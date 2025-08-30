20 пар, у которых уже в ЗАГСе все пошло не по плану, и это стало их первой семейной байкой

С каких пор у кошек надо принимать роды? Они и сами прекрасно справляются.
Во время сборов в ЗАГС мы искренне думаем, что свадьба должна стать одним из самых ярких и запоминающихся дней в жизни. Вот только никто не обещал, что она останется у нас в памяти исключительно как идеальное торжество. Ведь порой в свадебной суматохе творится такое, что ни в сказке сказать ни пером описать.
- На регистрацию мы опоздали, приехали в пустой ЗАГС, дежурная всплеснула руками, бросилась звонить регистраторше, которая уже уехала кого-то женить на дому. Мы сидели, смеялись над ситуацией и ели шоколадку.
Вдруг приходит мужик весь в фотоаппаратах.
— Вы кто?!
— Да мы тут это... На собственную свадьбу опоздали.
— А я фотограф, забыл вот на работе кое что, пришлось вернуться. А давайте я вас отсниму? Хоть память останется.
Мы пошли на фотоссесию, и он сделал крутые снимки. Потом регистраторша приехала. Отчитала нас за несерьезное отношение к браку, включила торжественную музыку, открыла зал и поженила нас за милую душу. © 22098 / Pikabu
- Когда мы выходили из ЗАГСа, муж взял меня на руки и хотел спуститься по ступеням. Но, что-то пошло не так и у него защемило спину. Поэтому все поехали с фотографом кататься, а мы рванули с родителями в больницу. И все бы ничего, если бы моя мама не твердила моему мужу по дороге: «А я тебе говорила, Лешка, у нее очень тяжелый характер». © Мамдаринка / VK
- Друг по фамилии Семенов собрался жениться на девушке по фамилии Семенова (ну так совпало, фамилия популярная). Рассказывал, что на формальный вопрос в ЗАГСе «желаете ли взять фамилию мужа или оставить свою» невеста сделала задумчивое лицо и заявила, что надо будет крепко подумать перед таким важным шагом в своей жизни. © Unknown author / Pikabu
- У меня так знакомая Иванова вышла замуж за Иванова. И в ЗАГСе пошутила, что будет менять фамилию. Ну что, паспорт отметили как недействительный и отправили на замену. Не поняли шутку. © an.der / Pikabu
- У моей мамы есть любимая кошка. В день свадьбы, когда нам надо было ехать в ЗАГС, эта красотка решила рожать. Дома у нас толпа гостей, мама надевает старую кофту и бежит в сарай чтобы принять роды у этой кошары. Пропустила свадебную церемонию, зато у нас появилось семь новых мимимишек. © Подслушано / Ideer
- В ЗАГС мы с женихом поехали разными машинами — каждый из своего дома. Меня забирал свидетель. И вдруг на глазах у подъезжающего жениха и гостей машина с невестой развернулась и уехала непонятно куда. Жених знатно понервничал. А все потому, что свидетель забыл дома паспорт. Потом оказалось, что незачем было возвращаться, документ ему не понадобился. Но человеку вдруг «стукнуло» в голову, а мы просто не знали, нужно или нет. © ГенераловаОксана / ADME
- В ЗАГСе стоим: жених, я и наши родители. Ждем , когда нас пригласят на роспись, а из-за двери — хиханьки да хаханьки, сразу слышно — начали отмечать приближающееся 8 марта. Наконец-то зовут: «Для торжественного расторжения брака приглашаются...» Мы выпали в осадок, моя мама забежала и потребовала, чтобы позвали как положено. Теперь все нам говорят: «Один раз вас уже развели, больше теперь точно развод не грозит». © Мамдаринка / VK
- Мама выходила замуж второй раз в джинсах и майке. Роспись была не торжественная, но мне разрешили присутствовать. И вот мы в небольшом абсолютно не праздничном кабинете. Регистратор говорит какую-то полуторжественную речь, кладет перед брачующимися папку с документами на роспись, и в этот момент звонит телефон. Дама берет трубку и начинает что-то объяснять человеку на том конце. Минута. Три. Пять. Мы терпеливо ждем фразу «объявляю вас мужем и женой». В конце концов жених и невеста переглядываются и начинают смеяться. Регистратор вспоминает о нас, заканчивает разговор, и мы, наконец, слышим те самые заветные слова. © Chfirchkho / Pikabu
- Давным-давно с уже мужем решили, что просто распишемся в ЗАГСе без гостей и торжеств, вдвоем проведем наш день. Мой муж из тех людей, кто может пойти выкидывать мусор без мусора, пойти за хлебом и вернуться без него, заварить чай, забыв положить пакетик в чашку. Зная о его изюминке, мы составили ему список, что нужно не забыть взять в ЗАГС: кольца, паспорта, кошелек, ключи от машины и гаража. Он молодец, ничего из списка не забыл. Вот только меня в списке не было. Он вышел без меня, пока я красилась. Обожаю. © Подслушано / Ideer
- Мы просто зашли, зарегистрировались и вышли. Охранник нас даже в ЗАГС не хотел пускать — решил, что раз жених без пиджака с галстуком, значит, шпана забрела. А на сэкономленные деньги мы купили путевку на Мальдивы. Еще попросили сделать пометку «Honey Moon» — отель в таком случае предоставляет ужин с лобстерами в подарок молодоженам. © crc2022 / Pikabu
- С будущей женой встречались семь месяцев, решили съехаться. Все хорошо, назначили дату свадьбы, приходим в ЗАГС. Тут я подхожу расписываться и выдаю: «Ого, а твое имя, оказывается, пишется с двумя „т“». Посмеялись, перевел все в шутку. В телефоне она записана у меня как Любимая. Имя жены — Виолетта. © Подслушано / Ideer
- Мой одноклассник в ЗАГСе после слов «поздравьте друг друга» скромно пожал невесте руку. Перенервничал. Невеста, к слову, была на седьмом месяце беременности. © Оксана Роговая / ADME
- Мой муж в ЗАГСе протянул мне руку, я надела ему кольцо. Слышу, фотограф чего-то протестует, пока разобрали, что к чему... Стала стягивать с мужа кольцо, оно назад не идет. Ржем как кони. Все под марш Мендельсона. Оказалось, что муж умудрился мне левую руку дать. Потом спросила его, какого лешего он так сделал. А он ответил: «Так в кино же всегда левую дают!» Жертва Голливуда. © Маша Кулебякина / ADME
- В 2007 году у нас была свадьба, до ЗАГСа идти недалеко, и решили с женой пешком прогуляться. Я в пиджаке, она в белом платье, идем, за ручку держимся, останавливается около нас мужчина и протягивает денежную купюру. У нас глаза как блюдца, а он говорит: «Вы молодая семья, вам деньги пригодятся». Счастью не было предела. © Подслушано / Ideer
- Всегда очень паникую в стрессовых ситуациях, причем неважно, происходит что-то плохое или хорошее. Так, например, я чуть не потеряла сознание, когда муж сделал мне предложение, но он увидел, что я плыву, и успел меня подхватить. Я отошла, выпила воды и сказала: «Да!» О том, что это судьба и выбор был правильным, я убедилась через шесть месяцев, когда в ЗАГСе у него спросили, согласен ли он взять меня в жены, а он вдруг побледнел и чуть не упал. Жениха подхватили, дали воды, он отошел и ответил: «Согласен». © Мамдаринка / VK
- Хотели свадьбу провести в красивую дату 12.02.2021, но не было свободных записей в ЗАГСе, люди занимали места за полгода. В итоге выбрали 19.02.21 — тоже считаю красивым числом и легко запоминающимся. А 12 февраля 2021 года в нашем регионе случился лютый снегопад, такой что несколько дней на кольцевой дороге фуры с места сдвинуться не могли. © kostko / Pikabu
- Мне запомнилось больше всего, как я (жених!) до трех ночи чистил картошку на всех гостей — отмечали дома. В 6 уже была «побудка». Поэтому первый день свадьбы — как в тумане. До сих пор не помню, как меня спрашивали, согласен ли я взять в жены такую-то, и что я тогда ответил. Судя по всему, спрашивали, и я сказал «да». Иначе ведь не расписали бы, наверное. © Анджей Крашевский / ADME
- Мы с мужем делали выездную регистрацию на берегу залива, поэтому в сам ЗАГС пришли в джинсах и футболках. Думали, что подпишем быстренько документы в кабинете и пойдем. Нас отвели в зал. Мы сели там за стол и стали там подписывать. И сотрудница где-то на середине процесса не выдержала: «Нет, я так не могу! Надо же что-то сказать!» И прочитала нам коротенькую речь, которой я даже не запомнила. Но сама ситуация вышла забавная. © Chfirchkho / Pikabu
- Я упорно хотела выйти замуж в черном платье, но как-то ничего для себя не нашла и остановилась в итоге на серо-фиолетовом юбочном костюме. Черное вечернее платье и серый костюм — очень близко, да. А накануне свадьбы меня пробило: чего это все невесты будут в красивых белых платьях, а я в непонятном костюме?! Нашла мамино свадебное платье и перчатки, которые уже пожелтели от времени. Я их в хлорке замочила, и они благополучно в тазике расползлись по швам. В общем, перед свадьбой пришлось заскакивать в салон за перчатками. И муж в суматохе перепутал и вместо новых туфель влез в старые и раздолбанные. Церемония для меня прошла, как в тумане — очень волновалась. Хотя причин не было, регистрировались в гордом одиночестве, родным сообщили о событии постфактум, чем их изрядно огорошили. © Virgo / ADME
- Пришли с любимым подавать заявление в ЗАГС. Подходит к нам бабуля лет за 70: «Можете без очереди пропустить? Нужно выплату оформить». Пропустили. Так бабуля повернулась и крикнула: «Жених! Идем, я уж заждалась!» И тут вышел скромный дедушка с палочкой и улыбкой на лице. Бабуля добавила: «Дай вам Бог всем прожить до золотой свадьбы!» Оказалось, им по поводу золотой свадьбы и нужно было оформить документы, чтобы выплату получить. © Подслушано / Ideer
Интересно, а на вашей свадьбе происходило что-нибудь подобное? А может быть, ваши близкие, друзья и знакомые попадали в забавные истории в ЗАГСе? Будет здорово, если вы расскажете об этом в комментариях к этой статье.
Не только молодожены могут делиться веселыми байками. У бывших студентов накопилось не меньше рассказов о приключениях во время учебы. Вот 18 историй, которые пробьют на эмоцию любого, кто грыз гранит науки в универе.
