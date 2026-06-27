15 историй о бывших одноклассниках, где нашлось место и доброму смеху, и теплым воспоминаниям

Стоит только собраться на встречу выпускников, как в памяти тут же всплывают школьные истории. Те самые, которые годами переходят из разговора в разговор: про хулиганов и отличников, способных удивить весь класс. А еще всегда интересно узнать, как сложилась жизнь бывших одноклассников, кто какую профессию выбрал и каким человеком стал спустя годы.

В этой подборке — истории, в которых прошлое встречается с настоящим. Здесь есть место доброму юмору, маленьким радостям и теплым воспоминаниям о времени, когда главным поводом для переживаний была контрольная по математике, а весь мир умещался в стенах родной школы.