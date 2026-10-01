История кота Тигрино, который сначала попал в приют, а потом стал подарком для ученых
Недавно выяснилось, впервые за 100 лет ученые открыли новый вид диких кошек благодаря одному котенку, которого вначале приняли за обыкновенного пушистого потеряшку. Найденыш оказался таким интересным и милым, что не только завладел вниманием зоологов, но и обзавелся собственной базой поклонников в интернете.
Началась эта дивная история, когда житель города Ла-Пас, того, что в Боливии, решил пройтись по лесу, где наткнулся на одинокого котенка. Пятнистый малыш с милой моськой настолько очаровал мужчину, что тот решил забрать его домой, приняв его за котенка обычной домашней кошки, который просто забрел в лес погулять. Котик получил имя Тигрино и примерно год жил припеваючи с человеком, который его кормил вкуснейшей домашней едой: рисом, яйцами и лапшой. Но вскоре хозяин Тигрино заметил, что кот как-то странно мяукает, проявляет чрезмерный интерес к курам, да и вообще ведет себя, как настоящий дикарь. Тогда он решил отнести питомца в местный приют Senda Verde, чтобы кот показывал свой своенравный характер уже там.
Работники приюта сразу поняли, что перед ними необычный кот и обратились к специалисту по местным хищникам, доктору Паоле Ногалес-Аскаррунс. Тут то и началось самое интересное. При осмотре Тигрино, Паола поняла, что он не похож на другие виды мелких диких кошек. После изучения музейных экспонатов и проведения генетических тестов, стало абсолютно ясно, что перед ней совершенно новый, неизученный вид. Она пообщалась с местными жителями, которые рассказали ей, что хорошо знакомы с такими кошками и в народе их называют «тилькайо». Когда она спросила одного из местных, почему назвали именно так, он ответил: «Не знаю. Еще мой дед их так называл, а теперь и я». Происхождение слова так и осталось загадкой, но зато стало основой для названия самого вида — Leopardus tilcayo.
Сейчас Тигрино продолжает жить в боливийском приюте Senda Verde, где ему обеспечили сытую и безопасную жизнь, о которой мечтает каждый кот. Сотрудники приюта часто фотографируют тилькайо и снимают видео с ним, чтобы поделиться новостями с подписчиками и побольше узнать о его повадках и образе жизни. Малыш сразу стал любимцем сети и у него даже появилась собственная фанатская страничка в соцсети. Несмотря на то, что Тигрино пока остается единственным найденным представителем своего вида, но камеры-ловушки поймали в объектив еще одного тилькайо, обитающего в южных лесах Боливии. Это вселяет надежду на то, что вскоре мы узнаем об этом виде гораздо больше интересных фактов.
История малыша Тигрино напомнила нам о том, что в мире есть еще столько прекрасных и неизученных вещей. Ну, а напоследок вот вам несколько наших подборок о домашних котиках, которые по красоте ничуть не уступают диким:
Комментарии
Тупят боливийцы,приводите кошек к коту,выводить новую породу,зарабатывайте
Жаль, что про поведение и характер ничего не сказали
Такое же, как у обычной коши, или есть разница...