19 историй и фото о детских праздниках, которые не всегда идут по плану, но этого становятся только лучше

Моя мама работала во дворце пионеров, вела детский театр. Я тоже захотел участвовать. А у мамы была теория, что если ребенок учительницы участвует, то его нельзя выделять. На деле это означало - надо гнобить :) Поэтому я получил роль без слов - обезьяны, которая в конце выбегала и, щекоча, "прогоняла" Карабаса-Барабаса вон через весь зал. Ну, конечно, сначала было обидно. А потом оказалось, что это было неплохо со всех сторон. Во-первых, у меня был классный костюм с маской. Во-вторых, я пользовался всегда оглушительным успехом - всеобщий хохот и овации были гарантированы. В третьих, на -дцатое выступление обязательно кто-то из "актёров" не приходил и я, если как следует попросят, играл его роль, потому что в обезъяньей маске меня всё равно никто узнать не мог, а все роли к тому времени я уже знал на зубок.