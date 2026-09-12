18 уютных балконов, которые превратились в островки счастья посреди городской суеты
Балкон нередко становится местом, куда отправляются старые коробки, лыжи и вещи «на всякий случай». Но некоторые люди превращают балконы в уютные уголки для отдыха, наполненные ароматом цветов, вкусом утреннего кофе и маленькими радостями. Здесь можно встретить рассвет с любимой книгой, устроить мини-сад или просто ненадолго забыть о городской суете.
Здесь так приятно встречать рассветы и закаты
Жизнь балкона — до и после
Муж-романтик, но что-то пошло не так
- Уехала на 3 дня к маме. Муж подозрительно довольно потер руки, мол, отлично, займусь балконом! А я давно его просила разобрать хлам. Вернулась на день раньше и увидела виноватую моську мужа: «Ты только не нервничай!» Захожу на балкон, а там куча горшков с землей и цветами. Мой романтик хотел сделать приятное, озеленить балкон, но я-то приехала пораньше. Всюду грязь, земля на полу, а еще дождь прошел — в незакрытое окно натекло. Уборку делали вместе, зато сейчас красота.
Девушка разрисовала балконную дверь своих друзей. Теперь по комнате каждый день ходят журавли
Здесь столько воздуха, чистоты, свежести. Так и хочется посидеть с книгой на этом балконе
Этот балкон еще не совсем готов, но коты и собака полностью одобряют
«Я была так рада, что у меня наконец-то есть балкон, что, возможно, немного переборщила с декором. Тут еще не все готово: я ищу каркас для футона, чтобы положить на него матрас, и еще присмотрела себе симпатичный маленький прикроватный столик. Также хочу найти большое неприхотливое растение — поставлю в угол. Животные обожают балкон — они выбегают сюда каждый раз, когда я открываю дверь».
Внук зрит в корень
- Внуку было пять лет. На тот момент мы с дочерью искали нам с мужем другую квартиру. По некоторым обстоятельствам решили переехать (в частности, из-за соседей). Было предложено несколько вариантов. Когда зашли в одну квартиру, внук вышел с серьезным видом на балкон, прошелся и говорит: «Хороший балкон, сколько метров?» Так и живу до сих пор в этой квартире. Внуку сейчас 22, часто вспоминаем этот момент. Балкон действительно хороший и большой.
Вроде бы, не такие уж большие изменения, а насколько уютнее стало!
Цветы любой балкон делают лучше
Тот же вид, но с пушистиком.
- Я не завидую, я не завидую, я не... Да фиг с ним, да, да я завидую! © Rinon.ri / Pikabu
- Кот странный какой-то. Что за порода? Вислоухий какой-нибудь? © ZloyGamer / Pikabu
Балкон как отдельный уголок для сна
- Поставила на балконе кровать-кресло-качели мечты. Летом в жару даже спала там ночью. Отлично высыпалась. К сожалению, квартира продается, качели уехали на дачу к друзьям. Недавно их навещала. Как же в них здорово отдыхается!
Милое дело подремать в гамаке на балконе
«Фишка» этого балкона в подиуме. Владелица прячет там инструмент и туристические вещи
Хороший балкон, красивый вид из окон. Для большего уюта не хватает зелени. А для собакена, вообще, класс!!
Жена устроила сюрприз
- Уехал в командировку на четыре дня. Жена загадочно прислала фотку балкона: «Не волнуйся, у меня тут небольшое дело». Ой, думаю, хорошо, она давно собиралась зеленушку посадить. Когда вернулся ночью и увидел балкон, застыл на месте. Там стоял аквариум с подсветкой, а внутри рыбки, водоросли. Я ей недавно сказал, что в детстве мечтал о рыбках, но родители отмахивались: обувь бы к школе купить. Даже после 10-ти лет брака убеждаюсь, она у меня самая лучшая!
Один в один история, только у меня подруга уехала, вернулась - а дома уже аквариум. Сначала была против, а теперь ей нравится
Автор поста хвастается своим балконом с прошлого Нового года
Решительная барышня
- Хранила на балконе много чего: книги, старые санки, кроватку разобранную детскую, стройматериалы, горшки под цветы, ерунду всякую. В один выходной решила, что меня это дико бесит. И в несколько заходов просто выкинула это все на помойку. Отмыла балкон, сделала небольшой ремонтик и люблю его, не могу!
Для уютных посиделок
Автор старался выжать из 3-х квадратов максимум
Возможно, на этом балконе и нет дизайнерского ремонта, цветов в горшках, гирлянд, но есть кое-что другое!
Надеемся, что и ваши балконы — уголки уюта посреди городской суеты. Было бы любопытно увидеть фото.