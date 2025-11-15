16 примеров непробиваемой мужской логики, от которой женщины сначала впадают в ступор, а потом плачут от смеха
Женщины часто шутят про мужскую логику. А зря! Это не просто логика, это целая, абсолютно непробиваемая система, в которой поездка домой за 18 минут — это повод для гордости, а сыновья должны быть Сергеевичами независимо от имени отца. Мы собрали 16 уморительных историй, которые доказывают: жизнь с мужчиной — это постоянный квест, полный загадок, абсурда и неожиданных открытий.
- Жду мужа с работы. И вот звонок в дверь, пришел. Стоит с огромным букетом роз и сразу с порога: «Это тебе, богинюшка моя!» А я понятия не имею, с чего это вдруг. И только ночью, когда мы уже легли спать, муж обнял меня и как спросил: «Можно на рыбалку поехать с мужиками?» Так вот оно к чему все это было.
- Сегодня, когда муж пришел с работы, на его лице читался восторг, который скрыть было просто невозможно. Прямо перла из него гордость за себя. Улыбался-улыбался, а потом признался: «Прикинь, навигатор сказал, что я доеду до дома за 21 минуту, а я доехал за 18!» Божечки. © Мамдаринка / VK
- Ремонт в ванной делали достаточно давно, плитка успела приобрести какой-то удручающий вид. Чтобы все не ломать и не делать заново, муж решил почистить плитку и обработать швы (плюс немного свежей затирки сверху). Пол и стены преобразились сразу, но муж предупредил, что необходимо время, чтобы все окончательно высохло. Он построил нас с детьми и торжественно произнес: «Так, мои любимые бойцы! Мы знали, что этот день настанет, и готовились к этому всю жизнь. Я в вас верю, вы справитесь. В ближайшие дни швы — это лава. Ходим строго по клеточкам плитки!» © Мамдаринка / VK
- В первые недели жизни сыночку не нравилось купаться. Как бы мы ни пытались подобрать температуру (даже ровно 36,6 вымерили), позу — орал, будто его в проруби купают. А потом муж вспомнил, что на протяжении беременности у меня стабильно была температура тела 37,3, развел воду до этой температуры и включил на телефоне звук бьющегося сердца. И сработало! Малыш чуть ли не уснул во время купания. И как это ему в голову только пришло? © Мамдаринка / VK
- Мне нравится, что мужчины патологически не способны распускать и поддерживать сплетни. Например, мой парень говорит:
— Друг с девушкой расстался.
— Ты спросил, что случилось, как он себя чувствует?
— Спросил. Он сказал, что все нормально.
— Значит, он тебе сказал: «Мы с девушкой расстались», ты спросил: «Ты как?», и он ответил: «Нормально»?
— Ну да.
Без комментариев. © miabelo / Reddit
Касательно неспособных на сплетни мужчин, первый звоночек для меня прозвенел на выпускном в школе. Я сидела за первой партой, а все наши мальчики — «на галёрке», так что их разговоров между собой я до того момента особо не слышала. И тут вдруг в актовом зале мальчики оказались прямо у меня за спиной. Я прислушалась.. и с изумлением поняла, что они упоённо перемывают кости героям «Санта-Барбары».
- Делаю прическу в ванной, кричу мужу:
— Принеси мне цветные невидимки!
Пришел спустя 5 минут озадаченный, в одной руке держит красные носки, а в другой — капроновые носочки.
Говорит:
— Вот эти, кажется, цветные, а эти — невидимки. © Lida19782 / X
- Друг детства приехал из командировки, открыл холодильник, а там вонь страшная: мясо размороженное забыл на пару недель. Говорю:
— Положи в дверцу холодильника активированный уголь, он запахи хорошо впитывает. Звонит через пару дней:
— Ничего не помогает, вонь так и осталась.
Приехала ему помочь холодильник тщательно отмыть. Смотрю, а в дверце лежит пачка угля. Запечатанная упаковка. А все говорят, мол, женская логика. © Подслушано / VK
- Мой парень не знает имен моих родителей, точнее постоянно забывает, но знает мое отчество. Сидим с ним как-то в кафе, диалог:
— Милый, как зовут моих родителей?
Молчание.
— Хорошо, какое у меня отчество?
— Анатольевна.
— Ну, и как зовут моего отца?
— Алексей?
— Да какой еще Алексей, это твоего отца зовут Алексей. Моего как зовут?
