Вообще разницы не видно. Скорее, слева волосы не мыты, а справа мыты.
7 стрижек, которые освежают лучше косметолога, дарят маленькие радости и поднимают настроение
Стрижка — это отличный способ быстро преобразиться, поменять стиль и поднять себе настроение. Достаточно выбрать подходящую прическу, и маленькие радости в виде комплиментов от окружающих не заставят себя ждать. Мы расскажем о стрижках, которые не только универсальны, но и приносят дополнительную радость — отлично освежают.
Мягкая челка-шторка
Челка-шторка, которая обрамляет лицо, как занавески на окне, — это универсальный вариант для всех возрастов. По словам ведущего стилиста из Нью Йорка, она делает черты лица мягче и привлекает внимание к глазам. А еще она сейчас очень модная. Такая челка особенно хорошо смотрится на длинных волосах, так как создает дополнительный объем у лица.
Девушка очень давно хотела постричь челку-шторку, но все не решалась. А потом все-таки сделала ее и почувствовала себя более уверенной.
Девушке подстригли челку-шторку, и она пишет, что ее голове теперь так легко. И что эта перемена ей действительно была нужна. Люди в комментариях отметили, что девушка просто потрясающе выглядит.
Окантовка лица прядями
Парикмахеры из Лос-Анджелеса уверены, что «лесенка» у лица — это самый простой способ создать впечатление, будто вы спите по 8 часов в день. Она визуально делает лицо подтянутей и свежей. Прядки у лица создают ощущение легкости, подчеркивают скулы. Они лучше всего смотрятся на волосах до плеч или чуть длиннее.
Автор этого фото подстриглась впервые за 2 года и осталась в восторге. Ей сделали прядки, обрамляющие лицо.
Раньше у этой девушки волосы были одной длины, но потом она постригла слои.
- С длинными волосами одной длины лично я выглядела старше. Я подстриглась: волосы стали чуть ниже плеч с длинными прядками у лица и челка. Я теперь выгляжу просто потрясающе. Мне кажется, я стала моложе на несколько лет.
Итальянский боб
Стилисты, работая независимо друг от друга, пришли к одному и тому же выводу — что итальянский боб или каре обладает подтягивающим и омолаживающим визуальным эффектом и отлично смотрится в том числе на тонких волосах. В отличие от классического боба с прямым плотным срезом, итальянский боб имеет более плавный переход и смотрится не так строго. Волосы в такой стрижке более подвижные и выглядят объемнее.
«Сделала каре с челкой. Снова чувствую себя самой собой, только лучше».
- Моя парикмахерша ушла в декрет, подруга посоветовала мне свою. И вот прихожу я к ней и прошу просто кончики подровнять. Волосы у меня до лопаток. А она посмотрела на меня и говорит: «А не хотите итальянское каре? Вы поразитесь. Если не понравится, можно не платить». Мне, конечно, любопытно стало, что за каре такое, да и женщина была так уверена, что мне эта стрижка пойдет, что я согласилась. И когда она закончила и уложила мне волосы, я просто дар речи потеряла. Что за красотка смотрит на меня из зеркала? Я будто моложе стала и даже стройнее. Теперь только так и стригусь.
Стрижка «Бабочка»
По мнению опытных стилистов, добавление слоев и движения волосам может визуально сделать вас моложе лет на 10. Объяснение кроется в оптической иллюзии: пряди, обрамляющие лицо, подчеркивают скулы и привлекают внимание к глазам. А за счет подбора длины можно скорректировать овал лица.
Стрижка «Бабочка» вдохновлена гламуром 70-х. Она делает волосы максимально подвижными и объемными. Кстати, особенно хорошо она смотрится в сочетании с челкой-шторкой.
До и после стрижки «Бабочка».
Девушке сделали стрижку «Бабочка», и она говорит, что это стрижка ее мечты.
- Эта стрижка отлично смотрится на любой форме лица. Но если вы любите собирать волосы в хвост, пряди спереди могут выпадать из него. © romeonohomeo / Reddit
Стрижка «Пикси»
Многие считают, что лучше всего визуально освежает удачно выполненная стрижка «Пикси». Некоторые даже называют ее «мгновенной подтяжкой лица», так как она направляет все внимание на глаза и скулы и уменьшает объем в области подбородка. Она универсальная и стильная, что делает ее невероятно популярной.
Эта девушка сделала пикси. Как же ей идет эта стрижка!
Девушка отрезала длинные волосы и теперь щеголяет со стрижкой пикси.
- Встретила вчера соседку и поразилась, как молодо она стала выглядеть. Идет и аж светится. А ей, на минуточку, за 50. Ну, думаю, наверное, подтяжку сделала. В шутку попросила номер ее косметолога, а она и говорит: «Сходи к своему парикмахеру и попроси сделать стрижку „Пикси“. Поразишься результату». А я приглядываюсь к соседке — и точно, она же просто подстриглась! В жизни бы не поверила, что стрижка может так менять внешность, если бы сама не увидела.
Удлиненное каре
А если вы хотите сохранить длину и не тратить при этом много времени на укладку, стоит выбрать удлиненный боб или каре. Эта стрижка подходит для разных типов волос и форм лица. Вариативность этой стрижки позволяет скорректировать форму лица именно так, как вам того хочется. Удлиненное каре выглядит свежо и аккуратно.
Девушка сделала удлиненное каре.
Автор этого фото показывает свою новую стрижку — удлиненное каре. Люди в комментариях поражаются, как она ей идет.
- У меня были волосы до пояса, и я только что сделала себе каре. Сколько же комплиментов я получила! Чувствую себя такой легкой и свободной. © Fukuro-Lady / Reddit
Стрижка «Чашка»
Эта стрижка, по сути, является обновленной версией знаменитой прически Рэйчел из сериала «Друзья». Название она получила благодаря своей форме, напоминающей перевернутую кофейную чашку. Слои разной длины обрамляют лицо и плавно спускаются вниз, у волос появляется дополнительный объем на каждом уровне. Слои начинаются примерно между скулой и подбородком и плавно перетекают друг в друга.
Стрижка визуально приподнимает скулы, смягчает линию челюсти, привлекает внимание к лицу. Стилисты сравнивают ее с макияжем, но для волос.
Девушка отрезала 70 см волос и сделала стрижку со слоями. Она пишет, что с ее плеч будто свалился груз, и она очень счастлива теперь.
Автор этого фото сделала стрижку со слоями.