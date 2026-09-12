18 уютных балконов, которые превратились в островки счастья посреди городской суеты

Народное творчество
12.09.2026
18 уютных балконов, которые превратились в островки счастья посреди городской суеты

Балкон нередко становится местом, куда отправляются старые коробки, лыжи и вещи «на всякий случай». Но некоторые люди превращают балконы в уютные уголки для отдыха, наполненные ароматом цветов, вкусом утреннего кофе и маленькими радостями. Здесь можно встретить рассвет с любимой книгой, устроить мини-сад или просто ненадолго забыть о городской суете.

Здесь так приятно встречать рассветы и закаты

© Tasselplants / Reddit

Жизнь балкона — до и после

Муж-романтик, но что-то пошло не так

  • Уехала на 3 дня к маме. Муж подозрительно довольно потер руки, мол, отлично, займусь балконом! А я давно его просила разобрать хлам. Вернулась на день раньше и увидела виноватую моську мужа: «Ты только не нервничай!» Захожу на балкон, а там куча горшков с землей и цветами. Мой романтик хотел сделать приятное, озеленить балкон, но я-то приехала пораньше. Всюду грязь, земля на полу, а еще дождь прошел — в незакрытое окно натекло. Уборку делали вместе, зато сейчас красота.
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Девушка разрисовала балконную дверь своих друзей. Теперь по комнате каждый день ходят журавли

Здесь столько воздуха, чистоты, свежести. Так и хочется посидеть с книгой на этом балконе

© valentina_lab / Reddit

Этот балкон еще не совсем готов, но коты и собака полностью одобряют

«Я была так рада, что у меня наконец-то есть балкон, что, возможно, немного переборщила с декором. Тут еще не все готово: я ищу каркас для футона, чтобы положить на него матрас, и еще присмотрела себе симпатичный маленький прикроватный столик. Также хочу найти большое неприхотливое растение — поставлю в угол. Животные обожают балкон — они выбегают сюда каждый раз, когда я открываю дверь».

Внук зрит в корень

  • Внуку было пять лет. На тот момент мы с дочерью искали нам с мужем другую квартиру. По некоторым обстоятельствам решили переехать (в частности, из-за соседей). Было предложено несколько вариантов. Когда зашли в одну квартиру, внук вышел с серьезным видом на балкон, прошелся и говорит: «Хороший балкон, сколько метров?» Так и живу до сих пор в этой квартире. Внуку сейчас 22, часто вспоминаем этот момент. Балкон действительно хороший и большой.

Вроде бы, не такие уж большие изменения, а насколько уютнее стало!

© misspinato / Reddit

Цветы любой балкон делают лучше

Тот же вид, но с пушистиком.

© Romanmiaso / Pikabu
  • Я не завидую, я не завидую, я не... Да фиг с ним, да, да я завидую! © Rinon.ri / Pikabu
  • Кот странный какой-то. Что за порода? Вислоухий какой-нибудь? © ZloyGamer / Pikabu

Балкон как отдельный уголок для сна

  • Поставила на балконе кровать-кресло-качели мечты. Летом в жару даже спала там ночью. Отлично высыпалась. К сожалению, квартира продается, качели уехали на дачу к друзьям. Недавно их навещала. Как же в них здорово отдыхается!

Милое дело подремать в гамаке на балконе

«Фишка» этого балкона в подиуме. Владелица прячет там инструмент и туристические вещи

© NNDMT / Pikabu
Светлана БМВ
только что

Хороший балкон, красивый вид из окон. Для большего уюта не хватает зелени. А для собакена, вообще, класс!!

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Жена устроила сюрприз

  • Уехал в командировку на четыре дня. Жена загадочно прислала фотку балкона: «Не волнуйся, у меня тут небольшое дело». Ой, думаю, хорошо, она давно собиралась зеленушку посадить. Когда вернулся ночью и увидел балкон, застыл на месте. Там стоял аквариум с подсветкой, а внутри рыбки, водоросли. Я ей недавно сказал, что в детстве мечтал о рыбках, но родители отмахивались: обувь бы к школе купить. Даже после 10-ти лет брака убеждаюсь, она у меня самая лучшая!
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лидия иванова
только что

Один в один история, только у меня подруга уехала, вернулась - а дома уже аквариум. Сначала была против, а теперь ей нравится

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Автор поста хвастается своим балконом с прошлого Нового года

Решительная барышня

  • Хранила на балконе много чего: книги, старые санки, кроватку разобранную детскую, стройматериалы, горшки под цветы, ерунду всякую. В один выходной решила, что меня это дико бесит. И в несколько заходов просто выкинула это все на помойку. Отмыла балкон, сделала небольшой ремонтик и люблю его, не могу!

Для уютных посиделок

Автор старался выжать из 3-х квадратов максимум

Возможно, на этом балконе и нет дизайнерского ремонта, цветов в горшках, гирлянд, но есть кое-что другое!

© Trombocit / Pikabu

Надеемся, что и ваши балконы — уголки уюта посреди городской суеты. Было бы любопытно увидеть фото.

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