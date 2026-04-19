16 историй о вылазках на природу, которые согревают лучше любого пледа
Для одних людей отдых начинается с покупки билетов в теплые края, для других — с уютного вечера дома под сериал и горы вкусняшек, а кто-то считает маленькими радостями лежащие в багажнике палатка, мангал и складные стулья. Порой именно вылазка на природу превращается в живые и душевные истории. Где еще можно увидеть, как упитанный мопс убегает с шашлыком вдаль, а незваный гость с полей наведывается в палатку? Вечера у костра с песнями под гитару зачастую вспоминаются с улыбкой чаще, чем самый продуманный отпуск.
- Выбрались на природу: погодка кайф, солнышко греет, аромат шашлыка стоит нереальный. Только разложили по тарелкам, солнце как-то изменилось, и мы услышали странный рык. Вдруг огромная тень метнулась к столу, все завизжали и давай разбегаться. А я стою как пень и смотрю, как под кустом чей-то упитанный мопс чавкает нашим шашлыком, который только что стащил со стола. Эх, зря мы до этого друг другу страшилки рассказывали.
- Поехали в кемпинг с баней. Сижу за столом, отдыхаю. Подходит сынишка и шепчет: «Папа, хочу в туалет!» Отвел его и говорю: «Ты тут делай свои дела, через 5 минут подойду». Где-то минут через сорок сижу в бане и вспоминаю про сына. С криком вылетаю, а он довольный бегает и смеется. Оказывается, он минут 10 не мог до меня докричаться, чтобы я ему помог там. А в это время жена потеряла нас из виду и вспомнила, что сын сначала к ней подходил с просьбой отвести его в туалет. Пошла проверять. Нашла. Ничуть не удивилась своему мужу, то есть мне.
По-настоящему «Доброе утро!»
Ещё лучше было бы без каши (не люблю их, только изредка ем гречневую) - белая булочка, джем или варенье, ягоды черники и чашка или стакан чёрного чая без сахара.
- Мы с друзьями решили провести выходные на природе, отправились в горы. Наша машина сломалась посреди дороги, и мы в лучших традициях оказались вдалеке от цивилизации. Сначала мы паниковали, но потом решили извлечь из ситуации максимум. Развели костер, приготовили еду из того, что у нас было, и начали петь под гитару. Мы нереально кайфовали, смеялись, рассказывали истории и наслаждались видом звездного неба. Этот случай превратил неудачу в одно из самых веселых воспоминаний. К вечеру мы смогли вызвать эвакуатор, но правда в том, что этот импровизированный пикник мы все запомнили надолго, и никто не жалел, что все случилось именно так.
- Мне было лет 9–10. Решили в поход с подругами пойти в лес. Мы жили в поселке, и лес был всего-то в полутора километрах. Собрали рюкзак: хлеб, спички, соль, а кто-то даже компас припер. Нашли у подруги в холодильнике сало и решили, что будет шашлык. Пошли в лес, шлялись там часа четыре. В итоге вышли на поляну недалеко от дома, развели костер, постелили покрывало, пожарили сало и хлеб. Сидим. И тут видим — бегут наши мамы. Получили мы тогда знатную взбучку.
«Когда съехал от родителей, но недалеко»
- Помню, как компанией поехали с палатками. В тот раз я купил себе новую классную палатку и решил ее испытать в реальных условиях. И тут одна девушка зовет меня к себе в палатку ночевать. Ну а я что? Я... отказал! Ведь палатку тестировать надо. И только спустя время до меня дошло, как я тупанул.
Или палатки тестируй, а девушек тестировать не надо. Сначала женись, а потом остальное.
- Отдыхал в кемпинге национального парка. Ночью я услышал какие-то крики, словно кто-то просил о помощи. Снова и снова. А вокруг темнота. Ближе к утру я пошел проверять окрестности, мало ли что. Но вообще никого не увидел. В итоге дошел до администрации, чтобы сообщить то, что слышал крики. Меня выслушали, а потом со смехом выдали: «Просто вы остановились неподалеку от известной в местных кругах стаи воронов. Да, это они кричат по ночам!» Я обрадовался, что помощь никому не потребовалась, но ведь кто-то действительно может посреди ночи пойти проверять по темноте.
- Как-то раз отдыхали в палаточном лагере, веселились до утра. Выползаю я из палатки, голодная до ужаса, и вижу друга, который произносит: «Сейчас будет завтрак!» Смотрю на него, а он кидает в котелок 7 упаковок лапши быстрого приготовления, туда докидывает пачку пельменей, которые уже окончательно разморозились, и сверху таких же котлет. Заливает водой, солит и ждет. Потом ложкой размял все котлеты, добавил половину пачки майонеза и сказал: «Готово!» Когда я рассказываю про это «блюдо» людям, все крутят у виска, мол, как такое есть можно. Но в то утро мы всем лагерем это уминали с огромным удовольствием. Даже самые привередливые.
«Сил нет смотреть, как мое снаряжение „страдает“ без походов»
- Отдыхал вчера на озере с друзьями. Приехали с палатками и шашлыком. Один друг взял с собой племянницу — девушку двадцати лет. Первый раз ее видел. Пока все суетились с мангалом, она села на бревно и залипла в телефон. И тут я замечаю, что она каждые 5 минут отворачивается в другую сторону. Оказалось, что она искала место, где солнце лучше падает на лицо для селфи. Два часа она искала ракурс! М-да, я так не умею сосредотачиваться на цели.
