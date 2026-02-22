17 человек вспомнили свою первую работу, которая была той еще школой жизни

1 час назад
Одним из критериев вступления во взрослую жизнь по праву считается первая работа. И на этом поле хватает вызовов — строгие начальники и клиенты, коллеги, проверяющие на прочность. Но и теплых моментов тоже бывает достаточно. Вот обо всем этом и решили поведать наши сегодняшние герои.

  • Работала в колл-центре. Работа первая, еще и жутко нервная. Попался сложный клиент, орал на меня минут 20. Каким-то чудом я решила проблему, он поблагодарил, прощается. А я, расслабившись, на весь офис заявляю ему: «Ну все! Я тебя целую! Хлеба взять не забудь». В офисе повисла гробовая тишина, я сползла под стол. А клиент, судя по звукам, прослезился от смеха. Потом перезвонил и оставил благодарность за «человеческий подход».
  • Мама устроила меня посудомойкой, мне было 15. Босс был человеком, который терпел только тех, кто лебезил перед ним и поглаживал его эго, чего я не делала, поэтому меня уволили за вещи, которые сошли бы с рук другим официантам и посудомойщикам. © MysteryGirlWhite / Reddit
  • Когда мне было 14, я работал в продуктовом магазине, и в мой первый день коллега постарше сказал мне пойти взболтать заправки для салата. Так я и стоял, встряхивая их, чтобы все ингредиенты смешались и товар лучше смотрелся на полках. А потом мой начальник увидел меня, покачал головой и дал мне другую работу. Смеялись потом все, и я в том числе. © toddharrisb / Reddit
Лариса Я
20 часов назад

Тяжёлая личная жизнь у сотрудницы коллцентра, если вымотавший ей нервы клиент ассоциируется с тем, кого надо целовать и напоминать про хлеб.

