20 пар, у которых уже в ЗАГСе все пошло не по плану, и это стало их первой семейной байкой

Во время сборов в ЗАГС мы искренне думаем, что свадьба должна стать одним из самых ярких и запоминающихся дней в жизни. Вот только никто не обещал, что она останется у нас в памяти исключительно как идеальное торжество. Ведь порой в свадебной суматохе творится такое, что ни в сказке сказать ни пером описать.