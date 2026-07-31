15+ светлых историй о добряках, чьи поступки подарили окружающим лукошко счастья
Вспомнить о самом важном порой нам помогают простые жизненные ситуации, в которых люди не проходят мимо тех, кому могли бы оказать немного поддержки, позаботиться или просто поднять настроение. Но именно в такие моменты доброта окружающих спасает ситуацию и делает мир светлее. Каждый поступок, описанный ниже — это не просто помощь, а маленькое счастье для тех, кто оказался в непростой ситуации.
- Мне было пять лет, когда у нас появилась видеокассета с мультфильмом, но вот незадача... Видика не было. Кто-то гениальный подарил ее нам. Мы жили в небольшом городке в Саратовской области. Но там было местное телевидение, на котором у мамы работал друг. Недолго думая, мама отнесла кассету ему. И в определенное время по местному каналу показали мультфильм именно для меня. Это была «Анастасия», шел 1997 год.
- В доме возле склада, где я работаю, на третьем этаже живет бабушка. Я так понимаю, там домофон не работает, а сама она не может спуститься. Так что, когда я подъезжаю, она окликает меня с балкона и спускает веревочку с крючком. Я цепляю пакет с продуктами, и она его поднимает.
- У меня в яслях и детском саду в основном были хорошие воспитатели. Но больше всего я любила няню, тетю Таню. Меня отдали в ясли в полтора года, и в первый же день я была ею очарована. Она разрешала ходить за собой хвостом, и я всегда знала, что не одна. Привыкла к яслям я довольно быстро и беспрекословно выполняла все именно ее указания: я ела винегрет, потому что «тетя Таня сказала», мыла дома стены прямо по обоям, потому что она мыла их в садике, собирала дома посуду со стола за всеми — в общем, сплошная любовь и подражание.
И вот закончились ясли, я пошла в сад, а потом и в школу. Окончила первый класс. Лето. Двоюродная сестра выходит замуж. Я, естественно, на торжестве. И тут я узнаю, что кататься на свадебных машинах меня не возьмут: мол, и места нет, и я единственный ребенок на свадьбе. Я приуныла.
Вдруг я слышу из кухни знакомый голос:
— Это кто тут плачет?!
— Тетя Таня!
— Ребенок, как ты выросла! Оставайся со мной готовить, нужны тебе они!
Как оказалось, моя бывшая няня — будущая свекровь моей двоюродной сестры. Мир тесен. Ну а бонусом мне поручили намазывать бутерброды с икрой с правом пробовать столько, сколько хочется. Спасибо тебе, тетя Таня, за счастливые воспоминания!
С правом пробовать икру столько, сколько захочется? Тогда действительно, на фиг это катание на машинах, готовить интереснее) 🤭
- Несколько месяцев работал в Эссексе. Контракт закончился перед праздниками — я собирался вернуться на север, но на вокзале выяснилось, что перевод мне еще не пришел, а на дорогу не хватает. Я пытался кому‑нибудь позвонить, чтобы меня выручили, но не тщетно.
Я стоял возле дверей и думал, что же делать. На мое счастье ко мне вдруг подошла женщина в костюме и протянула билет на проезд: она заметила, что у меня что-то пошло не так и купила его сама. И просто пожелала хороших праздников и приятной дороги.
- Зашли с подругой в бургерную перекусить. Сидели, болтали, пока не заметили бабулю — она зашла в помещение, неуверенно осматривалась, явно не могла понять, что делать, а работники к ней не стремились подходить. Ну а мы решили подойти и спросить, не нужна ли помощь. А помощь как раз была нужна — бабуля уже пожилая, и пришла ей в голову мысль, что ни разу в бургерной не была. Решила сходить, посмотреть. Прийти-то пришла, а как заказ сделать, что выбрать да вообще что делать — непонятно. Ну мы и провели ей «экскурсию» — показали, как все делается, посоветовали, что заказать, да и просто компанию ей составили, чтобы одна не скучала. Она еще потом долго благодарила, что помогли, а то бы так и ушла, не разобравшись.
- Работаю в крупной компании на хорошей должности. Директор как-то решил урезать ЗП мне и моему отделу, а работали-то мы много и хорошо. Я заявил, что тогда буду увольняться. Рассказал об этом команде и вечером отнес заявление. Каково же было мое изумление, когда директор достал еще двадцать с лишним заявлений от моей команды. Никогда бы не подумал, что вокруг меня столько надежных людей. В итоге удалось договориться о сохранении зарплат, и все остались на своих местах.
- Работаю таксистом, как-то раз приехал на очередной заказ. В машину сели мама с сыном лет шести. Заезжали в разные места. Всю дорогу женщина мне: «Тут поверни», «Тут останови», «Багажник открой». Мальчуган ехал молча. А в конце поездки я обалдел, когда он вдруг сказал: «Мам, говори „пожалуйста“. Это так приятно».
- Прошлым летом я с двумя одногруппницами поехала в языковую школу. Мы всегда общались мало: я типичный интроверт. Нас заселили в одну комнату, и на почве бытовухи в первые же дни у нас возникли разногласия. Однажды я же не выдержала, выбежала в коридор и тут вдруг меня за плечо тронула девушка. После моего краткого объяснения она завела меня в комнату, помогла собрать вещи и увела к себе. Одногруппницы молча смотрели на все это. Меня поразило, что совершенно чужой человек оказался мне ближе. Тому лету я благодарна за дружбу с Анной. Анна помогла мне стать увереннее в себе, во всем поддерживала. Теперь мы лучшие подруги, а этой осенью едем в магистратуру в один и тот же университет.
Настоящее везение, когда в нужном месте, в нужное время, появляется неравнодушный человек и оказывает поддержку. Ещё и хорошую подругу нашла - это очень здорово.
