Недавно распробовала маскарпоне. Это как очень густые, почти твердые сливки. Но сыр. Хотя сыром не пахнет. Я к сыру равнодушна, а маскарпоне зашел.
20 встреч с незнакомцами, которые засели в памяти
Истории
18 минут назад
Иногда встречи с незнакомцами преподносят нам настоящие сюрпризы. Порой это яркие и положительные впечатления, а иногда хочется подобное знакомство сразу же вычеркнуть из памяти. Герои нашей статьи решили поделиться подобным опытом в сети.
- Каждый день езжу на работу по одному и тому же маршруту. И периодически натыкался на одного и того же парня на черном «опеле». Каждый раз, не сговариваясь, мы начинали гоняться, мол, кто быстрее доедет до конца маршрута. Затем я сворачивал налево, он — направо. Так это продолжалось на протяжении почти целого года. Но ни разу даже словом не обмолвились. Наступило лето, и я уехал в двухнедельный отпуск. А потом снова понедельник, снова еду на работу, окна открыты. И тут откуда ни возьмись раздается голос, полный претензий и непонимания: «Чувак! Где тебя, блин, носило?!»
Посмеялись, познакомились. © awi111 / Pikabu
- Бежала на остановку к автобусу и упала, разбила колено. Водитель видел это, но не стал ждать. Я, сдерживая слезы от боли и досады, хромала к остановке. Вдруг остановилась иномарка, и водитель оттуда говорит мне: «Давайте, их обгоним. Садитесь». Мы обогнали автобус и посигналил ему. Незнакомец довез меня до места. Спасибо ему. Добро есть. © Ольга Тимченко
- Накануне 8 Марта я заехала в кондитерскую. А у моего супруга 8 марта день рождения, так что у нас в этот день большой семейный праздник. И вот приглядела я тортик с маскарпоне. Откровенно говоря, их там было 5 одинаковых, но почему-то именно этот захотелось: бабочка на нем мне показалась самой красивой. Стою в очереди за мужчиной каким-то. Даже не разглядела его толком, вся в мыслях о том, во сколько завтра начать стол накрывать. И тут он показывает на этот торт. А я от неожиданности забыла о воспитании и пискнула: «Нет, пожалуйста, этот я приглядела». Сказала, и так стыдно стало! Продавщицы смотрят на меня в недоумении. Мужчина улыбнулся и говорит: «Правильно, это же ваш, женский праздник. Давайте соседний тортик. С праздником!» Расплатился и вышел. Я еще думала, чего продавщицы в таком шоке. А оказалось, пока я, оглушенная собственной несдержанностью, не знала куда себя деть, он рассчитался за этот торт и сказал, что это мне в подарок. Благодарна мужчине за возвращенную веру в чудеса. © Ольга Дарие
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- Собралась в отпуск. Все были на работе, ну и я с чемоданом поехала на метро. Одна. А в метро лестницы, и колесики на чемодане не везде спасают. И вот чувствую я, как чемодан мой, который я всем телом тащила по лестнице на переходе, уплывает из рук. А мимо меня с моим чемоданом парень проходит. Пока догоняла, успела с вещами попрощаться. Но и я, и он все молча делали. Догнала, он поставил чемодан, улыбнулся и пошел по своим делам. Все же предупреждать надо. © Kukarka / Pikabu
- Какой-то парень в метро взял меня за руку и сказал: «Зай, нам выходить сейчас». Я ответила, что мне через одну. Обалдели все: он, я и его зая сбоку. © xlebushka / Twitter
- Пару лет назад я наконец-то устроился на нормальную работу и смог позволить себе сводить жену и 6-месячную дочку в семейный ресторан. А дочка у нас с кислородным баллоном. Так вот, сидим мы в зоне для детей, и тут я краем глаза замечаю, что на нас смотрит какой-то мужик. Я подумал, что он ребенком умиляется, и улыбнулся ему — тот ответил зеркально. А когда пришло время оплачивать счет, официантка сказала, что ничего не нужно, за нас уже заплатили! Да, тот самый мужчина. Сложно даже передать, как тепло стало на душе. А те деньги, которые я бы потратил в этом ресторане, я потом пожертвовал в кардиологический центр. © Bruno Bersano / Quora
это только в Америке семья с полугодоввлым дитём с реальными проблемами со здоровьем (кислородный баллон - это вам не спрей назальный астматический) попрется в ресторан, или в европах тоже такая жажда тусы вопреки здравому смыслу?
