15+ историй, которые до боли знакомы каждому дачнику

Огурцы почистили, нарезали ломтикаими и сделали в банки зимний салат с растительным маслом. Вот нашли проблему!
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Теплицы и ряды грядок или мангал с газоном — у каждого свое представление об идеальной даче. И, как показывают истории из этой подборки, дача может стать местом не только для посадок и отдыха, но и для курьезов. Там находят ежиков, выясняют отношения и собирают неожиданный урожай.
Огурцы почистили, нарезали ломтикаими и сделали в банки зимний салат с растительным маслом. Вот нашли проблему!
Это что за зарплата такая, на которую можно сразу дачу купить?
«Куст гортензии моей мамы. Она им так гордится». © samjoco / Reddit
Что бы мы ни делали на даче, там всегда найдется место для неожиданных открытий и находок. В этом убедились многие пользователи сети и решили поделиться курьезными историями о дачной жизни и занятными фото: