17 человек вспомнили свою первую работу, которая была той еще школой жизни

Тяжёлая личная жизнь у сотрудницы коллцентра, если вымотавший ей нервы клиент ассоциируется с тем, кого надо целовать и напоминать про хлеб.
Одним из критериев вступления во взрослую жизнь по праву считается первая работа. И на этом поле хватает вызовов — строгие начальники и клиенты, коллеги, проверяющие на прочность. Но и теплых моментов тоже бывает достаточно. Вот обо всем этом и решили поведать наши сегодняшние герои.
На первой работе после вуза было так плохо под давлением старшей сотрудницы, что часто подумывала покончить с собой.