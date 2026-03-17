Макияж и "укладки" очень старят . Конец истории не раскрыт , источник отсутствует, но это кто-то из наших
Как можно так уложить волосы и накраситься, что человек, смотревший весь день на девушку, не смог её узнать при личной встрече? Адми наверняка что-то переврали
17 историй о даче, после которых руки сами потянутся к рассаде
Есть люди, для которых дача — это просто повод собрать друзей, развести мангал и провести вечер на свежем воздухе. А есть те, кто при виде грядки уже мысленно планирует, где посадить укроп, где помидоры, а где экспериментальную клубнику. Как ни крути, дача — это место, где постоянно происходят приключения и появляются истории, которые потом вспоминаются годами.
- У мамы новый сосед по даче — молодой, импозантный. А я как раз приезжала, целый день в раскорячку, рассаду высаживала. Наутро мама звонит: «Сосед про тебя спрашивал! Мол, такая девушка огородничала». Приезжаю, а он тут как тут! Вылупился и говорит: «Простите, а та девушка с рассадой — это ваша сестра? Она сегодня тоже приедет?» Оказывается, он загляделся на меня, измазанную землей по уши, и не узнал в офисной одежде, накрашенную и с укладкой.
Макияж и "укладки" очень старят . Конец истории не раскрыт , источник отсутствует, но это кто-то из наших
- Весной мама решила обновить клумбу первоцветами. Послала меня за рассадой к своей коллеге, объяснила, где живет, какого цвета калитка. В итоге я нашла без труда. Подхожу, а там женщина как раз в клумбе копается. Говорю: «Здравствуйте! Давайте свои примулы, а то я спешу». Она откопала их и еще других первоцветов дала. Я вернулась домой и сразу посадила эту красоту. В конце дня звонит мама и спрашивает: «Доча, а почему ты к коллеге за цветами не зашла?» Как же я благодарна той незнакомой женщине, которая даже не удивилась моей просьбе!
"Давайте свои примулы, а то я спешу"... Капец, так с незнакомым человеком разговаривать. Я бы послала такую хамку куда подальше. Даже если бы это была дочь коллеги
- Я осенью укрывал инжир и случайно сломал несколько веток. Пришлось черенковать. Зачем? Не знаю! Разум мой помутился. И только сейчас осознанность вернулась, но уже поздно — корни уже везде! Чувствую себя бабушкой, у которой все подоконники заняты.
Какой прекрасный вид 😂 похоже, инжир живучий, даже мои очумелые ручки переживёт 🧐 берём на заметку
- Переехали в частный дом с садом. Привезли с собой свою городскую кошку. Спать ложились рано. И как-то раз кошка куда-то вечером запропастилась. Я пошла ее в сумерках искать в саду. Муж на крыльце остался, за мной приглядывать. Иду я и вижу, что какой-то мужик малину нашу собирает. Я тут же как заору мужу: «Саша, а у алабая мясо точно кончилось?» Дяденька метровый забор в одном прыжке преодолел. Это ему еще повезло, ведь наша кошка городская чужих не любит. В итоге нашла ее на дереве недалеко.
- Я клялась себе, что у меня не будет дачи. Все детство в этой траве провела! И что? Сегодня закончили с мужем делать очередную грядку на даче. Купили в этом году. Ржу сама над собой. Бабушка поделилась малиной, клубникой, рассадой томатов. На подоконнике теперь стоят кабачки и огурцы. Думаю еще цветочки посадить. Буду в этом году закатывать банки. Мне 27 лет, а что будет дальше? Оливки и санаторий? Хотя и в санаторий я бы съездила после дня с лопатой.
- Решили купить дачу. Искали небольшой участок, потому что за все нужно платить: деньгами, временем, силой. Сначала хотели просто газоном все засадить и отдыхать. На второй год мы уже посадили несколько грядок и начали работать там постоянно. Отдыхать особо не получается. Ну ничего, зато смена деятельности.
- Однажды случился непредвиденный аврал на работе — почти две недели не удавалось выбраться на дачу. Больше всего мы беспокоились за огурцы. В итоге приезжаем, а огурцов нет! Вообще! И тут заходит пожилая соседка и произносит: «Простите великодушно, ваши огурцы стали перезревать, поэтому я их собрала и в банки закатала. Вот, заберите!» Даже пустые банки потом не попросила обратно, а ведь их больше десятка было.
«Когда мы собирались заводить кур и строили курятник, я хотела разноцветные яйца. Их еще называют „Пасхальные“, потому что можно не красить на Пасху»
О, точно! Спасибо за напоминание, надо красители и украшения для яиц купить, а то потом в последний момент заказываю и жду))
- Хотел купить соседний огород. Хозяйка заломила цену аж 150 тыс. Попросил друга поторговаться и самому купить, а потом переоформить на меня. В итоге соседка была рада, что смогла за 30 тыс. продать. Место хорошее, 7 соток, можно газ подвести, дом построить. А до центра города 15 минут пешком.
- Купили домик с садом. Я сплю, вдруг слышу — кто-то ведрами звенит. Выглянула в сад, а там две женщины с ведрами яблоки с веток рвут. Я выскочила, тихонько встала за ними и такая: «А что вы тут делаете?» А они подпрыгнули от неожиданности и выдали: «А нам прежняя хозяйка разрешала!» Я ответила им, что хозяйка тут теперь я, поэтому яблоки только мои.
