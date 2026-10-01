О ужас, о кошмар! Узнала пол ребёнка за 15 минут до, и что с того? Не смогла неподдельное удивление на камеру отыграть, а видос было необходимо в Инсту выложить?
16 историй, когда клиент шел к мастеру в ателье подшить брюки, а ушел с улыбкой
Работа мастера в ателье только со стороны кажется спокойной: сиди себе, строчи на машинке да подшивай брюки. На деле каждый заказ для швеи или портного может обернуться маленьким приключением. Клиент же, делая шаг в ателье, ощущает лишь аромат нагретой ткани и дух настоящего творчества.
- Ко мне пришла клиентка. У нее гендер-пати, надо сшить платье, подъюбник у которого будет либо розового, либо голубого цвета. Примерки не было, чтобы никто цвет не увидел. Наутро после торжества от нее сообщение: «Карина! Спасибо вам! Только нафига вы в такой чехол положили платье? У меня у мамы такой же был, я перепутала платья и за 15 минут до выхода увидела, какой там цвет». Я удивилась. Спросила, как она вообще планировала его одевать, сказала, что в полной темноте и с помощью персонала кафе. Как много всего могло пойти не по плану, а я виновата осталась.
- Как-то пришел к нам в ателье мужчина, протянул пиджак: «Девочки, подкладка на спине лопнула. Выручайте!» А пиджак Brioni. Сказала, что за 2 часа поменяем. Он уселся ждать с ноутбуком. Мы поставили ему похожую шелковую подкладку, отдаем, а он берет и 400$ чаевых нам оставил! Потом еще с женой приходил, мы шили ей шубу Fendi.
Пара дней и платье для венчания готово! Выполнено из вискозного штапеля с добавлением кружева и пуговок-жемчужинок
- Портная забыла про мое платье (подшивала длину). Я пришла, а она удивленно смотрела на меня и говорила: «Я вас не помню, а я никогда ничего не забываю!» Хорошо, что это было за день до свадьбы и было время «вспомнить» и все-таки его сделать. Пока примеряли, приговаривала: «Ой, знаете, я обычно все и всех помню, а вас — нет. Может это знак и вам не надо замуж?»
- Как-то отдавал в ателье мото-защиту, нужно было липучку перешить. Сначала сам дома попробовал, но мне не хватило сил проколоть несколько слоев ткани. В ателье сказали, что раньше такого не делали, но уверены на 99%, что справятся. Ценник сразу не смогли озвучить, так как работа нестандартная, типа не знали, что получится. Шел забирать с мыслью, что сейчас заплачу половину стоимости изделия, а деваться некуда, защита в идеале, только эта липучка истрепалась. С меня попросили 300 рублей! Все было сделано великолепно. Думаю, после всех тех комплиментов, которые выслушали мастера, я у них любимый клиент.
- Как-то пришла в ателье:
— Здравствуйте! Можно укоротить джинсы?
— Да, конечно, показывайте, что там у вас.
Я достала джинсы, а она мне такая: «Вау, какие красивые!» А я тогда искала обычные базовые черные или-темно-серые джинсы, но нашла лишь с декором. Тогда решила, что надо брать то, чего ни у кого не будет.
Когда друг попросил сшить костюмчики для своих сыновей. Изготовлены из 95% хлопка. Мальчики носят их не снимая
Если б не сказали, что это сшито на заказ, я б от покупных и не отличила бы
- Недавно искала ателье, нужно было срочно подшить брюки. Позвонила в одно, по отзывам ателье хорошее. Трубку взяла женщина. Спрашиваю, могу ли я привезти минут через 15 штаны. На что услышала: «Девушка, ну, конечно, нет! У нас работа есть вообще-то». Я аж растерялась и трубку положила. Подумала, ну ок тогда.
Я уже устала от этих проблем с "подшить брюки". Недавно мне подсказали про клейкую ленту для подшива брюк - вот как раз заказала. Жду. Интересно, как хорошо она будет подклеивать и носиться. Пишут, что даже при стирке не отлетает.
