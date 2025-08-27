18 студенческих историй, которые пробьют на эмоцию любого, кто грыз гранит науки в универе

Я как-то спала н/а Божественной комедии. Читала ее в кровати в ходе подготовки к экзамену по мировой литературе, а потом чем-то другим занялась и при нее забыла. Сплю ночью и сквозь сон думаю: чего это подушка такая жёсткая? Утром нашла ее под подушкой, все стало ясно.

А перед экзаменом по лексикологии мне ночью приснились пауки, будто я глаза открыла, а они ко мне спускаются с потолка. Я их боюсь, поэтому вскочила с кровати и рванула. И впечаталась в угол шкафа. Это меня отрезвило и пошла дальше спать.

Утром просыпаюсь, чувствую - голова как-то странно болит. Снаружи. Уже во время экзамена дошло, что у меня шишка. Хорошо что в волосах.