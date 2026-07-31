15 светлых историй о людях, которые просто хотели пристроить вещи через интернет, а получили море свежих эмоций

Когда хочется избавиться от вещей, которые перестали приносить радость, то первое, что приходит на ум — продать их в интернете, или отдать в хорошие руки. Но, простой на первый взгляд, процесс покупки-продажи может принять неожиданный поворот, который поднимет настроение, как стаканчик мороженого в жаркий летний полдень.