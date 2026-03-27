Я ждала продолжение, что её платье упало как раз в этот момент
18 ситуаций на работе, когда спасает только чувство юмора — 27.03.2026
Замечали ли вы, что иногда наши рабочие будни подкидывают такие жизненные сцены, что любой комедийный сериал просто отдыхает? Работа — это ведь не только строгие отчеты и горящие дедлайны, но и неисчерпаемый источник курьезов. Согласитесь, именно добрый юмор спасает нас в стрессовых ситуациях. В этой подборке мы собрали истории от людей, чьи смены пошли по совершенно непредсказуемому сценарию.
- Сижу на рабочем созвоне с видео. На мне платье без бретелей, и на экране видно только мои плечи. Я ляпнула: «Ой, наверно, кажется, что на мне нет одежды! Это не так!» Наклоняю экран, чтобы показать платье. И тут все участники встречи неловко подтверждают, что никто ничего не заметил. Я до сих пор ужасно смущена всей этой ситуацией.
- Работала в торговле. В 6:30 утра пошла открывать магазин. На улице дождь, но у входа меня уже ждет бабка покупательница, говорит: «Хочу поменять селедку. Вчера купила у вас, а она какая-то мягкая». Я ей такая: «Хорошо, давайте мне, сделаю возврат». А она посмотрела на меня и дерзко заявила: «Так я ее кошкам отдала».
«Моя жена нашла работу мечты. Теперь она котоняня! Я даже немного завидую ей. Тоже хочу весь день проводить с шерстяными, а не ходить в офис и вот это вот все»
- Приехала к мужу в офис. Его подчиненная приняла меня за новую коллегу. Как давай рассказывать, какой ее босс такой-сякой, работу требует, надоел. Говорит, интересно на его жену посмотреть, кто же на него позарился. Я ей со смехом: «Любуйся, вот она я!» Она непонимающе посмотрела, а потом как все поняла!
- У нас на работе есть дама, которая дослужилась до хорошей должности и тут же забыла о корпоративной этике, дружеском тоне и об элементарном «спасибо» и «пожалуйста». Доводила нас всех. Месяц назад пришла девушка на 10 лет младше нее. На все приказы этой мадам она отвечала: «Ты забыла сказать волшебное слово», «Как скажешь, солнце», «Не кричи, лучше давай поработаем». И все это сопровождалось улыбкой до ушей. Недавно дама пожаловалась на девушку ее руководителю. Мол, издевается и не дает работать. Ржали всем офисом.
Никогда не понимала людей, которые за оплачиваемую работу требуют спасибо.
Тип, вы не одолжение делаете, вы служебные обязанности выполняете...
- Как-то мой бывший начальник позвал меня в кабинет, дал свою ручку, попросил записать список заданий и сделать их. Я записала, вернулась к себе и заметила, что чернила исчезают. Благо знала, что он слегка не в себе, быстренько сделала копию на ксероксе. Он вызывает меня к себе и спрашивает: «Что я просил тебя сделать?» Я перечисляю список. Он останавливает меня и говорит: «Нет, ты все не так записала. Я просил другое». А я ему ксерокопию на стол. И тут он даже растерялся.
«Когда клиенты спрашивают, почему услуги альпинистов стоят так дорого, хочется скинуть им это фото. Я посчитал каждый предмет. В сумме 653 000 рублей»
Боже мой. Я жутко боюсь высоты. Как хорошо, что кто-то забирается высоко за деньги вместо меня, например 🙈
- Разговаривала с женщиной, которая купила у нас планшет. Он сломался, ей починили. Звонит и говорит, что не может в соцсеть войти, мол, мы должны сообщить ей пароль! Пыталась ей донести, что это ее личные данные, у нас их нет. Говорю, чтобы обратилась в поддержку сайта. А она такая: «Вы с ума сошли? Я же им не доверяю!»
