15 историй о мамских буднях, в которых тепла и радости хоть отбавляй
Еще вчера мама не спала у детской кроватки, а сегодня ее подросшее чадо вдруг выдает философские мысли, удивляет тем, что вдруг тащит домой гигантский «подарок», и предлагает купить любимой мамочке мороженое «подороже» на деньги, которые сам заработал. Словом, материнство — это то удивительное приключение, которое с годами становится только интереснее, радостнее и увлекательнее.
- Как-то раз мой сын, которому тогда было семь лет, решил сделать мне праздничный завтрак на день рождения. Он сварил гречку — весь пакет, естественно, около килограмма, — выложил на огромный поднос и украсил четырьмя сосисками. Принес сие в мою комнату и непременно хотел увидеть, как я все это съем. Люблю его, но поднос гречки я не осилила.
- У дочки на подходе новый зуб, сидим дома, развлекаю ее, отвлекаю. Вечером муж звонит: «Мы с мамой скоро будем». Я скорее привожу квартиру в божеский вид, заказываю доставку. Зашли. Дочка — сразу к мужу на руки, а свекровь — прямиком на кухню. Я за ней, а она вдруг дверь закрывает и выдает: «Вика, ты пока отдыхай, я кушать приготовлю и позову вас».
Выяснилось, что муж рассказал ей про дочку, и она пришла на помощь. Говорит: «У Виталика тоже так было, я помню. Тут надо вместе действовать, сообща». Поели мы ее фирменный рассольник и курник — она даже начинку сделала заранее! Попили чай с вареньем, так весело посидели всей семьей, доча отвлеклась и забыла про зубы.
- Вчера дочка позвонила мне в домофон и сказала: «Мама, открывай! Сейчас будет подарок!»
Я, как обычно, подумала, что она нарвала где-то полевых цветов. Открываю дверь — а она с таким счастливым, гордым лицом тащит огромное серое компьютерное кресло, явно кем-то оставленное у дома, и говорит: «Смотри, что я нашла! Это чтобы у папы не болела спина». Оказывается, она увидела его на улице и сама везла метров пятьсот до нашего подъезда.
Конечно, я понимала, что кто-то просто выставил это кресло. Взрослый сразу начинает думать о практичности, чистоте, безопасности и еще тысяче вещей. Но я не смогла разрушить этот момент. Не смогла сказать: «Отнеси его обратно». Потому что передо мной стояла девочка, которая светилась от счастья.
И дело даже не в том, что ребёнок светился от счастья, она о папином здоровье беспокоилась. Это дорогого стоит.
«Я разрешала детям рисовать на холодильнике. Да, он до конца не отмылся после этого — доживает сейчас свой век на даче. Зато сколько радости у них было!»
- Сын, 4,5 года. Очень хорошо и четко говорит, даже чужие люди понимают его без проблем. Уже почти год прекрасно говорит звук «Р-р-р» и все его производные. Отлично говорит сложные, на мой взгляд, слова вроде «эрудированный», «шлагбаум» и прочие. Но! Есть одно слово, которое не поддавалось ему полгода. Это слово — «БОЯРЫНЯ». Для него она всегда, без исключения, была «БАРАНИНОЙ».
- У меня дочь-подросток 16 лет. И вот она устроилась на подработку: сейчас лето, вообще на полный день ездит. Недавно цветы подарила.
Вчера говорит:
— Купить тебе нормального мороженого?
— А с тем, что в холодильнике, что не так?
— Ну оно... как... короче, подороже тебе купить мороженого?
Мне кажется, она мне скоро деньги на столе оставит с запиской: «Купи что-нибудь себе».
- У знакомой дочка шести лет заказала много подарков для себя к Новому году: Барби, домик Барби, одежду и мебель, а еще куколок-прислугу, и говорит маме: «Вот бы я хотела так жить, как Барби!» На что мама ей сказала: «Вот выйдешь замуж и закажешь все это своему мужу!» Ребенок замолчал и некоторое время размышлял, а потом спросил: «Мама, а ты вообще ничего не хотела, когда замуж выходила?»
«Сыну через месяц будет 5, и это завтрак, приготовленный его руками. Я просто диктовала, что нужно сделать, даже дозировку масла и соли доверила ему»
- Моему сыну уже 10, но он все также легко может меня растрогать. Сегодня вечером я пустила слезу над его мультиком — ну сентиментальная я, да и детские фильмы снимают так, что за душу берет. И тут он поворачивается ко мне, и как воскликнет: «Отставить слезы!» — и давай меня щекотать. Он такой славный... Это с лихвой перекрывает все те подростковые закидоны, которые он с недавних пор начал мне выдавать.
