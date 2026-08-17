Я тоже не понимаю эти застолья, пьянки и огромный стол который вот-вот рухнет от кучи еды на нем и литрами бухлишка
16 историй о гостях и хозяевах, где за шумом застолья кроется жизненная ирония
Традиция собираться за одним большим столом — это не обычный отдых, который все любят только из-за вкусной еды, но и целое радостное событие, объединяющее людей. Когда дом полон гостей, атмосфера наполняется оживленным гулом, а праздничное застолье становится местом, где переплетаются семейные тайны, курьезные случайности и житейский юмор. Именно такие посиделки являются поводом не только встретиться с родными, но и улыбнуться. В нашей новой подборке 16 забавных историй, которые показывают и добрых радушых хозяев, и неожиданные выходки визитеров со всех сторон.
- Как-то были в гостях на вечеринке у одной знакомой, которая пригласила нас и еще своих русскоязычных подруг. Накрытый стол, полный всяческих блюд, все сидят, едят, пьют и вдруг через минут 15 ее муж — американец — ушел и не возвращается. Я его отыскал, спрашиваю, мол, чего не участвуешь. А он мне заявляет: «Я просто не понимаю, зачем нужно сидеть на кухне за столом так долго! Это же элементарно неудобно! У нас есть большая и просторная гостиная, с мягкими креслами и диванами, в камине огонь, дровишки трещат — взял стакан и сиди в комфорте и общайся сколько влезет! Ну не понимаю я эту вашу любовь к застольям».
- Начиная с пяти лет родители каждое лето отправляли меня к бабушке, и там у меня был лучший друг — Каля. Мы пропадали вдвоем с утра до вечера. Потом поступил и лет 8 не приезжал. А однажды меня занесло в тот аул, я сразу к другу. Меня встретили так тепло, обняли, стол накрыли, усадили, я спрашиваю: «А где Каля то?» Хозяева удивленно переглянулись: «Мы купили этот дом у родителей его лет пять назад. Они переехали. А он живет на соседней улице». Все это время я сидел в доме совершенно незнакомых людей, но они ни на минуту не дали мне почувствовать себя чужим. Накормили, приняли как родного человека. Я поблагодарил их, попрощался и пошел искать своего друга.
«Любимое фото застолья из архива переписок с подругами»
- Когда мне было лет шесть, бабуля никак не хотела заводить мне котеночка. И вот к нам приехали родственники, естественно, застолье, песни. Бабушка ушла в сельский туалет, я тихонечко за ней, переспросила ее еще раз, не хочет ли она взять котеночка, она ответила твердое «нет». Я, недолго думая, закрыла ее снаружи на замок и ушла к родственникам петь и плясать. Через полчаса врывается в дом бабуля, вся в пыли в траве. Оказывается, она выломала дверь изнутри.
Если котеночка не взяли, то все зря. Но вот автора наверное за такое "погладили" мама не горюй
- На юбилей подарила папе духи и дрель. Он так обрадовался, что решил сразу перевесить дома все полки «чтобы ровно висели». А вечером надушиться перед застольем. Видимо, папуля был так рад подарку, что вылил на себя полбутылки духов. От запаха глаза слезились у всех, а папа наивно думал, что это о того, что «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».
Откуда такие истории? Два вопроса - почему раньше полки криво висели? Дрель же подарили, не уровень. Если руки кривые, дрель не поможет повесить прямо. Мужской бывает одеколон, не духи. И почему у папы от него глаза не слезились? Искусственные ? Это объясняет кривые полки
«Мы тут гостей давеча принимали, девушка моя наготовила брускетт всяких: с ростбифом, с паштетом и луком красным, рыбу из Карелии привезли и засолили, тарталетки с креветкой и шапкой вкусной»
- Работаю на консервном заводе. Генеральный устроил грандиозный корпоратив. Рванули на турбазу полным составом, столы ломятся от кушаний. Все ждут команды: «За стол!» И вот звучит долгожданное приглашение, и вдруг начинается невообразимое. Работницы производственных линий садятся на свои места и начинают прятать в специально принесенные сумки блюда ресторанного качества, а взамен достают пироги. Генеральный директор, видя все это, меняется в лице, но не говорит ни слова. Наш стол стоял близко к руководству, и наша еда осталась на месте. На следующей планерке прошел разбор полетов, больше простых работяг на корпоратив не звали. Они очень обижались.
- Соседка мамина жаловалась, мол пригласила она сына с женой и дочь с мужем на день рождения своего мужа, а дочь и невестка отказались с готовкой помогать. Ладно, приготовила все сама. Гости пришли, поздравили, попили-поели. Хозяйка опять просит помочь ей — посуду помыть. Опять отказали, даже в этом, но есть нюансы. Ведь дети ей уже давно предлагают подарить посудомоечную машину, но она категорически отказывается, потому что «надо руками мыть, а не вот это ваше все...» Кроме того, дети предлагали за их счет отметить в ресторане. Такой вариант соседка с негодованием категорически отвергла. Моя мама даже поинтересовалась, использует ли соседка стиральную машину. Оказалось, таки, использует, а не стирает руками, как «нормальная хозяйка».