- У нас маленькая организация из 6 человек. Выяснилось, что у коллеги день рождения. Мы встали вокруг именинника, взялись за руки и как запели: «Как на Ванькины именины испекли мы каравай». И закружились вокруг Вани. Просто представьте, взрослые громко поют детскую песню и кружат в хороводе. Услышав, как резко захлопнулась дверь в соседний кабинет, мы все прекратили. На наш немой вопрос замдир посмеялся и сказал, что там сейчас директор собеседование проводит. Зато у кандидата не возникнет сомнений, что у нас очень дружный коллектив.
- Работаю в IT-компании. Пришла на собрание отдела, 12 человек. Начальник решил разрядить обстановку, спросил у одной из нас:
— А что вообще привело вас в эту сферу?
Одна девушка мечтательно вздыхает и отвечает:
— Думала, тут будет полно айтишников-мужиков!
Все остальные девять девушек молча переглянулись и грустно уткнулись в ноутбуки.
«Я машинист-кочегар котельной. Только что провели ремонтные работы. Почистили трубу»
- Работала медсестрой в детском отделении больницы. Там с детьми приходилось общаться по-особенному, то есть с большим количеством уменьшительно-ласкательных, всяких солнышек, зайчиков. Не так давно уволилась. Перешла работать в частную клинику, но 1,5 месяца пришлось посидеть дома. В это время у отца на работе на больничный ушла секретарша, меня попросили подменить. Только недавно осознала, что профдеформация перешла все границы, когда забирая, подписанные клиентом бумаги, выдала: «Ты ж моя умничка!» Отец говорит, что я так с каждой просьбой и клиентом. Причем, продажи, кстати, выросли.
- Обратилась ко мне женщина для подачи налоговой декларации. Прямо с порога заявила, что ее интересует не платная услуга, а чтобы я ее научил, как это делать. Добавила: «Я в интернете прочитала, там вообще ничего сложного. Только в налоговой скверные люди, придираются к каждой запятой. Вы мне должны быстренько объяснить, как там и что, а то некогда мне тут с вами! Платить я вам не буду, там ведь ничего сложного». Это практически цитирование. Так все и было.
Во многих налоговых есть бесплатный консультант по работе с физическими лицами
- Сегодня на работе была странная ситуация. В 10:00 из кабинета вышел злой начальник и задал всем вопрос: «Ну-ка! Кому из вас надоело работать?» Все молчат, пялятся в мониторы, а я встаю и говорю, что мне, причем уже дико надоело. Начальник подошел, положил мне руку на плечо и сказал: «Иди тогда домой, отдыхай». Вот лежу, смотрю сериал, завтра тоже разрешили не выходить.
«На работе отключили свет. Хорошо, что я работаю в мастерской снежных шариков, ведь они с подсветкой. Офис превратился в сказочное место!»
- В последнее время на работе у меня не жизнь, а испытание. Постоянно опаздываю, а начальник уже кидает на меня косые взгляды. И вот четверг, 6:30 утра, а я бегу на реснички, на которые зачем-то записалась на 7:00. Уверена, что все просчитала: сделаю красоту и в 9:00 уже буду на работе. И тут прямо навстречу начальник. Он живет рядом, каждое утро выгуливает собаку. Как вы поняли, прятаться уже бесполезно — узнал. Подошла, честно сказала, что бегу на ресницы, но не переживайте, мол, у меня все под контролем, в 9:00 буду на месте. Он усмехнулся и выдал: «Я переживаю только за то, что ты до сих пор не знаешь, что мы приходим на работу в 8:00, а не в 9:00».
- Выходим из офиса, ливень стеной. Коллега хлопает по карманам: «Блин, ключи на столе оставил, я наверх». Я ему вслед: «Вот ты дед! Наверное скоро адрес дома забудешь». Гордо иду к машине под дождем, открываю сумочку, а ключей от машины там нет. И тут я вспоминаю, что они висят на крючке у моего стола, прямо рядом с его столом. Пришлось возвращаться и заходить в лифт с самым каменным лицом в мире. Под его хохот.
