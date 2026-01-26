20+ предложений руки и сердца, которые подкинули впечатлений на год вперед

Зачем идти в кафе с бывшим? Несвежим причем. 8-летней давности.
Предложение руки и сердца — момент волнительный, романтичный, а порой и весьма забавный. Ведь не у всех бывает, как в кино: свечи, музыка, кольцо в красной коробочке. Иногда предложение о замужестве происходит настолько внезапно, что превращается в крутую живую историю, которую потом пересказывают годами. И тут даже не важно, ответили на него согласием или отказом.
- 16 лет назад у нас компания проводила новогодний корпоратив в кафе. За соседним столом сидела другая компания, в которой мне приглянулась одна девушка! Короче, я подошел к ней и сказал: «Выходи за меня!» Она обалдела, естественно сказала «нет» и засмеялась. Это был такой открытый и заразительный смех, что я сразу пропал. У подруг девушки я узнал ее адрес и телефон. Позвонил ей утром и предупредил, что после обеда свататься приду. И пришел! С родителями. Ее родители встретили нас, мы переговорили. И тут ее отец спрашивает девушку: «Ты, дочка, согласна замуж за него?» А она ему: «Папа, да я его даже не знаю!» И тут обалдели уже мои родители. Я не растерялся и пригласил девушку в кино для начала. Вот так я за один день решил нашу судьбу. Мы 16 лет вместе, трое детей! © saiakhatkatranov
- Бывший, с которым расстались 8 лет назад, позвал в кафе. Когда принесли счет, он выдал: «Так, посмотрим, на сколько ты нахомячила... С тебя 1100!» Потом он пошел меня провожать и внезапно достал обручальное кольцо, а там гравировка: «Кате от Юрика». Клоун. Я отказалась от такого чудного предложения. © cremonik
- Мы с мужем до регистрации брака 3 года жили вместе. Разговоры о браке были, но конкретно ни дату, ни время года не обсуждали. Поехали на природу летом — мы с ним и его друг, и там его друг его надоумил, мол, хватит вам время тянуть, пора и преддожение делать! В итоге мой уже нынешний муж сплел кольцо из веток ирги, встал на колено и сделал мне предложение. Это кольцо лежит теперь в журнале. А мы счастливо живем уже 4 года в законном браке. Я считаю, не важно, какое кольцо, главное, что от души и с любовью. © Юля Балюк / ADME
- Пошли с парнем на каток. Темно, народа куча. Я вышла на лед первой. Смотрю: он несется, видит знакомый силуэт, стремительно падает на одно колено, достает кольцо и на весь лед кричит: «Любимая, будь моей женой!» «Любимая» оборачивается, а это интеллигентная бабуля лет 80 в такой же куртке, как у меня! Она поправила очки, мило улыбнулась и громко, чтобы парень услышал, выдала: «Внучок, предложение лестное, но ты опоздал лет на шестьдесят. Да и дед мой против будет». Мой Ромео так и застыл с открытым ртом на льду. Я подъехала, когда бабушка уже утешала его мятной конфеткой из кармана. Сказала ему «да», но с условием, что очки он все-таки купит.
- Нам с парнем было по 25 лет, и я очень хотела определенные кроссовки. В общем, он поехал в магазин купить обувь себе и мне. Привозит он кроссовки, я засовываю руку в один из них, что б достать бумагу, а там коробочка с кольцом. Я сказала «да». До сих пор вместе. © samara_7700
- Была с родителями в доме отдыха. Весь сезон за мной хвостом ходил один парень, а в последний вечер пригласил он меня на танец и говорит: «Роди мне сына!» Я, слегка ошарашенно, отвечаю: «А больше ты ничего не хочешь?» И тут он смело так: «Хочу. Дочку». Я не дала ему телефон, не дала адрес, но сказала завра быть у меня напротив балкона ровно в 18:00. А вечером мы с родителями по-тихому уехали домой. Я и не ждала его. Но назавтра он стоял под моим балконом! Потом повстречались и поженились. Просьбы его я выполнила: у нас сын и дочь, мы 38 лет вместе. © evgeniyatroeglazova
- Терпеть не могу жанр видео, где люди делают предложения публично. Бесит, когда такой личный момент превращают в фарс. У меня было нечто подобное. Отдыхала в селе у бабушки, когда ко мне приехал мой тогдашний парень. Он приехал в село на лимузине, привез с собой скрипача и огромный букет цветов. Разумеется, посмотреть собрались все соседи, а я в этот момент стояла в огороде, одетая в рваные шорты и какой-то грязный топик. Отказала. © Карамель / VK
