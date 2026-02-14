16 легких комиксов о том, как меняется наша жизнь, но кое-что остается неизменным

За последние десятилетия в нашей жизни появилось много всего нового, но некоторые вещи остаются неизменными. Мамы все так же заботятся о том, надело ли их великовозрастное чадо шапку, продавцы придумывают, как продать побольше товаров, а соседи не дают заскучать. Мы решили с помощью комиксов посмотреть, какие моменты никуда не торопятся исчезать.

Вещевые рынки давно канули в прошлое, а им на смену пришли маркетплейсы, но продавцы все равно ищут способы как вдохновить нас на новые покупки



Тебе уже может быть давно за тридцать, но собираться каждое утро в школу все равно надо. Равно как и домашку делать. Хорошо на уроки никто не загоняет

Супермаркеты уже давно привычная вещь. Но милая привычка руководства все время менять расположение отделов иногда превращает поход в квест



Бруннера 21 час назад За правдивость не ручаюсь, но читала, что перестановки делают, чтобы улучшать когнитивные способности покупателей 😀 - - Ответить

Даже если ты работаешь из дома и тебе никуда не надо ехать, все равно есть все шансы проспать важное совещание

Пару десятилетий назад мамы на работе развлекали детей дыроколами. Теперь можно и телефон выдать, ну или бумагу с фломастерами. Главное, чтобы рисунки появились на листе, а не на стенах

Бруннера 21 час назад Я уже задавала этот вопрос, но задам ещё раз. Кто-нибудь из adme когда-нибудь и где-нибудь работал? Если нет, то я им открою тайну: работа не заключается в отчётах, потому что для того чтобы за что-то отчитаться, надо это что-то сначала сделать. А здесь в каждом комиксе отчёт, отчёт, отчёт. - - Ответить

С годами желание купить самую последнюю и крутую технику никуда не исчезает. Только разнообразие моделей увеличивается



Мужья, пропадающие на работе — неувядающая классика. Правда, теперь они зачастую увлекаются этим процессом даже не выходя из дома

Лиза Мочалкина 26 минут назад Судя по внешнему виду муженька - задержался он явно не на работе. - - Ответить

В наши дни гостеприимная хозяйка скорее предложит пароль от вай-фая, ведь домашний телефон сохранился далеко не у всех

Бруннера 21 час назад А потом не забыть поменять пароль 😀 я бы предложила позвонить с моего телефона - - Ответить

Острое желание мам наладить жизнь своих отпрысков никуда не пропадает. Благо для этого теперь есть больше разных возможностей

Слишком инициативные мастера никуда не пропали. Правда, избавиться от слишком пышного начеса все-таки проще, чем от неудачного мелирования

Годы идут, а мы продолжаем выяснять отношения с соседями. Правда, теперь эти беседы обычно протекают на просторах домовых чатов

Вкус к некоторым блюдам, к сожалению, не приходит даже спустя годы. Хоть соли их, хоть перчи, хоть соусом заливай



Каргусик 20 часов назад По моему все наоборот. Раньше: Кушай, пюрешка вкусная, с маслицем, котлетки, борщ наваристый...

Сейчас: Вот тебе боул с киноа и куриной грудью. Там 50 грамм белка и дневная норма клетчатки. - - Ответить

Желание некоторых дам дать ценный совет по поводу внешности или образа жизни никуда не исчезает. Просто поводы высказать замечание меняются

Лиза Мочалкина 21 минута назад А не послать ли эту Ольгу Петровну в пешее эротическое путешествие? - - Ответить

Казалось, вот вырастишь и книжки можно будет читать хоть до утра. Но ранние подъемы на работу еще никто не отменял. А зачитаться до глубокой ночи можно в любом возрасте

Родители всегда заботятся о своих детях, будь им хоть десять лет, хоть двадцать, да хоть все пятьдесят