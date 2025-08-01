15+ историй, которые до боли знакомы каждому дачнику

Истории
1 час назад

Теплицы и ряды грядок или мангал с газоном — у каждого свое представление об идеальной даче. И, как показывают истории из этой подборки, дача может стать местом не только для посадок и отдыха, но и для курьезов. Там находят ежиков, выясняют отношения и собирают неожиданный урожай.

  • Есть у меня сосед по даче, человек обеспеченный, но без короны на голове. Земельный участок у соседа чуть больше, чем мой. И вот его мама огородница еще та. Она мало того, что сама там упахивалась с утра до ночи, так и сына припрягала постоянно. Он только с работы, она сразу ему задания: это прополи, там прорви, там посади, а тут выкопай. Ему же это не нравилось, из-за чего они часто скандалили. В сентябре отправил сосед маму в санаторий отдохнуть. И вот за эту неделю, пока ее не было, огорода не стало. Вместо огорода теперь газон на металлической основе. Какой был скандал, когда соседка вернулась... Слышала вся улица, наверное. Но зато теперь она не достает сына. Пока тепло было, она в шезлонге лежала, книги читала, сейчас по дому там чем-то занимается. © Рабочие истории / VK
  • Приехали мы с женой в гости к теще. Вечером вышел прогуляться по ее саду. И вдруг замечаю: одно из садовых украшений, похожее на актинию, начинает двигаться. Я перепугался не на шутку! А потом стало неловко: оказалось, это всего лишь ежик пробежал. © Steven L. Gaudry / Quora
  • Мне предложили пару ростков спаржи. Выкапывала их сама — задачка не из легких. Посадила на краю огорода и терпеливо ждала, когда приживутся. Ура, начали расти! Но тут к маме приехал ее ухажер, захотел сделать приятное и постриг газон... Заодно и мою спаржу скосил. © v13 / Reddit
  • Как-то мы со свекром заработались в огороде допоздна. Уже темнело, а у нас оставался еще один пакетик с семенами, которые нужно было посадить. На нем не было этикетки, но мы со свекром решили, что это были семена тыквы. Мы их посадили, полили. Долгое время мы даже не проверяли, что там растет. А когда, наконец, добрались до той грядки, оказалось, что там вымахали такие гигантские огурцы, что их просто невозможно было есть. Нам было так неловко, что мы так затупили, что никому из родных об этом мы не рассказывали. © Marguerite Church / Quora
  • Лето на даче. Время 19:30, возвращаемся с ребенком с прогулки, солнце еще светит вовсю. Бабушка мужа начинает орать: «Я вас домой не пущу! Ночами гуляете! Идите туда, откуда пришли». Я заметила, что еще светло, время 19:30, а мне не 15, 20 и даже не 25 лет, чтобы меня отчитывать. И на это получила ответ: «Я в пижаме, значит, ночь!» © Подслушано / Ideer
Татьяна Нестерова
1 день назад

Огурцы почистили, нарезали ломтикаими и сделали в банки зимний салат с растительным маслом. Вот нашли проблему!

