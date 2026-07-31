15 светлых историй о людях, которые просто хотели пристроить вещи через интернет, а получили море свежих эмоций

Истории
31.07.2026
15 светлых историй о людях, которые просто хотели пристроить вещи через интернет, а получили море свежих эмоций

Когда хочется избавиться от вещей, которые перестали приносить радость, то первое, что приходит на ум — продать их в интернете, или отдать в хорошие руки. Но, простой на первый взгляд, процесс покупки-продажи может принять неожиданный поворот, который поднимет настроение, как стаканчик мороженого в жаркий летний полдень.

  • Продаю духи из своей коллекции. Недорого, хотя парфюм редкий. Приезжает славная девушка, отдаю ей флакон в коробке, она переводит мне деньги. Проверяю, а там больше, чем я за них просила. Говорю: «Вы ошиблись, наверное». И тут эта девушка говорит: «Все в порядке, это нормально», — и уходит. Я иду и пишу ей вдогонку: «Я немного волнуюсь. Если вы ошиблись, напишите телефон, я легко переведу вам сдачу». А она мне написала: «Не волнуйтесь, это не ошибка. Спасибо за мои любимые духи!»
kristinochka_gmi
  • Ситуация: продаю кроссовки. Покупала в октябре, носила каждый день всю зиму. Стоили 25000, ставлю цену 8000 из-за порванных внутри задников, дефекты указываю. Покупатель торгуется за 5000, соглашаюсь, потому что объявление старое, да и носить точно не буду. Покупатель такой: «Пришлите чек, что купили за 25000». Ну, ладно. Оправила, он тут же выкупил товар. Спустя время, в тот же вечер, снова пишет: «А скиньте еще раз чек ФАЙЛОМ» Ладно, думаю, может, сомневается, что настоящие, мало ли. Сообщение на следующий день: «Спасибо большое, все получил. Вчера забыл отписаться, они там в одном месте были расклеены. Я позвонил в магазин, поеду и попробую обменять на новые».
sovetkinanna
  • Моя мама очень любила вязать кружевные салфетки. За много лет у нас их скопилось столько, что и не счесть. Мама сказала, что можно оставить себе несколько, а остальные раздать кому-нибудь просто так. Я разместила объявление на сайте. За полгода ни разу никто не проявил интереса, а вчера поздно вечером написал мужчина, спросил, можно ли забрать прямо сейчас. Говорю, мол, конечно, приезжайте. Через час приехал, вынесла ему всю эту красоту. Так он каждую салфеточку рассматривал прямо с детским восхищением. Поинтересовалась, что он хочет с ними делать. Он рассказал, что недавно открыл маленький ресторанчик, который оформил под деревенский домик и теперь мамины кружева будут красоваться на столах. А еще в благодарность дал пригласительное на двоих, на бесплатный ужин.
ADME
  • Досталась мне от дедушки коллекция книг, решила продать. Все сфотала, разместила объявление. Через день позвонил парень и взволнованным голосом сказал, что купит сборник Пушкина. Приехал забирать, открывает томик, а у самого глаза на мокром месте. Смотрю, а там на первой странице надпись детской рукой: «Дорогому Виталию Валерьевичу от Миши Воронина». Он рассказал, что и есть тот самый мальчик Миша, который подарил эту книжку своему любимому учителю музыки, когда заканчивал первый класс музыкальной школы. Тем учителем и был мой дедушка. Парень сказал, что объявление увидел совершенно случайно, когда открыл сайт, чтобы продать летнюю резину. В глаза сразу бросилась обложка с маленьким деффектом, который он узнал. Конечно, я не стала брать с него денег за книгу, но он настоял на тортике, чтобы хоть как-то выразить благодарность.
ADME
  • Я пять лет назад купила себе шубу, но толком и не носила, потому что мне в ней было совсем неудобно. Выставила ее на продажу. Вещица не дешевая, я сразу указала цену и написала, что уступать не буду. Позвонил мне на днях пожилой мужчина, сказал, что хочет купить эту шубку своей жене на юбилей. Мол, в магазинах дорого, а у меня подешевле. Но очень боялся, что размер не подойдет, а какой размер у супруги, он не знает. Я объяснила, что если он посмотрит, какой размер у нее указан на пальто или куртке, то мы сможем узнать, как раз ей шубка или нет. Когда мы выяснили, что размерчик отлично подходит, он так искренне радовался, что его Анюта будет в дорогой обновке щеголять, что я сделала приличную скидку. Потом до конца дня улыбалась, радуясь за Анюту, которой так повезло с мужем.
ADME
  • Разгружал чердак на даче, где раньше жили бабушка с дедушкой. Там была целая куча ненужного хлама, а под ней старое фортепиано. Я решил не выбрасывать его, а продать в интернете. Выложил объявление, поставил цену, но мне целый месяц никто не звонил. А тут вдруг рано утром звонок. Беру трубку, меня спрашивают: «Вы продали фортепиано?» Я обрадовался, подумал, что наконец-то нашелся ценитель. Отвечаю: «Нет, еще в наличии!» На что мне говорят: «Ха-ха-ха, а я уже продал!» И бросают трубку...
