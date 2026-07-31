15+ жизненных историй о кулинарных экспериментах, которые пошли не по плану, но настроение подняли всем

Я на даче поставила в микроволновку стеклянную кастрюлю с крышкой, внутри - попкорн. Не знаю, что в тот раз было не так, мы часто так делали. Короче, у кастрюли отпало донышко с резким звуком. Я еще подумала - фигасе с какой силой попкорн взрывается... Не выключила. А когда она выключилась сама, ее уже заволокло дымом. Когда я, зажав полотенцем рот и нос, подошла и открыла, еще сильнее дым повалил. Вместо кино с попкорном пришлось проветривать кухню, отмывать микроволновку, которую я на следующий день разобрала - сняла кожух и почистила там вентилятор и внутренности. Все равно, даже при нормальном запахе в состоянии покоя, печурка попахивала при работе.