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  • «Выращивал кукурузу на своем огороде, и вот что вышло. Словно камнями поросла. Что это с ней такое?» © s0njc / Reddit
  • Это явление называется пузырчатая головня кукурузы и вызывает грибок. Зараженная грибком кукуруза съедобна и, более того, считается деликатесом. © Nychthemeron / Reddit
  • Решил я как-то сходить на рынок и прикупить растение — хотелось, чтобы росло быстро вверх, но места много не занимало. Один продавец порекомендовал мне вид бамбука: мол, идеальный вариант. Первый год все было отлично: стройные стебли под два метра прекрасно вписались в мой сад. А на второй год сосед начал беспокоиться, потому что из-за забора уже торчали трехметровые джунгли. Оказалось, мой бамбук решил не только расти ввысь, но и размножаться, пошел в стороны и начал ломать плитку. В итоге три года я поливал отпрыски уксусом, пока наконец не выгнал его со своего участка. © oldgar9 / Reddit
  • Мы с семьей отправились на загородную дачу. Приехали поздно, разложили продукты в холодильник, легли спать. Просыпаюсь я утром и вижу, что остальные еще спят. Я надеваю свой любимый халат, готовлю себе кофе и выхожу на веранду. Вокруг такая красота: солнце светит, птицы поют, а на пороге лежит наш пес, мирно похрапывает. Рядом с ним на заборе сидит кот, свесив хвост, и между ними почему-то спит кабан! Я пока побежала за телефоном, чтобы на видео снять, он уже куда-то убежал... Жаль, что разбудила его. Мне так и не поверили, что у нас у дверей кабан дрых. © Не все поймут / VK
  • Получила очень хорошую зарплату. До этого были разговоры в семье, что было бы неплохо приобрести дачу. Я решила посоветоваться с мужем и дочерью, ей 13. Сказала им, что есть незапланированные деньги, можем дачу купить либо на море поехать. Муж с дочкой высказались за дачу, я за море. Сына (3,5 года) не спрашивала. В итоге муж на даче занят то забором, то беседкой, то еще какую-то ерунду строит. Дочь под яблонями в тенечке сидит в телефоне, а огород на мне и сыне. Он на детской тачке траву вывозит, поливает. С одной стороны, мне нравится, что сын целые выходные на воздухе проводит, загорел, кушать стал лучше. Но я задолбалась! Не могу смотреть, когда огород начинает зарастать сорняками, а посадки жалко, нужно полить, подкормить, прополоть. Короче, дачу хотели все, кроме меня, а упахиваюсь я. Лучше бы купила путевки на море© Мамдаринка / VK
  • У бабушки с дедушкой на даче живет очень наглый кот, который обожает лезть на стол и что-то воровать. Мы с семьей предупредили их, что приедем в гости, поэтому они накрыли для нас целую поляну. Огромный стол был завален вкусной едой: картошка, рыба, мясо, салаты, нарезки — все домашнее! Садимся мы, трапезничаем, спрашиваем, мол, а куда кот подевался? Бабушка показывает рукой в сторону дома, а там из окна спальни торчит одна наглая мордашка, которая уставилась прямиком в стол с угощениями. © Не все поймут / VK
  • Как-то надумал я срубить толстенное дерево c ветками сантиметров в 20 толщиной. Начал пилить его дешевой электрической пилой, но сделал это под неправильным углом, и пила застряла в ветке. Оставил пилу в дереве, пошел в магазин за новой. Произошло то же самое. Теперь у меня в дереве застряли 2 пилы. Я пошел в тот же магазин и купил третью пилу. На этот раз я начал пилить под правильным углом, срезал ветку, и обе пилы упали. А потом плюнул и нанял компанию по ландшафтному дизайну, чтобы спилить дерево полностью. © cptcatz / Reddit
  • Обрезал гортензию для одной женщины. Получилось отлично, я был собой доволен. Но на следующий год куст не дал ни единого цветка. Оказалось, что гортензия цветет только на старых ветках. Пришлось ждать еще год, пока вырастут новые побеги с соцветиями. © Vas Sladek / Quora

«Куст гортензии моей мамы. Она им так гордится». © samjoco / Reddit

  • Купила через агентство старенький дачный домик. Приехала прибраться, почистить все. Пока мыла полы, наткнулась на погреб, а там соленья, морковка-картошка. Стала перебирать и нашла в углу черный тяжелый пакет. Долго не решалась открыть. А когда открыла — обомлела: там оказались деньги. Сумма в 6 раз больше стоимости дома. Скоро продаю этот дом, забираю деньги и уезжаю в путешествие. © Подслушано / Ideer
  • Летом на даче со мной приключился кошмар: в ухо залетел небольшой мотылек. У меня паника, потекли слезы. Муж крутится рядом, дает бестолковые советы. И только сын спокойно на это все смотрит, потом вдруг разворачивается и уходит в дом. Возвращается через минуту с фонариком. Отодвинул папу и посветил в ухо фонариком, а мотылек зашевелился и сразу вылез на свет... © Мамдаринка / VK
  • Как-то мы решили обустроить на заднем дворе несколько грядок для овощей. Сделали. В первый год мы собрали приличный урожай помидоров, бобов и капусты. А во второй год как-то подзабили на это дело, овощи росли неохотно. Я тщательно пропалывал ряды, не особо задумываясь над тем, что делаю. А спустя недели, а то и месяцы, я вдруг понял, что те «овощи», за которыми я так тщательно ухаживал, были просто сорняками — такие же у соседей во дворе росли. © unclexbenny / Reddit

Что бы мы ни делали на даче, там всегда найдется место для неожиданных открытий и находок. В этом убедились многие пользователи сети и решили поделиться курьезными историями о дачной жизни и занятными фото:

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