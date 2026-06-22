15 светлых историй о школе и универе с запахом мела и смехом на задней парте
Народное творчество
22.06.2026
Не зря люди так часто вспоминают школу и универ. Там были добрые учителя с юмором, веселые одноклассники и даже первая любовь. А еще вкус булочек и пиццы из столовой, зубрежка билетов и удачные обстоятельства при сдаче экзаменов. В этой подборке как раз такие теплые и яркие истории, которые окутывают уютом, как мамины объятья.
- Наша учительница по английскому — веселая и оригинальная дама. Поэтому вместо того, чтобы звать нас по именам и фамилиям, она зовет нас теми английскими словами, которые мы исковеркали. Таким образом, у нас в классе есть Кукумбер, Холодайник, Потатох, Исланд и Аутумн. И, кажется, ребята планируют добиться того, чтобы «клички» были у всех (я в этом не участвую, я уже три года Кукумбер).
- Я сдавала в универе историю. Мне попался вопрос про Александра III. Я про него ничего не знала, но про Александра II знала много. Поэтому я сдала так: «Александр III был сыном Александра II, который сделал...» (и пошла рассказывать, перечислять). Сдала на 5.
aleksa525
- Я очень не хотела идти на выпускной в 11 классе, но все говорили, что пожалею, что не каждый день такой праздник и мне точно там будет весело. Но за неделю до выпускного выяснилось, что все должны прийти с парой, и тогда я точно решила, что остаюсь дома. Я вообще не знала, с кем мне идти, много плакала по этому поводу. Тогда мама не выдержала и сказала: «Если все уж так плохо, то бери кота и иди с ним!». Ну я и пошла с котом! И знаете, я ни разу не пожалела, потому что питомец у меня послушный, да еще и стал главной звездой вечера! Действительно, очень жаль, что выпускной лишь раз, я бы сделала так еще раз.
ADME
- Экзамен по истории, тяну билет. Тема: события в стране в период с 1955 до 1965 года. А я знала даты до 55-го и после 65-го. Ну я такая, до 55 было-то. Препод спрашивает про отрезок из билета. Я: «После 65-го было это». Препод не унимается. Ну я и ответила что-то типа: «А в выбранный отрезок мы видим последствия событий до 55-го и предысторию событий после 65-го». Сдала в итоге.
vasilisa_number_one
- До 8-го класса я училась в одной школе, а потом решила перейти в гуманитарный лицей. Первый экзамен были язык и литература. И получила я за них что-то вроде 3 и 2. Уже веселое начало. Дальше были английский и то, что мне не давалось — математика плюс задачки на IQ. И вот, все экзамены написаны, приходим с мамой в понедельник в лицей и смотрим на доску с оценками. Я начинаю смотреть снизу: моей фамилии нет. Я почти пала духом, и тут поднимаю глаза наверх: у меня 5 по английскому и 5 по математике. Чистое, незамутненное счастье! Дело в том, что в старой школе меня откровенно обижали, а новая школа дала мне друзей, замечательных учителей и хорошее образование.
ADME
- Когда учился в школе, у нас в столовке продавали вкуснейшую пиццу. Наверное, в каждой школе были такие мини-пиццы. Школу я закончил несколько лет назад. Пришел проведать классную, выходил от нее и шел мимо столовки. Почувствовал тот самый запах, пошел и купил себе пиццу. С удовольствием ее съел и чуть не прослезился, вспоминая беззаботные школьные времена.
