"Потому что на десять девчонок,по статистике девять ребят"(с).Ситуация явно ухудшилась...
20+ зарисовок о школьных выпускных, от которых веет теплой ностальгией
Для многих школьников выпускной — это тот день, когда приходит пора попрощаться с тёплым детством и вступить в новую, неизведанную, но такую увлекательную взрослую жизнь. Кто-то со светлой грустью обнимается с учителями, другие предпочитают провести этот вечер с родными, а третьи, позабыв обо всех заботах, радостно отплясывают с одноклассниками. И какие бы воспоминания ни оставил выпускной — смешные или трогательные, — яркие впечатления об этом дне сохраняются и спустя годы.
- Я в одиннадцатый класс перевелась из другой школы, с одноклассниками так сдружиться и не успела — вся в подготовке к экзаменам была. Денег на выпускной у родителей особо не было, так что на выпускной решила не идти. Все равно пообщаться особо не с кем. Договорилась с подружками из предыдущей школы, что на следующий день погуляем. А наша классная и самая активная мамочка из родительского комитета все равно уговорили моих родителей сдать деньги и отправить меня туда. Мама еще зачем-то и видео оплатила. Не хотелось расстраивать родителей — пошла. Но сбежала еще до окончания официальной части. Зато на следующий день отлично с девчонками погуляли.
«Я отказался от выпускного: слишком дорого для нашей семьи было на тот момент. Сидел с приятелем, мне позвонил отец и сказал, чтобы я топал на выпускной — меня пропустят. И вот мы с одноклассниками встречаем рассвет»
- Мой выпускной пришёлся на 1994 год. Платье я сшила себе сама — шикарное чёрное, с блёстками, которые сыпались с него на всех окружающих. А рукава у наряда были из фатина. Тогда ещё в моду не вошли платья, похожие на свадебные. Наоборот, все барышни хотели выглядеть как роковые дамы, одевались в чёрное, красное или тёмно-синее. В общем, мы поели, попили, поплясали в школьной рекреации. Сходили на Москву-реку, пока ещё весь город спал. Да и разошлись по домам. Я проспала часов до 12 дня и поехала подавать документы в универ.
- Я пошла на выпускной на высоченных каблуках и всю дорогу не могла понять, почему я бреду как пингвин. Дома же, когда туфли примеряла, я нормально ходила! И только в школе дошло: ноги в обуви скользили из-за колготок. Быстренько забежала в пустой кабинет, сняла колготки и зашагала как королева. Правда, продолжался мой успех только минут десять, а потом походка пингвина вернулась.
- Выпускной, меня на вальс пригласил первый красавчик класса! Кружимся, и вдруг после очередного па он прижимается ко мне теснее. Я аж зарделась. Танец закончился, а он всё льнёт, мне шагу не ступить. Говорю: «Саш, пойдём к столу!» А он покраснел и шепчет: «Оль, у меня брюки треснули! Прикрой меня, пожалуйста!» Так мы с кавалером и проковыляли в обнимку к гардеробу, где я ему свою кофту выдала, чтобы Сашка её на пояс повязал. Через час ему родители джинсы привезли на смену, и кофта вернулась ко мне, но тот танец я ему до сих пор припоминаю.
«Собираюсь на свой школьный выпускной»
- Я на выпускной очень хотела пойти, но у родителей было туго с деньгами. Уже смирилась, и тут за месяц до дня икс прибегает радостная мама — ей на работе премию дали. Хватило и на праздник, и на шикарный наряд. Погуляли мы отлично, я была настоящей принцессой. И только через пару лет выяснила, что ради моего выпускного родители обручальные кольца продали. Хорошо, что я тогда уже работала. Пришлось подужаться, но за полгода я накопила на новые кольца для мамы и папы. Они их до сих пор носят.