- Мне хотелось бы рассказать о романтическом предложении, но нет. У моего парня аэрофобия, боится летать просто жуть. Месяц назад мы в самолете попали в сильную турбулентность. Парень словил паническую атаку. Я успокаивала его как могла, отвлекала, смеялась. Потом вдруг он потянулся к сумке, достал красную бархатную коробочку. И сказал: «Вот, держи, меня может не стать в любой момент». Я опешила, спросила: «Это что, предложение?» Парень кивнул и молча вжался в кресло. Самолет потрясло еще минут 15, а я сидела ошалевшая. Не так я все себе представляла. И он говорит, что сам планировал сделать предложение по прибытии, на коленях и с букетом. © Карамель / VK
- Мы с друзьями отправились в путешествие с палатками, чтобы увидеть полное солнечное затмение. В то время я проводила исследование поведения муравьев во время этого астрономического явления и должна была наблюдать за ними. Но я так увлеклась невероятным зрелищем, что совсем забыла о своих обязанностях. Когда я поняла, что затмение почти закончилось, побежала к ближайшей колонии муравьев, чтобы успеть провести наблюдение. Я и не подозревала, что мой парень бежит за мной, держа в руках кольцо. Когда я наконец заметила его, разрыдалась и засмеялась одновременно, но тут же сказала, что ему придется подождать, пока я закончу свои наблюдения. Наука прежде всего! © PacificKestrel / Reddit
«Сразу после того как мой парень попросил меня стать его женой, он сделал предложение моей собачке стать и его псом тоже»
Парень с его "меня может не стать в любой момент" выморозил 😅 то есть на девушку ему плевать? Самолёт -то один 🤦🏼♀️ Смотрите все на меня, я совершаю мужской поступок, делаю предложение, на краю могилы практически 🤣🤣🤣 тьфу, короче
-
-
Ответить
- Семь лет ждала заветного колечка, но мой парень морозился. Забеременела и сказала ему, что не хочу быть невестой с пузом, строго-настрого запретила ему устраивать романтик, пока моя голова занята другим. И он сумел подобрать момент — сделал предложение прямо в родовой палате, после того как мне малого положили на грудь. Я была под анестезией, слабо что-то помню. Но вроде встал на одно колено и врачи стали хлопать. Я ничего не ответила и без сил вырубилась. © Мамдаринка / VK
- Моя сестра сделала предложение своему будущему мужу. Однажды вечером они ужинали сэндвичами, и кусочек салата из него упал на пол. Когда она наклонилась, чтобы поднять его, то, глядя на него снизу вверх, в шутку предложила пожениться, держа в руке этот самый лист салата. На что ее тогдашний парень с улыбкой ответил, что уже давно думал, как самому задать этот вопрос. © henson01 / Reddit
- Зарабатываю на жизнь тем, что буквально «ковыряюсь в носу». Я — лор-хирург. Один веселый пациент отправил ко мне свою девушку — ей тоже потребовалась операция носа. Перед одним из послеоперационных осмотров он сказал, что собирается сделать ей предложение. Его план был таков: он хотел, чтобы во время процедуры я неожиданно поднял обручальное кольцо и сказал: «Ого, посмотрите, что я нашел!» После этого он собирался встать на одно колено и сделать ей предложение прямо в моем кабинете. Категорически отказался и посоветовал придумать план получше. © pro_nosepicker / Reddit
«Парень сделал мне предложение в самой волшебной зимней сказке — мягко падает снег, мерцают огни на деревьях, и мы стоим у тлеющего костра»
- Давным-давно, когда я был молодым и бестолковым, встречался с девушкой. Пытался заботиться о ней, но так как не мастак говорить красивые слова, то лишний раз и не заикался. И вот настал день, в который я планировал сделать предложение. Надел костюм, позвал на ужин. И говорю: «Моей матери нужно помочь в огороде, выходи за меня». © Подслушано / Ideer
- Мне было 22, когда мой тогдашний парень сделал мне предложение. Тоже все красиво, романтично — наши друзья, конная прогулка, цветы, кольцо, одно колено. Только вот... я боюсь лошадей. Очень. Я к ним даже подойти боюсь, не то, что сесть в седло. И он это знал, просто ему было плевать, ведь он уже придумал что будет так. И я сказала «Нет». Я стояла там среди людей и думала, что этот человек или совсем меня не знает, а мы вместе два года, или сделал это специально, думая, что мои страхи ерунда, а это тоже не очень. © bezimeny / Pikabu
- Молодой человек написал мне письмо азбукой Морзе и отправил по почте. Я, не понимая, что там за точки и тире, плюнула и отложила его до лучших времен. Через месяц крупно поссорились, разошлись. От скуки вспомнила про то письмо, все расшифровала, а в нем, оказывается, было предложение руки и сердца. © Подслушано / Ideer
