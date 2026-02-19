16 историй любви, начавшихся с такого нелепого курьеза, что нарочно и не придумаешь

Согласитесь, что в жизни все чаще простые ситуации становятся отправной точкой для начала отношений, которые начинают расти почти незаметно. Наверняка и у вас есть добрые истории о том, как вы или ваши близкие люди нашли свою половинку. Рады будем обсудить в комментариях.