции за раз, поэтому и получил кличку Икорный Барон. Гоше было абсолютно все равно на мнение остальных, он кайфовал от столовки. Он ушел после 9 класса. Ровно с того момента о нем никто и ничего не слышал. Вчера я узнал, что Гоша удачно запустил свое производство кабачковой икры и сейчас рубит миллионы. Пацан к успеху шел, что еще тут сказать.
- Когда в 11-м классе мы проходили по литературе Шукшина, каждому нужно было прочитать и пересказать один любой его рассказ. И тут нашу учительницу заменяла другая. Наш одноклассник Серега нифига не читал, но общую суть и стилистику рассказов Шукшина просек. Поэтому вышел отвечать, нагородил отсебятины про девушку-доярку, в которую влюбился парень из города, который приезжал в деревню на практику, и так далее. Ну а что, рассказов много, даже учитель всех не знает. «Пять» получил.
- У нас в классе был парень — учился из рук вон плохо, его практически выгнали после 9-го класса. А потом встречаю его лет через 5. Катит на «Мерседесе»: у него свой бизнес по ремонту машин. Говорит, у него дар чинить машины. Начинал с батиного гаража.Теперь с семьей каждое лето отдыхает на Тенерифе, в Испании. Есть жена и дочь.
Работа руками приносит деньги, да. Вспоминается мем:
Я лор и лечу горло.
Я гастроэнтеролог и лечу желудок.
Я стоматолог и лечу в Дубаи)
Сразу видно, что эта первоклашка слева задаст всем жару
- Отпуск, Турция. Муж оплатил самый дорогой отель. И тут на ресепшене вижу бывшую одноклассницу! А она всю школу в одних джинсах проходила. Ну, я в шутку: «Ого, откуда деньжищи?» А она открывает телефон. Мои глаза полезли на лоб, когда она показала свой сайт. Оказывается, она делает авторскую куклу на продажу. Заказчики — Азия. В Азии очень любят куколок с белыми фарфоровыми личиками.
Есть азиатские БЖД куклы. Они лет 5 назад стоили 50-60 тыс. У подруги такая бвла. Сейчас, навернон, вообще космос
- Времена до ЕГЭ. Мой друг и сосед по парте Сашка — редкий везунчик. Был экзамен по истории, Сашка вытащил билет, в котром была 2 вопроса: про Петра Первого и НЭП. А он 21 век вообще не успел подготовить! Так однокласснику перед ним задали дополнительно рассказать про НЭП. Пока он рассказывал, Сашка все записывал и удачно сдал!
- Мой одноклассник выкрутился на уроке английского: вышел рассказывать тему про Канаду. Начал так: «I like Canada, but I like England more». И дальше начал шпарить про Биг-Бен. Ну и четверку получил.
Кажется, этот парень понял, что ждет его следующие 11 лет
- В нашем классе было 2 двоечницы. Одна сейчас тортами занимается, печет и дизайн на них делает, другая тату-мастер. У обеих был талант к рисованию. Нам тогда 14-15 было, помню, я даже сказала их родителям: «Отправьте их учиться в художку». Но они меня не послушали.
- У меня была странная одноклассница. Она везде таскала свой огромный пенал. У нее было в нем все: канцелярия, разные штучки, липучки, какие-то непонятные железячки. Казалось, что он бездонный и в нем можно найти всё, что угодно. Однажды ее посадили ко мне на урок химии. Я тогда сидел такой голодный, а химия все не заканчивалась. Тогда в шутку решил спросить у этой одноклассницы, нет ли у нее в этом волшебном пенале что-то перекусить. Когда она достала оттуда пирожок и угостила меня, я офигел.
- У нас был один мальчик, который, читая английский текст «по ролям», перевел «Girl» как «Карл». Наша Зинаида Марковна (англичанка) была в недоумении: «Ну, почему Карл-то?» Ответ, без тени сомнения: «Потому что с большой буквы!»
Первое сентября. Прощай, беззаботное детство
- Я училась в лицее. Все шло спокойно, прилично, а в 11-м классе мы стали хулиганить. Например, классная упрекала нас (и справедливо!), что мы не дружные, не сплоченые. А нас-то сформировали в 10-м классе, откуда сплочености взяться? И однажды приходим на урок биологии, а учительницы нет. И главному заводиле, Васе, пришла гениальняа идея: закрыться изнутри! Похихикали, закрылись на ключ от кабинета, который лежал на столе. Учительница пришла, подергала дверь и пошла за ключами. Мы-то хотели просто пошутить, а потом открыть ей. Но она ушла надолго. Мы ждали-ждали, и так как это был последний урок, сбежали домой. Потом Вася писал объяснительную, формулировку не помню, но, мол, хотел погрузиться в биологию и закрылся для приватности.
- Нашей главной хулиганкой класса была Аня. Учились мы в лицее, поэтому ее хулиганство выражалось в том, что она красилась, носила коротковатые юбки. Получала тройки, в целом была дерзкой и даже танцевала на столе в столовой во время школьной дискотеки! Встретила ее на днях — работает в полиции. Иронично.
- У одноклассника были родители строгие. Дрюкали его за оценки. Хотели, чтобы он юристом стал. Школу он закончил отличником. Потом, бац, узнаю, что вуз он бросил после того, как год отходил на вечерние актерские курсы для взрослых. А его туда друг за компанию позвал ходить. Но его заметили и взяли играть в театр! Стал актером и доволен!
- Наш одноклассник Витя только в математике был более-менее, а все гуманитарные науки — мимо. Учился на 3 и 4, и, в общем, ничего серьезного из себя не представлял. Тихоня, анимешник. А теперь — лучший мастер по ремонту телефонов и компьютеров в городе. Крутая машина и 2 раза в год в отпуск то на Бали, то на Мальдивы.
Кажется, что у всех выпускников в 90-е были похожие фотографии. Словно их снимал один фотограф
- Неожиданно я встретилась с несколькими одноклассницами на новогоднем корпоративе известного банка. Я была Снегурочкой, а они работали в банке. Я сначала застеснялась. Потому что именно я была той самой отличницей, которую учителя ставили в пример — не то, чтобы я этого просила. Потом мы поболтали и выяснили, что они — простые сотрудники, а я работала арт-директором кафе (ну и красивая вела НГ за хорошие деньги, а зачем другую Снегурку нанимать?). Но, глядя на ситуацию через 10 лет, понимаю, что, может, банк был лучшим решением для карьеры.
- Одноклассник был тем парнем, который еле катился на тройках. Когда в старшей школе нам ввезли первые громоздкие компьютеры, с интересом отнесся только он. Да так, что «крышу» снесло. Стал часами засиживаться, литературу искать, а после школы нашел несколько таких же двинутых, организовал первый в городе кооператив по ремонту и наладке компьютеров. Через год уже купил себе отдельную трехкомнатную квартиру, а спустя 20 лет владеет огромной компьютерной успешной фирмой в Канаде.