История кота Тигрино, который сначала попал в приют, а потом стал подарком для ученых

Работники приюта сразу поняли, что перед ними необычный кот и обратились к специалисту по местным хищникам, доктору Паоле Ногалес-Аскаррунс. Тут то и началось самое интересное. При осмотре Тигрино, Паола поняла, что он не похож на другие виды мелких диких кошек. После изучения музейных экспонатов и проведения генетических тестов, стало абсолютно ясно, что перед ней совершенно новый, неизученный вид. Она пообщалась с местными жителями, которые рассказали ей, что хорошо знакомы с такими кошками и в народе их называют «тилькайо». Когда она спросила одного из местных, почему назвали именно так, он ответил: «Не знаю. Еще мой дед их так называл, а теперь и я». Происхождение слова так и осталось загадкой, но зато стало основой для названия самого вида — Leopardus tilcayo.