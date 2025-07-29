Не займешь, а одолжишь... Занимают у кого-то, одалживают кому-то и у кого-то. Адме, наймите корректора, пожалуйста.
15 пар, чьи отношения внезапно вошли в такую зону турбулентности, что пришлось пристегнуть все ремни
Иногда это просто легкая ссора, а иногда — самый настоящий шторм. И порой развязка удивляет даже самых стойких. Эти 15 человек столкнулись с такими поворотами в отношениях, что хочется попросить накапать валерьянки. А в конце вас ждет бонус о том, как любовь под тяжестью невзгод может стать крепкой, словно бетон.
- Сестра замужем. Родители мужа ее невзлюбили, а когда она родила мальчика, заявили, что он не от их сына. Сын послал их, забрал жену с ребенком и переехал к нам. Но свекор не успокоился — сделал ДНК-тест себя и внука. Результат — 0% родства. И тогда сестра сделала ход конем и проверила родство ее мужа и сына — 99,7%! Положила тесты перед свекром со словами: «Не там подставу ищете, папа». Свекровь бледнеет, свекор багровеет, сестра победно удаляется. © Подслушано / Ideer
- Вчера мой парень подарил мне 1000 роз. Тысячу, представляете?! И я не хвастаюсь, потому что искренне считаю, что это ужасно глупый поступок. Два дня назад мы поссорились, потому что я хотела одолжить у парня денег (на неделю, прошу в первый раз за три года). Моей маме очень нужно было к врачу. К нашему проверенному платному врачу, но за неделю до этого я потратила все свои сбережения на ремонт квартиры после пожара. Так вот, парень не захотел одалживать деньги, потому что принципиально не хотел создавать денежные отношения с близкими. Скажу честно, я обиделась. Не хотела сейчас общаться с парнем, а деньги одолжила у подруги (зарплату дали раньше, уже и вернула). И вот мой парень пришел ко мне и привез тысячу роз. Зачем они мне? Они же стоят огромных денег, да и завянут за три дня. Мне просто нужна была помощь, единоразово, но он отказал мне. Как тут поможешь розами? © Палата № 6 / VK
- Приехали на отдых в туристический городок, в котором живут родители моего парня. Сняли себе отдельную квартиру, сразу решили, что готовить особо не будем. Все же у нас отпуск. Все было замечательно, пока не состоялось долгожданное знакомство с родней. Главные вопросы его мамы: «А ты умеешь готовить? А как часто убираешь? Давай я тебе фаршика дам домашнего, котлеток моему сыночку налепишь». Никого не интересовало мое образование, работа, еще какие-то моменты. После встречи начались регулярные звонки, его мама теперь названивает ему с вопросами: «А чего Марина не готовит здесь тебе? А что вы едите? По заведениям дорого ходить, я же фарш предлагала. Ну сам уже налепи, раз она не умеет». Парень уже чуть не поссорился с ней из-за этого. Чувствую пятой точкой, что найти общий язык с потенциальной свекровью мне будет крайне трудно. © Палата № 6 / VK
- Мне было 22 года, а моему парню 23, и мы были вместе почти 6 лет — еще со школы. Но из-за его лени и неряшливости он постепенно отталкивал меня. Если коротко: я никогда не видела, чтобы он подметал пол, пользовался стиралкой или сушилкой, складывал одежду, выносил мусор, мыл посуду или убирал за собой. Зато он мог спокойно оставить грязную тарелку на столе, разбросать по дому открытые бутылки воды, раскидать одежду где попало, и бросить куртку прямо там, где снял. Все, что он приносил домой, валялось, где ему вздумается. Его рабочий кабинет был просто ужасно грязным. Машина тоже. При этом мы делили счета пополам, а я все больше ощущала себя не девушкой, а его мамой — и это начинало серьезно отталкивать. Я перепробовала все, но ничего не менялось. Иногда я думала — может, у него какие-то психологические проблемы? Хотя было не похоже, так что даже не знаю... Или он просто из тех, кто считает, что уборка — это только «женская обязанность». Я действительно его любила, мы многое прошли вместе. У нас было три кота, мы арендовали дом рядом с моей семьей. Я не могла позволить себе снимать этот дом одна, и его потеря стала настоящим ударом. Но я больше не могла оставаться его служанкой. Это начинало разрушать мою психику. В итоге я с ним рассталась. © Careless_Plane_456 / Reddit
Мама, которая фаршик предлагала, могла бы и сама налепить-нажарить котлеток сыну. Если уж так беспокоилась что сынок есть будет.
