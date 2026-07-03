20+ зарисовок о школьных выпускных, от которых веет теплой ностальгией

Истории
03.07.2026
20+ зарисовок о школьных выпускных, от которых веет теплой ностальгией

Для многих школьников выпускной — это тот день, когда приходит пора попрощаться с тёплым детством и вступить в новую, неизведанную, но такую увлекательную взрослую жизнь. Кто-то со светлой грустью обнимается с учителями, другие предпочитают провести этот вечер с родными, а третьи, позабыв обо всех заботах, радостно отплясывают с одноклассниками. И какие бы воспоминания ни оставил выпускной — смешные или трогательные, — яркие впечатления об этом дне сохраняются и спустя годы.

  • Я в одиннадцатый класс перевелась из другой школы, с одноклассниками так сдружиться и не успела — вся в подготовке к экзаменам была. Денег на выпускной у родителей особо не было, так что на выпускной решила не идти. Все равно пообщаться особо не с кем. Договорилась с подружками из предыдущей школы, что на следующий день погуляем. А наша классная и самая активная мамочка из родительского комитета все равно уговорили моих родителей сдать деньги и отправить меня туда. Мама еще зачем-то и видео оплатила. Не хотелось расстраивать родителей — пошла. Но сбежала еще до окончания официальной части. Зато на следующий день отлично с девчонками погуляли.
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«Я отказался от выпускного: слишком дорого для нашей семьи было на тот момент. Сидел с приятелем, мне позвонил отец и сказал, чтобы я топал на выпускной — меня пропустят. И вот мы с одноклассниками встречаем рассвет»

Shutnik0242
только что

"Потому что на десять девчонок,по статистике девять ребят"(с).Ситуация явно ухудшилась...

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  • Мой выпускной пришёлся на 1994 год. Платье я сшила себе сама — шикарное чёрное, с блёстками, которые сыпались с него на всех окружающих. А рукава у наряда были из фатина. Тогда ещё в моду не вошли платья, похожие на свадебные. Наоборот, все барышни хотели выглядеть как роковые дамы, одевались в чёрное, красное или тёмно-синее. В общем, мы поели, попили, поплясали в школьной рекреации. Сходили на Москву-реку, пока ещё весь город спал. Да и разошлись по домам. Я проспала часов до 12 дня и поехала подавать документы в универ.
  • Я пошла на выпускной на высоченных каблуках и всю дорогу не могла понять, почему я бреду как пингвин. Дома же, когда туфли примеряла, я нормально ходила! И только в школе дошло: ноги в обуви скользили из-за колготок. Быстренько забежала в пустой кабинет, сняла колготки и зашагала как королева. Правда, продолжался мой успех только минут десять, а потом походка пингвина вернулась.
  • Выпускной, меня на вальс пригласил первый красавчик класса! Кружимся, и вдруг после очередного па он прижимается ко мне теснее. Я аж зарделась. Танец закончился, а он всё льнёт, мне шагу не ступить. Говорю: «Саш, пойдём к столу!» А он покраснел и шепчет: «Оль, у меня брюки треснули! Прикрой меня, пожалуйста!» Так мы с кавалером и проковыляли в обнимку к гардеробу, где я ему свою кофту выдала, чтобы Сашка её на пояс повязал. Через час ему родители джинсы привезли на смену, и кофта вернулась ко мне, но тот танец я ему до сих пор припоминаю.
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«Собираюсь на свой школьный выпускной»

  • Я на выпускной очень хотела пойти, но у родителей было туго с деньгами. Уже смирилась, и тут за месяц до дня икс прибегает радостная мама — ей на работе премию дали. Хватило и на праздник, и на шикарный наряд. Погуляли мы отлично, я была настоящей принцессой. И только через пару лет выяснила, что ради моего выпускного родители обручальные кольца продали. Хорошо, что я тогда уже работала. Пришлось подужаться, но за полгода я накопила на новые кольца для мамы и папы. Они их до сих пор носят.
ADME
  • После выпускного гуляли с друзьями на Алых Парусах. Шли какими-то дворами, наткнулись на местных пацанов. Дальше классика: «Есть чё?», наши парни молчат, глазки в пол. А я, нежный цветочек, говорю, мол, есть. Мармеладки. И тут толпа пацанчиков начинает перебирать эти мармеладки, выбирая те, что повкуснее. Поболтали про окончание школьного года, я щебетала про поступление... Потом спросила, как пройти до «Спортивной», показали, рассказали, удачи пожелали. До метро добрались благополучно, вспоминаю нашу встречу с теплотой. Надеюсь, у них всё хорошо.
  • На выпускной устроили для учителей концерт. Отплясываю я на сцене, делаю очередное па, а у меня из декольте что-то вылетает и катится прочь. Зал лёг от смеха, а наш физик подошёл и смущённо протянул мне эту штуку. Я аж краской залилась, ведь это оказался тюбик помады. Когда красилась перед номером, места на столике не нашлось, решила его в декольте засунуть, а позже в сумочку положить. А от волнения про него забыла. Меня потом ещё долго бывшие одноклассники Царевной-лягушкой называли.
ADME

«После 11 класса посадил несколько ростков дубов около школы. За 13 лет они много чего пережили, но несколько деревьев до сих пор растут. А совсем недавно я узнал, что ель на заднем фоне посадила моя мама, так же как и я — после выпускного»

  • Я заканчивала 9-й класс в 2009 году, денег на выпускной не было, но мне очень хотелось на нем побывать, так как почти все одноклассники уходили в техникумы и колледжи. В это время моя мама училась в институте и, видимо, обмолвилась одногруппникам о том, что ее дочь не сможет пойти на выпускной. Специально она бы точно не стала рассказывать. И ее одногруппники скинулись мне на праздник. Собрали прилично — даже на туфли хватило. А девочки предложили мне несколько своих платьев на выбор, одно подошло идеально. В итоге этот выпускной был лучше и душевнее, чем в 11 классе, я до сих пор помню этот поступок маминых одногруппников и благодарна им за подаренный мне праздник.
  • Я на выпускной из 9 класса купила отрез натурального шелка. Шелк был шикарный, ярко-голубой. Одна беда — моя старая швейная машинка этот шелк могла только жамкать, все в складочку делала. Пришлось руками шить, аккуратно все обрабатывать, а ткань еще и сыпалась. Красивое платье получилось. А босоножки на каблуке в 9 см мама мне выделила из своего гардероба. Туфли подошли идеально. Сейчас бы это все смотрелось не очень, однако тогда все прошло отлично.
  • Наша классная руководительница не любит сладкое, а на каждый праздник учителей часто задаривают конфетами. Перед выпускным она решила пошутить и сказала: «Никакого сладкого покупать не надо, даже банка огурцов лучше». Так что мои одноклассники не растерялись: двое действительно пришли на выпускной с банками солёных огурцов и помидоров! Учительница, конечно, здорово удивилась, но искренне поблагодарила за эти подарки.
Плодожорка
только что

Я в универе давала взятку за "зачет" по физкультуре консервами. Шпроты и армейская тушёнка покорили сердце физрука).

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«Долго ломали голову, в чем дочери идти на выпускной. Как все — в корсете и с разрезами, плюс накладные ресницы и брови — не вариант. А тут дед привез из Монголии халат-дэгел»

  • На выпускном, уже в конце, когда мы с ребятами решили пойти встречать рассвет, моя мама взяла пакет, в котором была моя сменная одежда, и пошла по столам собирать туда какую-то еду: нарезку, фрукты и прочее. А потом всю эту снедь вручила мне. И я, и одноклассники тогда сильно смутились. В результате пакета хватило метров на 500 прогулки — поклевали все. А на юбилее выпуска вспоминали, как ели из пакета, и было в кайф.
vonderwera
Ирина Журавлева
только что

Навеяло. Правда, не на выпускном это было, а уже на третьем курсе института. Придумали мы отмечать День рождения группы в начале первого семестра. Хорошо посидели в ресторане, пора уходить, а еды ещё много осталось. Собрали то, что можно было унести, да и пошли в ближайший сквер догуливать. Разложили на пенёчке, а ни ложек ни вилок нет. И тут один из наших товарищей достаёт из кармана ресторанную салфетку, а в ней завёрнуты две вилки... Говорит, я подумал, а как мы есть будем, руками что ли, вот и прихватил. Мы посмеялись, но как-то стыдно стало, что украли посуду. Парень клятвенно обещал, что потом отнесёт в ресторан эти вилки.

