смешно, что у ребёнка мерзкий характер и родители быдло? как и дочь впрочем
19 историй и фото о детских праздниках, которые не всегда идут по плану, но этого становятся только лучше
Детский праздник — это особый момент, когда гирлянда из цветной бумаги кажется лучшим украшением в мире, а вкус торта с кремовой розочкой запоминается на весь год. Взрослые придумывают сложные костюмы и пекут торты, а дети разучивают стихи и с трепетом ждут своего выхода. И даже если что-то идет не по сценарию, для всей семьи утренники и дни рождения становятся самыми светлыми событиями.
- На утренник собралась вся семья. Перед выходом бабуля сунула мне в кармашек купюру и сказала: «Купишь себе потом что-нибудь». На празднике я вышла читать стихи про листопад и на второй строчке все забыла. Затем засунула руку в кармашек и протянула девочке рядом: «На, я заплачу, за меня прочитай». И ушла со сцены. Родители хохотали.
«Делали вместе с дочкой поделку в сад на праздник осени»
- Классе в девятом сын захотел быть Адидасом. Но не спортивным. В общем, на рукава классического двубортного костюма были пришиты три полоски, три ламаса на штаны. На всю спину я вручную вышила этот Адидас, и на кармашек спереди тоже маленький значочек. Купили соответствующие кроссовки и бейсболку. Даже платочек Адидас в карман положила. Это был фурор! Но эта вышивка на спине мне до сих пор снится.
«Сегодня в 7 часов вечера 9-летний сын сообщил, что завтра в школе будет парад тыкв. Мы быстренько съездили в магазин. Сын сначала помогал, а потом уснул. Надеюсь, ему понравится»
А я бы хотела посмотреть на этот парад тыкв. Их несли в руках? Катили по дороге? Или что с ними делали?
- Работаю в школе и в сферу моих обязанностей входят подготовки к праздникам. В частности, поздравления с Новым годом от старшеклассников началке. А это, на минуточку, около 25 классов! Сложилась уже команда артистов. И вот просится в труппу мальчишка-озорник. Понятно, что хочет легально с уроков слинять. Взяла — рвется же... Играл Бабу-Ягу. Его слова примерно после десятого выступления: «Терпеть не могу эту Бабу-Ягу!» Но честно доиграл до конца. Больше не просился.
В Мурманске, в преддверии Нового года, уже более 20 лет по главному проспекту в конце декабря идут к Новогодней ёлке, установленной на центральной площади Пять углов, делегации школьников в маскарадных костюмах или просто в украшенной верхней одежде. Раньше это шествие было всегда 24-25 декабря, а сейчас - в субботу, после 20 декабря. Отменяли такое шествие только в сильные морозы, но помню, когда сын учился в 9 классе, то даже в мороз сильнее -20 такое шествие не отменили. Он тоже участвовал в этом шествии - эмоций было море! Вернувшись домой, съел две тарелки горячего супа, выпил три бокала горячего чая и лёг спать.
- Недавно у дочери в детском саду был первый утренник. Костюмы сказали выбирать абсолютно любые! Главное, нужно было приготовить стишок от имени выбранного образа. И угадайте, кем захотела быть наша дочь? Она была моей мамой! Они с мужем подготовили костюм: парик с фиолетовыми волосами, длинное платье и вязаная кофточка. И сочинили стишок: «Я бабусечка Милуси. У меня есть сад и гуси. А моя семья: внучка, дочка, лучший зять и я». Даже не знала, что они у меня такие креативщики!
«Все девочки должны были быть конфетами. Но мама моей дочки восприняла задание букально»
- Мне мама давным-давно делала костюм Красной Шапочки. Ну, белая блузка, синяя юбка и передник с тесьмами — несложно, понятно. Но она сшила настоящую шапочку с отлетными ушками, красного цвета. Дала настоящую корзину, немаленькую. Напекла пирожков, набила доверху ими корзину и прикрыла сверху вышитой салфеткой. Угадайте, кто был звездой праздника?
«Я сама сделала костюм сыну на новогодний утренник»
Костюм - загляденье, очень здорово! Я бы такой надела (в детстве) :)
- Вспоминаю пик своей карьеры в театре. Детский утренник, мне лет шесть. И досталась мне роль медведя. Моя роль заключалась в том, чтобы я в костюме косолапого в назначенную секунду вышел из-за кулис и раскачивающейся походкой медленно сделал круг по сцене, а потом побрел обратно. В итоге воспитальницы, кажется, проморгали, и я вышел вообще не в свое время. Но вот это были овации! Я случайно стал гвоздем программы. Родители хохотали и аплодировали. В итоге пришлось делать целых два круга, еще и в свое время. Эх, жаль, в те годы видеокамеры были далеко не у всех, с удовольствием поделился бы доказательствами.