- Моя дочь лет в 5 однажды сказала: «Я так устала! Можно я побегаю?» У нас до сих пор эта фразочка в семье как мем ходит. Дочери уже 14, и если она устает, то теперь уже просто падает в кровать.
Я бы сейчас тоже пошла побегать после вычитки тз на 200+ листов... И орать при этом.
- Гуляли с дочкой на площадке. Подошел мальчик, спросил: «Как ее зовут?» Дочка еще не говорила, я ответила: «Агния». Он удивился: «Ого, такое имя — она что, любит огонь?» Я зачем-то подтвердила: «Да, любит». Он вздохнул: «Я тоже люблю огонь, только меня почему-то зовут Дима».
«Сын сказал: „Мам, кажется, только у меня костюм будет самодельный“. Я спросила, хорошо это или плохо. Он ответил, что хорошо, и мне стало так радостно на душе»
- Доча, 28 лет, спрашивает: «Мама, что тебе подарить на день рождения?» Я отвечаю: «Футболку с волком, а то моя любимая уже — швах». Подарила — с кадром из мультика, правда, из моего любимого. Там волк и надпись: «Щас спою». Надела, вышла на улицу, а собачники, с которыми мы все на пятачке гуляем, хохотали. А мне приятно. Подняла настроение и себе, и собачникам, и собакам! День рождения был 9 сентября, а смеются до сих пор. Ну все — любимая футболка от любимой дочи.
Один из моих любимых мультфильмов. Много лет тому назад младшая дочь даже сделала немецкие титры к этому мультику, чтобы показать его своим друзьям.
- Когда сын начинал лепетать какие-то первые односложные слова, он всех птичек почему-то называл «гага»... Года в три, когда он уже хорошо говорил, я посадила его купаться, набросала игрушек в ванночку, среди которых был пластмассовый попугай-погремушка. Он взял игрушку и произносит:
— Гага!
— Попугай, — поправляю его я.
— Кого? — в недоумении спрашивает он...
- Несколько дней назад моя дочь решила поиграть дома в салон красоты. Я пришла с работы и услышала от нее: «Мама, я вижу, как ты устала и приглашаю тебя в салон». Сначала я подумала: «Ну нет, сейчас это все затянется надолго», — но потом остановила себя и согласилась. Ровно через минуту она стояла рядом и делала мне массаж рук. Потом попросила папу помочь принести тазик с теплой водой и сделала массаж ног со скрабом. Затем накрасила мне ногти в желтый. В процессе взяла молочко и протерла мне лицо, нанесла маску. Заставила сидеть 20 минут и отдыхать. Обняла, поцеловала и сказала: «Каждый день ты достойна такого салона, не забывай о себе».
Даже наши дети видят, как мы каждый день выбираем не себя. Я еще долго сидела и размышляла о том, что детки всегда подсвечивают нам важное.
- Дочка в детстве очень любила жуков. Мы постоянно покупали про них книги, разглядывали жучков на улице. И, конечно, говорили с ней о профессии энтомолога.
Вот как-то идем мы с ней после прогулки в парке, где снова разглядывали жуков. И вдруг навстречу знакомая. Дочку мою она ни разу не видела, поэтому спрашивает:
— А как тебя зовут, девочка?
Дочь, этот трехлетний ангел со льняными кудрями, подумав, очень серьезно отвечает:
— Зовите меня энтомологом!
Занавес!
- Когда дочке было полтора года, поехали к моей мамочке в деревню. Так как я сама выросла там, то все соседи и знакомые пришли поздороваться и посмотреть на дочку. Ну и спрашивают у нее, как зовут. Она так ножки расставила и выдала: «Барыня-сударыня». Она к году уже говорила. Сколько потом ездили в деревню, так все и звали — барыня-сударыня. Светочкой никто не называл.
- Сыну почти 4 года. Вчера едем в автобусе, сзади нас сидит девушка лет 18–20. Сын раз повернулся и смотрит на нее, второй раз, третий. Я уже напряглась и говорю: «Сыночек, что ты там увидел? Некрасиво поворачиваться и смотреть на людей». А он отвечает: «Мама, посмотри, какая красивая девочка, ну как на нее не смотреть?»
Искренняя детская непосредственность и их трогательная забота способны раскрасить любыми красками даже самый тяжелый день, превращая обычную рутину в бесценные моменты.