- После выпускного гуляли с друзьями на Алых Парусах. Шли какими-то дворами, наткнулись на местных пацанов. Дальше классика: «Есть чё?», наши парни молчат, глазки в пол. А я, нежный цветочек, говорю, мол, есть. Мармеладки. И тут толпа пацанчиков начинает перебирать эти мармеладки, выбирая те, что повкуснее. Поболтали про окончание школьного года, я щебетала про поступление... Потом спросила, как пройти до «Спортивной», показали, рассказали, удачи пожелали. До метро добрались благополучно, вспоминаю нашу встречу с теплотой. Надеюсь, у них всё хорошо.
- На выпускной устроили для учителей концерт. Отплясываю я на сцене, делаю очередное па, а у меня из декольте что-то вылетает и катится прочь. Зал лёг от смеха, а наш физик подошёл и смущённо протянул мне эту штуку. Я аж краской залилась, ведь это оказался тюбик помады. Когда красилась перед номером, места на столике не нашлось, решила его в декольте засунуть, а позже в сумочку положить. А от волнения про него забыла. Меня потом ещё долго бывшие одноклассники Царевной-лягушкой называли.
А чего такого стыдного. Не тампон, не вкладыш лифчика. Всего лишь помада.
«После 11 класса посадил несколько ростков дубов около школы. За 13 лет они много чего пережили, но несколько деревьев до сих пор растут. А совсем недавно я узнал, что ель на заднем фоне посадила моя мама, так же как и я — после выпускного»
- Я заканчивала 9-й класс в 2009 году, денег на выпускной не было, но мне очень хотелось на нем побывать, так как почти все одноклассники уходили в техникумы и колледжи. В это время моя мама училась в институте и, видимо, обмолвилась одногруппникам о том, что ее дочь не сможет пойти на выпускной. Специально она бы точно не стала рассказывать. И ее одногруппники скинулись мне на праздник. Собрали прилично — даже на туфли хватило. А девочки предложили мне несколько своих платьев на выбор, одно подошло идеально. В итоге этот выпускной был лучше и душевнее, чем в 11 классе, я до сих пор помню этот поступок маминых одногруппников и благодарна им за подаренный мне праздник.
- Я на выпускной из 9 класса купила отрез натурального шелка. Шелк был шикарный, ярко-голубой. Одна беда — моя старая швейная машинка этот шелк могла только жамкать, все в складочку делала. Пришлось руками шить, аккуратно все обрабатывать, а ткань еще и сыпалась. Красивое платье получилось. А босоножки на каблуке в 9 см мама мне выделила из своего гардероба. Туфли подошли идеально. Сейчас бы это все смотрелось не очень, однако тогда все прошло отлично.
- Наша классная руководительница не любит сладкое, а на каждый праздник учителей часто задаривают конфетами. Перед выпускным она решила пошутить и сказала: «Никакого сладкого покупать не надо, даже банка огурцов лучше». Так что мои одноклассники не растерялись: двое действительно пришли на выпускной с банками солёных огурцов и помидоров! Учительница, конечно, здорово удивилась, но искренне поблагодарила за эти подарки.
Я в универе давала взятку за "зачет" по физкультуре консервами. Шпроты и армейская тушёнка покорили сердце физрука).
«Долго ломали голову, в чем дочери идти на выпускной. Как все — в корсете и с разрезами, плюс накладные ресницы и брови — не вариант. А тут дед привез из Монголии халат-дэгел»
- На выпускном, уже в конце, когда мы с ребятами решили пойти встречать рассвет, моя мама взяла пакет, в котором была моя сменная одежда, и пошла по столам собирать туда какую-то еду: нарезку, фрукты и прочее. А потом всю эту снедь вручила мне. И я, и одноклассники тогда сильно смутились. В результате пакета хватило метров на 500 прогулки — поклевали все. А на юбилее выпуска вспоминали, как ели из пакета, и было в кайф.
Навеяло. Правда, не на выпускном это было, а уже на третьем курсе института. Придумали мы отмечать День рождения группы в начале первого семестра. Хорошо посидели в ресторане, пора уходить, а еды ещё много осталось. Собрали то, что можно было унести, да и пошли в ближайший сквер догуливать. Разложили на пенёчке, а ни ложек ни вилок нет. И тут один из наших товарищей достаёт из кармана ресторанную салфетку, а в ней завёрнуты две вилки... Говорит, я подумал, а как мы есть будем, руками что ли, вот и прихватил. Мы посмеялись, но как-то стыдно стало, что украли посуду. Парень клятвенно обещал, что потом отнесёт в ресторан эти вилки.
- У меня выпускной был в 2002 году. Все девчонки были одеты в роскошные платья, а огромные прически у них были залакированы на века! Я решила еще и ногти наклеить. На следующий день мы все поехали на дачу к однокласснику продолжать веселиться. Помню, я сидела на деревянном пирсе у речки, вела задушевные беседы с одноклассницами, параллельно отклеивала эти длинные красные накладные ногти и в воду их кидала.
- Вспомнила свой выпускной. В нашей деревне парикмахера не было, надо было самой прическу делать. Решили мне стойкие кудри завить. За день до праздника заплели косы, намазали их крепким чаем с сахаром. И что вы думаете: в день икс расплетаем волосы, а они оказались неподатливыми и сбились в жгуты. Пришлось мыть голову и срочно придумывать что-то другое.
«У нас на выпускном были почти одни девчонки — гимназия гуманитарная. Эх, не хватало нам парней»
- В 2002 году в нашем классе сдавали по 5000 на выпускной. Родители у меня отличные, но денег в тот момент действительно было немного. Так что я получила аттестат, но отмечать с классом отказалась. Не хотела тратить зарплату родителей за месяц ради одного вечера. И мама, и папа уговаривали пойти, я была непреклонна. В результате мы с будущим мужем и мамой просто посидели в кафе, отец в ту ночь работал. Потом перед экзаменами слушала истории одноклассников, и каждый сказал, что я правильно поступила. А так класс у нас дружный, мы все до сих пор общаемся.
- Я на выпускной пришла в прямом платье, а многие девочки нарядились в пышные. Из-за этого они не могли сесть в концертном зале. Так что мальчики и те девочки, у которых были прямые платья, сидели, а по бокам стояли барышни в объёмных платьях. Было красиво. Но вот зачем некоторые девочки надевали на выпускной свадебные платья, я не понимаю. Наверное, их было проще найти.
- Далекий 1978 год. В моду вошла «горка» (как в те годы назывались эти туфли, уже не помню). И мне достались такие босоножки на выпускной! Я была самой крутой: подружки на шпильках сдались уже в середине вечера, а я продержалась до самого конца, упала уже дома.
«Мы сдавали на выпускной кучу денег, но я вообще не пожалела (отдала все карманные, и родители добавили чуток). Фоток нормальных не осталось, зато воспоминания — супер!»
- У меня с выпускным платьем приключилась неприятность. Белую ткань мы нашли по огромному блату. Платье шили в ателье, и получила я его прямо перед выпускным. Надела — а оно просвечивает! На вручение диплома, которое проходило на площади, я не пошла. Пряталась по кустам. Потом сбегала домой и переоделась в джинсы и рубашку, сшитую из красивой наволочки.
- В 2016 году мы с дочкой искали ей платье на выпускной. Длинное она не хотела, цветастое — тоже, платье-торт а-ля свадебное — тем более. В итоге нашли симпатичное оранжевое платье на бретельках, с короткой юбкой годе. Цвет ей очень шел, позже нашли балетки в тон, и я успокоилась. На выпускной я приехала после работы, дочь выглядела миленько в своем наряде и с красивой укладкой, но что-то мешало глазу. А утром следующего дня оказалось, что платье было на ней задом наперед! По ее словам, этикетка была в боковом шве, молнии не было вообще, она примерила так и так, и второй вариант ей больше понравился. И ничего, отплясала. Мы потом долго это вспоминали.
А вот еще несколько теплых подборок историй о школах: