15 светлых историй о школе и универе с запахом мела и смехом на задней парте

Не зря люди так часто вспоминают школу и универ. Там были добрые учителя с юмором, веселые одноклассники и даже первая любовь. А еще вкус булочек и пиццы из столовой, зубрежка билетов и удачные обстоятельства при сдаче экзаменов. В этой подборке как раз такие теплые и яркие истории, которые окутывают уютом, как мамины объятья.