Не буду задавать вопрос: зачем ключи от машины вешать в офисе на крючок?
- Работала в колл-центре. Звонит мадам, жалуется, что на ее ноуте интернет не работает. Просим проверить, подключен ли кабель в ноут. Дама отвечает, что кабеля нет, она с ноутом на дачу вообще-то поехала. На замечание, что без кабеля доступа к сети не будет, она выдала: «У меня ноут всю ночь на интернете заряжался! За кого вы меня вообще держите?!»
«Я тот чувак на другом конце провода, который все время спрашивает: „Пробовали выключить и включить?“ IT-поддержка»
Я таким чувакам сразу сообщаю: комп перезагружала, куки чистила, заходила с разных трёх браузеров, ВПН и блокировки рекламы нет. Помогает сэкономить время на бесполезных вопросах
- На моей бывшей работе есть старый принтер, не знаю по какой причине его еще не выкинули. Печатает он не очень, постоянно тормозит, да еще и ломается каждую неделю. Так вот, я только окончила институт, ни с кем не встречалась. Тут принтер решил подсуетиться и снова сломался. Чинить отправили молодого и красивого парня. Я по уши влюбилась. Через год мы сыграли свадьбу. Но самое удивительное в этой истории то, что принтер таким образом свел не одну пару. Может, поэтому его еще не выкинули.
- Я работала инженером-конструктором. Приходилось пользоваться большим числом нормативных документов. Память у меня всегда была отличной, этим пользовались коллеги, которым лень было лезть в НТД (прим. — «нормативно-техническая документация») за информацией. Вот и доставали меня, отвлекая от работы. За день таких обращений могло быть несколько десятков. Мне это надоело, я решила проучить коллег. Поставила на рабочий стол баночку и объявление: «Вопрос по теме платный — 15 копеек. Разъяснения к вопросу — 20 копеек». Возмущению коллег не было предела! Так изучайте НТД сами. В группе было 8 человек. Начальство наблюдало и учло ситуацию: ведь через год меня поставили руководителем группы.
А у меня была папка, в которой были различные подсказки, классные решения, примеры и т.д. Собирала несколько лет. Коллеги иногда просили эту папку, когда по какой-то теме возникало вопрос.
«Я работаю реставратором живописи в музее. Это кропотливая работа. Иногда испытываешь удовольствие, а иногда понимаешь, что все»
- Работаю из дома. Намечались переговоры с серьезным клиентом. Надела блузку, сделала укладку, включила камеру. Вдохновенно вещаю клиенту про бюджеты, а он улыбается и хихикает. Потом не глядя подписывает контракт! Чувствовала себя гением. Выключила камеру и все поняла. Все эти 40 минут на спинке моего кресла сидел мой огромный пушистый кот.
- Коллега женился на дочери нашего босса. Получил повышение. Он очень любил обильно душиться, а работали мы на маленькой площади. Я открывала окно, а он сквозняков боялся. Начал высказывать свое «фи», а я заявила, что парфюм надо использовать умеренно. Тогда он, ничтоже сумняшеся, заявил: «Много вы понимаете! Это же французский парфюм. Мне его тесть привез из страны N!» Так что, надо на себя полфлакона вылить?! Второй коллега ухмыльнулся и встал на мою сторону, дескать, зачем даму мучить. Коллега попросился в другой кабинет. Уж не знаю, как там его выносили с его любовью к французским парфюмам, зато я вздохнула полной грудью.
Любая, даже самая неловкая оплошность на работе со временем превращается в любимую байку, которую травят на каждом корпоративе. Умение посмеяться над собой и разрядить обстановку — это настоящий супернавык, который ценится начальством не меньше, чем профессионализм!
А в вашей карьере случались забавные конфузы, о которых вы теперь вспоминаете с улыбкой? Делитесь своими веселыми случаями в комментариях — мы с удовольствием их почитаем, а самые яркие попадут в нашу следующую подборку!