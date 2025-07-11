В дорогом заведении можно просто захлопнуть меню и пойти в другое место.
15 свиданий, которые начинались как в слезливой мелодраме, а закончились — как в комедии
Конфетно-букетный период, первые свидания и трепетные касания — все это обычно сопровождается чувством влюбленности и легкого волнения. Однако у наших героев все пошло совсем не по плану. Мы собрали истории, от которых можно надорваться от смеха, хотя сами участники, вероятно, мечтают их забыть навсегда.
- Девушка извинилась и вышла в туалет после 10 минут самой неловкой в мире светской беседы. А потом написала мне, что ей очень тревожно, она не вернется. © Unknown author / Reddit
- Это было второе свидание после вполне приятного первого. Парень позвал меня прокатиться на машине в соседний городок (около 100 км), заехал за мной, а там сидит его девушка, о которой я не подозревала. Так мы и катались весь день втроем, это было ужасно неловко. © olya_maznya
- Парень пригласил на свидание посидеть в уютной кафешке. Пришли, взяли меню и офигели от цен (вернее, я офигела). Рассматриваю, значит, меню, думаю, что подешевле заказать поесть, чтобы совсем не наглеть. И тут мой ухажер выдает: «Тут все дорого, я предлагаю тебе выпить лимонадик и дома покушать». Нормально вообще? © Подслушано / Ideer
- Когда мне было 18 лет, по работе часто пересекалась с одним 30-летним мужчиной. Возникла симпатия, завязалось общение. Первое свидание у нас началось с того, что мы проверяли паспорта друг друга. Он проверял мой возраст, я — его семейное положение. © Подслушано / Ideer
- Пошла на свидание с парнем, который вообще был не похож на свою фотографию в профиле, даже близко. Это было так странно, что я пыталась быть вежливой, но все время думала только о том, как меня обвели вокруг пальца. © naqigupesetaze / Reddit
- Однажды знакомый позвал гулять. Сказал, что хочет показать что-то очень интересное. Привел меня в мебельный магазин, где продается такая дорогая уродливая позолоченная мебель. И потом он ходил по магазину этому, указывал на разные вещи и говорил: «А это знаешь сколько стоит? Это очень дорого!» Потом чувак купил себе в супермаркете одно яблоко и ушел домой. И только потом уже я узнала, что, оказывается, это было свидание. По крайней мере, он так думал. © heather_hermit
- Самое короткое свидание в моей жизни. Приехала в кафе, где он меня ждал.
Ставлю сумку на стул, она падает, из нее вываливается все содержимое. Он видит книгу и говорит: «Фу, ты че читаешь?!» Собрала сумку и свалила в закат...© i_am_assel
- Парень покорил меня тем, что писал мне стихи. Это так романтично, кто еще такое делает в XXI веке? А тут такие строки... Я каждый раз сдерживалась, чтобы не расплакаться от умиления. Наконец-то настал момент знакомства с родителями парня. Вроде все проходило хорошо, мы мило общались. Как вдруг мама Саши спрашивает: «А вот чем он тебя покорил?» Я отвечаю: «Стихами, конечно, там же такой слог!» И начинаю декламировать любимое стихотворение. Вижу, как Саша меняется в лице, а родители увлеченно слушают, сдерживая смех. Прочитала 4 строчки и замолчала, думала может что-то не то делаю. Оказалось, что эти стихи писал папа Саши его маме, когда сам за ней ухаживал! А мой ненаглядный нашел папину тетрадку и сделал ctrl+c и ctrl+v. На парня немного обиделась, зато с родителями нашла общий язык. Язык поэзии. © Карамель / VK
- Чувак предложил зайти на кофе-брейк. Я не хотела кофе, но согласилась. Подумала, вдруг он хочет. И когда мы стояли у кассы, он сказал что ничего не будет, и я могу себе что-то выбрать. Больше я ему не писала. © ssonyasshh
- Решили встретиться с парнем, первое свидание. В первые минут 10 ему на футболку нагадил голубь. И мы пошли в ближайший молл покупать новую. © irina_dobrotina
- В колледже я встречался с девушкой. Как-то она пригласила меня к себе — ее соседка по комнате уехала на неделю. Думал, что будет круто! А она начала показывать два толстенных фотоальбома со снимками своего домашнего ягненка. © Ok-Sheepherder-4320 / Reddit
История с голубем - хорошая примета. Парень явно будет богатым, и он наверняка договорился с голубем
- Самое провальное свидание года. Увиделась со знакомым в рестике, думала отношения наклевываются. А он... Все время говорил про свою бывшую. Буквально с первой минуты начал рассказывать, как ему тяжело без нее. Показывал общие фотки, вспоминал, как она ему готовила завтраки и расхаживала в белье. Сижу, слушаю, киваю, и думаю: я что, психолог ему бесплатный, что ли? В конце спросила, зачем он вообще на свидание пошел, а он такой: «Да так, хочу отвлечься». Сказала, что не собираюсь тратить свое время на утешения и ушла. © Карамель / VK
- Была как-то на свидании с парнем, который повел меня в парк, потому что там продавались самые дешевые напитки. С первой минуты мне стало понятно, что ничего интересного из этого не выйдет, поэтому я решила, что погуляю час, а потом тактично его солью. Он постоянно рассказывал о своей работе, вспоминал бывшую, проклинал мировой порядок, а потом увидел двух лебедей в пруду и сказал что-то вроде: «Ты в курсе, что они выбирают пару на всю жизнь? Ну не дураки ли?» Тут он подошел ближе, но в этот с его ноги слетел тапок и упал вниз, к лебедям. Я наблюдала часовую комедию, как парень пытался палкой выловить тапок, а лебедь его защищал (тапок белого цвета, может лебедь думал, что это его детеныш?) По итогу ничего не вышло, парень попрыгал домой на одной ноге. Больше мы с ним не виделись. © Карамель / VK
- Пришла на свидание в парк, а как парень выглядит, не помню... Тормознула первого попавшегося похожего парня, оказался не тот, смешно и стыдно. Созналась только через год отношений. © camille_nya
- Начало отношений, конфетно-букетный период. Мой молодой человек встретил меня уставшую после учебы и сказал, что мы поедем на другой конец города — сюрприз. Называет станцию метро, на которой находится музей, в который я давно хотела попасть. Радостно соглашаюсь, и мы едем. Говорит мне, что я испытаю гастрономический экстаз. Я в замешательстве, подумала, что мы едем на дегустацию сыров. Приехали, идем по каким-то подворотням. Говорит: «Пришли. Это лучшая шаурма в столице». Он очень сильно обиделся, когда узнал о моей нелюбви к данному продукту. © Подслушано / Ideer
А вы можете вспомнить свои неловкие и курьезные свидания во время конфетно-букетного периода? Уверены, у вас найдется парочка. А пока вспоминаете, предлагаем почитать статью, содержание которой точно пополнит ваш словарный запас:
Комментарии
"Он проверял мой возраст, я — его семейное положение."
Ответственный подход. А еще можно анализы на скрытые инфекции сдать. Сейчас это ой как не лишнее.
На первом свидании прогуливались с мужчиной в парке, белочки орешки романтика, он взял и сморкнулся на дорожку, я в таком шоке была, что быстро, что то наврал и удалилась,естественно заблокирован его. Сейчас думаю надо было высказать ему все там же. Причём на вид и по разговору вполне нормальный.
Местные ублюдки любили звать меня погулять по улицам... в мороз! Ветер в лицо, -25°С, ух ты какая романтика! Кафе? Не, не слышали...