ADME
- У моего брата на уроке истории начали спрашивать что-то по теме, связанной с Леонардо да Винчи. И как раз в то время вышла игра «Ассасин крид», и вот брат вспомнил про него оттуда и начал рассказывать, какие изобретения Леонардо придумал, а еще, что у него был друг Эцио Аудиторе да Фиренце (главный герой из игры). Брат получил 5-ку. Говорит, все сидели в классе, еле сдерживаясь от смеха.
gabisafarova
- У нас в универе был препод по истории, до сих пор вспоминаю и улыбаюсь. Мужику лет под шестьдесят было, но такой живчик, что многим молодым фору бы дал. Он, когда лекции читал, так активно жестикулировал, что иногда казалось — сейчас или стол перевернет, или в окно вылетит вместе с рассказом. Мог скакать по аудитории, размахивая руками, как будто у него сабля, а не указка в руке. Особенно угарно было, когда он про Петра Первого рассказывал, вставал на стул и начинал орать: «Рубить бороды!» — половина группы лежала от смеха. Но при всем этом, знание материала у него было на высоте, даже двоечники слушали. Вот таких бы побольше, тогда б учеба была веселее.
- Вступительные в универ. Я учила историю как ни в себя. Меня учитель на курсах ставил всем в пример. Больше всего я любила античность и средние века. Но, начиная с 20 века, наши дни не лезли никак. И вот в ночь перед экзаменом я пытаюсь утрамбовать в голову 20 век, НЭП. И вот дальше НЭПпа я не смогла . Вся голова была забита историей с доисторических времен. Пошла сдавать. В билетах было 2 вопроса: древность и наши дни. И наши дни был именно НЭП — последний вопрос, который я знала. 5!
derzkiy_deutsc
- У нас в лицее была Лера. Училась на отлично, но то волосы в красный покрасит, то еще что. А тут она сделала маленькую тату на запястье. Завуч взвыла: «Ты же девочка!» Вызвала родителей. Приходит мать — макияж, укладка. Но тут она сняла плащ — а у нее вся рука в татуировках, от кисти до плеча. Посмотрела на дочь и говорит: «Лер, я же тебе говорила: маленькие татуировки — это неинтересно». Говорят, у завуча было такое лицо, что ни в сказке сказать, ни пером описать.
ADME
- Учила анатомию. 250 вопросов к экзамену. Вечером перед экзаменом разом выучила 60 билетов. А проснувшись, в первый и последний раз в жизни я не смогла вспомнить ничего, что учила в тот вечер. Вообще.
Вытаскиваю билет. Один вопрос просто мимо. У экзаменатора звонит телефон. Он начинает разговаривать. Я параллельного с ним начинаю нести абсолютно несвязную чушь со словами из вопроса, который не знаю. Преподаватель кладет трубку, и я ему: «Ну, это был третий вопрос, переходим к четвертному».
9 баллов.
katrin_chereshko
- Когда в универе сдавала гос экзамен по истории, мне попался билет, ответ на который я не знала хорошо. Помнила только несколько деталей. И я начала рассказывать издалека и очень долго. Через несколько минут препод уже заскучал и сказал: «Давай к сути». Я высказала 2-3 предложения, которые точно знала и получила самый высокий балл в группе.
imigulya.eng
- Я поняла, что препод по английскому плохо мешает билеты. Я всегда брала первый билет, и он реально был первый. А темы типа рассказать о себе, моя семья. Причем я — студент-экономист. В итоге у меня 5 в дипломе, хотя английский знаю так себе.
jullysalnikova
- Тетя — учительница математики. Может одним взглядом успокоить весь класс. Как-то она обнаружила, что пропал ее новый плащ — подарок мужа. И тут один из самых хулиганистых учеников молча вскочил и куда-то убежал. Минут через 20 возвращается — весь мокрый от пота, с плащом в руках. Оказалось, он быстро вычислил хулиганов-шутников и вернул пропажу. Тетя потом спросила:
— И зачем ты вообще полез разбираться?
А он только плечами пожал:
— Ну вы же нормальная. Вас жалко стало.
ADME
- Вытянула билет. Первый вопрос не знаю, зато второй знаю на «отлично». Села к преподу и говорю: «Первый совсем легкий, давайте начнем со второго, а первый на десертик?» Рассказала второй, специально выстраивая рассказ так, чтобы сформулировать доп вопросы. Ответила. Первый протараторила по верхам со счастливой улыбкой. В итоге «отлично»!
go_timmary
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