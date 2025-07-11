15 свиданий, которые начинались как в слезливой мелодраме, а закончились — как в комедии

На первом свидании прогуливались с мужчиной в парке, белочки орешки романтика, он взял и сморкнулся на дорожку, я в таком шоке была, что быстро, что то наврал и удалилась,естественно заблокирован его. Сейчас думаю надо было высказать ему все там же. Причём на вид и по разговору вполне нормальный.