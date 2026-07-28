10+ простых приемов, как выбирать на прилавке овощи, зелень и другие продукты, чтобы приносить домой только свежее

А вы знали, что чеснок бывает с мягкой шейкой и с твердой? Считается, что именно второй подходит для долгого хранения и не портится аж до следующего урожая. Отличить его просто — если разломать луковицу, то по центру будет проходить жесткий стебель, а вот у «мягкошеего» внутри будут только многочисленные зубчики.

Что же касается выбора качественных головок, то предпочтение нужно отдать сухим экземплярам, без темных и белесых пятен на поверхности шелухи. Если вы купили чеснок с остатками земли, то не стоит смывать ее водой, просто почистите щеточкой. Хранить лучше всего в авоськах или даже по старинке — в капроновых чулках или колготках, потому что луковицам необходима вентиляция.