17 жизненных историй, в которых смекалка сработала лучше любой инструкции
Самые теплые истории встречаются не там, где все шло по плану, а там, где не оказалось ни нужного инструмента, ни денег, ни времени. Только человек и задача. И именно в такие моменты рождаются простые, живые решения, в которых каждый познает свой характер. Ведь смекалка — это не талант. Это человеческое умение не сдаваться.
- В 9 классе учительница задала прочитать книгу современного автора на наш выбор и написать об этом сочинение. Мы все об этом задании, конечно, благополучно позабыли, и тут вдруг урок — сидите, пишите. Я умудрилась получить пятерку, а все потому что я сочинила и название, и автора, и пафосные цитаты. Благо интернета в то время еще не придумали...
- У нас с мужем договоренность: мы никогда друг на друга не орем. Но когда он злится на меня очень сильно, он делает мне эпиляцию восковыми полосками. А когда у меня накипает, я выщипываю ему волосы из носа пинцетом. Не оказываем друг другу сопротивления. Так и живем. За два года ни разу не ссорились.
Наших бабушек не победить: крючки в метро в действии
- Лет 10 назад одна знакомая из другого города ехала на важную встречу и остановилась у нас на пару дней. И уже поздно вечером у нее сломался ноготь. Мы не растерялись, взяли вырезали новый ноготь из пластиковой бутылки, согнули как нужно над зажигалкой, она его приклеила, накрасила, и он продержался еще три дня.
- Работаю я гидом в старинном городке, и у нас тут свои правила — «я не знаю» вообще не катит. Так что иногда приходится быть не только гидом, но и сказочником. Однажды к нам приехала группа туристов, все такие веселые, задают кучу вопросов. Подходим к древнему замку. Камни там такие, словно хранят в себе целую историю. Одна дама спрашивает: «А что за история у этой старой башни?» Я взглянул на башню и понял — ничего не помню! Но что делать, правила есть правила. Придумал на ходу легенду. Говорю им: «Вот, мол, когда-то здесь жил король, который был без ума от астрономии. Звезды, планеты — это было его все! Он построил эту башню, чтобы наблюдать за небесами. Говорят, что в башне даже есть тайные комнаты с древними астрономическими инструментами!» Туристы были в полном восторге, а я потом еще неделю смеялся над своим выдуманным рассказом. Так что, друзья, работа гида — это не только факты, но и немножко фантазии.
«Вот как мой папа режет лук. Смотрю — и плакать хочется!»
- У нас во дворе один сосед припарковался так, что вторую неделю не могут вывезти бак с мусором. В подъезде стоит жуткая вонь, потому что отходы уже скопились до четвертого этажа! Так сегодня я заметила, что жильцы стали складывать мешки с мусором прямо этому горе-автолюбителю на капот, багажник... Уже нехилая такая гора образовалась. Кажется, через пару дней владелец уже не сможет выкопать свою ласточку из «сугроба».
- Моя Катя вчера приперлась домой с пирсингом в носу. Я поначалу подумала, что это прикол, но нет — она реально это сделала. Ох уж эти подростки! У меня не было ни сил, ни желания выяснять, кто прав, а кто виноват, поэтому я просто решила промолчать и общалась с ней так, будто ничего не торчит из ее носа. И знаете что? Это ее не удовлетворило, потому что она хотела, очень хотела, чтобы я обратила внимание на ее пирсинг. На следующий день она сама начала разговор: «Мам, а ты ничего не заметила?» Я сказала, что нет. Вечером она пришла уже без кольца в носу. Я победила!
«Я готовлю. Он убирает (хоть и смотрит неодобрительно)»
- Дома есть Wi-Fi роутер, у которого было долгое время очень легкий пароль типа «12345678». Почему такой установил? Чтобы легче было вспомнить, когда буду настраивать Wi-Fi на очередном новом смартфоне или ноутбуке.
Купил недавно новый смартфон, настраиваю его. Случайно попал в настройки и вижу, что в моей сети Wi-Fi есть принтер. А у меня вообще нет принтеров!
Ночь. Отправил на принтер черный закрашенный прямоугольник почти во весь лист. Приходит сообщение об удачной отправке. Отправил на печать еще 50 копий. Опять удачно. Отправил еще, и тут выскочила ошибка, и принтер пропал из сети. Пароль на роутере поменял с «12345678» на «123456789».
- Работала в гардеробе караоке-бара, там валялись какие-то мужские ботинки. Так я сдавала их в аренду тем, чья обувь не проходила по дресс-коду. Причем, они удивительно налазили и на 42, и на 43... Вот так людям хотелось петь и развлекаться!
«Моя гениальная соседка. Надела дуршлаг и вышла под дождь»
- Как-то муж имел неосторожность сказать мне: «Стираешь не ты, а стиралка». Одним прекрасным утром он изумленно спросил: «А что, чистых маек нет?» Я: «А что, стиралка тебе не постирала?» С тех пор ничего больше такого не говорит.
- Когда долго не могу уснуть, я мочу ватные диски водой, кладу себе на лицо и представляю, что я в салоне красоты на процедурах. Вырубает мгновенно.
У парня, видимо, задержали рейс. Решил скоротать время. Да он просто гений!
