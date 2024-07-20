11 заморских стрижек, причесок и окрашиваний, о которых нужно срочно рассказать своему парикмахеру

Даже в эпоху глобальных трендов женщинам разных стран есть чему поучится друг у друга. К примеру, добавить изюминку во внешность, сделав прическу в итальянском стиле. Или же создать непринужденный образ, как у француженки, благодаря короткой стрижке. А японки и кореянки носят традиционную прическу, которой более 1000 лет, так, будто она была придумана только вчера. В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Пикси

Lora177 9 минут назад У меня пикси блонд:) К лету сделала- отстригла все хвостики безжалостно:)) - - Ответить

Француженки с гордостью носят как длинные, так и экстремально короткие прически. Дерзкая стрижка пикси — бесспорный хит с конца 2023 года. Причем, появилась она далеко не вчера. Стоит хотя бы вспомнить такую икону стиля 50-х, как Одри Хепберн. Кстати, в 2024 году титул «Мисс Мира» получила девушка, создавшая свой образ именно благодаря этой прическе. Ева Жиль просто потрясла зрителей конкурса, привыкших к тому, что победительницы — почти всегда дамы с длинными волосами.

Низкий пучок

Датские девушки, как и другие скандинавки, ставят комфорт превыше всего. Простой низкий пучок под затылком они сделали супертрендом. Эту прическу можно сделать быстро и легко. При этом выглядеть она будет стильно, а гладко зачесанные пряди не будут раздражать, постоянно спадая на лицо. Пучок подойдет как для формальных мероприятий, так и для прогулок с собакой. А еще он отлично сочетается с броским макияжем.

Короткие кудряшки

Катерина Лисичкина 16 минут назад У меня прямые от природы волосы , я их ращу, завиваю, маски, бальзамы и т. п. У брата-густые, вьются, просто шапка, а не волосы, он их стрижëт под 0.3.Где справедливость? 🤣🤣🤣 - - Ответить

Роскошные, тщательно уложенные кудряшки никогда не выходят из моды, и бразильянки об этом знают. Достаточно взглянуть на звезду сериала «Клон» Летисию Сабателлу. 53-летняя красавица-актриса отлично смотрится с прической кудрявый боб. Не столь важно, вьются ли волосы от природы или же кудряшки получены путем завивки. Локоны будут придавать шика и элегантности. Также здорово будет смотреться стрижка чуть ниже подбородка. В 2024 году это один из главных трендов.

Боковой пучок

Эта изящная прическа — визитная карточка испанских красавиц. Достаточно представить себе яркую танцовщицу фламенко. Сделать боковой пучок можно как из своих собственных волос, предварительно заплетя их в косу, так и с помощью шиньона. Завершив образ пестрым аксессуаром в виде красного цветка, можно смело идти на официальное мероприятие или на романтическое свидание.

Омбре окрашивание

Zaноза 33 минуты назад Ребята, Омбре это уже ну никак не ноу-хау, хоть огненное, хоть оттенки блонда переходящие в более тёмный, хоть любые другие сочетания цветов. Но смотрится конечно отлично. - - Ответить

Девушки в удивительной Японии порой выглядят так словно сошли с экрана какого-то фантастического фильма. Кроме того обладательницы густых и блестящих волос, не прочь поэкспериментировать с ярким цветом. В 2024 году в Японии набирает популярность окрашивание в огненный градиент: омбре под названием «Феникс». Благодаря смешиванию одного оттенка с другим, чаще всего с переходящего от светлого к темному, создается потрясающий эффект. И кстати, такое окрашивание позволяет надолго оставлять корни отросшими и выглядеть при этом волшебно.

Химэ

Стрижка с необычным названием была вдохновлена прическами японских персонажей. Однако появилась она еще в VIII веке благодаря представительницами аристократии. Однако именно в Корее химэ усовершенствовали, да так, что она даже попала в тренды. Эту прическу носят звезды к-поп групп, например, Ким Тхэен из Girls’ Generation и популярные южнокорейские актрисы. Эта модная стрижка предполагает длинные волосы с челкой. Причем боковые пряди челки доходят до линии ушей или даже до подбородка. Очаровательный образ, созданный благодаря такой прическе, подойдет любому типу лица.

Ретро-прически

В Индии в моде ретро стиль. Ностальгия по прическам 70-х и 80-х годов как никогда популярна, и индийские девушки не отказывают себе в удовольствии воссоздать образ гламурных див тех лет с помощью винтажных причесок: пышных шевелюр с объемными локонами.

Маллет

Мало кто догадывается, но дерзкая стрижка маллет появилась еще в древности. А с начала 1970-х годов ее выбирали самые крутые рок-музыканты, такие как Кит Ричардс и Пол Маккартни. Эта многослойная прическа предполагает, что волосы по бокам и спереди стригутся коротко, а сзади остаются длинными. Сегодня маллет вновь популярна на улицах Лондона и Берлина. Причем теперь носят ее не только парни, но и девушки, которые выбирают комфорт. Ведь эта прическа не требует особого ухода, а выглядит всегда невероятно стильно.



Французский боб

Gregorio T. Binuya/Everett Collection/East News Zaноза 52 минуты назад Точно "по линии скул"...?) Скулы у человека вроде как на уровне ушей находятся... На фото же длина стрижки почти до подбородка - - Ответить

Французский боб — пожалуй одна из главных составляющих того самого растиражированного образа классической француженки. Чаще всего мы представляем молодую женщину с багетом в руке, в берете с короткой ровной стрижкой по линии скул и с челкой, обрамляющими лицо. Сегодня эта прическа не просто все еще популярна, ее называют самым модным трендом 2024 года.

Итальянский боб

В отличие от французского варианта этой стрижки итальянский предполагает многослойность. Длинна волос должна быть выше плеч и ниже подбородка. При этом прическа более универсальна, не имеет строгих линии, а кончики могут быть растрепаны. Все это дает больше возможностей для укладки. Итальянский боб отлично смотрится на густых волосах, ведь благодаря слоям укладка выглядит более легкой.

Скандинавский боб

Катерина Лисичкина 6 минут назад Скандинавский Боб у скандинавского типа женщины! Полная гармония 🤗 - - Ответить

Практичные шведки, датчанки и норвежки тоже нашли прическу боб привлекательной, но усовершенствовали ее на свой лад. Скандинавский вариант боба непритязателен: практически не требует укладки и тщательного ухода. А значит, на прическу затрачивается меньше средств и времени, а выглядят она при этом ультрамодной и изысканной. Волосы стригутся ниже линии подбородка. При этом чаще всего делается боковой пробор, чтобы создать асимметрию в прическе.