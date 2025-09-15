Я не пустила родителей пожить у себя, и теперь все родственники меня стыдят

Я с головой окунулась в работу. У меня появился муж, один за другим родились дети. Брат за это время развелся и жил в подаренной квартире один. У сестры все было хорошо, мы с ней наладили отношения. А вот родители... На свадьбу ко мне не пришли, потому что «роспись в ЗАГСе — это не свадьба». Внуками своими, кстати, единственными, особо не интересовались. Мама заходила раз в полгода, отец — ни разу.

Так и жили. И вот поздно ночью раздался звонок от мамы, она была в истерике. Оказалось, у них случился пожар. Они не пострадали, дом потушили довольно быстро, но все равно жить в нем сейчас было нельзя. Она кричала в трубку, что они с отцом едут ко мне. Мой полусонный мозг сразу выдал: «Нет!» Сказала, что у меня нет места, пусть едут к брату, он один живет. На что мне выдали гениальное: «Да мы не хотим ему мешать. Ну понятно все с тобой».