15 историй о незнакомцах, которые удивили даже самых скептичных

Истории
5 часов назад

Не всегда самые яркие воспоминания дарят близкие — иногда их оставляют совершенно чужие люди. Одно слово или неожиданный поступок способны прочно закрепиться в памяти. В этой подборке — пользовательские истории о таких встречах, мимо которых просто нельзя пройти.

  • Час ночи. Смотрю в окно и вижу мужика лет 30-40, ходит по двору и зыркает по сторонам. Кто-нибудь пройдет мимо, так этот чудик прячется или залипает в телефоне. И тут кульминация: во дворе никого, мужик оглядывается по сторонам и как со всей дури побежит на детскую площадку. Оказывается, он все это время хотел спуститься с горки. Потом он просто ушел. © Палата № 6 / VK
  • Ехала как-то в маршрутке. Впереди сидел мужчина, рядом со мной стояла женщина лет 45 со взрослой уже дочерью. После того как место рядом с мужчиной освободилось, женщина дочери: «Иди садись». Мужчина встал, уступая свободное место, на что эта дама ответила: «Нас вообще-то двое». И обе нахалки плюхнулись на освободившиеся места, оставив мужчину стоять. А ему было лет 60. Вот думаю, откуда в людях такая наглость берется. © Ирина.К / Dzen
  • Когда дочка пошла в гимназию, я пошел на первое родительское собрание, где нам представляли учителей. Среди учителей сидел парень в кожаной куртке с заклепками, руки в татуировках, борода в косичку заплетена. Думал, что это физрук или трудовик, а оказалось — школьный психолог© Alexey Korostelev
AI-Generated image
  • Всегда беру в самолете место у прохода, можно ногу вытянуть. Как-то уснул еще до взлета. Проснулся, а у меня на коленях сидит девушка! Спросонья долго соображал, что вообще происходит. И тут она, покраснев, выдала: «Извините, я застряла». Короче, пока я спал, она решила меня не будить и перелезть через меня. Но, видимо, перекинув одну ногу, не смогла перекинуть вторую, так и осталась сидеть. Потом весь полет стеснялась даже смотреть в мою сторону. © Ежик / Dzen © Ежик / Dzen
  • Работаю в салоне связи. Часто заходил один дядечка — лет 50, спокойный, вежливый. Однажды пришел с золотым кольцом: «Девушка, это вам». Я опешила, отказалась, конечно, а он мне: «У меня родных нет. Прими, как от отца». И ушел. А через неделю он снова пришел, и на этот раз — с золотыми серьгами. И сколько бы я ни отнекивалась и ни пыталась вернуть украшения — исход тот же: он просто оставил на прилавке серьги и ушел. © Подслушано / Ideer
  • Мне было 19, я путешествовала одна по Марокко. Молодая марокканка, с которой мы познакомились во время путешествия, сняла со своего пальца кольцо и отдала мне со словами: «Ты должна носить его, не снимая, и всегда говорить мужчинам, что ты замужем и что твой муж скоро вернется». Это очень помогло мне в последующие недели моего путешествия. Спасибо, Фатима! © Sweeper1985 / Reddit
  • Как-то ехала в поезде с детьми: старшему было 12 лет, мне — 37. Заходит проводница проверить билеты и такая: «А взрослые где? Вы одни, что ли?» Я так растерялась... Молча протянула ей свой паспорт, она глянула и нервно выдала: «Ну, и где она? Вы с паспортом матери едете?» Причем, на фото в паспорте, на удивление, я не выглядела старше своих лет — я ж там 20-летняя была. Короче, кое-как договорились, что именно я — та самая дама на фото в паспорте, и мне 37. © Klaus B / ADME
  • Ехали в Болгарию, заблудились в Румынии, остановились на заправке спросить дорогу. Парень, раскладывающий товар по полкам, попросил объяснить, чего мы хотим, на французском, немецком или английском языке. Сын знает эти три языка, поэтому они быстро друг друга поняли. Мы потом еще долго были в шоке. Заправка, грузчик, Румыния — и три иностранных языка! Эх. © Елена Николаенко
  • Зашел я в магазин за едой, а там только одна тележка. Я к ней, и какой-то мужик ее тоже схватил. Стоим, держимся за тележку вдвоем, хмуро глядим друг на друга. Воздух накаляется, народ замер вокруг. И вдруг этот мужик внезапно выкидывает вперед кулак на уровне живота и держит его. Я повторяю то же самое. И такие мы, значит, раз-два-три:
    у него бумага — и у меня бумага! Снова: раз-два-три! У него камень, а у меня ножницы! Эх!.. Отпустил тележку, взял корзину. Вот так я сегодня культурно решил проблему. © Vasily117 / Pikabu
анна августина
1 день назад

История с дамой 37 лет была такова: "Это ваш паспорт? Вы выглядите моложе. Ладно, ок". Остальное - ее влажные фантазии.

