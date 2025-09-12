15 историй о незнакомцах, которые удивили даже самых скептичных

слабо себе представляю, как нужно было вытянуть в проход ногу, что её прям перелезать надо было
Не всегда самые яркие воспоминания дарят близкие — иногда их оставляют совершенно чужие люди. Одно слово или неожиданный поступок способны прочно закрепиться в памяти. В этой подборке — пользовательские истории о таких встречах, мимо которых просто нельзя пройти.
История с дамой 37 лет была такова: "Это ваш паспорт? Вы выглядите моложе. Ладно, ок". Остальное - ее влажные фантазии.
Самые опасные парни - коротко стриженные и ещё в спортивных костюмчиках. Все нестандарты напротив милейшие люди.
