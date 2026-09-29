15 историй о мамских буднях, в которых тепла и радости хоть отбавляй

Еще вчера мама не спала у детской кроватки, а сегодня ее подросшее чадо вдруг выдает философские мысли, удивляет тем, что вдруг тащит домой гигантский «подарок», и предлагает купить любимой мамочке мороженое «подороже» на деньги, которые сам заработал. Словом, материнство — это то удивительное приключение, которое с годами становится только интереснее, радостнее и увлекательнее.