-
-
Ответить
  • Нужно было перекопать дачный участок. За это взялся неместный паренек, за небольшие деньги. По-нашему он говорил плохо. Я спросил, кто он у себя на родине, и парень ответил: «Учитель, английский язык. Я хорошо детей учу». Я скептически ответил: «Maybe so, maybe no. I don’t know» («Может, так, может, нет. Я не знаю»). В ответ услышал: «Как хорошо, что вы знаете английский! Мне проще на английском с вами общаться». И говорил на очень хорошем английском с отличным произношением. © Константин Толстов
  • Будучи в городе Хильдесхайм, на задворках, я искала одно учреждение и никак не могла найти. Несколько раз проходила мимо двух парней: один — панк в наколках, а второй — огромный качок. Выглядели очень угрожающе. Я старалась незаметно прошмыгнуть мимо. Когда я в третий раз навернула круг, парни подошли ко мне, а у меня душа в пятки ушла. Они спросили: «Вы не заблудились? Может, помочь чем?» Помогли, отвели, куда мне было надо. Как же мне было стыдно за свои мысли! © Anna Bruner
  • Рассказала подруга: «Ждали директора компании, чтобы показать ему результат первого месяца. Я выглянула в окно и увидела симпатичного мужчину, который был одет в футболку, шорты, сандалии. А потом нас вызвали в конференц-зал и представили всем хозяина нашей фирмы — того самого мужчину в шортах. Владельца трех фирм, жилья заграницей, своего частного самолета. И он был интеллигентным, хорошим хозяином, который ввел в нашу работу еженедельную зарплату, помощь в оплате вузовского обучения сотрудников, премии в конце года и беспроцентное оформления мебели в рассрочку для сотрудников». © Mary Sulimen
анна августина
1 день назад

Самые опасные парни - коротко стриженные и ещё в спортивных костюмчиках. Все нестандарты напротив милейшие люди.

-
-
Ответить
  • Меня вызвали куда-то в область, чтобы я посмотрел ноутбук одного парня и помог его настроить. Заказчик вышел ко мне поздороваться в комбинезоне и поношенных ботинках, выглядел как обычный сельский житель. Пока я работал за его компьютером, он упомянул, что ему приходится много ездить по работе, и я спросил, чем он занимается. Оказалось, что парень был каким-то высокопоставленным, уважаемым на всю страну психологом, который консультировал людей на высшем уровне и помогал внедрять программы обучения для работы с людьми с особыми потребностями. О как! © tsuto / Reddit
  • Лет в 14 ехала в поезде. Соседка попросилась в другое купе, поскольку в нашем было окно разбито, а дело было зимой. Ее переселили, а я осталась в надежде, что никто не подсядет. И вот на одной из станций заходят трое мужчин угрожающего вида, располагаются, начинают застолье. Я лежу тихо, размышляю, что мне делать дальше, куда бежать. А они мне сока налили, отдали все свои одеяла, чтобы я не замерзла, и всю дорогу справлялись о том, как я себя чувствую и не нужно ли мне чего-нибудь. © Lyudmila Burakova
  • Работала официанткой. Когда складывала салфетки, за один из столиков села семья: муж с женой и дочка. Женщина глянула на меня и, указав на свою дочь, выдала: «Научи ее складывать салфетки. Ведь если она продолжит учиться в том же духе, ей самой придется работать официанткой». Я окатила эту дамочку ледяным взглядом и ответила: «Если ваша дочь станет такой, как я, считайте, что ей очень повезло. Вообще-то я студентка третьего курса престижного факультета с очень высокими оценками. А работаю здесь, чтобы платить за аренду и содержать свою семью». И ушла как королева. Потому что нечего судить книгу по обложке. © Unknown author / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее