16 ухажеров, которые сумели покорить сердце без цветов и дорогих подарков
Истории
29.10.2026
Сердце женщины порой бывает легко покорить — нужна всего лишь искренняя забота, внимание и немного вкусностей. Порой обстоятельства знакомства вовсе не выглядят романтично, а первые слова не располагают к продолжению общения, но дальше происходит что-то такое, что на долгие годы связывает людей вместе.
- Мой меня неделю кормил в ресторанах, заказывая по меню легко и непринужденно. Я потом в контейнерах домой еду уносила со свиданий — работающая женщина очень ценит возможность не готовить. Короче, через неделю он позвал замуж. Объяснил так — если женщина не стесняется забирать еду домой, то это очень подходящая женщина для брака, а я тут же согласилась, ведь с таким мужчиной голодной не останешься.
- Вчера парень написал мне, что хочет, чтобы я «болела» у него, а не где-то у себя одна. Заказал мне в час пик такси. Заказал мою любимую пиццу без сыра. Сделал чай с медом, накормил, уложил в постель и сделал из меня тортилью — закутал в одеялко. Я уснула, он пошел на тренировку (из-за меня опоздал, заказал себе такси). По пути обратно зашел в магазин, купил продуктов, начал печь татарские пирожки, накормил пирожками.
s1nabon
- Муж мой тоже, когда ухаживал, и стейки жарил, и курицу делал, и пирожки пек. Скоро будет 17 лет, как женаты, и уже лет 15 как готовит он максимум пару — тройку раз в год. Моя ошибка — я не только продемонстрировала, что готовить люблю и умею, но что готовлю быстро, много и вкусно. Вот и готовит только по праздникам. Но пирожки у него все равно вкуснее моих. Муж сыну с раннего детства внушал: «Учись готовить, девочки это любят, я маму на пирожки поймал!» Теперь сын готовит со мной.
«Между моим будущим мужем и моим песиком сложились отличные отношения»
- Мои родители познакомились в 1956-ом году. Маме — 19, отцу — 25. Одна деваха хотела замуж за отца, а он ей отказал и стал засматриваться на молоденькую мою маму. А та девица стала сплетни распускать про мою маму. Как сказала мама — после уборки урожая был праздник, застолье, мама и папа что-то уронили со стола и полезли поднимать, под столом и встретились, отец ей и говорит: «Слышала, что эта про нас говорит? А давай специально ей назло поженимся?» И поженились. Прожили вместе 60 лет, ребятишек нас 5 родилось.
Александр М. / Dzen
- В сериалах про любовь можно нередко увидеть сцену когда девушка что-то несет в руках, в нее врезается парень, у девушки из рук все выпадает, парень начинает ей помогать, они встречаются глазами и касаются руками и все! Молния! И вот они уже идут к алтарю. Однокурсница решила использовать эту схему для того чтобы подцепить парня — набрала учебников, тетрадей и стала ходить по институту с рассеянным видом и врезаться в парней. Кто-то помогал ей подобрать выпавшие из рук вещи, кто-то дальше мчался, но познакомиться и продолжить общение никто не пытался.
И вот в очередной раз она в кого-то врезается, тот пролетает мимо, а к ней подходит молодой преподаватель и помогает собрать вещи. И при этом начинает ее отчитывать, мол, что нельзя так относиться к учебникам и тетрадям, что их надо носить в сумке. После чего девушка начинает просто рыдать, препод в ступоре, бормочет что-то, говорит, мол, что не хотел ее обидеть. Предлагает проводить ее до туалета чтобы она умылась, а она говорит, мол, что лучше бы он ее до дома проводил вечером. Ну и в итоге проводил, стали встречаться, а потом поженились. До сих пор вместе.
Елена Нннннн / Dzen
- Моя коллега дала своему отцу обещание, что замуж, если выйдет, то фамилию менять не будет, или выйдет за парня с такой же фамилией. И вот поехала она с друзьями на Волгу отдыхать. Сидели вечером у костра, пели песни под гитару, рядом тоже была компания из другого города. Подошли тоже попеть и послушать. Рядом с моей коллегой присел парень, познакомились. После трехдневного отдыха он сделал ей предложение. А она ему в ответ, что выйдет замуж только за однофамильца. Как потом оказалось, что фамилии у них одинаковые: Федотовы. Вот так судьба распорядилась, и замуж вышла и обещание, данное отцу выполнила. Живут вместе уже 25 лет.
А Арро / Dzen
«Вчера вечером я читала в постели, когда вдруг заметила, что мой муж и наши котята крепко спали вот так»
- Стояла я 21 год назад утром, ждала служебный автобус. Гляжу — новое лицо — стоит такой брутальный мужик. Я на него смотрю и думаю: «Вот бы мне такого». Спустя год он стал моим. Говорит, что сначала терпеть меня не мог (в одном цеху работали), мол, дерзкая, наглая выскочка.
Анна С / Dzen
- Знакомая работала в маленьком городке в мэрии. Красивая — в поклонниках недостатка не было. Однажды к ней заходит парнишка и говорит прямо: «Влюблен в вас, хотел бы жениться». Она в опупении, он — мол, подумайте, а я еще приду. А в следующий раз пришел с большим пакетом моркови, и говорит ей: «Вот это вам подарок, сам вырастил, может я книжек много не читал, но работать умею».
Все девушки в кабинете смеялись, вот ведь чудак. Однако, чтобы вы думали — она взяла и согласилась, без долгих ухаживаний и прочего. Позже смеялась, говорила, мол, уж очень вкусную морковь принес. Итог: трое детей, парнишка построил большой дом, работает массажистом, настолько крут, что даже за рубеж мотается по приглашениям. В общем, покорил ее сердце морковью.
- Мама еще до знакомства с папой подобрала брошенного пса, вроде беспородного, но размером с алабая. Ужасно ревнивого. Также у нее жил кот и ворона с обломанным крылом. Куча цветов и коллекция камней. Папа забрал ее со всем этим. Помог перевезти. И потом помогал заботиться. Потому что любит.
У моей дочки живёт камешек около 25 кг, зовут его Гоша. Когда на Гошу падает свет под определенным углом кажется что он улыбается...
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«Мой муж в воскресенье: „Мы не будем держать у себя дома этого уличного кота“. Мой муж сегодня: „Не буди Оливера, он совсем вымотался“»
- Ходила с компанией на концерт, который заканчивался поздно, а жила я тогда далековато. Договорилась с братом одной из девчонок, что останусь у него на ночь — мы были знакомы, но на уровне «привет-пока», никогда не общались близко. После концерта встретились, по дороге домой разговорились. Заболтались настолько, что до дома так и не дошли — до утра шатались по ночной Москве, настолько мы друг друга заинтересовали. Он проводил меня до вокзала, уехал со мной на электричке в Егорьевск, на выходе из поезда подал руку — и больше не отпускал до самого дома. Спать он остался у меня — мама, конечно, удивилась, но пустила. Уехал он только через два дня и лишь потому, что ему надо было на работу. За эти пару дней мы просто не могли оторваться друг от друга, забыв про все дела, — максимум поглаживания рук и поцелуи. Через два месяца я переехала к нему, еще через полгода подали заявление в ЗАГС. Двадцать три года уже вместе, двое детей, живем душа в душу. Никогда бы не подумала, что такое возможно!
- С мужем давно в разводе. Задумалась о личной жизни. Сделала анкету на сайте знакомств. Написала честно, что ищу строго до 40 лет, работающего, с собственным жильем. Потом написал один мужчина, сразу сказал, что просто пообщаться. Мы с ним болтали на отвлеченные темы, а через несколько недель он признался, что ищет женщину, но не для себя, а для брата. И хочет нас познакомить. А проблема в том, что брат вдовец и об этих поисках еще не в курсе. Мы с ним встретились, погуляли, начали составлять коварный план по знакомству с его братом. И так увлеклись, что брата я в первый раз увидела только через полгода. Брат так ржал над нашей историей, что на свадьбу пришел в костюме Купидона.
- Я — актриса. Всю жизнь встречалась с творческими парнями. То актеры, то музыканты, то писатели. Всегда ярко, красиво и недолго. Была уверена, что мне интересно будет только в отношениях с творческим человеком, остальным сразу отказывала. А сейчас уже год как в отношениях с ученым. И мне еще никогда и ни с кем не было так интересно. И ни от кого не получала столько поддержки в работе и помощи с кастингами. Серьезный парень после работы в лаборатории помогает мне учить сценарий для ужастика.
«Дамы и господа, представляю вам моего мужа, который не хотел заводить кота»
- Мы общались всего второй день. По голосу он услышал, что у меня заложен нос, и уже через час привез лекарства. Это была настоящая забота — ему было важно, чтобы я была здорова. Большинство мужчин просто написали бы: «Ну, выздоравливай». Он купил мне ортопедическую подушку только потому, что я один раз сказала, что у меня болит шея. Вообще, любовь — это забота. На все 100%.
kintssugii
- У него было постоянное желание накормить вкусно: «А ты поела? А давай я вам закажу доставку еды, чтобы ты не парилась с готовкой. Я заказал тебе клининг, чтобы ты отдохнула или погуляла с детьми». Потом глобальнее поступки, отдал полностью в пользование свою машину, только мыл и заправлял полный бак, через полгода подарил мне машину, которую хотела себе сама. Снял шикарную квартиру нам с детьми, которую не могла себе позволить и оплачивал.
panskaya.sofia
- Был случай, мы уже полгода встречались тогда. Я пошла на работу в туфлях — и ох, как мои ноги меня невзлюбили за этот неразумный выбор. После работы он меня встретил, шел дождь, дом в 15-минутах, но идти я не могу уже. В общем, он меня нес на руках под дождем до самого дома. Тогда я поняла, что сделала правильный выбор.
_alyyyyyyyya_
История от автора
ADME
- Встреча с будущем мужем у нас произошла случайно. Мы встречались компанией на даче, и он приехал по приглашению знакомого — в последний момент. Тогда он меня покорил своим интеллектом и остроумием. Мы как-то резко от всех тогда отделились и всю ночь разговаривали об истории, науке и астрономии. Потом он настойчиво предлагал мне встречи, хотя я только начала встречаться с его другом. А когда он привез мне на работу вкусности и подарок сделанный своими руками (на фото) я просто обомлела. Он сам вылепил эту чашу. Я просто с детства увлекалась древней историей и культурой, особенно шумерами. И то, что он, не зная об этом конкретном увлечении, подарил мне именно такое, для меня было просто ошеломляюще. Ну, а потом закрутилось, завертелось — и вот мы уже вместе более 10 лет.
ADME
А вот еще подборка жизненных истории о том, с чего начинается любовь.
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