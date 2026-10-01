12 историй о нянях, которые умеют и воспитывать, и удивлять

Так забавно, когда матери отдают ребенка другому человеку на воспитание (а то самой же на себя времени нет, что д его на своего ребенка то тратить), а потом вдруг возмущаются, что ребенок прикипел к этому человеку. И еще ребенку травам: любимый человек просто так исчез. И без объяснений (вряд ли ей мама сказала. что стала ревновать к няне) и вот вам проблемы на всю жизнь потом