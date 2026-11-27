В каждом офисе есть свои звезды переговорок, повелительницы бухгалтерии и вечно опаздывающие коллеги. Кто-то знает все новости раньше корпоративного чата, а кто-то одним вздохом способен выразить общее отношение к понедельнику. Здесь вы найдете истории и комиксы о тех самых коллегах, без которых рабочие будни были бы куда скучнее. В них легко узнать и соседей по кабинету, и себя.

В каждом офисе найдется коллега, мастерски превращающая любую ситуацию в повод закончить рабочий день раньше

Вика Юшкевич только что А то при приеме на работу никто не в курсе, что детей нет Ответить

...и коллега, от которой никогда не знаешь, чего ожидать

У зумеров — свой вайб. Их рабочий стол не перепутать с другими

Можно ли приносить рыбу в офис? Спор, который старше наших рабочих чатов

N.D. только что Мы всё никак не решимся достать из морозилки абалденного вяленого леща Ответить

Главное — выполнить свои обязательства перед коллективом. А каким образом — это уже другой вопрос

У нас в офисе есть одна коллега, которая никогда не моет за собой посуду. Иногда мы с ней ругаемся, иногда молча моем за ней ее тарелки и чашки из-под кофе. Но апогеем стал день, когда она собрала несколько чашек и 2 ложки, отвезла домой, там помыла в посудомоечной машине и на следующий день привезла обратно. © Подслушано / Ideer N.D. только что А нахрена ей несколько чашек? У каждого своя и набор для гостей, стоящий в шкапе Ответить

Работа — это здорово, но по-настоящему женщину украшает отпуск

В бухгалтерии все стабильно: цифры, отчеты и люди, которые помнят нынешнее начальство совсем еще юнцами

В офисе есть своя служба безопасности. Просто она с ведром, шваброй и знает гораздо больше, чем все остальные

Целый год в офисе кто-то оставлял на моем столе шоколадки, когда у меня был тяжелый день. Я была уверена, что это мой коллега, в которого я была пылко влюблена. Решила написать записку: «Спасибо». Вечером застала за столом уборщицу, бабу Валю. Она улыбнулась и сказала: «У тебя глаза грустные такие, милая. А мальчик тот на тебя не смотрит даже, не трать время на ненужных людей. Найдется еще тот единственный». Из-за коллеги была расстроена, но бабе Вале бесконечно благодарна за поддержку и за то, что открыла глаза. © Подслушано / Ideer

Порой очень трудно соблюдать баланс между работой и личной жизнью

Иногда лучший вклад начальства в рабочий процесс — ничего не менять

Наш шеф решил сделать офис современным и ввел после рабочего дня «часы расслабления». После 18:00 мы можем зайти к психологу, посмотреть телевизор на пуфах, посидеть и поболтать, поиграть во что-нибудь. На эти авантюры не ходил практически никто. Шеф очень обиделся. Мы пытались объяснить, что сотрудники в большинстве — люди 30-35 лет. У всех семьи, хочется побыть вечером дома, а не жить на работе. © Подслушано / Ideer Boltun только что Скажите шефу уже кто нибудь, что часы расслабления должны быть в рабочее время. Ответить

Многие компании активно внедряют ИИ в рабочие процессы. Правда, подружиться с ним не так просто

Руконожка Ай-Ай только что "-У вас уже начали пользоваться искуственным интеллектом?

-У нас и естественный пока не все научились применять..." (с) Ответить

Та самая коллега, которая каждый день постила фотографии из пятизвездочного отеля и привезла всем частичку турецкого люкса — магнитики

Boltun только что Надо было жить в бюджетной Орешке, но обеспечить коллег приличными подарками! )) Ответить

Официально мы свободны после шести. Неофициально — всегда на связи

N.D. только что Мне и наработе никто не звонит, зная что я трубку не возьму Ответить

Работа работой, а личная жизнь сама себя не проживет

Как устроилась на новую работу, сразу сказала, что мой рабочий день заканчивается в 18:00. Все коллеги и их дела меня не волнуют ровно до 9:00 следующего дня. Своими косяками каждый занимается сам, мне за чужие не платят. Начальство побухтело неделю, а потом привыкло. Вот так! © Mama Cтифлepa / Ideer N.D. только что Земля она круууглая, а со стороны начал н ков ещё круглее Ответить

Опоздать из-за кофе — не опоздание, а уважительная причина

Elina Che только что классный костюм ии нарисовал! на лето прям бомба! и официально и не жарко Ответить

Есть такой тип людей — получает как стажер, а тратит — как наследница нефтяной компании

К нам на работу устроилась девочка после института. Получает три копейки, так как ни выслуги лет, ни надбавок у нее пока нет. Живет с родителями, встречается с парнем. С первой годовой премии, равной четырем ее месячным зарплатам, она купила себе последний айфон. А я купила металлочерепицу и отложила на вклад. © Quo vadis / Ideer N.D. только что Что бы купить айфон некоторым достаточно пошлёпать губами Ответить