Мама упахивалась на даче, а мы ездили туда отдыхать. Жизненная история о том, как договориться и наслаждаться летом и уютом
У меня дачи нет и никогда не было. А вот моя ближайшая подруга Юля с супругом несколько лет назад обзавелись, как говорят в наших краях, фазендой. Они хотели сделать ее местом для маленьких летних радостей — шашлыков, неспешных походов за лесными грибами и ягодами, но у ее мамы, Елены Алексеевны, были другие планы. Той хотелось устроить там настоящий огород — не просто с кустиками зелени и цветочками, а с полноценными картофельными грядами, теплицами и прочими сельскохозяйственными «удовольствиями». В итоге им удалось прийти к компромиссу — теперь и мама, и подруга, и ее муж делают на даче что хотят, и там царит уют и тепло. А вот как они этого добились, расскажу от лица Юли.
Мы долго искали подходящий участок, чтобы недалеко от города, с домом, и, желательно, туалетом не во дворе. И вот как-то утром звонок от нашего риэлтора, который почти кричал в трубку, мол, приезжайте скорее, тут отличный вариант образовался, если вы не возьмете, другие с руками оторвут. Мы подскочили с кровати и рванули.
Вариант и правда оказался идеальным — до города 20 километров, шоссе не загруженное. Как только я увидела участок, тут же влюбилась: ровный, красивый, с газоном, уютным небольшим домом, газом и водопроводом, да еще и цена была более чем подходящей. Рядом лес и озерцо с чистой водой — словом, мечта, а не дача. В этот же день мы заключили договор купли-продажи и стали обладателями собственного загородного имения в 10 соток.
Маму мы привезли на дачу на следующие выходные и она тут же развела бурную деятельность, рассказывая, что и где посадит, а куда пристроит теплицу. Непременно 8-метровую, дескать, она давно мечтала вырастить как минимум десяток сортов помидоров. Мы пытались урезонить маму, мол, ну хватит уже работать, всю жизнь ведь на заводе протрудилась, не отдыхала толком, пора просто наслаждаться пенсией. Но волю мамы — женщины, привыкшей командовать, — было не сломить, и вот уже мы сидели за столом и заказывали сварную теплицу длиной в 8 метров.
Так началась наша садово-огородная жизнь. Но мама клятвенно нас заверила, что не будет сильно нас напрягать — ну, разве что, прополкой иногда. Мы дружно вздохнули, ибо понимали, что теплица — это только начало. И это подтвердилось, когда в следующую субботу мама с самого утра вытащила мужа на рынок — закупать рассаду. И, как вы понимаете, не только помидоров. А еще пленку, дуги для парника, какие-то семена, удобрения, лопаты, вилы и прочие необходимые в огороде вещи. Муж по возвращению так на меня посмотрел, что мне сразу стало понятно — мы попали. А потом начался движ: мама привезла рабочих и, отдавая им команды как заправский прораб, руководила установкой тепличного монстра.
Выходные мы провели в высаживании рассады и копании бесконечных грядок. Так как участок очень большой, нам с мужем удалось отстоять его часть, чтобы превратить его в зону для отдыха и построить летнюю кухню с мангалом. С трудом, но мама согласилась, а мы с мужем потерли руки — нам удалось отстоять частичку свободы. Втайне мы надеялись, что после первого года на грядках мамин энтузиазм иссякнет и она согласится, что дача — это место для отдыха, а не для стояния в позе буквы «зю» над нежелающей расти рассадой. Но, как потом оказалось, мы ошибались.
Впрочем, наши усилия принесли плоды и ближе к осени у нас поспел урожай помидоров и болгарских перцев. Представляете, сколько их могло вырасти в 8-метровой теплице? В общем, наше овощехранилище в гараже, много лет стоявшее неиспользовавшимся, было забито всевозможными овощными консервами — начиная от маринованных огурцов и заканчивая зубодробительной аджикой. Как-то мы пошли с ней в гараж за банкой огурцов, а она выдала:
— Ну вот, а вы не хотели огород!
— Мам, да мы в магазине можем купить! — попыталась я спорить.
— В магазине такое не купишь, — парировала мама железобетонным аргументом всех дачников.
Я только вздохнула.
После окончания дачного сезона мама затеяла ремонт у себя в квартире — капитальный, с заменой всего и вся. Большую часть мебели она решила выкинуть, но вот шкаф под 2 метра в высоту и весом не меньше сотни кило, который покупала еще моя бабушка, решила сохранить, как она выражалась «внукам на память». Мы с мужем с самого начала не хотели захламлять дачу старой мебелью, но мама сказала, что поставит его в своей комнате. Ну, хозяин — барин. Папа и брат упахались, пока его на багажник запихивали, а потом в дом тащили. Устали, решили переночевать на даче. Вдруг посреди ночи «Бац!» Выбегаем, шкаф развалился. Пригляделись и обалдели — среди досок валяются письма, уже старые, пожелтевшие.
Стали смотреть — а они были адресованы бабушке. Писал их какой-то незнакомый парень по имени Влас, и по содержанию мы поняли, что он был ее первой любовью. Все письма были датированы, и последняя дата была за несколько недель до того, как бабушка вышла замуж за дедушку. Мы никогда не узнаем, что произошло, но вот забавный факт: маминого старшего брата звали Власом. А мы еще всегда удивлялись, откуда ба взяла это имя...
