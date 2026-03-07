15 комичных сцен о гостях, которые приходят на 5 минут, а остаются в памяти на годы

Дом — это наша крепость, где можно спокойно отдохнуть в любимом пледике или насладиться только что испеченным пирогом. Но иногда на пороге возникают люди, которые превращают тихий вечер в комедийный сериал: будь то подруга, решившая устроить шумный пир в вашей гостиной, или родственники, приехавшие за неделю до отправления поезда. Сюжеты в этой статье как раз о гостях и соседях, чья непосредственность вызывает одновременно и улыбку, и легкое изумление.

Когда думаешь, что хорошо знаешь любимую подругу. Но потом она остается у тебя на ночь и начинает выдавать кренделя

А родственники и кумовья могут продолжить конвейер феерических сюрпризов. Например, заехать «подождать» поезд за неделю до отправления

Мальдивы, Бали и прочие экзотические места для отпуска — все же дорогое удовольствие. А колбаска и сырок вообще-то тоже денег стоят

Когда наконец-то испекла для себя вот тот волшебный пирог, но тут внезапно заявилась соседка. А ты вообще-то рассчитывала смаковать этот пирог в одиночестве

ФинтУшами 18 часов назад умение не пускать никого в дом надо формировать. муки - сейчас вынесу. а испечённое испекла для мероприятия, до свидания Ответить

Когда рассчитывала на спокойные выходные в пледике с любимым сериалом, но у тебя подруга — мега экстраверт

Светлана БМВ 2 часа назад Чё ж такая бесхребетная? Не может послать всех подальше? Ответить

Хотя иногда соседи могут и неплохую службу сослужить. Особенно когда одна маленькая девушка ну никак не может повесить этот здоровенный карниз

Светлана БМВ 2 часа назад А одна маленькая девушка ну никак не может вызвать мастера? Или хотя бы "мужа на час"? Зато к соседу сразу претензии. Ответить

Тот случай, когда понимаешь, что это был последний раз, когда ты пригласила ту самую Людку

Светлана БМВ 1 час назад Та самая Людка, оказывается, уже перекрасилась. После той ночи, когда её прогнала первая подруга. Ответить

Но зато все, что ты наготавливала полдня, останется только для твоей семьи

Shutnik0242 1 час назад Чего у ИИ не отнять,так это то,как он девушек рисует! Ответить

Когда твоя любимая свекровь ну очень настырная, но после такого даже ее пыл должен немного остыть

Есть такая категория людей, которые не только считают, что их мнение самое правильное, но еще и пытаются сразу же сделать все по-своему

Shutnik0242 1 час назад Такие бачки(по объему)нам на десятерых ставили на стол!В армии. Ответить

Но бывают и такие наглые гости, которым даже и не знаешь, что ответить

ФинтУшами 18 часов назад не надо ничего отвечать. просто больше не звать и не пускать Ответить

Родители — это, конечно, святое. Но надо ж и меру знать

Светлана БМВ 1 час назад Эх, молодёжь! Всему-то вас учить надо. Хлеб маслом мажете и сверху немного икорки. Бутербродики на стол, а чашку с икрой в холодильник. И, конечно, пивасика бате. Или чёнить покрепче, за свадьбу проставиться. Ответить

Вот есть же такие супер активные люди — их никто не просит, но они все равно берут ситуацию в свои руки

Спорт — это, конечно, хорошо. Но всему свое время и место

А есть люди, которые настолько любопытные и непосредственные, что диву даешься, как же они доросли до своих лет-то

ФинтУшами 18 часов назад указать направление после первого случая, соблюдать Ответить