- Жена запарила выклянчивать шпица. Я ничего против собак не имею, но хорошо понимаю, что уход за ней ляжет на меня: выгулка, уборка, кормежка и т.д. и т.п. Всем ее словам типа «Я сама все буду делать» я не очень-то доверяю. Помимо всего, в квартире еще и кошка живет.
Так вот, я заключил с ней сделку, что она будет в течение месяца просыпаться на 40 минут раньше и на 30 минут будет выходить на улицу. При любой погоде, каждый день, просто выйти и ничего не делать, просто стоять. И тогда я покупаю собаку. Учитывая что мы и так встаем в 6, мне было интересно, сможет или нет. Прошло три дня — собака уже не нужна...
В точности такая история была уже. Только там была не жена, а ребёнок. Сочинители, трам-тарарам.
- У бабушки по отцу всю жизнь был весьма своеобразный характер, позже к этому прибавились плохое зрение, слух и память. Жить с нами она отказывалась, ни одна сиделка с ней не уживалась, а оставлять ее одну в квартире с газовой плитой было попросту опасно. Папа перекрыл ей газ, сказал, что все сломалось, починке не поддается. Купили бабушке маленькую электроплитку и сказали что-то вроде: «Если не сможешь к ней привыкнуть, придется тебя все-таки к нам забрать. Не голодной же сидеть!» Старушка, которая не могла запомнить, как переключать каналы на пульте телевизора, за три дня освоила эту плиту, как заправский шеф-повар, чисто из желания доказать себе и всем, что она может жить одна.
«На работе моей дочери разрешены только черные брюки, и никаких дырок. Ее обычная пара все еще в стирке, поэтому она решила схитрить. Как думаете, прокатит?»
А если порвались по дороге на работу?
Не проще ли надеть колготки под брюки?
- Моя знакомая на рынке всегда говорила: «Это для бабушки». Ей клали самое лучшее, без лишних слов. Мой дедушка делал то же самое, только наоборот: «Это внученьке беру». И тоже никогда не обижали. Работает в обе стороны!
- Моя жена время от времени впадает в меланхолию, и чтобы как-то помочь ей, я пробовал разные варианты. Но она отказывалась от всего, что я предлагал. Тогда я нашел хитрый подход: я больше не спрашивал, что она хочет делать, а просто говорил: «Мы идем делать вот это и вот это». Это сработало! Она охотно соглашалась. Если спросить ее напрямую, хочет ли она пойти в кино, она, скорее всего, скажет нет. А вот если сказать: «Сегодня вечером идем в кино», — то она без проблем соглашается. Причем жена прекрасно знает о моей тактике. Она понимает, что если у нее будет выбор, она выберет остаться дома и продолжать грустить. Так что, мужики, берите на заметку — работает!
Если путешествуешь с ребенком, изобретение незаменимое! А есть ли что-либо подобное для взрослых?
- Снимал в студенчестве комнату у бабули, которая запрещала приводить к себе гостей. Однажды мы с подругой попали под дождь и забежали ко мне согреться. Вот сидим на кухне, пьем чай, и я слышу, что бабуля вернулась. Выхода не было, и я швырнул подруге в руки тряпку, а сам схватил швабру. Пришлось сказать, что я решил сделать генеральную уборку, а в четыре руки быстрее. Бабушка поджала губы, уселась на стул и начала командовать, что и как оттирать. Видели бы вы ее довольное лицо потом!
- Мои предки вместе уже больше 26 лет. Всегда казались эталоном семейки: любовь-морковь, понимание, поддержка — все как в кино. Как-то слышал, как знакомые в шоке спрашивали, мол, как они столько лет вместе? А родители все красиво отвечают: «Любовь, уважение, бла-бла-бла...» Но я-то знаю фишку. У них все решается через камень-ножницы-бумага. Кто пылесосит? Бумага побеждает! Кто посуду драит? Ножницы в бой! Куда поедем отдыхать? Камень-ножницы — и готов маршрут. Никаких споров и ссор, все четко. И каждый раз, когда вижу, как они, по-взрослому серьезные, устраивают эту мини-дуэль, думаю: вот это уровень — в душе-то все те же дети.
«Учитывая, насколько дорогой сейчас ремонт, наверное, я бы тоже такую наклейку приклеил. По крайней мере, на некоторое время, пока у меня не появятся деньги»
- Я давно заметила: на рынке всегда перевешивают. Кладут больше, чем просишь, разводят руками — ну вот столько вышло. И смотрят так, будто ты сам виноват. Теперь я прошу иначе. Не «два килограмма», а «на сто рублей» и маши при этом купюрой у них перед глазами. Продавцы годами работы знают на глаз, что сколько весит и стоит. Результат тот же, но лишнего не подкладывают. Еще один способ — называть меньше, чем нужно. Хочешь 400 граммов — говори 300. Доведут до нужного сами, и как раз выйдет то, что хотел.
Что ж, именно в таких моментах и проявляется характер человека. Наверняка у вас тоже есть такая история — та самая, где вы или кто-то знакомый нашли выход там, где его, казалось, не было. Расскажите в комментариях — лучшие истории читателей мы обязательно опубликуем в своих следующих подборках!