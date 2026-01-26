20+ предложений руки и сердца, которые подкинули впечатлений на год вперед

Предложение руки и сердца — момент волнительный, романтичный, а порой и весьма забавный. Ведь не у всех бывает, как в кино: свечи, музыка, кольцо в красной коробочке. Иногда предложение о замужестве происходит настолько внезапно, что превращается в крутую живую историю, которую потом пересказывают годами. И тут даже не важно, ответили на него согласием или отказом.