3 минуты молчания, и он неуверенно:
— Антон? © Палата № 6 / VK
- Приготовила 2 вида паштета. Муж попробовал и вынес вердикт: «Вот эта курица очень вкусная, а вот у этой курицы странный вкус». «Странной курицей» была говяжья печень, а «очень вкусной курицей» была копченая рыба. © Annapavlova123 / Pikabu
- Сегодня мой мужчина посмотрел на меня внимательно и спросил: «А что это у тебя на щеке?» Это была родинка, которая у меня появилась еще в школе. Мы вместе уже 11 лет. Видимо, наконец-то начал меня разглядывать. © AllohoChe / Pikabu
- О, свекровь рассказывала. Она первый раз в жизни покрасила волосы в какой-то яркий цвет. Приходит домой, вертится перед свекром, тот — ноль реакции. Она уже выдерживает, мол, ничего не замечаешь? Тот внимательно осмотрел ее, затем обвел взглядом всю комнату и выдал: «Шторы постирала, что ли?» © evgeniya1989 / Pikabu
- Мой муж может с серьезным видом смотреть в небо, а потом на вопрос: «Что случилось?» ответить: «Как думаешь, если бы наши питомцы напали на меня все сразу, я бы смог от них отбиться?» © Unknown author / Reddit
Про родинки это кринж ещё тот. У моей бывшей было 3. Одна на лице миленькая такая маленькая. Вторая между железами молочными...а 3 на интимной зоне которую я обнаружил не сразу...не знаю плюс это или минус, может я её изучал постепенно?
- Сегодня утром у мужа порвался ремешок от его любимых часов. Он все утро негодовал и переживал, что теперь придется покупать новый ремешок, а новый это уже не то, ему старый хочется. А старый ремешок был в таком состоянии, будто его через блендер пропустили. Но муж упорно в них ходил и не обращал на это внимания. Стало мне интересно, почему же он так эти часы любит, ответ убил: «Я их у бродяги купил за сотку, они мне дороги как память!» Лучше бы не спрашивала... © yakapibara / Pikabu
- Сегодня извлекла из недр самой дальней полки старые джинсы, а они на красоте моей необъятной еле сходятся. «Муж, — говорю, — а ты чего не сказал, что я так разожралась?» Муж: «А что, можно было?» © VASHASOVA / Pikabu
Некоторые вещи, купленные очень дёшево, действительно бывают так хороши, и к ним так привязываешься, что менять не хочется.
- Всегда думала что истории про мужей, которые что-то найти не могут, а женщины моментально находят — выдумки, но... Понадобился мужу мерный стакан. Бегает по кухне, ищет. Я с дивана подаю голос: «в угловом шкафу он, там где посуда вся. Кажется, на средней полке». Он открывает шкаф, роется и рассерженный уходит ко мне с пустыми руками. Вздыхаю, подхожу к этому же шкафу, и прямо на том уровне, где должны быть глаза мужа, нахожу этот мерный стаканчик. Прямо на краю полки — сейчас свалится, гляди. Отдаю мужу, ухожу под его крик: «Да как так?!» © RagDolly / ADME
- Когда стало понятно, что у нас будет мальчик, муж несколько дней сокрушался, что имя, которое мы придумали, и отчество вместе не звучат. Да почему, говорю, не звучат-то? И муж такой: «Ну а что, Арсений Сергеевич — красиво что ли?» Я ему: «Сань, если ты Александр, то почему он Сергеевич-то?» И муж на голубом глазу: «Ну я же Сергеевич, значит, и он тоже Сергеевич!» 34 годика мальчику, главным инженером работает, соображает что-то вроде, но иногда такое выдает... © SokolovaAnnA / Pikabu
Что ж, кажется, секрет семейного счастья прост: сначала надо купить розы, а потом проситься на рыбалку! Какая из этих историй о мужской логике удивила или рассмешила вас больше всего? И есть ли у вас в запасе своя история о том, как ваш мужчина поставил вас в тупик? Делитесь в комментариях!
А вот еще наши статьи о горячо любимых мужчинах:
Комментарии
ну с "не видит очевидное" и про женщин можно говорить, попросила двоюродную сестру привезти мой золотой джемпер (на корпорат надо было нарядится в вещи с рынка, чтоб прям цыган-стайл, а я в юном возрасте с зарплаты купила, как мне тогда казалось очень дорохо-бохато в люрексе да с золотым бисером😂) говорю: у мамы в шкафу на второй полке лежит это золото расшитое. Звонили мне обе, сначала уточнили полку, потом бесится начали, что нет такого в природе. Встречаю роднульку на вокзале, в пакете ЗЕЛЕНЫЙ джемпер с вышивкой блестящей ниткой и второй КИРПИЧНОГО цвета, но с жемчужинами. Про себя выматерилась, через неделю сама поехала к маме, а та уже заряжена, прямо с порога: "ну давай, попробуй найди, а то обругала нас курами слепым!" (было такое) я открываю шифонер и на полке на уровне глаз лежит моё золотое чудо, говорю: "ВОТ! ВОТ ЭТО!" сфоткала, сестре отправила. Но с этими мадамами ещё было правило: "ну не может быть все так просто, она ошиблась с полкой, давай раскурочим весь шкаф, кроме второй полки, где нам сказали искать" но это уже совсем другая история