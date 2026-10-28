17 светлых историй о детских игрушках, воспоминания о которых бередят сердечко

Детские игрушки обладают чудесными способностями. Они умеют дружить, поддержать в сложную минуту, рассмешить, когда грустно, и даже разделить самые радостные моменты. Очаровательных пупсов и крутых роботов нам с заботой покупали мамы и папы. Иногда мы проявляли инициативу и менялись игрушками с друзьями. Одни из плюшевых и пластмассовых друзей умудрялись расти вместе с нами благодаря родительской фантазии, а другие, к сожалению, были потеряны. Но хоть одно теплое воспоминание о самой любимой игрушке есть в наших сердцах. А в конце статьи я, как автор, поделюсь маленьким секретом своего любимого утенка Тимы.

У меня есть три истории про пупсов из нашего детства — помните, немецкие такие? Очень популярны были!

Первого пупса я любила, но не сильно. Однажды куклу сгрызла наша собака. Мама злилась, собака расстроилась, а я была неимоверно счастлива, ведь внутри оказались чудесные разноцветные поролоновые квадратики! Ликование было недолгим: это богатство мама отобрала и сложила вместе с остатками пупса в мешок — надеялась починить. Возможно, Юля номер 1 до сих пор пылится на антресолях, но это не точно.

Второй пупс был побольше, 70 см в длину. С ней я любила играть, одежда ей подходила моя младенческая, а ее много. То, что надо! Все время таскала Юлю номер 2 с собой. И вот в продуктовом мама ставит меня в очередь на кассу, а сама бежит по отделам, чтобы все взвесить. Я стою, Юля номер 2 висит головой вниз. Подходит мама, и тут же подлетает тетя с воплем: «Как вы могли доверить малыша ребенку?!»

Третий пупс появился, когда мне было лет 11, и меня больше интересовали Барби. Мама принесла домой чудесную малышку, всего 25 см. Я сразу в нее влюбилась. Мама рассказывала, что ее коллеги вполне резонно спросили: «Ты чего, мать? У тебя взрослая дочь, а ты пупса покупаешь?» На что мама ответила: «Я знаю своего ребенка» (во всяком случае, мне она рассказывала именно так). © Евга / ADME Вика Юшкевич только что Про Юлю в магазине - огонь🤣🤣🤣 Ответить

У меня были любимые мягкие игрушки — красная лиса, желтый кот и небольшой белый мишка. Они лежали в чемодане под шкафом. Я уже редко с ними играла, но очень любила. А потом как-то летом увидела их у соседской девочки. Мама отдала. Я расстроилась, а мне сказали, что я взрослая. © Татьяна / ADME

Увидев эту лошадку, автор фото захотел обнять все свои детские игрушки

В детстве я таскала везде плюшевого Бима. Выглядел он уже слегка потрепанным, бабушка с мамой ненавязчиво предлагали «подарить его зайчику». Я не сдавалась. В один день прихожу с улицы, а Бима нет. Дед сказал: «Он уехал в гости к родственникам». А на следующий день я увидела абсолютно нового Бима. Оказалось, бабушка устала его отстирывать и купила такого же нового. ADME Мелла только что Хорошие игрушки надо не у мусорных баков ставить, а на лавочки сажать. С помойки их могут не забрать. И там они могут испачкаться прежде, чем их заберут. Я вообще всё хорошее в пакетах вешаю на ограждение вечером, когда с собакой гуляю. Утром уже нет. А на мусорке валяется. Ответить

В детстве я была абсолютно убеждена, что мой любимый плюшевый заяц растет вместе со мной. Каждый год на мой день рождения родители прятали старую игрушку и покупали новую — такую же, но побольше. Только лет в 9 просекла их схему. Залезла на антресоль, а там целый пакет с зайцами «помладше». Пришла тогда к маме в недоумении. Но она быстро выкрутилась и сказала радоваться, ведь теперь у меня целая стая зайцев. Считаю, с фантазией у моих родителей все отлично. © Не все поймут / VK

«Этого медвежонка мы купили в подарок моей двоюродной сестре. Я так просила маму не отдавать его, ведь у меня не было таких новых и ярких игрушек. И вот спустя 20 лет нашла его на даче в кладовке»

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У меня была немецкая кукла, вылитый маленький ребенок. Мама с бабушкой урвали в ЦУМе. Назвала ее Олей. Куклы уже нет, отдала, видимо, следующему поколению. Но воспоминания супер. Папа шарахался от нее после фильма про Чаки. yermek_kamilya

Недавно перебирала вещи из своего детства: игрушки, книжки и всякое такое. Нашла свою старую приставку и картриджи для нее. Там была моя любимая игра с червяком Джимом. Вспомнила, что этот картридж мне дал на время друг, если быть точнее — моя первая безответная любовь. А я так и забыла ее вернуть. Сейчас друг детства уже вырос и стал врачом в одной из самых престижных клиник. Так я задумалась, что уронила картридж, пластмассовая коробочка раскрылась, и, кроме платы, оттуда выпала еще маленькая бумажечка — записка с признанием. Я не могла поверить своим глазам! Решилась написать другу в соцсетях. Он через два дня ответил: «Давай встретимся». Я понимаю, что глупо надеяться на то, что через столько лет я все еще нравлюсь ему, но, пожалуйста, держите за меня кулачки. © Карамель / VK

«Нашла у бабушки кусочек своего детства. Помню, как вся эта компания выстраивалась в очереди в магазине у разных прилавков. А еще до сих пор не понимаю, почему в моем наборе теремка не было медведя и почему лось зеленый»

ADME A_n_s_y только что Я тут из "Теремка" вижу только Лягушку-Квакушку и Лисичку-Сестричку Ответить

Давно обратила внимание, что дети часто для игры выбирают довольно маленькие фигурки и игрушки. Возможно, поэтому формат Киндер и Лего так популярен. В моем детстве таких игрушек и конструкторов не было, но зато были медвежата. Маленькие, пластиковые и очень милые. Скорее, даже не детские игрушки, а брелоки, которые вешали на зеркало заднего вида в машину. Они были скреплены по двое тонким пластмассовым шнурком. Я их просто обожала, мастерила им из лоскутов халаты и постельки. Уже не припомню, сколько пар таких малышат у меня было, три или четыре (они стоили недорого), все растерялись. Пишу, и перед глазами счастливые моменты детства. Видимо, впадаю в сентиментальность. © Sergeevna79 / Pikabu

«Эта белая кошка принадлежала моему другу детства. Она мне так сильно нравилась, что без сомнений обменяла модную настольную игру на эту игрушку. Она до сих пор стоит на шкафу»

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Когда мы переезжали из Москвы в Новосибирск, родители решили все мои игрушки отдать в садик. Мол, и так сильно много вещей нужно везти. До сих пор грущу. Как-то лет пять назад нашла игрушку выброшенную — очень красивого динозаврика. Пошла в магазин, думаю, ну если никто не заберет, то я возьму. И в итоге забрала его себе. © Laysan Unforgiven / ADME

В моем детстве у мамы был огромный кукольный домик. Она очень его любила и никогда не разрешала там играть. У меня, правда, тоже был домик, но в раза три меньше и голубой. А так хотелось поиграть с маминым розовым. Выросла и купила себе точно такой. И какое же удовольствие видеть счастливые глаза моей дочери, когда она расставляет в этом домике кукол. Пусть даже что-то сломается или разрисуется. Очень люблю свою маму, но, наверное, никогда не пойму, почему мне нельзя было играть с ее любимым кукольным домом. © Не все поймут / VK A_n_s_y только что Наверное, маме хотелось иметь хоть что-то свое, личное пространство. Ответить

Девушка нашла своего Мишутку у бабушки на антресолях. Говорит, с детства самым сложным было — найти глаза

ADME Deklarant только что У меня была похожая собачка. Волос был скользкий и жесткий. И глазки было трудно искать, да😊 Ответить

В детстве я укладывала спать с собой все свои игрушки: начиная от обезьяны с бананом и заканчивая медведями. А еще у меня была такая классная сумочка-собачка — это просто игрушка с лямкой и с замочком, внутри которой был кармашек, куда можно что-то положить. Она мне сильно нравилась, я б и сейчас себе б такую купила. knitted_empire A_n_s_y только что У сына мягкие игрушки на кровати занимают больше места, чем он сам. Ответить

А я вот вспоминаю любимые игрушки из нашего детства. Фантазия у детей работала вовсю. Мальчишки играли с любой палкой — это и лошадка, и клюшка, и сабля. А девчонки играли в «принцесс», используя для этого обычные сорванные цветы. Я вот обожала бабулино корытце для резки капусты. Брала его, пока никому не нужно было, и делала кровать для кукол, санки, карету, ванночку или лодку. Любовь Эткеева / Dzen A_n_s_y только что Мальчики и сейчас любят палки. Ответить

Мужчина разбирал старые вещи и нашел чудом сохранившуюся коробку со своими старыми игрушками. Вот его любимый робот, который легко трансформировался в мотоцикл

Бонус от автора

Моей любимой игрушкой в детстве был утенок Тима. Его единственный недостаток — голова была неаккуратно пришита к туловищу. И вот недавно снимаю я вещи с полок, Тима падает, голова отлетает, а внутри — куча моих детских носков. Расспросила родителей: оказалось, Тима был поролоновый, а им куда-то во время ремонта понадобился этот материал. В общем, у меня была не игрушка, а супергерой.