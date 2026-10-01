O my goodness, 50-летняя тетенька каталась на лыжах и ходила в кино! Вот это история...
12 историй о нянях, которые умеют и воспитывать, и удивлять
Думаете, что если взяли в няни женщину после 50, то это будет идеальная бабушка со спицами в руках? Или гувернантка-француженка будет строгой и не даст вашему ребенку прохода с занятиями и уроками? Как бы не так! Няни — это удивительные люди. Они действительно, как Мэри Поппинс, окружают детей заботой, в меру воспитывают, придумывают разные шалости. И иногда они по-настоящему удивляют!
- У нас была няня-«бабушка». Ей около 50, есть свои внуки, все успевает, никаких претензий. И вот после работы листаю ленту и вижу сторис нашей няни. Я чуть со стула не упала. Она там каталась на роликах. Так мало того, что на роликах, у нее еще и видео то на лыжах, то на коньках, то она в кино, то на домино и т. д. Иногда приходила на работу пешком, а это 5 км! Ну а что не прийти, погода хорошая же! Потрясающая энергия у человека.
- Как я приняла окончательное решение, подходит ли мне наша новая няня? Мой пес стащил печенье со стола, а няня вытащила его у него из пасти быстрее, чем я успела даже понять, что происходит. По-моему, все ясно.
У меня подруга примерно так же няню выбрала :)
Сидели за кухонным столом, собеседовались, и тут на кухню заходит ее дочь, которой на тот момент было где-то 2.5 года.
И няня, не прекращая разговора, совершенно на автомате отодвигает от края стола лежащие там острые приборы - нож, вилку и т.д.
Долго та женщина у них проработала, вроде до сих пор связь поддерживают.
Даже лучшая няня на свете может устать
- Больше года работала няней в одной семье, уже чувствовала себя почти своей. И тут однажды прихожу, а отец встречает меня в прихожей, протягивает конверт: «Здесь расчет. Больше приходить не нужно». Спрашиваю, что случилось. Он вздыхает: «Вчера сын рассказал историю про карусель и случайно назвал вас мамой. Жена услышала». И тут я поняла, что увольняют меня не потому, что я была плохой няней. А потому что, кажется, стала слишком хорошей.
Так забавно, когда матери отдают ребенка другому человеку на воспитание (а то самой же на себя времени нет, что д его на своего ребенка то тратить), а потом вдруг возмущаются, что ребенок прикипел к этому человеку. И еще ребенку травам: любимый человек просто так исчез. И без объяснений (вряд ли ей мама сказала. что стала ревновать к няне) и вот вам проблемы на всю жизнь потом
- Я была няней в одной семье. Как-то они попросили меня поработать на выходных. А мне ну очень не хотелось. Именно не хотелось, явной причины не было. В общем, я начала в своем приложении для заметок писать текст, как вежливо отказать. Получилось не с первого раза, но в итоге я довольно профессионально и конструктивно написала текст, объясняющий, почему не смогу работать на выходных. Загвоздка была в том, что делала я это не в личном аккаунте, а семейном — там мне давали поручения, список покупок и так далее. В общем, мои работодатели буквально в режиме онлайн следили за тем, как придумываю отмазку.
Да что вы знаете о правильном убаюкивании малышей по сравнению с этой усатой няней?
Красава! У меня был собачка, так он от ребенка не отходил, незнакомых к коляске не подпускал- рычал, а кто не понимал мог и тяпнуть. Что только дочка с ним не делала: и за уши тускала, и кататься верхом пыталась, и в коляке возила, а он терпел всё, ни разу не укусил, максимум короткий рык был- это когда уже совсем терпеть ее поведение ее мог.
- Сегодня у нас была няня. Помогала с грудной дочкой. Гуляла с ней 2 часа, а я в это время спала! Няня так и сказала: «Ничего не делай по дому, ложись спать». Ну а няню нужно слушать, правда же? После возвращения с прогулки мы пообедали и вместе наводили дома порядок, по очереди занимаясь дитем. К возвращению мужа с работы и старшего из сада я была доброй и уравновешенной.
- Недавно услышал историю про няню-француженку, которую уволили из богатой московской семьи. Причина? Она ничего не делала. Сидела, пила чай, а ребенок рядом скучал. Без телефона. Без мультиков. Без детской комнаты и аниматоров. Уходя, она сказала фразу, которая меня зацепила: «Я позволяю ребенку скучать. Из скуки рождается творчество». Я долго думал над этим. Потом начал наблюдать за своей дочерью и понял — это правда. Когда мы перестаем срочно развлекать ребенка, он вдруг начинает делать интересные вещи: разговаривает с носком, строит шалаш из подушек, короче, включает воображение и проявляется.
Одно дело предоставить ребенку какое то время на самостоятельную деятельность, а другое - постоянно не заниматься
Котик Саня стал отличной нянькой для малыша. Даже в ванной наблюдает за купанием и бдит
- Работаю няней и часто остаюсь с ночевкой. Хозяева разрешают брать мне любую еду в холодильнике. Как-то я доела остатки супа. Это был самый потрясающий грибной суп в моей жизни. Конечно, пошла к хозяйке с комплиментами. И тут выяснилось, что я съела не грибной суп-пюре, а целую миску подливки, которую подают с булочками и сосисками.
А разница?
Эти модные суп-пюре по факту и есть подливка.
Собери остатки со всех кастрюль, пробей блендером, разбавь бульоном и укрась веточкой петрушки...
- Я работаю частной няней. Малыши, которые приходят ко мне, самые-самые маленькие. И, кажется, они запомнят меня по тому, как быстро засыпают на моих руках. Ко мне ходил мальчик: такой скромняжечка и кроха совсем. Он тоже каждый раз у меня на руках засыпал, зато потом разгуливался у родителей. И вот приводят мне его опять, мама говорит: «Он к вам сразу после сна, спал два часа, мы специально его уложили, чтоб наверняка». И вот они ушли, он захныкал, я взяла его на руки и через пару минут малыш уснул.
Так себе вы няня. Детям весь режим сбиваете. Они засыпают, чтобы с чужим человеком не находиться, а няня вместо того, чтобы наладить контакт и рада. Спит ребенок и ей легче.
Часто няням приходится устраивать шоу для своих подопечных
- Сегодня у нас была новая няня в возрасте. Она пела целый день. Я совершенно ни на чем не могла сосредоточиться. Все-таки с молодыми девушками легче: сразу можно сказать, что не так. А людям постарше неудобно делать такие замечания.
Помимо того, что няня в возрасте. она еще и твой работник.
Но если тебе сказать вежливо и необидно простую просьбу без приказов никак, то да. проблема у тебя
- Подрабатывала няней у своей сестры. Разрешала своей племяннице (8 лет) наносить мне детскими тенями макияж в любой палитре и в любом количестве. Со временем у нее стало получаться, поэтому мы перешли на маникюр. Тут уже было посложнее, но как остановить ребенка? И вот после долгих уговоров она добралась до моих волос. Я только услышала: «Вж-ж-и-и-и-к». Так у меня появилась очень короткая челка, а малышка решила не становиться парикмахером.
Ну, ребенок тоже все понял с первого раза.
Но тут просос девушки - все таки следить за ножницами и прочим надо ей
Когда в няньках у тебя кане-корсо, все будет хорошо
- Так уж вышло, что няней у нас работает мама моей школьной любви. Дана очень трепетно относится к моей дочке, всегда уделяет ей много времени, дарит подарки и кормит домашними пирожками. И вот возвращаюсь я после работы и учебы домой, а на всю квартиру стоит запах борща с индейкой. Как же приятно, когда няня становится членом семьи.
А зачем было приплетать сюда то, что это - мама школьной любви? Я ждала развязку истории, как-то с этим связанную
- У моей подруги самая лучшая няня! И это... ее кошка. Как только малыш начинает плакать, киса несется к хозяйке, цапает ее за ногу, мол, ребенок там плачет, а ты тут прохлаждаешься. Но самое интересное было, когда подруга попросила меня посидеть с ребенком. Он начал плакать, я не знала, что делать и как успокаивать. И тут кошка с выражением мордочки «рукалицо» подтолкнула ко мне бутылочку с соской. Вот уж действительно умная зверюга!
Еще у нас вышла статья о воспитателях — там точно есть знакомые вам ситуации. А если вы ищете вдохновение и любите детское творчество, то вам сюда.