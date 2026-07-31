Мама упахивалась на даче, а мы ездили туда отдыхать. Жизненная история о том, как договориться и наслаждаться летом и уютом

После окончания дачного сезона мама затеяла ремонт у себя в квартире — капитальный, с заменой всего и вся. Большую часть мебели она решила выкинуть, но вот шкаф под 2 метра в высоту и весом не меньше сотни кило, который покупала еще моя бабушка, решила сохранить, как она выражалась «внукам на память». Мы с мужем с самого начала не хотели захламлять дачу старой мебелью, но мама сказала, что поставит его в своей комнате. Ну, хозяин — барин. Папа и брат упахались, пока его на багажник запихивали, а потом в дом тащили. Устали, решили переночевать на даче. Вдруг посреди ночи «Бац!» Выбегаем, шкаф развалился. Пригляделись и обалдели — среди досок валяются письма, уже старые, пожелтевшие.

Стали смотреть — а они были адресованы бабушке. Писал их какой-то незнакомый парень по имени Влас, и по содержанию мы поняли, что он был ее первой любовью. Все письма были датированы, и последняя дата была за несколько недель до того, как бабушка вышла замуж за дедушку. Мы никогда не узнаем, что произошло, но вот забавный факт: маминого старшего брата звали Власом. А мы еще всегда удивлялись, откуда ба взяла это имя...