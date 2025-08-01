15+ историй, которые до боли знакомы каждому дачнику

Теплицы и ряды грядок или мангал с газоном — у каждого свое представление об идеальной даче. И, как показывают истории из этой подборки, дача может стать местом не только для посадок и отдыха, но и для курьезов. Там находят ежиков, выясняют отношения и собирают неожиданный урожай.