«Давно уже в нашей семье обязательным дополнением к борщу на любом застолье являются „бутики“»
- Были на Урале проездом. И у нас сломалась машина. Остановилась и все, а рядом проезжала семейная пара, спросили, что случилось, рассказали нам, что ближайшее СТО в 20 километрах в их деревне. Предложили оттащить к себе, остаться на ночь, при этом не взяли ни копейки! А потом накрыли целый праздничный стол. И тогда я впервые ел торт из блинов. Как я понял, блины жарятся, потом складываются в сковороду и заливаются сливками с сахаром вроде и немного тушатся. В общем удивительно гостеприимные и добрые люди оказались. Сколько лет прошло, до сих пор вспоминаю!
Вкусно конечно, но очень масляно. От одного описания мои камни в желчном пузыре зашевелились 🤪😁
- Моя мама и свекровь всегда негласно соревновались, чей «оливье» на празднике вкуснее. Каждая приносила свой салат и пристально следила, какую миску гости опустошат быстрее. В этот раз я на кухне случайно перепутала салатники и поменяла их местами. В итоге свекровь весь вечер с гордым видом уплетала мамин салат, нахваливая свой «семейный рецепт», а мама ела салат свекрови и шептала мне: «Видишь, мой в сто раз сочнее!» Я решила сохранить эту тайну века, ведь мир в семье дороже истины.
Надо было их сначала в одну тару сложить, хорошо перемешать, а потом - обратно в две салатницы. Дать им поугадывать, где чей.
«Студенческие застолья конца прошлого столетия: майонез, капуста и немножко ностальгии»
Мы как-то завались в гости и там был только бычок в томатном соусе, маринованные перцы, бородинский хлеб и сало. На голодный желудок - не пир, пирище! И с тех пор бычков люблю :)))
- Свекровь бесит своими понтами. И вот на новоселье она пафосно вручает мне кофемашину: «Специально для тебя из Европы везла!» Я глазам не поверила, обрадовалась, давай сразу эту коробку распаковывать и замираю в недоумении. Прямо сверху лежит помятый гарантийный талон с чеком из ближайшего магазина техники за 2017 год и яркая открытка «Любимой Ниночке на юбилей!» Я глазом не повела при других гостях, но ей намекнула: «Антиквариат ценю даже больше европейских новинок, спасибо, Ниночка Николаевна». Весь вечер она просидела тише воды, ниже травы.
- На семейных посиделках свекровь снова начала возбухать, что я транжирю деньги ее сына. Муж неожиданно вступился и заявил: «Мама, мы на ерунду не тратим! Все покупки под моим контролем, там ничего лишнего» Родственники понимающе закивали. И тут забегает младший брат мужа, а у него в руках огромная фигурка лего из коллекции мужа, которую он нашел в соседней комнате, и восторженно кричит: «Это уникальный набор с Бэтменом! Сколько же ты за него денег отвалил?» Муж покраснел под взглядами родных, а свекровь тихо резюмировала: «Да уж, кажется, карточку лучше жене передать». Все расхохотались.
Господи, как же мне повезло со свекровью. Я даже представить себе не могу такого диалога с нею, и даже наедине, не то что прилюдного. Как женщины вообще такое терпят? Муж-то там тоже хорош. «Неожиданно вступился», смотри-ка, молодец какой.
Глава семьи занимает почетное место за столом
Бонус: родительское гостеприимство не знает границ
- Как-то раз зашел я в гости к своей однокласснице, с которой мы приятельствовали. Потирлинькал в звонок, дверь открыл ее папа. Сказал: «О, Мишка, заходи!»
Я зашел. Прошел на кухню, сел. Он открыл холодильник, достал оттуда рамку с медом, отрезал истекающий сладостью янтарный кусочек размером с кирпич, водрузил в блюдечко, поставил все на стол передо мной, рядом положил чайную ложечку и говорит: «Ешь!»
И ушел из кухни. Мне, если мед предлагают, я никогда не отказываюсь. Взял ложечку, начал есть. Жду свою знакомую и ем. Тут как раз дверь в кухню отворилась и вошел опять батя.
— О! Все съел?! Молодец! Может, чаю хочешь?
— Чаю? Нет! Не хочу! А где Надя?
— Нади нет! Она на два дня уехала!
— Ой, так я, может, пойду?!
— Иди!
Папа - щедрая широкая душа. Значит, и семья у него правильная. Держись за эту дружбу
В конце концов, искреннее гостеприимство и добрый юмор способны превратить любую курьезную неловкость в повод для искреннего смеха. А какие забавные или удивительные истории происходили во время посиделок у вас или ваших гостей? Поделитесь своими воспоминаниями в комментариях — давайте вместе создадим еще один повод улыбнуться и наполним этот день теплыми, душевными и светлыми эмоциями! А еще можете прочитать другие статьи с веселыми историями: