20+ зарисовок о школьных выпускных, от которых веет теплой ностальгией

Навеяло. Правда, не на выпускном это было, а уже на третьем курсе института. Придумали мы отмечать День рождения группы в начале первого семестра. Хорошо посидели в ресторане, пора уходить, а еды ещё много осталось. Собрали то, что можно было унести, да и пошли в ближайший сквер догуливать. Разложили на пенёчке, а ни ложек ни вилок нет. И тут один из наших товарищей достаёт из кармана ресторанную салфетку, а в ней завёрнуты две вилки... Говорит, я подумал, а как мы есть будем, руками что ли, вот и прихватил. Мы посмеялись, но как-то стыдно стало, что украли посуду. Парень клятвенно обещал, что потом отнесёт в ресторан эти вилки.