16 историй о вылазках на природу, которые согревают лучше любого пледа

История тестя с гитарой напомнило старую историю, как мы смешанной компанией пошли в поход.

С нами был парень с гитарой, и все ждали от него вечернего концерта.

Но в первые же полчаса на стоянке он располосовал руку неудачно открытой консевной банкой, а больше никто играть не умел.

Ночью нас чуть было живьем не сожрали злые и крупные марийские комары, а утром пытался оштрафовать лесник - оказалось, мы не знали, что объявлена повышенная пожароопасность и вход в лес запрещен... В итоге мы вдвоем с неудавшимся гитаристом потопали на электричку, а остальные двинулись дальше.

Самое печальное - когда я приехала домой, обнаружилось, что ключ от квартиры я не взяла, чтоб не потерять в лесу, а мама, не ждавшая меня так рано - уехала на дачу)