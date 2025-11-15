16 примеров непробиваемой мужской логики, от которой женщины сначала впадают в ступор, а потом плачут от смеха

ну с "не видит очевидное" и про женщин можно говорить, попросила двоюродную сестру привезти мой золотой джемпер (на корпорат надо было нарядится в вещи с рынка, чтоб прям цыган-стайл, а я в юном возрасте с зарплаты купила, как мне тогда казалось очень дорохо-бохато в люрексе да с золотым бисером😂) говорю: у мамы в шкафу на второй полке лежит это золото расшитое. Звонили мне обе, сначала уточнили полку, потом бесится начали, что нет такого в природе. Встречаю роднульку на вокзале, в пакете ЗЕЛЕНЫЙ джемпер с вышивкой блестящей ниткой и второй КИРПИЧНОГО цвета, но с жемчужинами. Про себя выматерилась, через неделю сама поехала к маме, а та уже заряжена, прямо с порога: "ну давай, попробуй найди, а то обругала нас курами слепым!" (было такое) я открываю шифонер и на полке на уровне глаз лежит моё золотое чудо, говорю: "ВОТ! ВОТ ЭТО!" сфоткала, сестре отправила. Но с этими мадамами ещё было правило: "ну не может быть все так просто, она ошиблась с полкой, давай раскурочим весь шкаф, кроме второй полки, где нам сказали искать" но это уже совсем другая история