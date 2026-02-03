18 комиксов о том, как будущее, о котором мы мечтали, стало реальностью

Еще четверть века назад реальность, в которой часами или улыбкой можно оплачивать покупки, а с помощью телефона моментально узнавать информацию о чем угодно, казалась фантастикой, а сегодня — это обыденность. Многие мечтали меньше времени тратить на наведение порядка и готовку, и вот они — счастливые времена. Мы решили с помощью комиксов посмотреть на то, как далеко шагнул прогресс, и сами обалдели от результата.

Раньше угадать, о чем мечтают близкие, было делом непростым, а теперь стоит один раз сделать запрос или даже сказать о чем-то, и реклама выдает нас с головой

Быть хорошей хозяйкой стало в миллион раз проще, ведь теперь можно заказать не только продукты, но и готовую еду на любой вкус — так, что даже свекровь не придерется

Многие знания теперь можно получать совершенно бесплатно с помощью бесплатных видеоуроков. А еще есть ученые, которые интересно рассказывают о сложном

Бруннера 11 часов назад Тогда хоть на улицу выходил, социализировался, в футбол играл - - Ответить

Прогресс дошел до того, что теперь даже у пушистых членов семьи есть свои программы, фильмы и видеоигры!

Бруннера 11 часов назад Мои никак не реагировали. А вот на птичку за окном - это да - - Ответить

Техника стала облегчать ведение быта. Стоит ее настроить — и утром вас уже ждет горячая еда и кофе, чистые полы и посуда

Кошачья прислуга 10 часов назад У меня робот-пылесос в 4 утра завелся. В 4.30 решил опустошить мешок. Звук реактивного самолета слышали? Вот примерно так, только чуть глуше. Муж свою ошибку понял, обещал перенастроить на 6 утра... - - Ответить

Появились голосовые помощники, которые могут что угодно найти в интернете и даже сказку ребенку рассказать

Экскурсии вышли на новый уровень

Кошачья прислуга 10 часов назад Ну для такой экскурсии в принципе и выезжать никуда не надо, сел дома на жопке ровно, гаджет напялил и вперед... Потом ИИ дальзадание присобачить себя на фоне Эйфеля, и красота! - - Ответить

Спорить по некоторым вопросам стало сложнее, ведь правильный ответ легко можно найти в интернете

Александр Потехин 12 часов назад -Кабачок – это ягода или овощ?

-Ты чего? Кабачок – это рыба, видишь, у него икра... - - Ответить

Уехать на такси сейчас просто: достаточно пары нажатий на экран телефона. А вот раньше его вызывали только через диспетчера и ждали порой очень долго

Кошачья прислуга 10 часов назад В такую непогодь "тогда" актуально и сейчас.

А если живешь сильно за городом, то ожидание в 20 минут - это скорее норма. Равно как и заказ с 3-го раза.

В 21-м году, когда еще была старая машина, возила собаку к ветеринару. Ехать 15 минут. Сам вызов такси занял 1,5 часа. В загород, да еще с питомцем, желающих не находилось.

Сейчас купили машину на автомате, езжу сама. - - Ответить

Больше не нужно судорожно искать кошелек в сумке: расплатиться можно телефоном, часами и даже улыбкой

С развитием технологий узнать, выключили ли вы утюг, стало куда проще. А иногда это в целом и не важно — умная техника сама все сделает, если что

Александр Потехин 12 часов назад -Дорогой, я кажется утюг не выключила...

-Так я ж его с собой взял.

-Дорогой, а плиту я выключила? - - Ответить

В арендованное жилище можно заселиться, не встречаясь с владельцем. Очень удобно, и ждать друг друга не нужно

Бруннера 11 часов назад На правой картинке это когда посуточно сдают? - - Ответить

Благодаря радионяням с камерой в любой момент можно посмотреть, как там дети

Александр Потехин 12 часов назад А раньше "Радионяня" – это была такая передача для школьников на радио, полезная и юморная. Помогали выучить школьную программу, и просто полезные советы давали. Сейчас даже когда гуглишь послушать, в первую очередь предлагают купить системы наблюдения за детьми... - - Ответить

Получить профессиональный снимок можно, не выходя из дома. Достаточно показать искусственному интеллекту свое обычное фото и попросить сделать из него студийное

Почти вся техника стала «умной». Даже поливом теперь можно управлять с помощью телефона

Кошачья прислуга 10 часов назад Это - не огород!

Это фигня на постном масле. Даже неприхотливая морковка в таком ограниченном поостранстве расти не будет. - - Ответить

Беспроводные наушники позволяют беспроблемно перемещаться по квартире. Не нужно их снимать и прерывать просмотр

Александр Потехин 12 часов назад Но появилась другая проблема. Если наушники "затычки", то есть риск потерять их, например выходя из вагона метро (самое страшное) - - Ответить

Роботы-официанты, конечно, есть не во всех ресторанах. Но все равно уже мало кого удивляют