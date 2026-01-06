15+ незнакомцев, которые спасли чей-то день, а сами даже этого не заметили
Обычно мы ничего сверхъестественного не ждем от незнакомцев. Максимум — элементарной вежливости. Но наши герои наткнулись на настоящих героев, которые доказали, что мир гораздо добрее, чем мы привыкли думать.
- После того как я рассталась с парнем, с которым прожила 4 года, начала искать новое жилье. Приехала на просмотр квартиры немного раньше, а нынешняя арендаторша еще была там. Мы немного поболтали, но я не рассказала, что у меня случилось. Когда она уходила, она обняла меня и сказала: «Я вижу в тебе сейчас так много храбрости». © monpeche / Reddit
- Я зашла в магазин просто посмотреть одежду. И краем глаза заметила, что парень зашел сразу за мной. Не придала значения. Выбрала пару вещей, подхожу к кассе, говорю: «каспи qr». И вдруг он подходит, сканирует. А я даже Каспи открыть не успела. Я в шоке спрашиваю: «Вы что делаете?» А он улыбается и говорит: «Вы мне понравились, просто не знал, как ещё обратить ваше внимание». Стою, растерялась, даже слов не нашла. И вот вроде обычный день. © akmrzhn_
- Звонок на мобильный, номер незнакомый. Я поднимаю трубку. На том конце девушка — назвала меня Игорем, поздоровалась и начала рассказывать о своей проблеме. Я ее выслушал, понял суть, дал пару советов. Мы попрощались. Я хотел сказать, что она ошиблась номером, но не смог. Через два дня она снова позвонила — поняла, что тогда ошиблась. Мы посмеялись над этой ситуацией. © IIItepSeLb / Pikabu
- Когда я впервые забеременела, пошла в магазин, чтобы купить комбинезончик и сделать сюрприз мужу. Там был стенд, где за пожертвования упаковывали подарки, и женщина, которая упаковала для меня комбинезончик, стала первым человеком, которому я рассказала о своей беременности. Она прослезилась от радости за меня! Хотела бы я знать, кто она, чтобы рассказать ей, как отреагировал мой муж. © hopefulhoax / Reddit
- Видел мужчину в футболке с надписью «Легенда» на груди, который сел на скамейку в парке, достал головку сыра камамбер и съел ее целиком за несколько укусов. Затем он встал и пошел своей дорогой. Настоящая легенда. © Blakelively1 / Reddit
- Сижу в парикмахерской, жду клиентов. Заходит мужчина. Садится возле меня и сидит. Говорю ему:
— Вас подстричь?
— Нет, я хочу поговорить.
Я продолжаю молча сидеть. Он начинает непонятно бубнить, я переспрашиваю. А он томно закатывает глаза и шепотом говорит:
— Вы Диану, дочку покойной Елизаветы, знали?
— Ну, знал, что такая была, но лично не был знаком.
— Прекрасная была женщина, именно благодаря ей мы сейчас и живем...
После этих слов он встал и ушел, оставив после себя больше вопросов, чем ответов. © Simstim / Pikabu
- Ехала как-то в маршрутке с работы. Рядом парень всю дорогу сверлил взглядом мою голову. Прямо наклонялся, заглядывал за уши, чуть ли не шею разглядывал. Я напряглась, но виду не подала. Уже собралась выходить, как вдруг он резко вскакивает и с выпученными глазами начинает шептать: «Девушка, стойте! Я стилист! У вас просто феноменальная анатомия черепа, ни единого изъяна. Я полжизни мечтаю такую модель найти. Разрешите вас налысо побрить для конкурса? Я даже заплачу!» Стою на улице, держу его визитку. Волосы жалко, но комплимент про «идеальный череп» мне еще никто не делал. Теперь думаю: а может, рискнуть?
