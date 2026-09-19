7 стрижек, которые освежают лучше косметолога, дарят маленькие радости и поднимают настроение

По мнению опытных стилистов, добавление слоев и движения волосам может визуально сделать вас моложе лет на 10. Объяснение кроется в оптической иллюзии: пряди, обрамляющие лицо, подчеркивают скулы и привлекают внимание к глазам. А за счет подбора длины можно скорректировать овал лица.

Стрижка «Бабочка» вдохновлена гламуром 70-х. Она делает волосы максимально подвижными и объемными. Кстати, особенно хорошо она смотрится в сочетании с челкой-шторкой.