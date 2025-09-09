Была история, что собака весь шашлык съела, теперь вороны всё склевали, а поставить кастрюлю с несъеденным шашлыком в холодильник - это, конечно, невозможно.
18 человек, которые поехали на природу за отдыхом и шашлыками, а вернулись с уморительной историей
Казалось бы, что может случиться, когда дружной компанией выезжаешь на природу или отправляешься на дачу на шашлыки? Герои нашей статьи на своем опыте убедились в обратном. Они привезли с отдыха такие байки, которые не стыдно пересказывать вместо анекдотов.
- Наделали немерено шашлыка — целое ведро! Хватило всем, наелись. И половину замаринованного мяса просто оставили под крышкой в траве — ночью же прохладно, ничего с ним не сделается. Ага, конечно! Утром вышли — там вороны не то что крышку сняли с ведра и вынесли все. Было ощущение, что они и ведро вылизали, аж чистое было! © Мариша Колтунова / ADME
- С другом и его родителями отправились на природу. Мы с парнем сидим у костра. Вдруг его гламурная маман просит кинуть ей косметичку. Друг залез в палатку, взял косметичку, эпично замахнулся и... кинул прямо в костер. Пять секунд молчания. Еле сдерживаю смех. И тут выползает из машины его отец и сообщает: «А я тебе говорил, что ты без косметики красивая!» © Подслушано / Ideer
- Ездили компанией на шашлыки. Один друг привез новую девушку. Как только мы стали готовить — началось представление. Все при деле, а она демонстративно стоит в стороне. Зовем ее помочь, а девица: «Пальцем не пошевелю до тех пор, пока парни наравне с девушками не будут работать. Хорошо устроились! Мы тут готовить должны, а они все разгрузили и теперь просто стоят перед мангалом». © Подслушано / Ideer
- У моего парня с друзьями есть бизнес. Собрались они на корпоратив, сняли коттедж: шашлыки, река, баня. Большинство коллег — молодые симпатичные девушки. Все жены его друзей злились, запрещали ночевать, напрашивались ехать. Я парню доверяю, спокойно пожелала хорошего отдыха. В итоге он мне весь вечер названивал и сообщения строчил, как без меня ему скучно и грустно. Потом взял такси и сорвался ко мне. Его друзья остались ночевать и тусить. Теперь все их жены меня ненавидят, мол, держу его под каблуком. © Подслушано / Ideer
- Пошли мы с тремя подругами в поход с палатками. Весь день шли, на ночевку остались на шикарном поле, на котором, как нам казалось, будет с утра обалденный вид. Среди ночи кто-то к нам в палатку «стучится». Мы в ужасе открываем, а там — мальчик-пастух. Оказалось, уже утро, и он туда своих коз привел.
В мою палатку зашла лошадь.
- Был у нас корпоратив на природе за городом. Шашлыки, катания на лошадях, пейнтбол, дискотека. И вот потом всем надо было как-то добраться домой. Попросилась с начальником доехать одна наша сотрудница в возрасте. И вот едут они в его мерсе, а в воздухе повис неприятный запах. Осмотрели с другом свою обувь, что может вляпались где, нет ничего, открыли окна, не выветривается. И тут их озарило. Спросили у тетки, что у нее в пакете. Оказалось, она лошадиный навоз насобирала для огорода. © Подслушано / Ideer
- Снимал комнату у бабушки лет семидесяти. Думал будет типичный вариант: тапочки, борщ, телек на всю громкость. Но нет. В первые же выходные она врывается ко мне в комнату с криком: «Собирайся, поехали на природу, хватит сидеть в телефоне». Я в шоке, но собираюсь. Приезжаем, а там еще трое таких же «пенсионеров», только один с гитарой, другая с колонкой, третий жарит мясо. А моя хозяйка включает музыку и орет: «Мы под это на танцах зажигали, когда твоя мама под стол ходила». Они начали рассказывать, как в молодости гоняли на байках, шили себе джинсы из занавесок и тусили. С тех пор каждые выходные я с ними, как родной. Эти старики круче любых тусовок. © Не все поймут / VK
- Мы с женой нажарили шашлыка. Гости у нас, по-моему, были. И осталось его еще целая кастрюля. Жена и предложила, давай на ночь оставим на крыльце, а чтобы собака, которая участок охраняет, не съела — накроем крышкой, поставим под стул. Когда утром вышел на улицу, увидел совершенно довольную псину и пустую кастрюлю. 50 килограммов счастья даже не шевелились, просто валялись на снегу кверху лапами и улыбались самой ехидной собачьей улыбкой. © Migellle / Pikabu
Сколько раз уже читала, а на фразе "50 кило счастья" невольно расплываюсь в улыбке. Эх, затискала бы... Безумно скучаю по своей лабрадорке Пойду еще раз перечитаю эту фразу. Ибо пока что взять из приюта - не вариант, живем на съёме...
- Сижу на работе, пятница, разговорились с коллегой про теплицы поликарбонатные. Я в теме, в прошлый год покупал, ставил. Слово за слово, перешли на тему дачи, и тут сослуживец неожиданно зовет на дачу мяса пожарить, мол, приезжай с утра в субботу. Мясо, так мясо, нет проблем. Понятно, что надо будет с чем-то подсобить, вероятно, что с теплицей. Тоже не проблема. Приезжаю в затасканной одеже, а там уже поляна накрыта, баня топится и еще пара мужиков. До воскресенья мы парились и ели шашлык. Никакой теплицы не было и в помине. Приехал домой со странным ощущением, как будто меня обманули, но в хорошем смысле. © Plusec / Pikabu
- Я был один в походе в глуши. Когда я проснулся утром, кто-то заварил чашку чая и частично выпил ее посреди ночи. Нигде никого не было видно. © Magnus_40 / Reddit
- Выбрались мы значит на сплав с супругой. Давно хотели и поехали. Три дня на воде. Идем зигзагом от берега до берега. Заходим на длинный такой поворот и на берегу, вокруг которого река делает тот самый поворот, стоят две машины и мангал с шашлычником. Играет музычка, один из всей команды отдувается за мясо. Мы мимо плывем, радостно крича, мол, угости шашлычком. Он возьми, да и подайся в нашу сторону с щипцами с ароматным кусочком мяса.
Наш матрос, недолго думая, с левого заднего баллона спрыгивает и бежит за угощением (благо мелко, чуть выше бедра). Остальные гребут против течения. Матрос с мясом в одной руке начинает двигаться в нашу сторону и проваливается в воду. Пытается плыть с одной рукой, гордо держит ее над водой, спасая еще горячий кусок мяса. Доплывает до катамарана. Отдает горячий кусок мяса на палубу, благополучно запрыгивает на баллон и мы продолжаем грести в закат, дружно вспоминая этот маневр. Прикольно получилось, а главное — спонтанно. © LokkiX / Pikabu
- В 2003 я отдыхал в палаточном лагере, и проект «Ведьма из Блэр» был еще свеж в моей памяти. Мне тогда было около 20 лет. Около 2-3 часов ночи нас разбудил звук, похожий на плач маленького ребенка, который бегал вокруг нашей палатки и пытался залезть внутрь. Я был очень напуган. Наконец я решил открыть палатку, а там оказался ребенок, которому было не больше 3 лет, напуганный до полусмерти и только в подгузнике.
У меня в голове пронеслось множество мыслей, но в основном — как, черт возьми, мне с этим справиться. Я не могу ходить от кемпинга к кемпингу, офис рейнджеров закрыт, а я стою там посреди ночи и держу на руках чужого ребенка. Мы решили вызвать полицию, решив, что так будет безопаснее всего, и тут по тропе идет женщина и спрашивает: «Как ты выбрался?» Ребенок говорит: «Мама, мама...» И идет прямо к ней. Женщина невозмутимо сказала спасибо и ушла. © khoelzeman / Reddit
- Собрались мы как-то в конце лета с девушкой культурно сделать шашлык в парке. Купили самый дешевый одноразовый мангал. Забрались довольно глубоко, выбрали хорошую полянку, куда явно народ забредает очень редко. И вот уже собираемся уходить, собрали весь мусор в пакеты, готовимся заливать мангал, чтобы его тоже вынести. И тут на нашу полянку выходит пара, лет по 50, прилично одетые:
— Ребята, мы тут к вам присоседимся, если можно.
— Можно, но мы уже уходим.
— А вы мангал хотите выбросить?
— Ну да.
— Оставьте нам, пожалуйста, мы у огня хотим посидеть.
— Хорошо, но потом унесите его, пожалуйста, в мусор, не оставляйте валяться.
— Конечно, ребята, все уберем за собой, не переживайте.
И мы ушли, но GPS полянки я сохранил на будущее, уж больно хорошо сидели. А вчера срезали дорогу тем парком, и решили сделать крюк на полянку. Парк, конечно, по весне — то еще болото, но мы дошли. На полянке ржавым, но несломленным так и стоял наш мангал. © steel35 / Pikabu
- Жарили мы с друзьями шашлыки на природе. Мой парень раздает всем шампуры, доходит очередь до меня — там жареные сосиски, но явно что-то не так. Я смотрю на них несколько секунд, и как закричу: «Да!» И бросаюсь ему на шею. Подумаете, что я дурочка какая-то? А нет. Просто на одной из сосисок было надето обручальное кольцо. И я теперь невеста. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Приехали сегодня на дачу пожарить шашлычка. Мангал поставили на предварительно очищенное от сухой травы место, приготовили лопату и емкость с водой. Развели огонь, насаживаем на шампуры мясо и ждем, когда прогорят дрова и можно будет раскладывать шашлычок над углями. Идиллию прервал стук в калитку. Открываем, пришла соседка:
— Вы шашлык жарите? А не могли вы по-соседски и наш шашлык приготовить, а то у нас мангала нет?
— Не вопрос! Приходите этак через часик.
Соседка приходит через 3 часа, когда мы уже залили мангал и помыли шампуры. В руках у нее кастрюля с мясом и десяток неочищенных луковиц:
— Вот принесла! Можете насаживать, но насаживайте поплотнее и не пережаривайте сильно, лук пожарите потом, когда снимете мясо. Когда будет готово, у нас на калитке звонок, так что звоните подольше, мы в доме сидим за столом и можем не услышать — музыка играет!
— А может вам и лаваш испечь?
— Ой! А вы и лаваш делаете? Нам штук семь, если не трудно!
Я вышел за калитку и долго искал на своем заборе вывеску «Шашлычная». © poechali / Pikabu
- У знакомого есть интересный тесть. Теперь со слов знакомого. Подваливает ко мне тесть недавно:
— Слушай, а давно мы сабантуйчик не устраивали? Вон у вас же есть двоюродные родственники. Давай в субботу встретимся у тебя дома. Посидим, шашлычок пожарим. У тебя же дом большой и беседка для шашлыка есть.
— Ну давай.
Через 3 дня:
— Слушай, а вы же оба работаете в субботу
— Ну да, часов до 5 вечера.
— Эх, поздновато, но ничего. Зато встретимся, посидим, шашлычок там же.
Еще через 3 дня:
— Слушай, а давай ты нам ключи от дома дашь, а мы пораньше придем и все приготовим заранее?
— Ну давай.
Утром субботы:
— Слушай, а давай мы без вас посидим, а вам шашлычка оставим?
— А посуду за вами не помыть еще?
— Ну че ты, че ты. Дождемся вас и начнем. © Graff2052 / Pikabu
- Несколько месяцев встречалась с парнем. Как-то поехали в нему на дачу грибы пособирать, шашлыки пожарить, уединиться друг с другом. В августе ночи уже холодные, я спросила, есть ли на даче обогреватель или печка. Он сказал, что все есть, не замерзнем. Вечером укладывались спать, говорю, что холодно. Парень куда-то ушел, а вернулся с алабаем, который во дворе в будке сидел. «Вот, — говорит, — обогреватель!» Оказывается, он на даче всегда о собаку грелся и мне это предложил. © Подслушано / Ideer
- Коллега пригласила в частный дом на шашлыки. Говорит: «Я продукты сама куплю, а вы потом скинетесь». Посидели хорошо. Под занавес нам озвучили сумму, которую мы должны за этот вечер. Все обалдели, но договор дороже денег. А потом ее подруга проболталась, что на эти деньги хозяева гуляли все выходные и еще примерно на неделю продуктов осталось. Больше мы с мужем к ним на шашлыки не ходили, в ресторане дешевле и комфортнее. © ольга умнова / Dzen
Вот это отдохнули! Впечатлений после таких вылазок на природу явно хватит на несколько ближайших лет. А с вами приключались подобные истории? Поделитесь ими в комментариях к этой статье.
Продолжим читать истории? Держите небольшую подборку на разные темы.