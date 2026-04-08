А мне кажется, должны быть разные баулы для развозки пицц и стиральных порошков.
15 рассказов от курьеров, у которых что ни адрес — то новая серия захватывающего сериала
Для большинства из нас курьер — это просто человек с ярким рюкзаком, который исчезает через секунду. Но за этой простой ролью скрываются настоящие человеческие отношения и живые эмоции. Мы собрали 15 душевных историй от курьеров, чьи будни напоминают доброе кино: от них на сердце становится теплее, даже если ради этого пришлось подняться на 10-й этаж без лифта.
- Пришел заказ: пять килограммов морковки и все. Лифт не работал, пришлось тащить пакет на девятый этаж. У нужной квартиры я вдруг услышал изнутри дикий топот. Дверь открыла миниатюрная девушка, и внезапно на лестничную клетку выскочил упитанный мини-пиг. Оказалось, поросенок ждал доставку с таким восторгом, что едва не сбил меня с ног. Пришлось срочно отдавать овощи, пока кабанчик не распотрошил пакет прямо в общем коридоре.
- Недавно устроился курьером, доставляю все подряд: от пиццы до стирального порошка. Работа вроде норм, ноги болят, но деньги какие-никакие капают. Через пару дней попал один адрес — дом, где живет моя бабушка. Приношу заказ, и выходит она из подъезда такая невинная: «Ой, и ты работаешь, как приятно!» Думаю, ну, совпадение. Потом — снова заказ. Потом еще и еще: то булка, то чай, то носки. Пятый день подряд я к ней еду, уже просто ржу. Спрашиваю: «Ты что, онлайн-шопингом увлеклась?» А она говорит: «Да нет, просто если закажу, ты приедешь. А то сам-то не заходишь». Вот так. Теперь у меня есть свой постоянный VIP-клиент — бабушка, которая заказывает самые бесполезные вещи на свете, лишь бы я зашел. А я, честно говоря, и рад. Даже если не я доставляю, все равно теперь заезжаю.
- Недавно я купил себе электроскутер и решил поработать курьером по доставке еды. Сегодня произошел один случай, который меня очень тронул. Я приехал за заказом в ресторан вьетнамской кухни, и там миловидная девушка выдала мне пакет, сказав, что на улице стоит такая жарища, и протянула холодный компот местного приготовления. Кроме шуток, я реально едва не заплакал. Было очень жарко. А тут вот, пожалуйста, вьетнамский компот от доброй девушки. Очень тронул этот момент. Просто спасибо, что ты есть! Мир становится лучше, когда в нем есть такие люди, как ты.
- Утром приехала доставка. Открываю: курьер — девушка, видно, что без настроения. Принял заказ и говорю: «Подождите секундочку». Возвращаюсь и вручаю ей мороженое. Она удивилась, но заулыбалась. Ушли по своим делам. Минуту спустя снова стук: «Хотите наггетсы? Заказ отменили».
- Работаю курьером. Вчера был заказ в старую пятиэтажку без лифта. Поднимаюсь на последний этаж, звоню. Открывает бабушка лет 80, в фартуке, а из квартиры пахнет выпечкой — аж голова кружится. «Внучок, я тут пирожков напекла, а угостить некого. Дети далеко, внуки занятые. Думаю, закажу что-нибудь по интернету, курьер придет — угощу хоть его». Стою в ступоре. То есть она специально заказала что-то недорогое (пакет сока за 100 рублей), чтобы просто с кем-то поделиться пирожками? Присел на кухне, попил чаю. Пирожки с капустой — таких вкусных я с детства не ел. Баба Галя рассказала, как внук научил ее пользоваться телефоном, как заказывать доставку. Так она частенько заказывает по мелочи, чтобы было с кем поговорить. «Хорошо, когда есть с кем чайку попить», — сказала она, собирая мне пирожки с собой. Ушел с контейнером пирожков и улыбкой. А ведь сначала подумал: вот невезуха — на пятый этаж и ради пакета сока. В общем, теперь по пятницам захожу к ней на чай: она печет, я приношу продукты.
История очень хорошая и душевная, но нереальная. Знаю, что курьеры не могут долго задерживаться на каком-либо адресе, после того, как вручили заказ.
- Я тогда работал в службе доставки. Оставил у порога одного приличного дома в довольно престижном районе обычный пластиковый пакет. Только успел запрыгнуть обратно в машину, как вижу картину маслом: на крыльцо залетает пес, хватает посылку в зубы и на всех парах несется с ней куда-то по дороге. Я в жизни так не удивлялся! Долго не мог перестать улыбаться. Так что, ребята, собаки-воришки существуют!
- Работал курьером в разгар декабрьских завалов. Прилетает заказ: один-единственный киндер-сюрприз и пачка бумажных платочков. Поднимаюсь, дверь открывает молодая женщина. Шепотом объясняет: «Дочка первый зуб потеряла, очень ждала Зубную Фею, а я замоталась и все забыла. Вспомнила в одиннадцать вечера, когда дочка спрашивать начала, не забыла ли Фея про нее. Пришлось срочно заказывать». И тут в коридор выбегает та самая девчушка. Увидела меня в яркой куртке с коробкой, замерла, и как выдаст: «Вы помощник Феи?» Я не растерялся, выпрямился и чеканным голосом выдал: «Так точно! Фея на главном складе застряла, там пробки из облаков, попросила меня спецрейсом доставить!» Надо было видеть ее счастливое лицо. А мама мне потом в приложении чаевые скинула в три раза больше стоимости заказа и написала: «Спасибо, вы спасли веру в чудо». Я до конца смены улыбался. Вроде просто шоколадку привез, а ощущение, что мир спас.
