15 рассказов от курьеров, у которых что ни адрес — то новая серия захватывающего сериала

Ну.. Самый незабываемый, когда курьер с продуктами опоздал на 1.5 часа, потому что перепутал заказ и потом ездил по пройденным адресам и искал наш - так он сказал 🧐 Вопрос, как там приняли и не заметили подмены?.. Приехал к нам в полдвенадцатого ночи, малой уже спит, ждала его у окна, чтобы на домофон сразу ответить. А пока разгружал, рассказывал мне, как он устал за день, да еще машина ломалась и пр. Ждала, когда уйдет... Незабываемо. Может, чаевые какие ждал, за то что ему "так тяжело было", но считаю, что проявила благородство, не поставив ему плохую оценку за такую доставку 🤦‍♀️ Кстати, больше его не видела, остальные все нормальные ребятки. Не на свое место, видно, попал мужичок.