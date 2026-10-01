16 историй, когда клиент шел к мастеру в ателье подшить брюки, а ушел с улыбкой

Я уже устала от этих проблем с "подшить брюки". Недавно мне подсказали про клейкую ленту для подшива брюк - вот как раз заказала. Жду. Интересно, как хорошо она будет подклеивать и носиться. Пишут, что даже при стирке не отлетает.