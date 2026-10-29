16 ухажеров, которые сумели покорить сердце без цветов и дорогих подарков

Сердце женщины порой бывает легко покорить — нужна всего лишь искренняя забота, внимание и немного вкусностей. Порой обстоятельства знакомства вовсе не выглядят романтично, а первые слова не располагают к продолжению общения, но дальше происходит что-то такое, что на долгие годы связывает людей вместе.