- Мой друг лет 10 назад купил дачу 25 соток для отдыха. Посадил траву, вкопал бассейн и поставил беседку. Кругом сделал тротуарную плитку и лишь маленькую грядочку для зелени: укроп, кинза, петрушка. Встретился с ним на этих выходных. Смотрю, а у него осталась только беседка — все остальное в грядках! Сделал систему полива из вкопанного бассейна, поставил парники, сарай. В клетке кроликов штук 60. Оказалось, что его сократили на работе три года назад, поэтому от скуки начал развлекаться. 50 лет ему.
25 соток - это не для отдыха. Даже если это просто газон - заколебаешься его косить. у меня участок 15 соток был, дом, огородик и оставшаяся треть - 5-6 соток газона. Ну нафиг! каждые 2 недели...
- Выращиваю цветы. Люблю это дело всей душой. Комнатных немного, ибо квартира съемная, зато с мая по октябрь мой балкон заставлен разными пышно цветущими однолетниками. Маленький сад у меня дома. Всю рассаду выращиваю сама с февраля. Обожаю смотреть, как из крохотных семечек постепенно вырастает вся эта красота, с любовью забочусь, ухаживаю. Вечерами, сидя на балконе с чашкой чая, вдыхаю аромат цветов и любуюсь красотой, которую они дарят мне в ответ на мою заботу. Жалею, что не смогу сохранить их осенью и ловлю себя на мысли, что даже эти бездушные существа умеют быть по-своему благодарными, в отличие от некоторых людей. И лечат мою израненную и искалеченную по жизни душу.
«Мои бедные гиацинты, лилии и тюльпаны вылезли с резким потеплением. Они даже не догадываются, что слишком рано. Впереди еще будут морозы»
- Сажусь в такси, и водитель извиняющимся тоном говорит: «Простите за запах в машине, я пассажиров с рассадой в сад отвозил — никак не выветрится». Я даже не сразу понял, о чем речь. А потом вдруг что-то будто переключилось у меня внутри. И я словно в этой машине еду с родителями на дачу, а мне 10 лет, и мама с папой такие молодые. А на заднем сидении рядом со мной зеленеет помидорная рассада и на весь салон распространяет свой томатный аромат. Словно ностальгия в глаз попала, аж в носу защипало.
- Держу коз. За зиму козлятник здорово загрязняется. Чтобы спину себе не ломать чисткой, даю объявление, мол, отдаю даром весь навоз, но с условием, что со своим инструментом и самим все надо будет вычистить. Люди звонят, по весне приезжают с прицепами, тачками и лопатами. Набирают, кому сколько нужно. Но как-то раз человек приехал на легковушке, без прицепа. Я ему говорю: «А куда же ты ссыпать будешь?» А он багажник открыл, клеенку постелил и прям туда под завязку навалил. Еще и лопату в навозе потом в салон бросил.
- Никогда не думала, что буду разговаривать с рассадой! Мы с мужем любим ягоды физалиса. У нас в стране они стоят дороговато. Я решила сама их вырастить. Оставила на семена 3 фонарика, и теперь у меня на подоконнике есть маленькая теплица с моими «детками». Я каждое утро бегу проверить, как там мои малышки, постоянно опрыскиваю их водичкой. На ночь накрываю их пленочкой, чтобы им было тепло, а утром выставляю их к солнышку. Очень хочу, чтобы в конце лета у нас были свои физалисы.
«В этом году мне, по всей видимости, не так надоел огород летом, что я решила продолжить его зимой на подоконниках. Первые посевы были в октябре, пока еще солнышко было и достаточно тепло. Сейчас все растет под фитолампой и планируется еще одна»
- У деда были проблемы со здоровьем, перестали двигаться правая рука и нога. После больницы вывезли его на дачу. Кое-как выполз он на участок и первое, что сказал: «Ох, малина-то не обрезана, не подвязана!» Десять минут ковыряется, потом полчаса отдыхает. Дальше все больше и больше. То там скамейку подремонтировал, то здесь беседку подкрасил. В итоге уже и о рыбалке мысли пошли. Выкарабкался дед, лишь чуть прихрамывает. А был бы в квартире — кто знает, как бы пошло...
- Заказал щебень на дачу — жена дорожки попросила отсыпать. Звоню, говорю: «Здравствуйте, мне надо щебень. Пару ковшей». Мне показалось, что пара ковшей — это немного. В итоге привезли мне эти 2 ковша и ссыпали на дорогу. Так я до самой ночи перевозил эту кучу, чтобы освободить проезд. В этом году я был уже умнее — заказал отсев в мешках.
- Ни дня без приключений. Наводила порядок в своем домишке. Устала, присела да уснула. Свет нигде не включала. И тут вскакиваю от ора дикого. Вокруг уже темнота. Включаю свет, а на пороге подруга кричит: «Что за рожа у тебя в окне торчит? Чуть со страху не свалилась». А я вообще не могу понять, о чем она лопочет. Говорит: «Мне сказали, что ты на даче. Я приехала, а тут никого. В доме темнота. Я фонарик на телефоне включила и в окно посветила, а на меня оттуда морда начала надвигаться». Подхожу к окну и как давай ржать. Говорю: «Тамара, это зеркало стоит!» Отличный, кстати, способ от незваных гостей.
Забавно бывает, что человек еще вчера приезжал на дачу только на шашлыки, а сегодня уже обсуждает рассаду и удобрения. Согласитесь, что иногда именно дачные будни превращаются в целую коллекцию смешных и теплых воспоминаний. Наверняка и у вас найдется классная история. С удовольствием почитаем ее в комментариях.