- Пошла в ателье. Надо было подрезать пижамные штаны. Прошло три недели. Ни смс, ни звонка. Пошла сама. Прихожу — ателье закрыто, а время, на минуточку, 11 часов утра. Ни записки, ни номера телефона. Под дверью стоит женщина. Говорит, что ждет уже 40 минут, но ей обещали, что через 20-30 минут мастер подъедет. Ждем вдвоем. Через 20 минут пришла вежливая женщина и сообщила, что она работница другого ателье, а тут ее попросили помочь, так как сотрудники кто в отпуске, а кто уволился, а начальница на морях. А телефон у клиентов только начальницы. Как итог, штаны подшили еще неделю назад, но позвонить было некому. А заказ той женщины вообще еле нашли.
Странно, что с таким подходом к клиентам ещё не закрылись навсегда
- Написала в ателье с вопросом, сколько стоит подшить брюки. Высокая цена меня удивила, я не ответила. Через час — звонок. Потом видеозвонок. На третий раз ответила: «Вас не смутила цена?» Призналась, что да. А она такая: «Это я так специально пишу для конкурентов! Они мне надоели уже. Переманивают клиентов к себе». Дальше пошло: «Я уже 25 лет в этом деле. Я лучший модельер-конструктор в городе. В Алматы почти все мастера — мои ученики. Я уже пятый день работаю до часа ночи. Завтра уезжаю на 2 недели. У меня лучшая цена в районе. Шью очень качественно. У меня куча работы! Но для вас я сделаю исключение. Приходите в 10 вечера!» Я сказала, что так поздно у меня не получится. Она возмутилась, добавила еще пару рандомных фактов о себе и попрощалась. Я просто молчала и слушала ее минут пять. Потом пошла читать отзывы про нее: кто-то в недоумении, кто-то в восторге от этой женщины. Теперь хочу тоже кому-нибудь позвонить и просто начать рассказывать рандомные факты о себе, посмотреть на реакцию.
Сложно поверить, но портная, сшившая этот бомбер, никогда до этого не работала с кожей. Но получилось просто потрясающе!
- У меня была меховая куртка, приобрел ее много лет назад за 700 рублей. Через 20 лет сломался замок-молния. Пошел в ателье, заменили за 700 рублей. Получил куртку, ржу. Швея спрашивает, мол, что смешного? Объяснил причину, ржем вместе. До сих пор смешно.
- Как-то сшила женщине нежно-голубое платье из плотного хлопка с рукавом-фонариком. На примерке она сияла от счастья. А в 11 вечера прилетело сообщение: «Я же просила голубое! А это серое, как мышь. Я его не надену. Верните деньги». И фото. Смотрю, а там она стоит на кухне под лампой с теплым желтым светом, и платье правда выглядит грязно-серым. Написала ей, чтобы утром посмотрела у окна. В 8 утра пришло фото с балкона: платье нежно-голубое, как и было. И подпись: «Простите, пожалуйста! Платье бесподобное».
- Был у меня один знакомый портной. Шил как настоящий профи! Пристал к нему какой-то знакомый с просьбой сшить брюки. Он ему такой, мол 100$, а дело было в начале 2000-х. Знакомый офигел, говорит, что там сшить, там всего-то два шва! Портной ответил: «Хорошо, бесплатно сделаю. Но только ты должен будешь сидеть рядом пока я не закончу шить». Тот обрадовался, аж на месте подпрыгнул. Пришел на следующий день в 9 утра к началу процесса. Час сидел, два сидел, после его начало нешуточно колбасить. Сядет, встанет, походит. Портной к вечеру выполнил свою работу безупречно. Заказчик выложил 200$ и больше никогда не спорил по этому поводу.
Если "что там шить?", то сам бы и сшил себе. Вот бы портной потом посмеялся
Это кейп на утепляющем подкладе из шерстепона. Он получился очень теплым, удобным и мягким. Клиентка сможет спокойно в нем ходить до −15°C
- Я портной. Однажды мне принесли ткань, попросили сшить куртку с нуля. После примерок мы делали корректировки, но после третей примерки стало видно мою ошибку на этапе раскроя. Заказчица, добрая душа, согласилась на исправление из оставшихся деталей, попросту говоря, из каких-то лоскутков, которые уже ни на что не годятся. Но было видно, что девушка расстроилась. Я подумала, что в случае такой корректировки все изделие будет выглядеть не очень классным, не новым, не идеальным. Я поехала и купила точно такую же ткань за свои деньги, чтобы выкроить все правильно. Но с заказчицей я это не обсуждала. Планирую сказать при следующей примерке: «Я ошиблась в раскрое, сшила изделие заново. Спасибо вам за терпение».
- Как-то давно приобрела мужу зимнюю стильную и теплую куртку-доху. Недели не прошло, пошел с собакой гулять, где-то пролезал и вырвал из рукава кусок уголком. Отнесла в ателье, специализирующемся на коже и мехе. Мастер велел приходить через три дня. Прихожу, говорят: «Не готова ваша доха на меху, приходите через неделю». Я уже и с дохой, пусть и рваной, попрощалась. Пришла дней через пять, отдайте, говорю, доху, как есть. А мне веселый такой мастер отдает доху и желает дня хорошего. Я ищу заплату — нет заплаты, складки — нет, но доха-то моя! Я к мастеру: «Спасибо большое! Сколько должна вам?» Да я же задержал, говорит, 300 рублей, если не жалко. Это было 12 лет назад, но и по тем временам сумма смешная. Доха по сей день здравствует. Ели бы не знала сама, где ремонтировали, ни за что бы не нашла.
себя от холода страхуя,
купил доху я на муху я
но с той дохой дал маху я
доха не греет... абсолютно
- Вчера принесла женщина модный готовый костюм. Надо было укоротить брюки и рукава, поставить подплечники. Я начала делать. Линия втачивания рукава по окату кривая,посадка зашита складками, на бортах перекаты на лицо, ласы на лацканах, кокетка отлетная с одной стороны не входит в пройму. Окаты переделала, кокетку поправила, ласы убрала, так как просто не могу смотреть на все это, а людям почему-то нормально такое приобретать.
Ну, наверное, потому что пошитое на заказ в разы дороже стоит 🤔
Для мастерицы эта работа стала самой сложной. Она сшила этот костюм для свадебного торжества своей подруги
- Пришла в ателье подшивать платье. Взяла с собой туфли, так как планирую носить его лишь с каблуком. Передо мной была девушка, которой срочно требовалось укоротить брюки — вечером у нее мероприятие. Она была без туфель. Конечно же я ей предложила взять свои. В итоге швея сделает свою работу корректно, девушка получит нужный результат, а я просто рада, что помогла кому-то. В таких случаях принято говорить женщина женщине — дом?
"Конечно же я ей предложила взять свои".
Я думала, концовка будет из разряда "теперь мои туфли 37го размера растянуты до 40го"
- Я швея. Шила вечернее платье фисташкового цвета с юбкой в пол. Клиентка примерила, осталась в восторге, забрала. На следующее утро сообщение: «Яна, требую вернуть деньги! В этом платье невозможно ходить!» Я в недоумении. Тут она присылает фото, а там подол по полу мотается. И тут до меня дошло — клиентка же приходила на примерку в туфлях на высоком каблуке, а на фото она в кедах. И на мероприятие планировала пойти в этом платье и в туфлях. В общем, я ей сказала в чем причина, она извинилась и добавила, что слишком переволновалась перед мероприятием. Потом прислала фотки с торжества, платье с туфлями смотрелись на ней сногсшибательно.
Хорошие портные и швеи могут не только спасти любимую вещь, но и подарить клиенту хорошее настроение. Будь то срочная подшивка платья за день до свадьбы или сложная работа с мехом, за каждым заказом стоят терпение, опыт и немного волшебства.
Комментарии
Я и не знала, что в мире настолько много идиотов и идиоток 🤦♀️