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  • У меня выпускной был в 2002 году. Все девчонки были одеты в роскошные платья, а огромные прически у них были залакированы на века! Я решила еще и ногти наклеить. На следующий день мы все поехали на дачу к однокласснику продолжать веселиться. Помню, я сидела на деревянном пирсе у речки, вела задушевные беседы с одноклассницами, параллельно отклеивала эти длинные красные накладные ногти и в воду их кидала.
wanda2016.w2
  • Вспомнила свой выпускной. В нашей деревне парикмахера не было, надо было самой прическу делать. Решили мне стойкие кудри завить. За день до праздника заплели косы, намазали их крепким чаем с сахаром. И что вы думаете: в день икс расплетаем волосы, а они оказались неподатливыми и сбились в жгуты. Пришлось мыть голову и срочно придумывать что-то другое.
nursulu.bolatovna

«У нас на выпускном были почти одни девчонки — гимназия гуманитарная. Эх, не хватало нам парней»

  • В 2002 году в нашем классе сдавали по 5000 на выпускной. Родители у меня отличные, но денег в тот момент действительно было немного. Так что я получила аттестат, но отмечать с классом отказалась. Не хотела тратить зарплату родителей за месяц ради одного вечера. И мама, и папа уговаривали пойти, я была непреклонна. В результате мы с будущим мужем и мамой просто посидели в кафе, отец в ту ночь работал. Потом перед экзаменами слушала истории одноклассников, и каждый сказал, что я правильно поступила. А так класс у нас дружный, мы все до сих пор общаемся.
  • Я на выпускной пришла в прямом платье, а многие девочки нарядились в пышные. Из-за этого они не могли сесть в концертном зале. Так что мальчики и те девочки, у которых были прямые платья, сидели, а по бокам стояли барышни в объёмных платьях. Было красиво. Но вот зачем некоторые девочки надевали на выпускной свадебные платья, я не понимаю. Наверное, их было проще найти.
galyaa185
  • Далекий 1978 год. В моду вошла «горка» (как в те годы назывались эти туфли, уже не помню). И мне достались такие босоножки на выпускной! Я была самой крутой: подружки на шпильках сдались уже в середине вечера, а я продержалась до самого конца, упала уже дома.

«Мы сдавали на выпускной кучу денег, но я вообще не пожалела (отдала все карманные, и родители добавили чуток). Фоток нормальных не осталось, зато воспоминания — супер!»

  • У меня с выпускным платьем приключилась неприятность. Белую ткань мы нашли по огромному блату. Платье шили в ателье, и получила я его прямо перед выпускным. Надела — а оно просвечивает! На вручение диплома, которое проходило на площади, я не пошла. Пряталась по кустам. Потом сбегала домой и переоделась в джинсы и рубашку, сшитую из красивой наволочки.
  • В 2016 году мы с дочкой искали ей платье на выпускной. Длинное она не хотела, цветастое — тоже, платье-торт а-ля свадебное — тем более. В итоге нашли симпатичное оранжевое платье на бретельках, с короткой юбкой годе. Цвет ей очень шел, позже нашли балетки в тон, и я успокоилась. На выпускной я приехала после работы, дочь выглядела миленько в своем наряде и с красивой укладкой, но что-то мешало глазу. А утром следующего дня оказалось, что платье было на ней задом наперед! По ее словам, этикетка была в боковом шве, молнии не было вообще, она примерила так и так, и второй вариант ей больше понравился. И ничего, отплясала. Мы потом долго это вспоминали.

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