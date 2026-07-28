Я тоже очень люблю различные сорта помидоров, но не знала, что их надо нюхать. Обычно выбираю по цвету, и спелости.
10+ простых приемов, как выбирать на прилавке овощи, зелень и другие продукты, чтобы приносить домой только свежее
В детстве я очень любила ходить с мамой на рынок — это была одна из главных моих маленьких радостей. Конечно, любила больше всего потому, что там все можно было попробовать и уйти домой не только с туго набитым авоськами, но еще и сытым. Потом, когда стала постарше, полюбила выбирать продукты — мама знала много приемов, которые помогали находить на прилавках самое вкусное и свежее.
Помидоры
Я обожаю помидоры и к выбору их подхожу с дотошностью поисковой собаки. В первую очередь я их нюхаю — причем не со стороны плодоножки, а с обратной: надо слегка потереть плод и потом уже подносить к носу. Яркий помидорный аромат даст понять, что овощ будет весьма вкусным.
Яркий помидорный аромат даст понять, что овощ будет весьма вкусным. что б понять что памадорка будет вкусная, надо прорастить семечко, вырастить рассаду, холить и лелеять кусты, вовремя поливать, прищипывать пасынки, обрезать лишние листья и т.д и т.п. вот тогда ожи будут вкусные
Хороший помидор не должен иметь, само собой, трещин и вмятин, иначе он быстро испортится. Кроме того, обратите внимание на цвет кожицы в районе плодоножки: если она отличается, это верный знак, что овощ созрел не на кусте, а, значит, имеет не такой выраженный помидорный вкус. Еще один верный указатель хорошей спелости — упругость. Помидор не должен быть слишком мягким или слишком твердым, иначе он будет уже переспелым или, наоборот, недозрелым.
- Кстати, недавно у меня была интересная ситуация на рынке: стою у прилавка, выбираю помидоры и кладу их, не глядя, в пакет. Много набрала, оборачиваюсь, а в пакете всего пара штук. Смотрю, а тут бабуля рядом стоит и говорит: «Молодец, дочка, хорошие». Гляжу, а у нее в руках весы. Она увидела, что я выбираю не крупные и не мелкие помидоры, а средненькие, хорошенькие, и стала взвешивать их и класть себе. Я, говорит, беру те, что больше ста граммов, значит, они не пустые, мясистые. Я, конечно, не стала забирать у нее свои помидоры, но попросила больше не трогать. А она в ответ: «Дак я себе уже набрала, спасибо». И ушла, гордо неся отобранные мною овощи.
"Нахальство - второе счастье" (с) Ну и бабуля! Однажды в гипермаркете я набрала почти полную тележку различных продуктов, поставила её в овощном отделе, а сама отошла буквально чуть-чуть, чтобы взвесить купленные овощи, взвесила, оборачиваюсь - моей тележки нет, а с ней удаляется какая-то женщина. Ох, никогда я так быстро не бегала, догнала её и буквально вырвала из её рук свою тележку, сказав при этом: "Вам не стыдно?". Она явно такого не ожидала - только глазами хлопала. С тех пор в магазинах тележки или корзины не выпускаю из рук.
Огурцы
Не знаю кто как, но я никогда не режу в салат вместе и помидоры, и огурцы. Делаю салат из помидоров, болгарского перца и репчатого лука. Огурцы ем отдельно. Где-то прочитала, что огурцы плохо сочетаются с помидорами, и такой салат пользы организму не принесёт.
Куда же мы без самого знаменитого летнего салата из огурцов с помидорами! Вы ведь тоже, как и я, любите собрать жижицу кусочком хлеба, да? Выбрать эти хрустящие овощи довольно просто — на их поверхности не должно быть трещин или светлых пятен, из-за который плод не будет долго храниться. Старайтесь выбирать огурцы с «хвостиком» — он служит дополнительной защитой. Кроме того, она — индикатор свежести: у тех огурцов, что долго пролежали на прилавке, плодоножка высохшая.
Обратите внимание на наличие влаги на поверхности огурца — если они мокрые, то, скорее всего, это были увядшие плоды, которые «возрождали» с помощью холодной воды. Более того, старайтесь брать огурцы, на поверхности которых есть следы земли и желтый цветочек — это означает, что плоды не мыли, а, значит, не повредили кожицу и не смыли природную защиту. И старайтесь брать огурчики не более 10-15 см — именно в этом «возрасте» они самые вкусные и хрустящие.
Зелень
Здесь, наверное, все проще простого: зелень, будь то укроп или салатные листья, должны быть насыщенного цвета, без следов потемнения, а листочки у таких ароматных трав, как кинза или петрушка, не скрученными. А вот с хранением у зелени бывают проблемы, поэтому поделюсь хитростью, которой меня научила мама: траву надо промыть, завернуть в бумажное полотенце, намочить его под проточной водой, упаковать полученный кокон в целлофановый пакет и отправить в холодильник в отделение для овощей.
Картофель
С выбором картофеля тоже все довольно просто: клубни должны быть сухими, без трещин, без пятен и глубоких глазков. Если вы выбираете корнеплоды для длительного хранения, не берите молодой картофель — он довольно быстро портится. Поэтому если вы хотите купить картошку на зиму, приобретайте ее осенью, когда продают полностью вызревшие клубни.
И, конечно, очень важно выбрать подходящий сорт: какие-то содержат большое количество крахмала, и идеально подходят для варки, а другие, с низким содержанием этого вещества, хороши в жарке и приготовлении салатов. Я всегда уточняю у продавца сорт, а потом ищу его в интернете. Кстати, а вы помните, что раньше самым популярным сортом картошки была синеглазка, которую выращивали почти все? Я до сих пор ее нежно люблю, но, к сожалению, найти ее не так-то просто даже на рынках.
Чеснок
А вы знали, что чеснок бывает с мягкой шейкой и с твердой? Считается, что именно второй подходит для долгого хранения и не портится аж до следующего урожая. Отличить его просто — если разломать луковицу, то по центру будет проходить жесткий стебель, а вот у «мягкошеего» внутри будут только многочисленные зубчики.
Что же касается выбора качественных головок, то предпочтение нужно отдать сухим экземплярам, без темных и белесых пятен на поверхности шелухи. Если вы купили чеснок с остатками земли, то не стоит смывать ее водой, просто почистите щеточкой. Хранить лучше всего в авоськах или даже по старинке — в капроновых чулках или колготках, потому что луковицам необходима вентиляция.
Капуста
И, снова очевидное: кочаны должны быть без темных пятен, которые выдают несвежесть. Тут, скорее, нужно исходить из того, для чего именно вам нужна капуста: если хотите просто приготовить из нее салат или щи, берите молодые кочаны, которые при сжатии деформируются, поскольку листья у них еще неплотно прилегают друг к другу. А вот для засолки и маринования подходит полностью созревший овощ с крепким кочаном почти белого цвета — именно такая капуста будет максимально хрустящей после «созревания».
Кукуруза
Сочная и вкусная кукуруза — одно из любимых лакомств моего детства. Помню, у нас неподалеку было целое поле этой вкуснятины, и мы с друзьями периодически совершали вылазки на него. Выбирая початки на рынке, обратите внимание на листья: они должны быть зеленого цвета, без потемнений, а вот метелка должна быть темная, это своеобразный индикатор зрелости злака. У хорошей и вкусной кукурузы ряды зерен плотные и упругие, а если вы чувствуете большие зазоры между ними, от покупки лучше отказаться.
Хороший показатель зрелости — вес. Возьмите початок в ладонь и взвесьте его — он должен быть тяжелым.
Творог
Помню, в детстве я особенно радовалась, когда мама покупала творог. Мы любили пластинчатый, с вкраплениями сливочного масла, который нам обязательно давали пробовать. И сейчас, выбирая этот продукт у молочного прилавка, не стесняйтесь попросить немного на пробу: хороший творог, вопреки распространенному мнению, не должен кислить. Обратите внимание и на цвет — он должен быть белым или кремовым, это показатель его свежести.
А еще попросите продавца показать емкость, из которой он берет творог — порой бывает так, что со свежим продуктом смешивают вчерашний непроданный остаток, и верным признаком этого будет неоднородность. Кроме того, в бочонке не должно быть жидкости.
Яйца
Все, наверное, знают, что цвет яиц не зависит ни от чего, кроме породы кур, которыми они снесены. А вот на целостность скорлупы стоит обратить внимание — само собой, на ней не должно быть никаких трещин. Кроме того, яйца должны быть чистыми — если на них остались частички перьев и следы грязи, это может говорить о неаккуратном сборе. Конечно, это просто смыть, однако мыть яйца рекомендуют только перед непосредственным приготовлением, иначе вы просто удалите важный для хранения барьер.
у меня 7 кур несушек, приносят от 2 до 7 яйцев в день вроде как мало, но хватает подкармливать и сына с невесткой и соседей
- Кстати, есть еще один способ проверить свежесть яиц, о котором я узнала благодаря случаю. Стою я как-то у фермерского прилавка, выбираю себе яйца поштучно, все ладные, одно к одному. Фермер еще подначивает: «Берите-берите, только сегодня из-под курочки!» И тут подбегает какая-то бабуля, выхватывает у меня яйцо из рук и как давай его трясти со словами: «Вот сейчас и узнаем, какие они свежие». Дескать, свежие яйца не издают никаких звуков, а вот те, что не «сегодня из-под курочки», а уже полежали, издают что-то вроде бульканья.
утром зашёл в курятнег, куры сидят в гнёздах - значита будут свежайшие яйцы, если кур нет, но яйцы лежат значит они свежие, им от силы час (зависит от того когда проснулся)
Мед
Существует распространенное мнение, что засахаренный мед — плохой или ненастоящий. Однако все как раз наоборот: через два месяца после сбора, который происходит в конце лета, в меде начинается процесс кристаллизации, и, если вы покупаете этот сладкий продукт в конце осени или зимой, засахаренность будет лучшим признаком натуральности меда. Впрочем, сроки кристаллизации зависят от многих факторов, так что жидкий мед — не обязательно искусственный.
Один знакомый пасечник, возле прилавка которого всегда толпятся покупатели, научил меня отличать незрелый или разбавленный мед по весу: если литровая банка весит меньше, чем 1,4 кг, брать его не стоит. Кроме того, обратите внимание и на цвет: у натурального меда он варьируется от почти белого до темно-коричневого, это зависит от медоносных растений, с которых он был собран. А вот зеленоватый оттенок продукта выдает его ненатуральность, равно как и отсутствие характерного медового запаха.
А здесь вы найдете еще множество полезных советов, как выбрать на прилавке самые вкусные фрукты и ягоды.