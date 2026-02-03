18 комиксов о том, как будущее, о котором мы мечтали, стало реальностью
Еще четверть века назад реальность, в которой часами или улыбкой можно оплачивать покупки, а с помощью телефона моментально узнавать информацию о чем угодно, казалась фантастикой, а сегодня — это обыденность. Многие мечтали меньше времени тратить на наведение порядка и готовку, и вот они — счастливые времена. Мы решили с помощью комиксов посмотреть на то, как далеко шагнул прогресс, и сами обалдели от результата.
Раньше угадать, о чем мечтают близкие, было делом непростым, а теперь стоит один раз сделать запрос или даже сказать о чем-то, и реклама выдает нас с головой
Быть хорошей хозяйкой стало в миллион раз проще, ведь теперь можно заказать не только продукты, но и готовую еду на любой вкус — так, что даже свекровь не придерется
Многие знания теперь можно получать совершенно бесплатно с помощью бесплатных видеоуроков. А еще есть ученые, которые интересно рассказывают о сложном
Прогресс дошел до того, что теперь даже у пушистых членов семьи есть свои программы, фильмы и видеоигры!
Техника стала облегчать ведение быта. Стоит ее настроить — и утром вас уже ждет горячая еда и кофе, чистые полы и посуда
У меня робот-пылесос в 4 утра завелся. В 4.30 решил опустошить мешок. Звук реактивного самолета слышали? Вот примерно так, только чуть глуше. Муж свою ошибку понял, обещал перенастроить на 6 утра...
Появились голосовые помощники, которые могут что угодно найти в интернете и даже сказку ребенку рассказать
Сказку рассказывает Алекса, уроки делает ютубер, моет-варит техника.
Зафиг ребенку мама?
Экскурсии вышли на новый уровень
Ну для такой экскурсии в принципе и выезжать никуда не надо, сел дома на жопке ровно, гаджет напялил и вперед... Потом ИИ дальзадание присобачить себя на фоне Эйфеля, и красота!
Спорить по некоторым вопросам стало сложнее, ведь правильный ответ легко можно найти в интернете
-Кабачок – это ягода или овощ?
-Ты чего? Кабачок – это рыба, видишь, у него икра...
Уехать на такси сейчас просто: достаточно пары нажатий на экран телефона. А вот раньше его вызывали только через диспетчера и ждали порой очень долго
В такую непогодь "тогда" актуально и сейчас.
А если живешь сильно за городом, то ожидание в 20 минут - это скорее норма. Равно как и заказ с 3-го раза.
В 21-м году, когда еще была старая машина, возила собаку к ветеринару. Ехать 15 минут. Сам вызов такси занял 1,5 часа. В загород, да еще с питомцем, желающих не находилось.
Сейчас купили машину на автомате, езжу сама.
Больше не нужно судорожно искать кошелек в сумке: расплатиться можно телефоном, часами и даже улыбкой
С развитием технологий узнать, выключили ли вы утюг, стало куда проще. А иногда это в целом и не важно — умная техника сама все сделает, если что
-Дорогой, я кажется утюг не выключила...
-Так я ж его с собой взял.
-Дорогой, а плиту я выключила?
В арендованное жилище можно заселиться, не встречаясь с владельцем. Очень удобно, и ждать друг друга не нужно
Благодаря радионяням с камерой в любой момент можно посмотреть, как там дети
А раньше "Радионяня" – это была такая передача для школьников на радио, полезная и юморная. Помогали выучить школьную программу, и просто полезные советы давали. Сейчас даже когда гуглишь послушать, в первую очередь предлагают купить системы наблюдения за детьми...
Получить профессиональный снимок можно, не выходя из дома. Достаточно показать искусственному интеллекту свое обычное фото и попросить сделать из него студийное
Почти вся техника стала «умной». Даже поливом теперь можно управлять с помощью телефона
Это - не огород!
Это фигня на постном масле. Даже неприхотливая морковка в таком ограниченном поостранстве расти не будет.
Беспроводные наушники позволяют беспроблемно перемещаться по квартире. Не нужно их снимать и прерывать просмотр
Но появилась другая проблема. Если наушники "затычки", то есть риск потерять их, например выходя из вагона метро (самое страшное)
Роботы-официанты, конечно, есть не во всех ресторанах. Но все равно уже мало кого удивляют
Благодаря 3D‑печати можно заказать и напечатать любую фигурку. Даже свою собственную. Безграничные возможности для людей с фантазией!
