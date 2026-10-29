Да, у нас тоже есть кошка, которая постоянно разговаривает, задолбала уже отвечать на каждое слово по минуте 😜😂
6 фактов о привычках кошек, которые сделают счастливее и вас, и вашего питомца
Можно всю жизнь жить в окружении кошек, но они умеют удивлять своими привычками и выходками даже бывалых кошатников. Одни вдруг спят в лежанке, которая должна стоять исключительно на подлокотнике дивана, вторые готовы собственный хвост продать за желанную оливку, третьи любят играть с дверями, а потом сидят взаперти. Но многим, даже самым небанальным привычкам находится вполне логичное объяснение.
А в бонусе вас ждут самые нетипичные привычки кошек, о которых рассказали их владельцы.
Любите поболтать? Кошка вас внимательно выслушает
Есть у меня такая привычка — разговаривать со своим котом. Раньше я думала, что это какая-то моя странность, но, оказывается, четвероногим это нравится.
Не зря говорят, что кошки отчасти похожи на детей, потому что они любят тот самый высокий голос, которым мамы обычно разговаривают с детьми. Использование такого тона нравится питомцам, он успокаивает их, поэтому они нередко начинают что-то отвечать и мурлыкать в ответ.
Да все со своими котиками разговаривают наверняка :) У кого ещё спросить, что надеть и кто сегодня молодец?
- Говорят, чем больше разговариваешь с котом после того, как привез его домой, тем охотнее он будет «общаться» с тобой — и с моим мальчишкой именно так и вышло. Мы через всю комнату ведем беседы: если я у него что‑нибудь спрошу, он мяукает в ответ. Он абсолютно точно распознает, когда я говорю с ним «детским» голосом — сразу прислушивается. А еще он обязательно встрепенется каждый раз, когда заметит, что я ахаю и умиляюсь другим котам в интернете, — думает, что это я пытаюсь привлечь его внимание!
- Мой большой котик просто обожает, когда я с ним сюсюкаюсь, подбадриваю и на все лады хвалю. Он тут же расцветает: и походка бодрее, и ест с куда большим аппетитом, и играть хочется сильнее, да даже мурчать громче начинает!
Кошка может сменить гнев на милость, стоит лишь немного над этим поработать
Иногда я бы хотела, чтобы мой кот был немного поосторожнее, но он как будто не боится вообще ничего. И гостей обожает, и курьеров не боится — как будто иногда даже не прочь пойти с ними прогуляться. Но бывают кошки, у которых все наоборот. Они и гостей, которых уже видели, воспринимают как чужаков, а чужих людей и подавно.
Свою кошку я в своё врем я забрала из приюта, и меня сразу предупредили, что она очень не любит и боится мужчин. Так и было, на самом деле она не любила никого кроме домочадцев. Первые два года жизни в доме. Пряталась так, что найти не могли, если кто-то в гости приходил. А потом что-то случилось, и она стала любить всех. Запрыгивала на ручки врачам, приезжающим на дом, выбегала навстречу соседу-пенсионеру, пыталась дружить со сборщиками мебели. Однажды чуть не уехала в чемоданчике доктора на следующий вызов.
Но все можно попытаться исправить. Нужно перед приходом гостей попробовать делать действие, которое кошка любит. Пусть гость сидит не слишком близко к кошке, а вы в это время давайте ей ее любимое лакомство или поиграйте с ней, или почешите.
Также гость может попробовать приходить, когда животное ужинает. При этом человек абсолютно не должен взаимодействовать с животным, а когда пройдет 15-30 минут, кошка уже может немного привыкнуть и понять, что новый человек безопасен. Так кошка при приходе людей, которых она уже знает, будет испытывать меньше стресса, а если ей принесут гостинец в виде лакомства, то может даже и очароваться.
- С мужем часто ездили к свекрови, у нее кошка всех к себе подпускала, а на меня шипела. Все только руками разводили, а свекровь еще и язвила: мол, она сразу чует, кто хозяйку не любит. Я долго думала, что с этим делать, пока не покопалась в интернете. Выяснилось, у кошки просто нет приятных ассоциаций со мной! Ее же всегда кормили муж со свекровью. Ну я и рванула в магазин, купила самое дорогое лакомство, пришла и сама ее накормила. Раза два-три так сделала, и все, кошка за мной хвостом ходит, любит больше всех в доме.
Котик не оценил новую лежанку? Попробуйте ее переставить
Почти наверняка любой кошатник сталкивался с этой проблемой: вроде выбрал просторную, мягкую и красивую лежанку или домик, а четвероногий залазит в какую-то коробку.