Но это лирическое отступление. Прошли зима и первый месяц весны, а, значит, пора была растить свою рассаду и готовить землю к посеву. Отговорить маму так и не удалось, и мы с мужем уже думали, что снова придется провести лето в огороде, глядя пятой точкой в небо. И тут мужу пришла гениальнейшая идея — автоматизировать «производство». Стали искать в интернете, как облегчить дачный труд и себе и родителям, и решили купить мотокультиватор и систему капельного полива. А еще вычитали, как избавиться от прополки вездесущих сорняков: для этого нужно было застелить грядки специальной тканью, которая не даст им прорасти.
— Мама, это нам точно нужно, чтобы не стоять часами за прополкой! — настаивала я.
— Наши бабушки стояли, и мы постоим, вот еще, деньги тратить! — пыталась сопротивляться мама.
— Мы сами купим, — выдала я последний довод.
Мама милостиво согласилась, а я выдохнула. Фух.
Этим летом мы с мужем начали филонить и ездить на дачу не каждые выходные. Благо, мама припахала старшего брата, который охотнее всего ел заготовки всю зиму, и нас трогала меньше. Однажды мы с мужем не смогли поехать на дачу из-за работы, отправили нашу 5-летнюю дочку туда с бабушкой и дедушкой. Через неделю дитятко возвращается и начинает днями горланить песенку про коня неземного. Я в непонятках, спрашиваю у нее, что за конь-то? Та глазки закатила, мол, ничего не понимаешь. Звоню маме, а та ржет и говорит:
— Так это же «Надежда» Пахмутовой. «Надежда — мой компас земной»«.
— Катюш, может, там компас земной? — спросила я у дочери. Она посмотрела на меня с укоризной и ответила:
— Ну я так и пою — «Надежда — конь неземной». Где ты видела земных коней по имени Надежда?
И правда, нигде.
Мы с мужем решили пристроить к дому летнюю кухню с большой кирпичной мангальной зоной. Оказалось, что у мамы на этот участок земли были свои планы — сделать там альпийскую горку. Папа встал на нашу сторону и маме не оставалось ничего, как признать победу большинства. Правда, позже альпийскую горку мама все же пристроила — не без нашей помощи, конечно, — и теперь, сидя за столом и поедая шашлык, мы любуемся на красиво оформленную лужайку. Так что я маме даже благодарна, хотя и умаялись мы знатно, возводя ее.
Не обошлось и без неприятностей с соседями. Дом по соседству тоже выкупили новые хозяева, и вот как-то в 8 утра стук в дверь. Открываю — новый сосед.
— Ваш забор на 20 сантиметров на мой участок заходит, — выдал он вместо приветствия.
— И... что вы предлагаете? — сонно спросила я.
— Передвигайте, — сурово ответил тот и удалился.
Уговорить его нам так и не удалось. Так что половину лета у нас заняли строительные работы: мы одновременно возводили мангал и перестраивали забор. Сколько на это ушло денег, я даже говорить не хочу. Из-за всей этой катавасии я даже подумывала продать эту дачу, но муж, который, кажется, искренне влюбился в участок и саму концепцию дачной жизни, меня переубедил. Такими темпами он сам начнет картошку выращивать, честное слово.
Кстати, о картошке. Нам удалось переубедить маму, которая намеревалась выделить еще больше места под этот народный паслен, что проще будет купить ее в магазине, чем устраивать все эти пляски с окучиванием, прополкой и, если совсем не повезет, сбором колорадских жуков. Она согласилась с условием, что мы сами эту картошку купим, и наша садово-огородная сделка была заключена. Правда, она увидела у соседей фиолетовые клубни и решила, что в следующем году посадит такие же — совсем чуть, просто чтобы гостей потом удивлять. Но, зная маму, это «совсем чуть» займет половину участка. Впрочем, я подумала, что буду решать проблемы по мере их поступления.
Агроткань и правда оказалась настоящим спасением — в этом году гряды с помидорами, огурцами, перцами, свеклой и морковью полоть не пришлось, что существенно освободило время и мама стала спокойнее относиться к тому, что мы с мужем и детьми приезжая на дачу, предпочитаем «тюлений» отдых в гамаках. Да и сама мама не нарадуется — теперь она проводит гораздо больше времени с нами или почитывая книжку в тенечке. Правда, иногда нам все же приходится что-то делать в огороде, но, конечно, не в тех масштабах, чем в первый год.
Семья — это не только маленькие и большие радости, но и умение договариваться и находить компромиссы. Нам это удалось, и теперь дача — это место, где каждый может проводить время так, как ему хочется, будь то сооружение альпийской горки или созерцание красоты окружающей природы.
Комментарии
Купить себе за свои деньги дачу, желая на ней отдыхать, а потом оправдываться за каждый сантиметр, который пошел не под огород. За каждую минуту отдыха вместо прополки. За желание купить соленья в магазине, а не над банками корпеть.
Звездец какой-то, извините.