- Несколько лет назад сложилась ситуация, когда все в жизни шло наперекосяк. Если бы не моя подруга, то я бы, наверное, еще долго хандрила. Узнав о моем состоянии, она прилетела с другого кноца страны на следующий день, но сказала мне об этом, только когда стояла у моих дверей. Буквально. Она постучала, стоя на пороге с улыбкой от уха до уха, увешанная пакетами с едой и плюшевыми игрушками. Это было так неожиданно и так тепло, что я не могла ни слова из себя выдавить, так я была тронута. То, как я благодарна ей за этот поступок и поддержку, которую она мне оказывала, просто не выразить словами. Счастье, что я встретила такого человека!
- Спустя пару лет после выпуска я застряла на бесперспективной работе, которую не любила. Я осознавала, что хочу заниматься цифровым искусством, но не могла на тот момент себе это позволить.
И тут однажды мне звонит бабуля. Она заявила мне, что отложила некоторую сумму и хочет подарить ее мне, чтобы я могла снова пойти учиться и заниматься тем, что люблю. Это была невероятная поддержка. Кажется, я тогда просто разрыдалась прямо в трубку от счастья. Я действительно вернулась к учебе, а в прошлом году получила премию «Эмми».
- Я была студенткой первого курса. После пар меня встретил мой молодой человек, мы собирались прогуляться по набережной. Но беда была в том, что на мне были новые туфли, которые я еще не успела разносить. Я пыталась улыбаться, уж очень хотела насладиться романтикой. Но в какой-то момент моим ногам уже было не по себе.
Мой парень предложил мне снять туфли и пойти босиком. Я растерялась, ведь мы были в центре, но тут он мигом снял с себя кеды. И мы бродили босыми по всему городу, держа обувь в руках, а вечером отмывали пятки. Несмотря ни на что, это была лучшая поддержка и лучшая прогулка!
- Сколько раз я сталкивалась с людской добротой, когда гуляла с дочерью, не счесть. Малышка всегда была послушной девочкой, но маленькие детки есть маленькие детки — всякое случается. Как же много людей приходило на выручку! Они помогали нести сумки, когда у меня не хватало рук, заговаривали с дочкой и строили забавные гримасы, чтобы отвлечь ее, когда она начинала хныкать. А порой просто одаривали теплой улыбкой со словами: «Проходили, знаем. Вы молодец!» И каждый такой поступок был для меня на вес золота.
- Так вышло, что когда мы с мужем были в ожидании малыша, его отправили в командировку на полгода, одной мне пришлось бы непросто. Но этого не случилось, потому что меня выручали соседи. Один мужчина каждое утро чистил от снега не только свою, но и мою машину; соседка возила меня за продуктами и доставала все с нижних полок; а третий сосед, у которого жена тоже была в положении, всякий раз спрашивал, не привезти ли мне чего, когда ехал за вкусняшками для своей половинки. И ведь никто их об этом не просил, отказов от помощи они не принимали, и все понимали, что меня не бросили, а просто муж уехал работать.
Какие дружные соседи, надо же) Хорошо жить в окружении добрых людей, явно атмосфера спокойнее.
- Больше 12 лет назад я работала в кол‑центре, работа мне не очень нравилась. Но мне было 18, нужен был заработок, поэтому приходилось целыми днями отвечать на звонки недовольных людей. Однажды пришлось работать в праздничный день: клиенты без конца требовали прислать мастера в тот же день из‑за поломок, которые сами же и устроили.
И тут позвонила пожилая женщина — я поняла это по голосу. Я спросила, чем могу помочь, а она ответила, что просто хочет поздравить меня — ей было жаль, что я вынуждена работать в праздник. Наверное, она была одна и просто хотела с кем‑нибудь поговорить. Ее доброта меня очень тронула и сделала мой день чуточку лучше.
- Лучших подруг в жизни я нашла внезапно, когда я не в лучшем настроении сидела в заведении. В личной жизни была неразбериха. И вот сижу я, а ко мне подсаживаются три девушки, которым негде было сесть. Они все оказались семейными дамами, которые каждую первую субботу месяца полностью сбрасывают с себя груз быта и отдыхают. И вот я уже дома у одной из них в гостях, завтракаю с ее детьми. Также получила приглашение сходить на каток вечером.
С тех пор я с ними не расстаюсь. Я вышла замуж за брата одной из них, и теперь у меня не просто друзья — теперь у меня семья, которой никогда не было. Какое же счастье, что тогда в моей жизни случилась та суббота и то заведение!
- Как-то раз я сидел в своей любимой кофейне, никого не трогал, но ко мне вдруг обратился какой-то парень. Оказалось, что ему очень нужна помощь. У него сломалась машина, а на другом конце города назначено собеседование. Он попросил меня его подвезти. Я, конечно, всегда стараюсь делать добро и выручать людей, но такого поворота никак не ожидал! В общем, я сказал «поехали», и по пути мы отлично пообщались.
- Мы с супругом поженились, когда нам было по 19. В этом году 15 лет со дня свадьбы, но мы поняли, что не можем больше быть вместе. Свекровь прочухала, заявилась к нам гости. Посидели за чаем, а перед уходом она сует мне то, что стало решением для нашего брака. Это была простая тоненькая книжка Г. Чепмена — «Пять языков любви». Прочитав ее по очереди мы с любимым взглянули друг на друга по-новому. Я думала, что мы с мужем знаем друг друга на все 1000 процентов, но как же я ошибалась.
Комментарии
Хочу дать ADME маленький совет. После того, как одна LLM перескажет на свой лад историю из первоисточника, дайте задание другой LLM проверить результат и исправить грамматические, смысловые и прочие ошибки. Иначе вы рискуете отвадить всех, кому неприятно читать безграмотные тексты.