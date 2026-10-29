6 фактов о привычках кошек, которые сделают счастливее и вас, и вашего питомца

Но все можно попытаться исправить. Нужно перед приходом гостей попробовать делать действие, которое кошка любит. Пусть гость сидит не слишком близко к кошке, а вы в это время давайте ей ее любимое лакомство или поиграйте с ней, или почешите.

Также гость может попробовать приходить, когда животное ужинает. При этом человек абсолютно не должен взаимодействовать с животным, а когда пройдет 15-30 минут, кошка уже может немного привыкнуть и понять, что новый человек безопасен. Так кошка при приходе людей, которых она уже знает, будет испытывать меньше стресса, а если ей принесут гостинец в виде лакомства, то может даже и очароваться.