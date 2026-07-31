15 светлых историй о людях, которые просто хотели пристроить вещи через интернет, а получили море свежих эмоций

15 простых историй о советах, где юмор и ирония жизни переплюнули все ожидания
Истории
30.06.2026
Когда хочется избавиться от вещей, которые перестали приносить радость, то первое, что приходит на ум — продать их в интернете, или отдать в хорошие руки. Но, простой на первый взгляд, процесс покупки-продажи может принять неожиданный поворот, который поднимет настроение, как стаканчик мороженого в жаркий летний полдень.
А вот еще несколько самых разных подборок для хорошего настроения, которые скрасят даже пасмурный день: