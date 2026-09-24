Не переводятся любители эмоциональных качелей с "основными" подарками, засунутыми в невзрачные вазочки и ненужные книжки. Ещё и гордятся своей "креативностью"))
18 историй о днях рождения и годовщинах, которые пропитаны теплом и простыми радостями
Дни рождения, годовщины совместной жизни — это не только торт со свечами, подарки и ресторан. Также они запоминаются добрыми словами и креативными поздравлениями. Именно из таких деталей складываются самые ценные воспоминания, которые делают нас счастливее. Ведь подлинное тепло мы можем почувствовать лишь с близкими людьми, ну и, конечно, с любимыми питомцами.
Вот какие фото нужно выставлять в профиле на сайте знакомств
- Сегодня с мужем годовщина свадьбы: 9 лет вместе и 6 лет со свадьбы. Мой любимый мем на эту тему все еще остается этот. Мама: «Ты не боишься заказывать вещи из интернета?» Тем временем мой муж тоже из интернета. К слову, познакомились с ним в приложении для знакомств. Что до сих пор многих удивляет, из фоток у него была только фотка его кошки.
Мужчина празднует юбилей с любимым котом. Сорок пять — парень ягодка опять
Подарок с сюрпризом
- Жене на день рождения купил вазу. Самую невзрачную, самую некрасивую. Подарил. И цветы в придачу. Сухо поблагодарила, поставила на полку. Полчаса мрачная проходила, со мной старалась не разговаривать. Пока цветы в вазу не догадалась поставить. Выходит из комнаты, сияет вся, ведь у нее в ушах новые сережки висят.
«Ну здравствуй, 37! 37 лет — это когда уже знаешь, чего хочешь. Но иногда все равно открываешь холодильник и надеешься, что там внезапно появилось что-нибудь вкусненькое»
Лучший подарок маме на 85 лет
- Моей маме 85 лет. Мы с сестрой долго думали, что ей подарить, и решили пригласить казачий ансамбль — мама потомственная казачка. Сколько было воспоминаний, не передать словами!
Девушка считает свою овчарку Афину лучшей подругой. Тут Афине исполнился год
Самые дорогие воспоминания
- Были у нас с мужем трудные времена: всю зиму мы жили без отопления. Как только возвращались домой с работы, надевали плюшевые пижамы на три размера больше, укрывались одеялом и лежали: читали друг другу вслух книги, рассказывали истории, рисовали. Мы почти не отходили друг от друга, ведь одеяло было только одно, а дома — ну очень холодно.
С тех пор прошло семь лет. Теперь дома круглый год тепло, и лишний раз в кровати не понежишься под одним одеялом. Недавно мы вспоминали прошлое и поняли, что самые теплые воспоминания у нас обоих связаны именно с той зимой.
И вот у нас годовщина. Утром муж вручил мне какую-то брошюру и пакет, в котором лежали две пижамы. Сначала я ничего не поняла, а потом прочитала надпись: «Север». Едем обниматься.
Сестра этой девушки в шутку попросила на день рождения букет из своих любимых закусок. Внутри цветов — вкусняшка. А стебли — это мясные палочки, обернутые в зеленую бумагу
Пилочка для женщины — действительно важно
- В первый год нашего брака нам с мужем отдали малыша, мы его взяли, хотя сами от зарплаты до зарплаты жили. И вот наша первая годовщина. Муж подарил мне пилочку для ногтей в комплекте с теркой для пяток розового цвета. Это все, на что у него хватило денег, но это реально мне нужно было. Сейчас мы 8 лет в браке, усыновили 5 детей. Он дарит самый дорогой телефон и другие вещи, но тот подарок я не забуду никогда.
Ох уж эти студенческие свадьбы
- На студенческой свадьбе в общаге мы с женихом поставили на стол пельмени, которые же сами и налепили. Мама причитала, что мы и года не протянем. Спустя 15 лет сидим в ресторане. И тут мама на весь зал говорит: «Пришло время вернуть должок!» Мы все рты пораскрывали, когда официант торжественно вынес огромный торт, повторявший ту самую затертую общажную кастрюлю, до краев наполненную пельменями. Только они были вылеплены из тончайшего белого шоколада и марципана, а внутри прятался нежнейший сливочный крем с клубникой. Мама с теплой улыбкой посмотрела на нас и сказала: «У вас на свадьбе я ляпнула глупость. Я была неправа! Вы слепили хороший брак».
Гордый муж хвастается: он своими руками сшил жене флиску на день рождения
Хороший парень растет
- Работаю в магазине одежды. Заходит мальчик с мамой и говорит: «Дайте этой красавице самое лучшее платье, у нее сегодня день рождения. Я плачУ!» Положил на кассу 120 рублей и с важным видом стоял ждал, пока мама что-то выбирает. А около входа красовался отец. Он показывал жестами, чтобы мы продали платье за те 120 рублей, а он потом подойдет и рассчитается. Очень мило.
Девушка показывает свитер, который связала маме на день рождения
Своя маленькая семейная традиция
- У нас не было традиционной свадьбы с большим праздником, сотней гостей и всеми привычными свадебными атрибутами. Мы просто устроили фотосессию на память, а потом уехали отдыхать. За этот год я ни разу не пожалела о своем решении. Сейчас приближается наша первая годовщина, и я поняла, что хочу сделать из этого маленькую традицию — каждый год устраивать памятную фотосессию. Чтобы спустя годы пересматривать эти снимки и видеть, какими мы были на каждом этапе нашей семейной жизни. На фото ниже — мы.
Самый необычный день рождения
- Я занимаюсь в театральной студии, и в этом году у меня был самый необычный день рождения. В этот день как раз состоялась премьера спектакля, поэтому все прошло в приятной суете. Я не люблю отмечать день рождения и никому ничего не сказала. Мы пришли в гримерку, переоделись, сделали грим. Затем два часа шел спектакль, после которого были аплодисменты, цветы и добрые слова от зрителей. Потом мы разбирали декорации. А еще одна замечательная женщина по имени Регина принесла торт. Так что в свой день рождения я все-таки съела праздничный кусочек. А как вы отпраздновали свой день рождения в этом году?
Жена устроила своему мужу настоящий сюрприз и исполнила его детскую мечту
«Моя жена, находясь на девятом месяце беременности, устроила для меня настоящий сюрприз на выходные: рыбалку, кемпинг, катание на байдарках, поход и множество других приключений. Она пригласила моих родителей, брата с девушкой и свою маму. Все держали это в секрете. И самое удивительное — она сама, на девятом месяце беременности, участвовала во всем вместе со мной, включая поход по тропе, которую я мечтал пройти с самого детства. Я чувствовал себя невероятно любимым и до сих пор не могу выразить словами, как благодарен судьбе за то, что рядом со мной такой человек».
Пес радовался походу не меньше остальных
Девушка подарила старой льняной простыне вторую жизнь, превратив ее в платье, и надела его в свой день рождения
А вот и спина.