-
-
Ответить
  • Первая работа была в школе, помогали с другом по хозяйству на каникулах. Как-то директор нам говорит: «За школой сорняк, уберите». Ну мы и пошли. Работаем пару часов и тут видим, что к нам бегут и кричат директор с завхозом. Оказалось, что директор подумал, что это сорняки, а это были декоративные кусты, которые как-то по умному назывались, я уже и не вспомню. Нам за это ничего не было, простили нас, молодых, а вот директор тогда от завхоза знатно получил.
  • Ухаживал за газонами летом, мне было 15. Это была тяжелая работа, весь день на улице в жару. Платили мало. Когда мне исполнилось 16, владелец заставил меня водить грузовик, тянущий прицеп, полный косилок и другого оборудования. Вы спросите, почему двое других мужчин, старше 50 лет, не водили машину? У них отняли права за разные проступки. © shadesofblue** / Reddit
  • Моя первая работа была в 18 лет на автомойке. Приходилось в город из деревни ездить. Наверное, не было ни одной машины, которую я бы обслужил нормально без замечаний за 3 дня, что работал там. До этого жил в квартире, в деревне без хозяйства, только огород, поэтому я дико тупил. Параллельно я планировал ходить на тренировки по футболу, но спать приходилось в подсобке метр на полтора, так как автобусы уже не ездили. Ночью я толком не спал, так как автомойка круглосуточная. Таким образом, я сдался через 3 дня и вернулся в деревню. Реальность хорошо так огрела меня. © mullanurov13 / Pikabu
  • Мне было 15 лет, я работал в парке проката лодок. Один мужчина спросил меня: «Ты хоть знаешь, кто я такой?», когда я сказал ему, что он должен денег. Я сказал: «Нет, и мне все равно». Но его это не остановило, и он принялся отчитывать моего начальника. © DisgruntledNCO / Reddit
  • На моей первой работе, когда мне было 17, и незнакомый мне мальчик прошел к моей кассе и пригласил меня на свидание перед длинной очередью людей. Это свидание было очень своеобразным. © how_riddikulus / Reddit
  • Я работала в торговой компании представителем. Для своего «обучения» я должна была координировать свои действия с другой сотрудницей, которая жаловалась, что ей не платят за мое обучение. Первая работа, которую я должна была сделать самостоятельно, была в очень крупной сети магазинов, и я знатно растерялась. © zeurosis / Reddit
  • Был 2008 год, мне 16 лет, устроился работать дворником при дворце культуры. Город маленький, работал утром перед школой, осенью получалось уходить впритык к первому уроку. Одноклассники конечно не оценили, и подхихикивали надо мной. Но потом, когда я пришел в новой косухе, купленной на свою зарплату (а родители, особо не спешили никому в то время покупать такие вещи), многие попросились туда же устроиться. © Gogineli / Pikabu
  • На моей первой работе отдел состоял из трех человек: меня, Наташи и начальника. Наташа была медлительная. Со своей работой справлялась ровно к концу дня, быстрее никак, хотя работа была не такая уж сложная. Я быстро въехала и делала в полтора раза больше нее уже недели через две. Начальник очень хвалил и начал возлагать на меня все больше и больше, потому что я вон какая быстрая и хваткая, а Наташа не справляется. Я гордилась доверием примерно месяц, и только потом поняла, кто тут на самом деле познал жизнь. © Подслушано / Ideer
  • Помню было мне 17 с большим хвостиком, до 18 оставалось около 3-х месяцев, я попытал удачу и пошел на собеседование в местную «крупную» компанию, которая торговала телефонами для дома, офиса и мобильными само собой. Взяли же на свою голову... В первые недели я смекнул что кроме мобильных телефонов и чехлов людям нужны зарядки для авто, которых у нас на витрине нет. Пару раз предложил эту идею начальству, на что получил отказ. После 5-го человека, спросившего автомобильную зарядку не выдержал и я купил на весь свой аванс автомобильных зарядок на оптовке. Так я впервые за неделю начал зарабатывать больше обещанной мне ежемесячной зарплаты. © Mr.tip / Pikabu
  • Батя работал с бригадой на стройке, когда я закончил 3 класс. Как-то вечером пожаловался, что до столовой идти далеко: пока в очереди постоишь, пока поешь и обратно, то часа полтора теряешь. На следующий день нарезал бутеров и с бутылкой кефира принес ему на обед. Он посмеялся, поблагодарил. Мужики, уходя в столовую, в шутку сказали: «А нам?» Ну, ок, подумал я. На следующий день нарезал кастрюлю салата со сметаной, вытащил всю колбасу и сыр на бутеры из холодильника, отварил картошки и яиц и еле дотащил сумку до стройки. Батя походу знатно удивился такой благотворительности, но мужики насовали мне деньжат полный карман. И у меня родился план. Вечером посоветовался с отцом, он одобрил, и я открыл свою доставку. Все лето таскал еду на стройку, даже бульон в термосе. И получал за это деньги. Их хватало на новый закуп продуктов, который я осуществлял сам под конкретное меню, и оставалось на «отложить в копилку». Когда началась учеба, «фирма» моя ликвидировалась, а накопленных денег хватило на велосипед. © NeBudite / Pikabu
  • Устроилась на свою первую работу. Там познакомилась с парнем, ему 20 лет, уже женат. Начали общаться по-дружески, как-то незаметно влюбились. Держали себя в руках, ни разу даже не прикоснулись друг к другу, но чувства были просто нереальные. Но потом оказалось, что его жена нашла нашу переписку, заставила его уволиться. Прошло почти 5 лет в разлуке, эта история давно в прошлом, но... он все еще пишет, что любит и всегда будет любить. А я? Я замужем. © Подслушано / Ideer
  • На первой работе никогда не скрывала зарплату, так как думала, что всем платят одинаково. Потом узнала, что мне недоплачивают, потом после повышения — переплачивают. Все так же не скрывала, так как лоббировала повышение зарплаты всем сотрудникам. Естественно, вокруг были одни недовольные (что сотрудники, что начальство). И, естественно, считали меня либо выскочкой, либо хвастуньей. Хотя реально виноват был работодатель, который хотел нажиться за наш счет. © Подслушано / Ideer
  • Устроилась на первую работу. Опыта нет, только после вуза. И как ни парадоксально, самым сложным оказалось взаимодействие с людьми. Некоторые просто невыносимы, а другие сначала не ставили меня ни во что, раз новенькая. Сижу потом в кафе, думаю о жизни. Подсаживается мужчина, я смотрю на него — а это начальник другого отдела. Разболтала ему все, а он взял и провел свое расследование. Кого надо — уволил. А сейчас цветами задаривает и взгляды пускает. Как же сложно работать... © Подслушано / Ideer
  • Когда устроилась на первую работу, то мечтала всю будущую зарплату потратить на одежду, новый телефон и прочие ништяки. И вот, наконец, я ее получила, но решила купить что-то запоминающееся. Подумала и отправила половину денег маме. Никогда не забуду, как обе расстрогались, разговаривая по телефону. Она от благодарности, ведь период был финансово непростым, но мне об этом не сказала. А я от осознания, какая это капля в море, по сравнению с тем, сколько для меня в жизни сделала мама. © Подслушано / Ideer

Светлана С-ва
21 час назад

На первой работе после вуза было так плохо под давлением старшей сотрудницы, что часто подумывала покончить с собой.

-
-
Ответить