  • Продавала когтеточку, которую купила своему коту, но тот ее упорно игнорирует. Она обошлась мне в 3000, а продать я ее решила за 1500. Мне написал мальчишка, сказал, что ему 12 лет и он неделю назад подобрал котенка с улицы, хочет купить ему когтеточку, но у него есть только половина суммы в копилке. Спросил, смогу ли уступить. Я от такой милоты, конечно, прослезилась. Сказала, что не только готова уступить, но даже сама привезу ее, куда надо. Встретилась с мальчиком, вручила ему когтеточку, пакет с игрушками для котенка и отказалась брать деньги. Взамен попросила только, чтобы он прислал фото котенка. Мальчишка был на седьмом небе!
ADME
  • Отец попросил продать в интернете его старый рабочий ноутбук. Он был не в очень хорошем состоянии, если честно, но функционировал нормально. На мое свеженькое объявление сразу же налетели скупщики, которые начали просить продать дешевле, отдать даром или вообще обменять на самокат, коляску или курицу... Я думал, это шутки такие, но в итоге поменял ноут на скейт. Батя тяжело вздохнул.
  • Кто знал, что самоварщики такие жесткие коллекционеры? Выложил объявление о продаже самовара. Сначала поставил цену 6670. Через 5 минут кто-то сразу написал, что готов купить за 10000. Я поменял цену на 14000 и за 3 минуты оформили доставку. А через пару минут прилетает сообщение: «Уже продали? Если нет, то даю 20000». Кто-нибудь объяснит ценность самоваров? Этот валялся у знакомой моей тети в сарае лет 10, а потом у меня на балконе еще 5-6 лет. Хотел реставрировать, но руки не дошли и денег жалко, решил продать.
kunzharyq.r
kunzharyq.r
  • Когда-то даром отдавала всякие детские игрушки и надувные круги. Вернее, написала: «Отдам за бананы». Одна настойчивая дама решила все забрать со словами: «Сейчас сыночка подойдет, заберет». Идет молодой человек, в руках несколько охапок бананов (игрушек тоже было достаточно). Думаю, ух ты, повезло детям. Он забирает игрушки, благодарит и дает самую маленькую и коричневую связку... Вернее, это даже не связка, а 4 банана. Я в тот момент запомнила навсегда, что бесплатно доставшиеся вещи никто не оценит.
shevcheno44ka
  • Но корпоративе в конкурсе выиграла блютуз-колонку. Мне она особо не нужна, выставила на продажу. Покупатели быстро нашлись — компания подростков, которые прямо при мне доставали из кармана все деньги, которые есть, чтобы скинуться на колонку. Сказали, что хотят устроить вечеринку для своего друга, у которого день рождения. Отдала колонку сильно дешевле, но взяла обещание, что не будут донимать громкой музыкой соседей ночью.
ADME
  • Мой дедушка был талантливым художником, но его работы не были популярны. Интернета тогда не было, жили мы в небольшом городке. Дедушка продавал свои картины на набережной города. Клиенты были. Это позволяло ему иметь неплохой доход, примерно столько же платили в то время главному инженеру завода (его брат), но при жизни признания и популярности картины дедушки так и не получили. Но вот я вырос. И по наследству мне досталось много его работ. Я создал сайт, с возможностью заказа за рубежом, и все, кроме одной работы, раскупили. Кто для личного пользования, кто для небольшой галереи, кто для детского сада. Это позволило мне купить бабушке новый, современный дом. Старый уже буквально разваливался. Только одну картину мы оставили для себя — портрет нашей семьи. На нем: дедушка, бабушка, мои родители, я и любимая собачка дедушки Ляля. Самая дорогая и ценная моему сердцу картина.
  • Перебирала как-то вещи, обувь. Решила выставить в группе «Отдам даром». Там были зимние кроссовки мужа от дорогого бренда, футбольные бутсы и одежда. В общем, много всего, пакета 2-3 получилось. Писали много, выбирала, кому нужнее будет. В итоге отдала дорогие кроссовки молодому пареньку, а он мне вручил 2 здоровые шоколадки. Ну, приятно. Все остальные вещи отдала женщине, которая очень просила их для сына, который на футбол ходит, сказала, что ей нужны кофты. Я отдала ей все. Спустя 5 минут она пишет: «Не поняла, а где брендовые кроссовки?»
krisnov111
  • Продавала я как-то тренч. Совсем дешево, после химчистки, брендовый. Приехала девушка с дочкой и мужем. Я спрашиваю:
    — Примерять будете?
    — Нет, спасибо.
    Берет тренч, разворачивается и уходит. Я в догонку:
    —Пожалуйста!
    А потом смеюсь сама над собой, потому что не хватило смелости спросить: «А деньги?» Видимо, именно эту сумму я задолжала Вселенной. Не жалко.
v.sviatlana_
  • Наша дочь уже выросла, поэтому мы решили продать ее кроватку. Выставили в интернете дешево, за символическую цену. После первого часа объявления нам позвонили. Позвонила женщина, попросила до вечера придержать, мол, муж приедет. Вечером приехал, посмотрел кроватку, разобрал и попросил помочь спустить и погрузить ее в машину. Помогли, смотрим на машину, а там все сиденья детские, кроме тех, что спереди! Спросили, сколько у них детей, он улыбается и отвечает: «Был один. Сейчас ждем тройню!»

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