- Я заправляла машину и пошла платить на кассу заправки. Какая-то женщина сидела снаружи и попросила денег. Дала ей пару монет. А уходя, она сказала: «Какая ты милая, я скажу об этом птицам». Надеюсь, меня не сделают мишенью для пернатых. © PepsiMax*** / Reddit
- Гуляем с другом. Глядим — ходит мужчина с пакетом, пристает ко всем, его игнорируют. Он к нам: «Достанете что-нибудь?» Тяну руку, а там большая конфета. Мужик: «Мы перестали доверять незнакомцам». Дает пакет другу, тот сует туда руку и тут вдруг вытаскивает огромного таракана. Мужчина: «Иногда все же не стоит никому доверять», — смеется и убегает. © Палата № 6 / VK
- Выиграла в тире огромную игрушку-пылесборник — синего Соника. Везла на автобусе домой. Пока ехала, мне казалось, что незнакомый мужик на меня подозрительно поглядывает. Оказалось, он смотрел на Соника. Вышел на одной остановке со мной и попросил отдать ему игрушку. Рассказал, что едет к дочке на шестой день рождения, а зарплату задерживают третий месяц. Показал дешевый торт, было видно, что ему очень стыдно просить. Отдала без дальнейших расспросов — он был рад. Очень приятное воспоминание. © Подслушано / Ideer
- Сегодня ужинали с сестрой в Бублике, за соседним столиком сидели два незнакомца. Они поели и ушли. Мы сидели долго, общались. Потом хотели счёт закрыть, оказывается эти два незнакомца нам закрыли счет. Просто так, Карл! Было очень неожиданно и приятно. Спасибо незнакомец. © gulina_zhu
- Сегодня морозным днем, прогуливаясь по парку с семьей, зашли погреться в кафе, которое расположено рядом с катком. К столику, за которым мы сидели, подошел улыбчивый парень и спросил: «Вы собирались на каток?» Ответили, что не собирались. А он дал нам абонемент на 10 бесплатных посещений и сразу ушел. Мы успели сказать лишь робкое «спасибо», не успев расспросить о его мотивах. Ведь он мог продать абонемент или подарить его близким, но предпочел отдать его совершенно незнакомым людям, которых видит в первый раз. И стало сразу теплее, несмотря на холодную погоду. © paranews / Pikabu
- Я ждал своей очереди на прием к окулисту, когда в кабинет вошел пожилой мужчина с пакетами. Он подошел ко мне и начал загадывать загадки. Когда я наконец ответил на одну из них, он достал из сумки шоколадный батончик, подарил его мне и ушел. До сих пор интересно, что могло побудить этого человека заниматься этим. © Unknown author / Reddit
- Зашла в пекарню в своем городе. Когда кондитер только увидела меня, то уставилась на меня с открытым ртом. Когда ее шок прошел, она сказала, что родилась в Германии и что я очень похожа на ее дочь — даже очки одинаковые. Она подумала, что ее дочь приехала из Германии, чтобы навестить ее. Мне было жаль ее разочаровывать, и еще больше — что у нее не было фотографии, чтобы сравнить. © iamnobodytoo / Reddit
- Жду я, значит, на остановке. Рядом стоит какой-то мужик. Смотрит на меня, тычет пальцем куда-то в небо и спрашивает: «Слышишь?» Я говорю: «Что?» Он такой: «Говорят что-то». Сразу подумала. дурак какой-то. Он еще раз что-то пробормотал, я не выдерживаю и спрашиваю: «Да о чем вы?!» И он выдает гениальнейший ответ:"Это птички мне говорят, что мы с тобой созданы друг для друга!" Ага, конечно! Я просто молча отошла подальше.
- Какой-то старик мне: «Как называется этот цвет волос?» Я: «Красный, наверное». Старик, наклонившись и погладив меня по волосам: «Я люблю клубнику. Давай назовем его клубничным». © cestlabri / Reddit
- Вышла как-то из салона красоты, иду по улице, а все вокруг оборачиваются! Думаю: «Ну красотка!» Мужчины пристально смотрят, и кто-то из их компании улыбается и идет ко мне. Показываю на палец, мол, замужем. И тут он мне выдает: «Дорогуша, смотри-ка на свои ноги» Смотрю, а там бахилы! Забыла снять. Мне никогда не было так смешно и неловко одновременно.
- Много лет назад шла по улице, и незнакомый парень вдруг сунул мне в руки букет из хризантем, что-то буркнул и убежал. Ну мало ли, думаю, девушка не пришла, я под руку попалась. Иду домой. И надо же было такому случиться, что именно в тот день мой муж вдруг решил до меня докопаться. Спросил, где я букет взяла, я как есть рассказала, и тут он решил, что я вру и была на свидании. Стал орать, мол, давно подозревал. Позже успокоился и сказал, что я, наверное, сама цветы купила, чтобы его взвинтить. Это был первый звонок — потом мы развелись. Так что не знаю... Ну, спасибо, что ли, тому парню. © Янина / Dzen
- Однажды мне позвонила незнакомка и назначила встречу. Встретились — эта женщина была с одним парнем. Не представившись, отвела нас в кафе, где и начала разговор. Оказалось, что она — первая жена моего покойного отца (моя мать — вторая). Представила мне того парня, оказалось, он мой брат. Узнав это, он обалдел (я слышал о нем, потому не испытал того же чувства). Мы разговорились, он оказался копией меня: характер, досуг, проблемы и т. д. Общаемся. Спасибо его маме, что не побоялась. Обрел брата. © Подслушано / Ideer
- С другом ехали в метро в час пик, народу было куча, и я ужасно хотела в туалет. Выйдя, я стала быстро пробираться через толпу, схватив друга за руку. Еще злилась, что он тормозит. Через пару минут слышу вопрос незнакомым голосом: «Я, конечно, извиняюсь, но куда мы идем?» Это был другой парень. Позже, делая мне предложение, он сказал: «Я хотел бы, чтобы по жизни мы вместе шли, и ты так же крепко держала меня за руку!» © Подслушано / Ideer
- Стою я, значит, однажды в магазине, разглядываю сладости. Тут подходит мужчина и говорит: «Хочу своей девушке купить тортик, какой лучше, по-вашему?» Ну, я ткнула на шоколадный. Он такой: «Спасибо!», берет его и уходит. А я взяла себе круассан, иду к кассе, расплачиваюсь и выхожу. Смотрю, а он стоит на улице, такой грустный. Я спрашиваю, что случилось. А он: «Только что позвонила, обругала меня. Настроения нет, давайте вместе покушаем?» А что, отказываться от такого? Я тут же зашла обратно, купила одноразовые вилку и нож, и мы прямо там, на улице, разрезали и попробовали вместе тортик. А я-то так долго разглядывала этот торт, мечты сбываются!
А здесь истории о незнакомцах, которые удивили даже самых скептичных
