У моей мамы правило одно "жри что дают, если не нравится, будете голодными", ели все и всё, а она нормально готовит
15+ жизненных историй о кулинарных экспериментах, которые пошли не по плану, но настроение подняли всем
Кулинария — это искусство, где даже простые жизненные эксперименты с едой могут принести вагон эмоций. Пусть не каждое блюдо имеет идеальный вкус, а загадочный аромат с кухни иногда заставляет соседей насторожиться, главное — радостные улыбки близких за обеденным столом или их смех над очередным экспериментом.
- Муж отказывался есть яичницу, если она не «правильная», а какая правильная — толком не объяснял. Я жарила на масле, без масла, с крышкой и без — все не так. Дошло до того, что он стал завтракать у мамы и возвращался довольный. Секрет раскрылся случайно, когда я нагрянула к свекрови пораньше и застала ее у плиты. Оказалось, она жарит яйца прямо на сковородке, которую вообще никогда не моет, а просто протирает салфеткой «для аромата». Теперь я тоже завела «фирменную» сковороду, только мужу об этом лучше не знать.
Знакомый автора выложил фото ужина своей девушки. И задумался: «Это проявление пассивной агрессии или она просто пытается выглядеть мило?»
Ойц.
Сразу вспоминается бабушкина сестра. Не по приколу, на самом деле эта дама очень любила "разбирать" рыбью голову.
Бабушка фантастически фаршировала уарпа, и подавала его всегда с головой, чтоб "тёть Тоня" могла отвести душу - у них дома мясо-рыбу готовила невестка, профессиональный повар, и головы всегда автоматом шли в мусорку (даже не в уху).
- Думаю, она просто дурачится. И у нее отлично получилось — если бы мне кто-то прислал такое, я бы точно рассмеялась. © VickFables33 / Reddit
- Друг рассказывал. Его папа долго обещал приготовить поросенка. В итоге решил. Приготовил. В процессе забыл, что его неплохо было бы выпотрошить. Поросенок получился с запашком.
Автор пытался испечь торт в виде ежика на день рождения своей сестры. Что ж, получилось просто феерично
- Мой парень готовит не очень. Оладьи у него хороши, а вот все остальное — такое себе. Никогда не любила суп, который он варит чаще всего. Так и хотелось сказать: «Юра, не готовь больше никогда это!» Но вчера я увидела, как он это делает. Как улыбается во время готовки, как мило снует туда-сюда, как бережно крошит овощи, как вырезает из морковки сердечки, чтобы показать, как сильно меня любит. Понимаю, что суп, может, и невкусный, зато любовь огромная.
Да, увидев такое, любой любящих человек съест, поблагодарит за заботу и похвалит. Но в комментариях правильно написали, блюдо можно усовершенствовать, просто подсказать способ и не обидеть при этом. Например: "Слушай, если добавить вот это, ещё интереснее вкус получится".
Тут автор хвастается тем, что в итоге получилось у нее при попытке испечь красивенький торт с облачками на первый день рождения своего сына. Девушка рада, что это лишь первая попытка, и еще есть время хорошенько потренироваться
Ну в год точно не будет критиковать)мне тоже показалось именно задуманными облачками,что не так?
- Я однажды ньокки делала. Более бесполезно потраченного вечера я никогда не проводила. Получилось какое-то невнятное месиво, которое еще и склеилось. Там сначала пюре делаешь, потом с тестом его мешаешь, формируешь эти палочки толстые. Пожевали их и выбросили. Название понравилось просто, никогда до этого не ела. Потом однажды в ресторане заказала — ну такое себе оказалось.
Вашему вниманию — чечевичный суп-пюре. Автор явно хихикает за кадром от того, как у него это получилось
- Я однажды варила суп-пюре из цветной капусты, и что-то он мне жидковатым показался, я чутка манки добавила и ложку в нем оставила. Когда он остыл, за эту ложку спокойно можно было поднять всю кастрюлю вместе с «супом». © Unknown author / Pikabu
- Жалко, что я тот момент не зафоткала, но не до того было. Мама готовила собаке кашу с печенкой и выскочила ко мне в огород на 30 секунд, просто посмотреть, как дела, и залипла со мной. Я человек увлекающийся, носилась по огороду несколько часов и удивлялась: у кого так мерзко сигнализация на машине воет не переставая? Когда направилась в сторону дома, поняла, что это в доме воет пожарная сигнализация.
Каша превратилась в пыль с комочками. Вонь была непередаваемая, вся кухня в черной копоти, запах провонял все два этажа. Пока одна отмывала кухню, вторая гуглила, как избавиться от запаха. Нашла информацию про уксус в воде, которую надо кипятить, и она отбивает запах в доме. Это бред. Воняло горелой печенкой и кашей плюс уксус. Муж просто офигел, когда вернулся с работы. В течение нескольких дней весь дом перемывался и перестирывался. В общем, мы те еще кулинары!
Помню как мама варила рубец для собаки. Какой там уксус, только противогаз поможет. 😅 А если к специфическому запаху субпродуктов, ещё и запах гари, то это хардкор для обоняния. 🫢
Наверное, подобные эксперименты натолкнули людей на создание чёрных бургеров и т.д. 🤭
- Я однажды (мне лет 17 было) решила банку тушенки разогреть. Как рациональный человек, решила не пачкать посуду, а разогреть прямо на газовой конфорке плиты. Итог был ясен — красивые фееричные украшения из жира и мяса по стенам и потолку. Через полчаса на кухне сидели мы со старшей сестрой. Она флегматично обозревала мой авторский кухонный апгрейд. Я, как преисполненный радостью жизни веселый щенок, с энтузиазмом рассказывала ей, что видела на антресолях остатки обоев, пару-тройку рулонов, и мы непременно должны прямо сегодня сделать на кухне ремонт.