Моя мама работала во дворце пионеров, вела детский театр. Я тоже захотел участвовать. А у мамы была теория, что если ребенок учительницы участвует, то его нельзя выделять. На деле это означало - надо гнобить :) Поэтому я получил роль без слов - обезьяны, которая в конце выбегала и, щекоча, "прогоняла" Карабаса-Барабаса вон через весь зал. Ну, конечно, сначала было обидно. А потом оказалось, что это было неплохо со всех сторон. Во-первых, у меня был классный костюм с маской. Во-вторых, я пользовался всегда оглушительным успехом - всеобщий хохот и овации были гарантированы. В третьих, на -дцатое выступление обязательно кто-то из "актёров" не приходил и я, если как следует попросят, играл его роль, потому что в обезъяньей маске меня всё равно никто узнать не мог, а все роли к тому времени я уже знал на зубок.
- Моя мама была королевой праздников, поэтому у меня их было немало! Самым любимым стал мой шестнадцатый день рождения, когда на нем собралось 50 моих друзей и родственников. Еще один любимый праздник — вечеринка, которую я устроила для подруги. Я постаралась на славу, пригласила около 60 человек и приготовила для всех еду (копченую грудинку, курицу барбекю, четыре салата, огромный торт, печенье и мороженое). Я не ожидала, что все придут, а они пришли! Хорошо, что еды было достаточно.
«Вот какие тортики я пекла сыну к его дню рождения в разные годы»
Самое интересное, что все тортики очень разные, каждый год она придумывала новый дизайн.
- В прошлом году в группе дочки на новогодний утренник искали папу, который сыграл бы Деда Мороза. Все папы слились. Муж был третьим запасным папой, в итоге остался единственным. Все выучил, отрепетировали в тайне от детей. Утренник. Все идет отлично. И тут дочка его узнала. Воспитатели тут же просекли, отвели в сторонку и рассказали, какой ее папа герой: спас Новый Год для всех-всех-всех! И попросили сохранить это в тайне, ведь настоящие супергерои не носят плащи. После этого, рейтинг папы в семье для дочки взлетел до небес. Он самый лучший и неоспоримо великолепен. Так что да, не относитесь к участию в детских мероприятиях снисходительно. Работа будет и завтра, а вот ваш ребенок завтра выступать уже не будет.
Помню, что узнала, что Деда Мороза не существует, в подготовительном классе на елке. Ехала домой в автобусе с мужчиной, который был похож на него как две капли воды, разве что без бороды. Подошла к нему и спросила, а Дед Мороз - это вы? Он отнекивался, но при этом так улыбался, что никаких сомнений не осталось!
«В этом году на трехлетие наших дочерей мы устроили им мини-Диснейленд»
- У сына в детском саду был утренник. Мы с мужем еле-еле раздобыли ему костюм волка. Пришли на утренник, переодеваемся, забегает воспитательница, спрашивает, как у нас дела, готовы ли. Говорит сынуле: «Какой красивый у тебя костюм!» На что сын ей отвечает: «Да, я классная крыса!» Сынуля постоянно говорил, что это костюм крысы, мы сначала не понимали, почему, а потом осознали, что в этом костюме у волка всего два передних зуба.
«Вечеринка в честь моего 13-летия в 2001 году. Мама и папа разрешили мне пригласить 25 друзей с ночевкой»
- У нашего сына в детском саду утренник, и мы впервые нарядили его в строгий костюм с бабочкой. Он недовольно заявляет: «Я хотел быть Фиксиком... А вы меня кем одели?» Отвечаю ему: «Даже не знаю... Мы одели тебя в костюм важной персоны. Посмотри в зеркало!» Сын подбегает к зеркалу и кричит: «Ура! Я официант!»
«Вот какой торт жена испекла на третий день рождения нашей дочери»
- У сына в саду сегодня был осенний утренник. Вместе выбрали наряд: бежевые шорты и кремовую рубашку. Когда переоделись в раздевалке, бабушка одного из детей сказала: «Ах, мамочка, как же вы потом эту красоту отстирывать будете?» Я лишь улыбнулась и сказала, что это не проблема. Пришла забирать сына и вновь встретилась с этой бабулей. Видели бы вы ее лицо, когда мой ребенок вышел в том же наряде идеально чистый.
А как на утреннике можно сильно испачкать костюм? Я даже не представляю такой ситуации.
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