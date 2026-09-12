18 уютных балконов, которые превратились в островки счастья посреди городской суеты

«Я была так рада, что у меня наконец-то есть балкон, что, возможно, немного переборщила с декором. Тут еще не все готово: я ищу каркас для футона, чтобы положить на него матрас, и еще присмотрела себе симпатичный маленький прикроватный столик. Также хочу найти большое неприхотливое растение — поставлю в угол. Животные обожают балкон — они выбегают сюда каждый раз, когда я открываю дверь».