Как раз хватит на нашу крошечную кухню. Что это отличный повод для небольшого ремонта и мы обязательно должны им воспользоваться. Она, конечно, слегка обалдела от такой неуемной энергии, но... почему-то согласилась. Размыли от побелки потолок, сняли остатки старых обоев (они по верхней части стен были наклеены), наварили из крахмала клей и наклеили, как получилось. Клеили-то первый раз в жизни. Вроде даже ничего так получилось. Во всяком случае, как помню, никто потом не переделывал.
"Как преисполненный радостью жизни весёлый щенок" - так хорошо звучит, на многое можно согласиться, поймав волну позитивной энергии от такого человека. 😃
У автора воспоминание разблокировалось, так сказать. Муж ее пожарил себе курочку, хотел зажаристый, хрустящий лук. Вышло эпичненько
А я видела курицу такого цвета. Не я готовила, но даже фото сделала, настолько впечатлилась. 🤣 Здесь всего лишь лук, можно ещё нажарить) Под присмотром))
- У меня так муж лосося на гриле забыл и зажарил до очень хрустящей черной такой корочки. С тех пор он носит гордое звание — Лососье. © Tissaya / Pikabu
- Я учился на повара и как-то решил сделать яблоки с творогом запеченные. После учебы, уставший, поужинал и запихнул этот десерт в духовку. И вот чувствую, что яблочным компотом по квартире пахнет... Думаю: ух ты, соседи, наверно, яблочный компот варят. В итоге запеченне до состояния угля яблочки у меня получились.
А я раз так малиновое варенье варила. Сижу в зале и думаю:"Как вкусно пахнет. Кто то малиновое варенье варит" Пока на кухню зачем то не зашла.
- Муж ностальгировал по «той самой» творожной запеканке, которую ему давали в детском саду, и которую потом повторяла его мама. Мои варианты он называл «просто творогом с сахаром». Я сдалась и позвонила свекрови. Она рассмеялась и рассказала, что секрет в том, что она вообще никогда ее не готовила! Каждое воскресенье она просто покупала готовую запеканку в кулинарии за углом, перекладывала в свою стеклянную форму и слегка подрумянивала в духовке «для запаха». Теперь муж восхищается моей «домашней» выпечкой, а я просто узнала расписание привоза в соседнем кулинарном отделе.
И этот автор тоже впервые в жизни сделал в микроволновке печеное яблоко с медом. Даже корицы добавил для вкуса! Но получилось то, что получилось. Комментатор его поддевает, мол: «И как корица? Сработала? Вкуса добавила?»
- Я однажды фаршировала щуку. Большую, килограмма на два. Очистила, сняла чулком кожу. Филе прокрутила через мясорубку с луком, чесноком, добавила соль, специи, размоченного в молоке батона. Начинила этот а-ля чулок, уложила красиво на противень, приделала обратно голову, хвост, как подобает настоящей рыбине. Смазала майонезиком слегка и запекла... И вот те раз! Часа на два забыла! Столько времени и усилий, чтобы получить это сгоревшее нечто.
- Самый большой фейл у меня был, когда готовила торт «Три шоколада»: поставила в холодильник, и он там потек. Все продукты шоколадные стали, весь холодильник в шоколаде и лужа на полу тоже из шоколада. Мой друг-повар ржал аж до судорог.
- Готовила я впервые блюдо по рецепту из интернета. Пирог из слоеного теста с лососем и шпинатом. Ничего сложного: просто завернуть приправленный шмат рыбы с ошпаренной травой и каплей сливок в тесто и запечь. Удивительно, но в провале виновен не интернет. Подвох был в том, что вместо свежего филе рыбки мне продали слабосоленое. Тесто опало, задубело и пригорело от переизбытка соли, а рыбка стала просто нежнейшим куском соли. Шпинат был безупречен.
- Фотоаппаратов в телефонах тогда еще не было. И сгущенку вареную надо было варить самим. Ну, когда вода выкипела, мы решили, что готово. Остужать и не подумали. Проткнули донышко. Но этот карамельно-молочный горячий гейзер я не забуду никогда. И как потолок белили, потому что он не отмывался, тоже не забуду.
А вот еще подборка кондитеров, которые показали свои первые и последние работы, и это просто небо и земля.
Комментарии
Я на даче поставила в микроволновку стеклянную кастрюлю с крышкой, внутри - попкорн. Не знаю, что в тот раз было не так, мы часто так делали. Короче, у кастрюли отпало донышко с резким звуком. Я еще подумала - фигасе с какой силой попкорн взрывается... Не выключила. А когда она выключилась сама, ее уже заволокло дымом. Когда я, зажав полотенцем рот и нос, подошла и открыла, еще сильнее дым повалил. Вместо кино с попкорном пришлось проветривать кухню, отмывать микроволновку, которую я на следующий день разобрала - сняла кожух и почистила там вентилятор и внутренности. Все равно, даже при нормальном запахе в состоянии покоя, печурка попахивала при работе.