- У мужа был 9-й этаж на доставке, и в комментариях — тысяча извинений, что лифт не работает. И в этом же доме он встретил своего друга, контакт с которым потерял.
- Развозил заказы. И как-то раз умудрился оставить стаканчики с напитками прямо на крыше машины и спокойно проехал так два поворота до самого светофора. Парень из машины сзади не поленился, вышел и протянул мне их прямо в окно. Я был в таком шоке, что ничего не пролилось, что даже спасибо забыл сказать. Просто выпалил: «Обалдеть, как они не упали?!» — а он уже убежал обратно к себе.
Идея для стартапа - стаканчики с магнитным дном, которые не падают с крыши машины.
- Работаю курьером в цветочном магазине. Позвонили с работы, сказали, что нужно сделать доставку. Женщина заказала букет и открытку, а еще попросила, чтобы курьер по пути купил жвачку: видите ли, ей лень было. В общем, купил я ей эту жвачку. Она должна была отдать за все это тысячу сто семьдесят пять рублей. Захожу к ней домой, она дает мне две тысячи рублей, а у меня сдачи нет. Тогда она попросила сходить в магазин, купить ей продуктов домой и заодно разменять деньги. Использовала курьера по максимуму!
- Заказ был в частный сектор, в комментариях приписка: «Оставьте у входа, только не шумите, охрана спит». Я крался как ниндзя, положил пакет на крыльцо, и тут из темноты на меня выскочило что-то пушистое. Я зажмурился и замер, а потом как захохотал! Оказалось, «грозная охрана» — это упитанный рыжий кот, который просто решил потереться о мои ноги и выпросить кусочек пиццы. Хозяин вышел на крыльцо, посмеялся и добавил мне чаевых за «проявленную храбрость». С тех пор я всегда вожу с собой в рюкзаке пару кошачьих лакомств — на случай встречи с такой суровой «службой безопасности».
- Работаю курьером по доставке букетов. Заказ был для бабушки, и заказчица требовала фотоотчет. Привез букет и говорю: «Можно сделать фото? Это условие доставки». Так бабуля встрепенулась и сказала: «Фото? Как фото? Я же без макияжа! Подожди, сынок, хоть губы накрашу», — и убежала краситься. Такой возраст, а все равно девушка!
- Работаю курьером. Недавно относил заказ человеку и остался у него на несколько часов. Принес еду, мне открыл мужик лет под сорок, пригласил внутрь. Оказалось, он у нас в городе по делам, домой уехать не может, а там у него родился сын. Отпраздновать было не с кем, поэтому он предложил, а я и согласился. Отметили, съели все, что я принес, и поиграли в PlayStation. Прекрасный день был, да и человек оказался приятным. Надеюсь, его семья будет счастлива.
- Однажды, когда я работал курьером, я оказался в элитном жилом комплексе. Заказ был из обычной сети быстрого питания. На лестничной клетке я встретил мужчину, который воскликнул: «О, это мой заказ!» Я спросил номер квартиры, но он назвал неправильный. Ответил, что это не та квартира, и направился к нужной. Мужчина, не дожидаясь меня, обогнал и открыл дверь своим ключом. «Постой, ты не понял, — сказал он, — это моя квартира! Все квартиры на этом этаже — мои!» Было невероятно забавно наблюдать за его гордым выражением лица.
- Работаю курьером в доставке еды уже третий месяц, сегодня отвозил роллы в одну высотку на окраине. Поднимаюсь на двенадцатый этаж, звоню, открывает бабушка лет восьмидесяти в старом цветастом халате. Берет пакет, смотрит на меня и вдруг говорит: «Милок, а ты не мог бы мне помочь телевизор настроить? Он у меня только первый канал показывает, а я свой сериал пропускаю». Я думаю: ладно, пять минут времени есть. Захожу, а там у нее древний «Рубин» еще с антенной. Я начал ковыряться, она мне сразу чай налила с вишневым вареньем, разговорились. Оказывается, она совсем одна живет, сын в другом городе звонит ей раз в месяц. Я ей все настроил, все каналы поймал, она как начала меня благодарить — чуть не расплакалась. Говорит: «Спасибо тебе, сынок, теперь я хоть свой любимый сериал спокойно посмотрю». Я вышел из подъезда, стою возле машины и не могу дальше ехать. Сижу уже минут десять и думаю: блин, как же так, человек в восемьдесят лет один, а я ей за какие-то пять минут телевизор починил, и она мне — как родному. Короче, сегодня все доставки закончил раньше и поехал домой: настроение такое странное и теплое одновременно.
А к вам когда-нибудь приезжали курьеры, чье появление превращало обычный вечер в памятную историю? Расскажите о своих самых необычных доставках и встречах на пороге!
Комментарии
Ну.. Самый незабываемый, когда курьер с продуктами опоздал на 1.5 часа, потому что перепутал заказ и потом ездил по пройденным адресам и искал наш - так он сказал 🧐 Вопрос, как там приняли и не заметили подмены?.. Приехал к нам в полдвенадцатого ночи, малой уже спит, ждала его у окна, чтобы на домофон сразу ответить. А пока разгружал, рассказывал мне, как он устал за день, да еще машина ломалась и пр. Ждала, когда уйдет... Незабываемо. Может, чаевые какие ждал, за то что ему "так тяжело было", но считаю, что проявила благородство, не поставив ему плохую оценку за такую доставку 🤦♀️ Кстати, больше его не видела, остальные все нормальные ребятки. Не на свое место, видно, попал мужичок.