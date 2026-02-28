15+ жизненных историй о работе в офисе, в которых вы, может быть, узнаете себя

44 минуты назад
15+ жизненных историй о работе в офисе, в которых вы, может быть, узнаете себя

Офис — это не только отчеты, совещания и бесконечные чашки кофе. Это целая жизнь, где за соседним столом могут выправлять глаза десяти тысячам плюшевых медведей, а директор готов повысить зарплату просто потому, что ему стало жалко ваши «драные» джинсы. Мы собрали человеческие и теплые истории о том, как рабочие будни расцветают благодаря юмору и искренним эмоциям.

  • В декабре погода нас ошарашила лютейшим морозом. Офис промерз. Руководитель говорит: «Регина, узнайте, пожалуйста, как можно за счет кондиционирования утеплиться». Я обзвонила специалистов, от которых узнала, что при морозе —20°С, даже при наличии зимнего комплекта система кондиционирования в режиме обогрева не дает тепло. Объясняю ему, но получаю критику в свой адрес под соусом «решу сам». Через день, когда он «решил», он мне начинает говорить то, что я ему объясняла: «Знаете, Регина, я тут узнал, что при —20°С кондиционирование бессильно». © reginapro_design
  • Жизнь рекламщика. Однажды нам в офис привезли 10 000 белых плюшевых медведей, и у них были криво сделаны глаза. Медведи шли как подарок за покупку. Вы когда-нибудь выправляли глаза 10 тысячам белых медведей, чтобы у них был товарный вид? © aleksundria

«Кто-то в моем офисе положил сливки для кофе в сейф».

  • На первой работе отсутствовал дресс-код. Нам с подругой по 19 лет, мы такие стильные, что аж жуть берет. Как-то вызвал подругу в рваных джинсах директор к себе. И заявил, что ему жалко, что она в драных штанах ходит. Спросил, мол, все ли у нее хорошо, хватает ли зарплаты? На полном серьезе. А после зарплату повысил и еще премию дал. Долго мы смеялись. А она еще пару месяцев говорила: «Снимай платья свои, джинсы рваные покупай». Очень хороший дядька был, заботился о сотрудниках. © Сокровенные истории / VK
  • Рядом с нашим офисом ремонтировал помещение плотник. Мой начальник пошел к нему и накричал: «Вы должны делать это после работы! Вам нравится слушать стук молотка и пилу весь день, пока вы работаете?» Плотник ответил: «Вообще-то да, нравится». © captainmagictrousers / Reddit
  • Тpинaдцaть лeт нaзaд жeнилcя. Mнe былo 27 лeт. Пoгулял, кaк гoвopитcя, и peшилcя, вcтpeтил ту caмую. Жeнa пocлe cвaдьбы peшилa cвaдeбный aльбoм нa paбoту зaнecти, пepeд коллегами пoxвacтaтьcя. Пpишлa c paбoты злющaя, нe paзгoвapивaeт. Cпpaшивaю у нeе: «Чтo тaкoe? Koлиcь». Oкaзaлocь, пapa eе кoллeг — мoи бывшиe. Hу, кocти мнe и пepeмыли. © Сокровенные истории / VK

«Моя команда наполнила мой офис воздушными шарами и стульями, пока я был на совещании».

  • Однажды, когда работала в аптеке, опоздала на работу на 8 минут. Так директор позвал в свой офис и 40 минут отчитывал за это опоздание и говорил, что за эти 8 минут можно было человек 5 обслужить. Все эти 40 минут аптека была закрыта. © satenpakhomova
  • Позвонил нашей уборщице, попросил приехать в офис, навести порядок. Она ответила, что не сможет, так как улетает в отпуск в Таиланд. Теперь подозреваю, что у нее свой бизнес, а клининг — так, чисто для души. © malm_tv
  • Работаю в рекрутинговой компании. На 17:00 запланировано собеседование генерального директора с потенциальным кандидатом. Звоню: «Михаил, добрый день. У нас с вами в 17:00 Любовь». Директор на это мне выдал такое, что ржал весь офис: «У нас с вами не запланировано ничего такого на 17:00». © howtojob.kz
  • Девушка прошла собеседование, вышла работать ко мне на должность офис-менеджера. Красиво пришла в первый день, сделала кофе, села с ровной спиной за комп. Подняла руки над клавиатурой, опустила — и так раз 10. Потом встала и со вздохом: «Это не мое», — ушла из компании домой. © naddycool

«Коробочка для предложений».

  • Один день из жизни корпоративной Америки. Я в офисе с 8 утра почти каждый день, потому что у нас часто презентации в 8 утра. А иногда это единственная возможность разгрести почту до начала всех встреч и звонков. Сегодня бежала изо всех сил на поезд в 7:35, чтобы успеть к 8 как раз. Поезд пришел на минуту раньше, но я кое-как успела. Захожу в офис — узнаю, что звонок отменили. © askripkina
  • В одной из компаний, где я работал раньше, руководство наняло группу консультантов, чтобы лучше разобраться с неэффективностью работы компании. Консультанты сказали, что главная проблема — это управление. Их тут же уволили, и ничего не изменилось. © Unknown athor / Reddit
  • Когда я работала в офисе и выключался свет, из 9 человек только двое орали на весь офис: «Блин, я не сохранил!» И мы понимали, кто реально работал, а кто балду гонял. © 0l0l0l0l0l0lololololol
  • Обожаю свое окружение. Принесла в офис блины — масленница, однако, а я единственный проводник в славянские праздники. Блины разлетелись, и тут вопрос:
    — Надо что-то за это говорить?
    — Честно, не знаю, обычно просто угощаем и все.
    — Тогда давай дружить. © gid_master_shymkent

«На работе повернула за угол и увидела эту штуку».

  • Заплатила за кофе, ушла. Вспомнила, что не забрала сдачу. Вернулась, забрала сдачу, ушла. Пришла в офис — поняла, что забыла кофе. Вернулась за кофе. Бариста: «Я вам покрепче сделал». © sssatr_maria
  • На нашем ежемесячном собрании со всем офисным персоналом состоялось серьезное обсуждение, длившееся 45 минут, о том, какую туалетную бумагу следует использовать: однослойную, двухслойную или трехслойную. Среди основных моментов обсуждения были, например, аргументы в пользу того, что двухслойная бумага не нужна, так как можно просто сложить два однослойных листа. Это было прекрасно, но немного неловко, и 45 минут — слишком долго. © steun88 / Reddit
  • Десять лет живу и работаю в Германии. Меня уже ничем не удивить. Но сегодня случился апофеоз моего немецкого бытия. Захожу утром в офис на совещание, и тут все мужчины резко встают. Я так офигела, что встала рядом с ними и уставилась на дверь. Они переглянулись и сели. А я теперь не знаю, как прийти в себя. © kspringwald
  • Пришла в офис пораньше, работы много. И заходит ко мне группа девушек. Думала, наверное, хотят спросить, где тут выход или туалет. Оказалось, хотят поехать на отдых всей толпой. Их пришло 5 человек. И еще 3-4 человека добавится. В общем, подбирали им тур в Нячанг. Они уже, оказывается, толпой много куда поездили. Ну как же классно! Тем более девушкам этим за 60, они на пенсии. © gulmira_life

