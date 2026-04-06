17 случаев, когда простая наблюдательность перевернула всё с ног на голову

Удивительно, как такие маленькие животные могут так громко топать! У нас в детстве периодически были ежи. Мы ловили для них кузнечиков, жуков, а вечером скармливали насекомых ежам. А потом всю ночь было слышно, как из одной комнаты в другую с громким топотом передвигается ёж. В Германии мне было проще. Я сделала в прихожей под лестницей домик для ежа, купила деревянную оградку, и ёж своим топотом не мешал. Топот ежа, бегущего по кафельному полу, во много раз тише оного по деревянному полу.