- Мы с моим женихом вместе уже четыре года, и у нас все замечательно. Но вот с его семьей — не все так радужно. С самого начала его мама называла меня «разминочной». А сестра однажды пошутила, что я — «первый блин, который всегда комом». Я смеялась, пока не поняла, что это была вовсе не шутка. На прошлых выходных была свадьба его кузена, и я случайно услышала, как его тетя представляла меня как его «пробную жену». Она буквально выдала: «Посмотрим, сколько эта продержится!» Я чуть напитком не подавилась. Я рассказала об этом жениху, а он пожал плечами. Ответил: «Они просто шутят, ты же знаешь, какие они». Я сказала ему, что не собираюсь выходить замуж за человека, чья семья считает меня временным вариантом. Он ответил, что я перегибаю и пытаюсь испортить свадьбу его кузена. Я ушла с мероприятия раньше. Он остался. С тех пор я не возвращалась в нашу квартиру. © Entire-Reputation416 / Reddit
- Мы с женихом оба врачи. Раньше мы вместе занимались домашними делами, но со временем он стал понемногу перекладывать все свои обязанности — нанимал людей за деньги, чтобы они решали разные бытовые вопросы. Теперь я одна делаю всю свою часть повседневной работы по дому, пока он отдыхает. Он говорит, что устал. Но я тоже устаю. Во всем остальном он хороший человек — добрый, заботливый. Но я молча выгораю, и не знаю, как поговорить об этом, чтобы не превратить все в конфликт. © AncientBreak9755 / Reddit
- Поссорилась с парнем в скайпе (он был в другом городе), обиделась, включила фильм, чтобы отвлечься. Через час стук в дверь. Открываю, доставка пиццы и записка: «Прости, я был неправ, а еще я знаю, что ты как всегда смотришь фильм, и это тебе к чаю!» Парни, учитесь, как правильно извиняться! © Палата № 6 / VK
- Мы были на вечеринке, и я начала рассказывать историю — что-то короткое, забавное воспоминание из детства. Посреди фразы мой парень рассмеялся громче меня и сказал: «Да никому это не интересно, детка. Дай я расскажу нормально». Люди расхохотались. А я застыла. Позже я наблюдала, как он ходил по комнате, будто какая-то знаменитость — хлопал по плечу, собирал комплименты. Один раз позвал меня, чтобы представить как «девушку, которой повезло». По дороге домой я сказала, что он выставил меня посмешищем. На что он ответил: «Боже мой, ты такая чувствительная. Это благодаря мне тобой люди вообще интересуются. Без меня ты невидимка». И все. Это был тот самый момент, когда я поняла, что он меня не любил. Он любил то, как я его дополняю на публике. © exquisiteformula / Reddit
- Мы с мужем познакомились на одном весёлом фестивале. Все было как в фильмах — страсть, романтика почти с первого взгляда. Спустя месяц мы уже начали жить вместе, и через два месяца решили пожениться. Вроде бы все шло по накатанной, не особо даже задумывались, что знаем друг друга всего пару месяцев. Влюбленность затмила разум, и мы не замечали, как накапливаются мелкие недовольства. Поначалу все казалось идеальным, гуляли вдвоем, встречались с друзьями, вместе проводили время. Но постепенно, когда страсть поутихла, стали раздражать мелочи, которые раньше не замечали. В итоге нам стало сложно разговаривать без конфликтов. Мы пытались, но ссоры становились все сильнее, и отношения превращались в постоянный стресс. Однажды я просто не выдержала, собрала вещи и ушла. Прошел месяц, и он позвонил, чтобы договориться о разводе. Все было решено быстро и без лишних разговоров. И так в жизни во всем: то, что быстро пришло, быстро и ушло. © Мамдаринка / VK
- Встречались с парнем, но поссорились из-за ерунды, после чего он ушел. Я еще крикнула ему в спину: «Ты там одной жареной картошкой будешь питаться! Не протянешь!» Спустя месяц снова сошлись, извинились друг перед другом, он переехал ко мне, мы помирились. Сидим в обнимку, понимаем, какими были глупыми, как вдруг парень говорит мне: «Да, ты была права». Я не поняла, о чем он, переспросила. «Ты была права, что я буду картошкой питаться. Но вот ошиблась, что не протяну. Месяц на жареной картошке — такого у меня еще не было!» © Палата № 6 / VK
Вот оболтус))) этот с жареной картошкой)) Ну хоть оба нормальные оказались и помирились.
А та девушка, которая "дополнение к парню", она от него в результате ушла или как?