Но все дело в консервативности кошек, они любят знакомые запахи и места. Поэтому стоит первым делом хорошенько проветрить лежанку, если можно постирать — постирать, потереть ее своей одеждой или старой кошачьей лежанкой, но если все это не помогло, то передвигать по самым разным местам квартиры, и, возможно, какое-то из них рано или поздно понравится вашему питомцу.
- Два года назад я выкинула сильно потрепаную лежанку своей кошки Мии. Купила ей новую, мягкую и пушистую, но она ни разу не легла в нее. Вообще ни разу! Ставила ее на то же место, где лежала старая, — без толку. Потом пробовала разные уголки по всей квартире — все равно никак. А сегодня убиралась в гостиной, все переставляла, чтобы пропылесосить. Временно кинула лежанку на подлокотник дивана. И тут Мия моментально нырнула в нее, уютно устроилась и тут же уснула.
Была бы коробка, а применение найдется
Как только у меня дома появляется коробка любого размера или пакет — в них немедленно оказывается мой кот (на фото, кстати, он). Я даже никогда не задумывалась для чего он туда залазит, но и этому есть объяснение — ограниченное пространство для кошек — это своего рода антистресс.
- Это мой приемный кот. Почему коробка ему нравится больше, чем все игрушки, которые я для него купила? © misternakata / Reddit
А объяснение этому есть! Проводили исследования, по итогам которых выяснили, что питомцы быстрее адаптируются к новому месту, если у них есть доступ к коробкам. И котик своим поведением подтверждает это на все 100%.
Питомцы любят, когда у них есть выбор
Моя обожает пить воду из моей большой кружки, свою с чистой водой игнорирует
Недавно проснулась от звука, исходящего с моей тумбочки. Смотрю, а там кот пьет мою воду из кружки. Я удивилась, у него же 2 миски и фонтанчик! Поставила еще одну в спальню, чтобы он больше не покушался на мой стакан.
А наши питомцы, как и мы, оказывается, любят, когда у них есть выбор. Так что еще одна когтеточка, лежанка или миска с водой не помешают. Так наши коты и кошки будут чувствовать себя в большей безопасности.
Есть оливки? Дайте две!
Недавно я заказывала еду из греческого кафе, и среди прочего там были оливки. Моего кота словно подменили, когда он почуял их запах. Оказывается, в плодах оливы есть соединения, которые похожи на мяту, поэтому он так отреагировал. Я его, конечно, немного угостила.
Главное — помнить, что угощений у котов должно быть не более 10% от рациона.
- Моя кошка с детства обожает черные оливки.
Бонус: пользователи поделились, какие удивительные привычки есть у их кошек
- Моя первая кошка обожала, когда ей пылесосят живот. Только мы выключали пылесос, она уже тут как тут — ложилась на спину и подставляла свое пузико.
- Мой кот любит почти полностью открывать и закрывать двери. Из-за этого он однажды заперся в кладовке с нашей другой кошкой на всю ночь. Теперь приходится на ночь закрывать эту дверь.
У подруги кошка любит спать в ванной на стиралке, но открыть дверь сама не может. Поэтому кот специально для неё открывает эту дверь. Мохнатый джентльмен!
- Мой кот научился выключать звук на моем компьютере и теперь делает это всякий раз, когда он не в духе.
- Мой постоянно пытается закопать тарелку с семечками, которые я грызу по вечерам.
- Мой кот, как конь ретивый, копает перед миской с водой, прежде чем утолить жажду.
- У нас русский голубой кот, и он, похоже, не любит, когда я чихаю — сразу издает какой-то странный звук, который мы слышим только после того, как я чихнул. Я, конечно, извиняюсь перед ним каждый раз, но он все равно недоволен.
Мой сиама делает тоже самое 😋я думаю, это он говорит Будь здорова 😋 если чихать несколько раз подряд, он будет несколько раз издавать этот звук🤷🏼 пробовала имитировать чихание,не реагирует🤪 короче, теперь каждый раз говорю ему спасибо ,за пожелание 😋 может быть и ваш котик ждёт от вас спасибо вместо извинений🤔😋🐈♥️
Комментарии
У Мурза привычка идти грызть корм, когда приезжаю на обед)
То ли за компанию, то ли боится за свой корм.
А завтракает и ужинает одновременно с собаками)
У меня в квартире нет ни одной закрытой двери. А если закрыта - некая пушистая тушка прыгает с грохотом на ручку, пока не откроет. У меня даже туалет и ванная открыты всегда. Где я - там и она😊
Мой Снежа любит оливки с начинкой. Когда беру веник чтобы что-то подмести, он хватает лапой веник и любит чтобы я его тоже "подметал", легонько обметал его морду