«Моему жениху немного помогли с предложением»
- Мой муж из тех, у кого терпения совсем нет. Как-то в пору, когда мы встречались, поехали в торговый центр за компьютерной мышкой. По дороге в нужный отдел он говорит, что увидел знакомого, отправил меня присмотреть пока мышку, а сам, как оказалось позже, побежал в ювелирный за кольцом. Купили мы, значит, мышь, сели в машину, и он сидит такой довольный, аж светится. Спрашиваю, мол, чему радуешься? А он: «Вечером узнаешь». И дальше лыбится. Пару минут порасспрашивала, он не говорит, ну я и притихла. А он посмотрел на меня и достал кольцо. Хотел мне романтический вечер устроить, но терпения не хватило — сделал предложение в машине на парковке торгового центра. © Мамдаринка / VK
- У меня на работе были неприятности, и я пришла домой очень расстроенная. Когда я готовила ужин — разминала картошку — мой парень спросил: «Ну что мне сделать, чтобы тебе стало лучше?» Я, в лучших традициях королевы драмы, взвыла: «Ничего». А он протянул коробочку с кольцом и говорит: «Даже это не поможет?» Я потом ворчала на него за то, что теперь картофельная пюрешечка для меня на всю жизнь не просто еда. © mrsbennetsnerves / Reddit
- Мы были знакомы месяца 3-4, вращались в одной компании, тусовались. И однажды шли толпой из кафе, над чем-то хохотали, и он вдруг выдает:"А давай я на тебе женюсь!" Я малость обалдела, конечно, и спустя метров 500 выдала:"Ну, раз ты решил на мне жениться, расскажи о себе". Начал рассказывать, как-то отделились от компании и пошли гулять по городу. Гуляли до утра и говорили-говорили-говорили...8 лет в счастливом браке, 2 детей. © Екатерина Салтыкова / ADME
«Сделал предложение своей девушке в одном месте с прекрасным видом»
- Поехали с парнем в пляжный отпуск вместе с моими родителями. На тот момент мы уже были вместе два года. И вот купаемся мы в океане и тут мой папа спрашивает: «Ну, и когда вы двое собираетесь пожениться?» Мой парень посмотрел на меня и спросил: «А как насчет следующего года?» Я сказала: «Конечно, почему бы и нет». © FemaleDadClone / Reddit
- С молодым человеком вместе три года. На мой день рождения он подарил мне кружку с изображением моей любимой картины Ван Гога. Сказал, что делал на заказ, и когда наливаешь кипяток, рисунок меняется. Я была рада такому милому подарку, но все-таки ожидала чего-то более романтичного. Когда он ушел на работу, я налила в нее чай, и неожиданно «Звездная ночь» сменилась надписью «Выходи за меня». Первый раз в жизни заплакала от счастья из-за очередной подаренной кружки. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Когда я предложил своей девушке выйти за меня замуж, она упала со стула, прыгала на кровати, минут пятнадцать бегала по квартире от счастья, а потом ответила: «Я подумаю...». © Alexander555000 / Pikabu
«Он хочет помочь мне сделать предложение»
- Вспомнил, как делал предложение. Купил 8 киндеров — брал с запасом. Два яйца шоколадных не получилось открыть не сломав, сожрал. С третьим все получилось окей — аккуратно разлепил половинки, убрал игрушку, положил кольцо, и даже написал инструкцию, мол, надо надеть на палец, и сказать «да». Растопил края шоколада, склеил яйцо, замотал обратно в обертку. И положил с оставшимися яйцами в шкаф где у нас сладкое хранилось. Чтобы случайно нашла. На пятый день пошел выносить мусор, возвращаюсь, сидит за столом, лицо все в слезах, вокруг обертки от киндеров. © Xlryrg / Pikabu
- У меня было три брака. Каждый раз меня очень красиво звали замуж: первый муж сделал предложение руки и сердца в Париже, второй приехал на белом коне, третий нанял целый оркестр. Свадьбы пышные, платья, кучи гостей, рестораны, лимузины. Причем это была инициатива моих мужей. Но каждый из них принес мне столько разочарований! Первый муж оказался игроком, второй — ревнивцем, а третий изменщиком. Сейчас я замужем в четвертый раз. Муж сделал мне предложение грязный и в рваном трико, когда привез из деревни ящик овощей, мед и кольцо. Никого пафоса, просто: «Ну, это самое, выходи за меня, что ли». Свадьба была скромная, сняли пиццерию, пригласили 20 гостей. Живем в браке уже восемь лет, всякое бывает, но даже не ругаемся. Люблю его и поняла, что красивая картинка — чушь. © Подслушано / Ideer