- Как-то раз ко мне приехала подруга из другого города. Взяла с собой сына. Я взяла дочь, и мы решили вместе сходить на речку. Дочурка начала радостно кидать камни в воду, сын подруги увидел это и тоже подключился. И тут подруга взяла да и ляпнула: «Не кидайте камни, а то речка обмелеет!» А ведь человеку 32 года...
Ну а как еще отвлечь детей от такого действа?
Потому что брвзги? Детям только еще больше радости. А если речка обмелеет, им жалко.
В возрастеи5-7 лет порой самые абсурдные объяснения звучат убедительнее, чем рациональные
- Однажды я неделю ночевал в лесу с друзьями, и каждую ночь в одно и то же время к нам приходил скунс и спокойно сидел рядом, как кот. Он ни разу не метил территорию, даже не выглядел встревоженным. Мы просто позволяли ему заниматься своими делами, и он стал приятным компаньоном на всю неделю!
- Пригласил знакомый на майские в поход. Перед выходом я уточнил: «Для шашлыков все купил?» В ответ услышал: «Да, даже не переживай!» И вот, идем по горам уже третий час, находим место для ночевки, пить охота, да и есть тоже. И тут это чудо достает небольшую кастрюльку овощей и грибов и говорит, что это на всех! В итоге следующий поход организовал уже я.
«Вот как я сходил однажды в поход. Это все было на 7 человек»
- Спонтанно отправились в поход. Остановились рядом с озером. В первую же ночь я проснулся от яркого света фар, который попадал прямо на палатку. от злости я выскочил из палатки и просто замер на месте! Передо мной открылась картина: невероятно яркая луна освещала все вокруг, и лишь иногда облака отбрасывали тень на землю. Ничего подобного я в своей жизни не видел. Так продолжалось несколько часов, но в итоге яркая луна затянулась тучами.
- Лет в 18 пошли мы в поход. Взяли палатки, спальники, еды и воды. В первый же вечер не уследили за палатками, и их сдуло. А на дворе осень. Холодно уже. В спальнике под дождем не поспишь, а туча надвигалась темная. Быстро нашли обрыв, там сделали углубление, нанесли палок и натянули брезент, оставили место для костра. Соорудили глиняную печь, нанесли дров и залезли в спальники. Буря бушевала двое суток, а мы спокойно грелись у печи.
Есть землянки, а это были брезянки. Зачем в такую погоду, без палатки, оставаться двое суток на природе?
- Лет в 20 я впервые поняла, что такое «рябиновая ночь», хотя раньше только слышала это выражение от знакомых. В конце июня мы поехали на неделю жить на реку: поставили палатки, обустроили кострище, натянули тент и назвали это место столовой. Днем стояла жара, дул легкий ветерок, рыба не клевала, а к вечеру началась сильнейшая гроза. Мы не успели спрятать вещи и продукты, поэтому просто стояли под ливнем и держали деревянные столбы с тентом, чтобы его не снесло ветром. Через час все немного стихло, мы вернулись промокшие и дрожащие, а остаток ночи орали песни и радовались, что спасли макароны, соль и примус. На следующую ночь все повторилось, но в этот раз мы уже заранее успели убрать вещи в машины.
Вот только не говорите, что не захотелось на природу
- Поехали со свекрами на природу. Утром свекровь из другой палатки спрашивает: «Оля, есть вода?» Говорю: «Да, сейчас дам». Слышу, подходит. Вытягиваю руку из палатки и отдаю бутылку. И тут слышу: «Оленька, иду!» Я аж застыла! Выглядываю из палатки, а там стоит корова и держит в зубах бутылку с водой. В тот момент мне показалось, что мои крики слышали даже в близлежащих селах. Корова тоже ретировалась. Оказывается, что она сорвалась с привязи на лугу и пошла себе гулять, волоча за собой веревку.
- Тесть позвал на рыбалку с ночевкой. Я согласился. Приехали, поставили палатки, разожгли костер. И тут смотрю, а тесть достает гитару и начинает петь песни своей молодости. И что бы вы думали? До 3 часов ночи пел! Я уже хочу спать, а он выдает: «Ты чего? Это же душа компании!» Я молча ушел в палатку и заткнул уши. Утром просыпаюсь, а тесть мне с обиженным видом говорит: «Не уважаешь старших!» Я сказал, что очень уважаю, но спать тоже хочу.
Наверное, именно поэтому отдых на природе так легко превращается в семейные байки и истории для дружеских посиделок. Ведь никогда не знаешь, чем закончится такой выезд, но именно в этом и прячется его главное очарование. Наверняка и у вас есть много классных историй. С удовольствием почитаем хотя бы одну в комментариях.
История тестя с гитарой напомнило старую историю, как мы смешанной компанией пошли в поход.
С нами был парень с гитарой, и все ждали от него вечернего концерта.
Но в первые же полчаса на стоянке он располосовал руку неудачно открытой консевной банкой, а больше никто играть не умел.
Ночью нас чуть было живьем не сожрали злые и крупные марийские комары, а утром пытался оштрафовать лесник - оказалось, мы не знали, что объявлена повышенная пожароопасность и вход в лес запрещен... В итоге мы вдвоем с неудавшимся гитаристом потопали на электричку, а остальные двинулись дальше.
Самое печальное - когда я приехала домой, обнаружилось, что ключ от квартиры я не взяла, чтоб не потерять в лесу, а мама, не ждавшая меня так рано - уехала на дачу)
Однажды ездили с друзьями и их друзьями на природу. Там был парень, который решил петь. Хорошо пел, голос у него имелся, но пи*ц как громко и ночью! Даже пришлось собрать храбрость и просить перестать, он кажется даже обиделся.