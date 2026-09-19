14 теплых историй о встречах на вокзалах и в аэропортах, пропитанных ароматом пирожков с повидлом

Вокзалы и аэропорты — это места, откуда мы отправляемся в путешествия, где происходят самые теплые встречи и эмоциональные прощания. Никогда не знаешь, чем закончится очередная поездка, но порой приключения начинаются еще до того, как успеешь усесться на свое место. Кто-то вдруг находит себе пушистого друга, кто-то случайно встречает свою первую любовь, а кто-то, сам того не желая, становится грузчиком.