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- Я тогда студенткой была. Утро, бегу, чтобы не опоздать на пару. Вдруг идущий мне навстречу симпатичный высокий парень берет меня за плечи, целует в обе щеки и уходит. Ну я стою ошарашенная, как столб. А когда наконец обернулась, он тоже обернулся (прямо как в песне, ага) и крикнул: «Запомни!» Я-то запомнила. А толку? Больше я его никогда не видела. © Аля Герюгова
- Работаю таксистом, вез вчера одну девчонку. Дело было утром, в час пик, по пробкам показывало ехать 1,5 часа. Она плюхнулась в машину, будто только проснулась. Заспанная, лохматая, помятая. Я еще про себя подумал: неужели в таком виде на работу едет? За время нашей поездки она сделала макияж, достала из сумки какое-то шайтан-устройство на батарейках и уложила волосы. Потом спросила, не против ли я, что она переоденется. Нагнулась и за считанные минуты нацепила платье. Выходила из машины как голливудская красотка... Я сидел в шоке. © Палата 6 / VK
- Ехал в маршрутке. Зашел незрячий дедушка — ему все помогли зайти, сесть. Через 2 остановки он попросил остановить, на выходе протянул деньги. Водитель, естественно, отказался, но дедушка был очень настойчив. Мол, у каждого своя работа, я не бедный и так далее. После пятого отказа сказал, что сейчас бросит деньги, и водитель был вынужден их взять. На выходе дедушка сказал: «Я — пассажир, вы — водитель. Это моя обязанность — оплатить ваш труд». Казалось бы, такая мелочь, но вот насколько ему было принципиально, чтобы к нему относились так же, как к остальным! © Палата 6 / VK
- Ко мне недавно на улице докопался мужик. Я стоял у входа в супермаркет, никого не трогал, просто чистил и ел мандарин. Мужик сначала прошел мимо, потом остановился, вернулся, посмотрел на меня подозрительно и спросил: «И это, по-твоему, нормально? Ты бы еще тарелку борща достал». Пока я пытался что-то понять, не пранк ли это, он обозвал меня и попросил, чтобы я ел у себя дома или в специальных заведениях. © Палата 6 / VK
- Сижу я в одну из замечательных суббот дома. Варю борщ, смотрю сериал — все как надо. Вдруг раздается звонок в дверь. Причем не в домофон, а именно в дверь, в квартиру. Подхожу к камере с трубкой в коридоре. На экране относительно молодой незнакомый мужчина. Далее диалог:
— Я вас слушаю, говорите.
— Здравствуйте, можно с вами поговорить по очень важному делу?
— Я же говорю, я вас слушаю.
— Ну, как-то не по-людски это... Надо бы с глазу на глаз.
— Ну я как бы вас вижу... (тут мужчина начинает оглядываться по сторонам) Так что вы хотели?
После 10 минут моих выпытываний он наконец выдает:
— Ну, в общем, тут магазин рядом, у нас акция на носки. Вам не надо?
Что это было? © Delora / Pikabu
- Иду домой, впереди шагает мужик и ест мороженое в стаканчике. Потом разворачивается ко мне:
— Девушка, я плохой?
— Я не знаю.
— А вы замужем или еще молодая?
— Еще молодая.
— Не выходите замуж за таких, как я. Мы едим мороженое, а поедаем душу. © iguaras / Pikabu
- Утро, метро, час пик. Мне выходить через одну, пристраиваюсь ближе к двери. На станции двери открываются, вываливается толпа народа, потом входящими меня сносит в середину вагона и разворачивает спиной к сидящим пассажирам. Я цепляюсь одной рукой за поручень, в другой — сумка с учебниками. Толпа прижимает, рука соскальзывает, я брякаюсь кому-то на колени. Испуганно говорю: «Ой, извините!», — встаю, но снова падаю кому-то на колени. И только я пытаюсь снова встать, как чьи-то руки хватают меня за талию, а голос мужской в ухо выдает: «Села — сиди». © Буся Пусеевна / ADME
- Сегодня после бассейна стою такой, вытираюсь. Рядом какой-то дед что-то говорит, а у меня вода в ушах: ничего не слышу, дальше вытираюсь. Дед опять что-то говорит. Я, вытирая подмышки и вообще все части тела, спрашиваю, в чем дело. А дед выдает: «Вы мое полотенце взяли». © glavvvrach / Twitter
- Примеряла платье в магазине. Вышла из примерочной к большому зеркалу и не понимаю, нравится мне или нет. Какой-то парень: «Девушка, оно вам так идет!» Вышла из магазина ничего не купив. Подбегает этот парень и просто дает мне это платье. Он мне его купил и ушел. © 9600896 / Twitter
- Во времена учебы в универе лечу, как всегда, куда-то. Прохожу мимо машины. Облокотившись об нее, стоит парень. Вдруг он меня окликает: «Девушка, торопитесь?» Я останавливаюсь, в голове скачут мысли: «Если я скажу „да“, он предложит довезти. Если скажу „нет“, он предложит поболтать, а мне вот сейчас вообще не до знакомств». Не оборачиваюсь, говорю: «Не знаю», — и мчусь дальше. © Gula Skazka / ADME
- Ехал в поезде ночью. Рядом со мной сидел презентабельный дядька лет 40, и он все время пялился на мое лицо. Стало жутко. Я один, еду в другой город, телефон разрядился, и какой-то незнакомец в упор смотрит на меня. В итоге не выдержал и попросил его не пялиться. И тут он выдает: «Вы никогда не думали отрастить бороду? Вы знаете, поглаживать бороду — это ведь отличное средство от стресса». Я не нашелся, что ответить, и просто кивнул. Мужик не унимался: «Подумайте, вы даже можете получать хорошие деньги, если будете оказывать такие услуги». Что самое интересное, я потом пробил в интернете, и такие услуги и впрямь существуют. © Vineet Shetty / Quora
- А мне запомнился незнакомец, который подарил мне цветок в мой день рождения. Так совпало. Я шла в кафе, в котором мы договорились встретиться с друзьями. И прямо возле него подходит ко мне мужчина с розой и говорит, что просто хотел подарить цветок самой красивой девушке, которую увидит на улице. Надо сказать, тогда это очень подняло мою самооценку. © Лампа / ADME
- Шла по улице, мужчина какой-то спросил: «Девушка, где Чернышевский проезд?» Я ответила, мол, не знаю, спросите еще кого-нибудь. А он вдруг, гордо раздувшись, выдает: «Вот он! Эта улица — Чернышевский проезд». Я сказала: «Вот и славно», — покрутила пальцем у виска и пошла дальше. Чего хотел-то? © Татьяна Лобанова / ADME
- Однажды шла со знакомым по торговому центру. И тут навстречу идет старуха в каком-то зеленом бесформенном плаще и с седыми волосами во все стороны а-ля «сумасшедший профессор». Бабуля резко бросается к нам, заглядывает мне в лицо прямо вплотную — я аж дыхание задержала, — а потом как заорет парню: «Она тебя не любит!!!» А мы на тот момент только слегка знакомы были, не встречались, не за руку шли. Как мы от нее сматывались, а она что-то еще вслед кричала... До сих пор как вспомню, так вздрогну. Мы с тем мальчиком уже пятнадцатый год женаты. © Таисия К / ADME
Иногда встреча с незнакомцами происходят по такому непредсказуемому сценарию, что книжку можно написать:
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