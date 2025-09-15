Нельзя было сразу продолжение написать,обязательно все с своего рождения объяснять? Ещё бы с эры мезозоя начала рассказывать
Я не пустила родителей пожить у себя, и теперь все родственники меня стыдят
Моя подруга Ира девушка жизнерадостная, редко бывает в плохом настроении. Но вчера она позвонила мне будучи на грани нервного срыва и дрожащим голосом попросила о встрече. Оказалось, у ее родителей в доме случился пожар, и они хотели переехать к ней, но она им отказала. О том, почему, расскажу с ее слов.
В статье содержатся изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
В семье нас было пятеро: мама, папа, старший брат и сестра, и я. Уж не знаю, почему, но родители, особенно мама, всегда ко мне придирались и частенько проходились по моим способностям, внешности. В кружки меня не водили, говорили, что я криворукая, мои пятерки и четверки игнорировали, но если получала трояк, неизменно слышала, что я ленивая, бестолочь. Брата же они отдали заниматься футболом, сестру — танцами. Оба они учились неважно, но любым их пустячным достижениям родители радовались бурно.
Неудивительно, что я рано захотела жить отдельно. Специально подала документы в университет в другом городе: уж лучше в общаге, чем с ними. Сразу нашла работу, окунулась с головой в первую взрослую жизнь. Домой приезжала только первое время, затем мы с одногруппницами сняли квартиру на троих. Общение с родителями сократилось до одного звонка в месяц.
Университет я окончила с красным дипломом, мне предложили работу в популярном издании. В моем родном городе. Аренда здесь стоила намного дороже, да и снимать пока было не с кем, пришлось переехать домой и выслушивать ехидные замечания про возвращение блудной дочери. Но я накопила на первый взнос и взяла ипотеку. Родители отреагировали в своей манере: папа сухо поздравил, мама сказала, что я все равно не смогу ее платить и все потеряю. А через неделю брат похвастался, что ему родители квартиру купили как подарок на свадьбу.
Я с головой окунулась в работу. У меня появился муж, один за другим родились дети. Брат за это время развелся и жил в подаренной квартире один. У сестры все было хорошо, мы с ней наладили отношения. А вот родители... На свадьбу ко мне не пришли, потому что «роспись в ЗАГСе — это не свадьба». Внуками своими, кстати, единственными, особо не интересовались. Мама заходила раз в полгода, отец — ни разу.
Так и жили. И вот поздно ночью раздался звонок от мамы, она была в истерике. Оказалось, у них случился пожар. Они не пострадали, дом потушили довольно быстро, но все равно жить в нем сейчас было нельзя. Она кричала в трубку, что они с отцом едут ко мне. Мой полусонный мозг сразу выдал: «Нет!» Сказала, что у меня нет места, пусть едут к брату, он один живет. На что мне выдали гениальное: «Да мы не хотим ему мешать. Ну понятно все с тобой».
Мама повесила трубку, и вскоре позвонил брат. Узнав, что я не пустила родителей к себе, взбесился. Начал учить меня жизни. Мол, где мое сострадание. А когда я спросила, почему они не могут пожить у него, он нашел оригинальную отмазку. Сказал, что у него личная жизнь в самом разгаре. А я с детьми и замужем, мне уже нечего устраивать. Меня захлестнули обида от всей этой наглости и гнев. Чтобы не наговорить лишнего, просто сказала, что свое решение не изменю.
Ни родители, ни брат больше мне не звонили, на мои звонки не отвечают. Зато объявились какие-то родственники, о которых я и слыхом не слыхивала, и стыдят, что родителей на улицу отправила. И у меня просто нет слов от всей этой ситуации. И у меня, и у брата двухкомнатные квартиры, только я в своей живу с мужем и двумя детьми, а он в своей один. Не жалею, что так поступила, жалею только о том, что так и не поговорила с ними начистоту.
Да, ситуация неоднозначная. Как вы думаете, права Ирина, что не пустила родителей, или все-таки нужно было помочь им?
"Зато объявились какие-то родственники, о которых я и слыхом не слыхивала, и стыдят" - это вообще чистый мем :) как они это делают театрально, эффектно, Станиславский бы поверил)
ощущение как будто прослушала закадровый голос из дешевого отечественного сериала. Почему-то наши ребята умеют зачитывать подобную дрянь этаким напряженно-поучительным голосом, словно нагнетают напряжение, как будто оно может существовать в подобных жанрах.
Вспомнила знакомую семью, двое сыновей. Старший женат, двое детей, живет в другом городе. Младший живет с мамой, хотя уже взрослый дядька. Мать звонит каждые выходные старшему "Приедь помоги мне на даче!" (250 км если что, в один конец). На вопрос, чего совместно проживающий сын не поможет - "Он же на работе устал!" "А я не устал на работе, да еще и с двумя дошкольниками дома?" "А чего тебе уставать?"
Бред детектед. Родители не любили девочку, девочка наладила свою жизнь сама. Не верю, что за этот период у неё ни разу не пришло понимание, что родителей у неё, по сути, нет: чужие люди. И вот так терзаться? "Мама, папа, решайте свои проблемы сами - меня ж вы смогли этому научить? Значит, и сами сумеете." То же самое относится к родственникам: что значит "появились", и зачем обращать внимание на людей, которые не появлялись раньше?