- Самая тупая ссора в жизни была у нас из-за пульта. Серьезно. Я пришел домой, а она смотрит свой сериал. Говорю, мол, можно я гляну новости, она такая — сейчас серия закончится. Я психанул, выдернул пульт, она на меня как зыркнет и говорит: «Вот и живи теперь с этим пультом». И ушла в спальню. Я сижу, злюсь, пишу ей сообщение: «Раздражаешь», она мне в ответ: «Сам дурак». В одной квартире, оба молчим, как два куска мебели. Прошло часа три, я пошел на кухню, она там сидит, жует морковку, даже не смотрит. Я такой: «Пульт хочешь?» Она: «Только через шаверму». Мы пошли, молча взяли по шаверме, сели в парке, и через минуту уже ржали как ненормальные. С тех пор, если ссоримся, я просто молча протягиваю ей пульт. Это у нас как знак перемирия. © Мамдаринка / VK
- Встречались три года. Я уже думала, что все, взрослеем вместе, может, через годик жить начнем, планы строила. А он... Он выбрал друзей и приставку. Просто в один момент начал забивать на все. Я ему говорю: «Погнали сегодня погуляем?» — «Не, пацаны в FIFA рубятся». «А может, в кино?» — «Да зачем, я уже посмотрел спойлеры». И вот сижу я у него дома, он с друзьями сидит и орет в телек, будто от этого его команда лучше играть начнет. Я не выдержала: «Ты вообще видишь, что происходит? Ты теряешь меня». А он смотрит, ржет и говорит: «Ты надоела со своей серьезностью, я просто хочу отдыхать». От чего отдыхать? От своей жизни? От ответственности? От отношений? Меня будто током ударило. Он даже не пытался сохранить отношения. Ему реально комфортнее с джойстиком, чем со мной. Я собрала вещи и ушла. Он не остановил. Только через неделю написал: «Ну как ты?» — а потом снова сторис с друзьями. Я не злюсь. Просто обидно. © Не все поймут / VK
Девушка придумала, как у них пойдет жизнь, начисто игнорируя то, кем был сам парень и чего хотел он.
- Была у меня когда-то история с одним парнем, который оказался редкостным мстителем. Одну свою бывшую обвинял в том, что она ему деньги не возвращает. Вторую доставал в соцсетях, звонил с незнакомых номеров, молчал в трубку или тяжело дышал. Когда я его бросила, он вообще сорвался — подделал переписку и раскидал ее друзьям. Тогда мы — я и те самые его бывшие, — связались друг с другом, скооперировались и начали мстить в ответ. Подавали от его имени объявления везде, где только можно — в газеты, на сайты, в приложения. Писали, что он то козу продает, то готов отдать машину даром или подарить тостер. Его номер начали узнавать по всему городу. Он начал менять номера, но у нас уже была сеть друзей, через которых мы все узнавали. В итоге он просто уехал из города и исчез. С тех пор ни слуху, ни духу. © Карамель / VK
- Никто не поверит, но когда она бросила меня, я закричал: «Ну и ладно! Надеюсь, мы больше никогда не увидимся!» А потом развернулся, чтобы уйти, и поскользнулся на банановой кожуре. Я упал, как мешок с картошкой. © Unknown autor / Reddit
Бонус: трудности — не враги любви. Наоборот, они делают ее крепче.
- Мы с юности привыкли пахать. Каждый день и конкретно, буквально без сна и отдыха, мы не знали, что такое усталость. Мне было 20 лет, когда у нас с женой появился первый ребенок, я учился в институте, жена только окончила школу. Я подрабатывал, учился, а в те времена еще была распространена практика, когда молодые люди по выходным дням вкалывали на огородах. Еще и сына растить! Это был реально треш. Жили с родителями первое время, потом меняли квартиры и комнатки как перчатки, мотаясь с дитем и вещами по всему городу. И лишь спустя несколько лет выдохнули более-менее спокойно. Да, редко отдыхали, редко куда-то выбирались, зато пережили все сложности, а отношения окрепли как бетон. Сейчас сын и сам, наверно, сидит тут и читает эту историю, он давно совершеннолетний парень. И это откровение я пишу, в том числе, для него и для всех молодых людей. Не бойтесь трудностей! Тем более трудностей в отношениях! Они даются вам только для того, чтобы вы еще больше любили друг друга. А свиданки-однодневки только истощат вашу энергию. © Не все поймут / VK
Отношения — не рейс с гарантией спокойного полета. Главное, помнить, что даже самые сложные конфликты — это часть пути под названием «жизнь». А если хотите еще больше историй на тематику отношений, читайте:
Комментарии
Трудности бывают разные. Есть те, что цементируют.
А есть те, от которых проще уйти живому/ой и на своих ногах)
Преодолевать трудности - это здорово и нормально. Но иногда люди сами создают себе трудности, а потом их мужественно преодолевают. Зачем?
Трудности имеет смысл преодолевать если стараются оба партнера. А если один лежит на диване, эти трудности надо бросать и уходить.