18 студенческих историй, которые пробьют на эмоцию любого, кто грыз гранит науки в универе
Улетевшая в окно зачетка, уехавшая на крыше машины курсовая и «спасательный билет» на экзамене — чего только не происходит со студентами в стенах родного вуза и за их пределами. Ох, и пришлось поволноваться героям этих историй! Зато им теперь есть что вспомнить и над чем посмеяться в кругу друзей и бывших одногруппников.
- Был день защиты курсовой. Я ехал с ночной смены сразу в университет, опаздывал, поэтому позвонил соседу по комнате и попросил сбросить мне курсовик из окна. То, что это двенадцатый этаж общаги в оживленном студгородке, нас не смутило. Через полминуты томик в листов 30 формата А4, завернутый в пакет-майку, весело шурша, планировал вниз.
Сосед наблюдал сверху за своим броском, как хоккеист за пущенной в ворота шайбой. Упал пакет плашмя аккурат на крышу проезжающей машины цвета баклажан. Но та, к нашему удивлению, продолжила движение. Предмет был серьезным и сложным, не сдать курсовую означало фактически завалить всю сессию.
Я побежал за машиной. Уж не знаю, решил ли водитель присвоить мое имущество, столь внезапно и удачно свалившееся ему на голову, либо просто перепугался от удара по кровле, учитывая, что к нему несется с криками какой-то оголтелый персонаж, но он дал по тапку еще сильнее. При выезде с прилегающей к общаге территории на проезжую часть ему пришлось приостановиться, чтоб уступить дорогу, там я его и настиг. В последний момент я схватил пакет с крыши, а он уехал. Курсовую я защитил. Сессию не завалил. © Escapes / Pikabu
- Один преподаватель в нашем вузе как-то собрал зачетки и вышвырнул в окно со словами: «Кто первый принесет, тому поставлю». Какой же там тыгыдык потом был... © Катерина / ADME
- У нас преподаватель сделал «спасательный билет». Первый вопрос — фамилия, имя и отчество препода. Второй вопрос — пересказать сюжет «Матрицы». Билет вытянула девушка-отличница. Она «Матрицу» не смотрела, попросила перетянуть и сдать нормально. Перетянула, но забрать ее билет препод уже никому не разрешил. © gumka / Pikabu
- Надо было мне отправить что-то преподу. Я набрала текст на ноутбуке, но интернета на нем не было, и мне пришлось перепечатывать все это на телефон. Когда мне надоело печатать, я решила использовать голосовой набор. Когда закончила диктовать, забыла выключить его и пожаловалась сестре на преподавателя примерно так: «Ох, как он достал, вечно меня все заставляет делать. В группе 25 человек, почему именно я?!» Телефон это записал, и я отправила все преподу. Так стыдно было. © Подслушано / Ideer
- Учусь в меде. Анатомию у нас вела молодая преподавательница. Ох, и злюка была! Однажды на занятие к нам заходит очень красивый препод, и я начинаю шептать на ухо подруге что-то вроде: «Какой мужчина, мое сердце горит». Вдруг преподавательница оборачивается и на всю аудиторию говорит: «Ну что, вижу, тебе понравился мой муж?» Я чуть сквозь землю не провалилась. © Подслушано / Ideer
- Как-то в институте я должна была сделать научную работу по психологии, но по своей расхлябанности забыла о ней. Естественно, в последний день преподу присылать было нечего, и я пошла на пары, ожидая заслуженной взбучки. На вопрос преподавателя ответила, что работа у нее на почте, а она выдала: «Да-да, я видела ее, и у меня есть несколько вопросов». Что не так, мы обсуждали еще минут десять. © Подслушано / Ideer
- Я прохожу онлайн-курс. За студентами ведется удаленное наблюдение через веб-камеру во время экзаменов. У меня еще не было подобного опыта, и как раз приближался мой первый тест. Я подготовил стол и компьютер, открыл тест и вдруг вспомнил, что предварительно требуется показать на камеру всю комнату, в которой проходит тестирование.
Порядок у меня был только на столе, а вокруг царил натуральный бардак. К счастью, тест еще официально еще не был запущен, поэтому я решил, что у меня есть минутка, чтобы быстро привести комнату в более-менее презентабельный вид.
Я бегал по комнате на полной скорости, запинывая грязное белье под мебель, бросая мусор в случайные ящики и запихивая сомнительные предметы под подушки. Потом я приступил к написанию теста и успешно сдал его. На следующий день я получил письмо от моего профессора, в котором он сообщил, что мою «уборку» все-таки засняли на камеру. © sweet_dirtbug / Reddit
Неужели порядок в комнате влияет на результат онлайн-теста?
- У нас есть препод, который девочкам выше тройки не ставит. Никогда. Мы выучили все назубок, но парни получали 4-5, а девочки 2-3. Многие остались без стипендии. Экзамен был поздно вечером — жаловаться некому. Только вот преподаватель не знал, что я придумала заснять весь экзамен на видео. На следующий день в 8 утра я уже была с записью у деканата. В тот же день нас всех вызвали к декану и исправили оценки. © Подслушано / Ideer
- Я готовился к занятию в библиотеке и выполнял задание, которое нужно было сдать как можно быстрее. Оставалось 5 минут, я быстро распечатал его, написал свое имя сверху и поспешил в аудиторию. Через несколько дней профессор сообщил мне, что моя работа была один в один как у моей одногруппницы, и оценка за нее мне не полагается.
Я подумал: «Что за ерунда?» Серьезно, я же точно знал, что не списывал. Все выяснилось на следующем занятии, когда мы получили на руки свои работы. Оказывается, та девушка сделала распечатку в библиотеке раньше меня, и, похоже, поставила в настройках 2 экземпляра, а я поторопился и подхватил ее листочек. Увидел верхний и подумал, что он мой. Хорошо, что профессор вник в ситуацию, и я смог распечатать свою работу еще раз и сдать ее. © Unknown author / Reddit
- Веселые были времена в институте. Училась на заочном. Волей-неволей пришлось стать старостой группы. Однажды на лекции по непрофильному предмету преподаватель нам слайды показывал. В аудитории полумрак, информация нудная, все почти спят. Наступает перерыв. А мне нужно было объявление сделать, как раз диплом на носу уже был. И я, пока все не разбежались, встаю и громко объявляю: «Так, группа, все проснулись и послушали меня!» Преподаватель такой: «А нельзя это было в начале лекции сказать?» Поржали все вместе с преподом. © Ромашка успокаивает / ADME
- Ехала в маршрутке на зачет и разговаривала по телефону с одногруппниками, мол, кто сколько выучил, готов или не готов. Потом очередной звонок:
— Как зовут преподавателя?
— Да я понятия не имею, как его зовут, все время забываю, имя и отчество какое-то странное, не помню, да и не надо мне.
И нет, первым вопросом, который задал препод, не было его имя и отчество. Все оказалось эпичнее: он просто вышел следом за мной из маршрутки и поздоровался. © Подслушано / Ideer
- Мой профессор математики умудрился потерять половину контрольных за семестр — промежуточных и итоговых. Помню, как в их поисках он открыл ящик стола и вытащил старую тарелку с пиццей и пустые пакетики из-под чипсов. Я спрашиваю: «С вами все в порядке?» А он признается: «Я сейчас не в лучшей форме». © CynicallySalty / Reddit
- Вспомнилась история. Учился заочно, пары начинались рано, а я — та еще сова. И чтобы не тупить с утра, брал с собой кофе в термосе. Обычно его держал в сумке, но тут не успел допить, пара началась. Термос-то я убрал, а вот крышку от него на столе оставил, думаю сижу на заднем ряду, не спалит препод, похлебаю из нее потихоньку. Ага, не спалит. Получаю разнос, мол, тебе еще супа не принести? Быстро допил, убрал. Думаю: «Все, труба мне на экзамене».
Итак, день экзамена. Все в аудитории, препод спрашивает: «Кто хочет 3?» Многие подняли руку, в том числе я. Преподаватель говорит: «Несите зачетки». Все подходят, получают тройки. Подхожу и я. Препод: «А ты бери билет». Опять вспоминаю кофе, прикидываю, что надо для пересдачи — был уверен, что завалит. Честно написал все, что помнил. Начал отвечать, препод вопросы задает, уточняет. Под конец берет зачетку, ставит мне 4 со словами: «Ну вот, знаешь же, какая тебе тройка?» © AsherMoods / Pikabu
Что не так с кофе н/а паре?
У нас все спокойно пьют. Да и н/а работе все с кофе
Это ж не бифштекс
- История экономического анализа. Профессор — один из самых милых и мудрых стариков, которых я когда-либо встречал. И вот мы пишем итоговый тест. Второй его половиной оказался лист с картинками, на котором сверху было написано: «Дополнительный балл. Кто из этих экономистов самый крутой? Сравните их с вашим профессором и аргументируйте свою позицию». © rosentrotter / Reddit
- Мы как-то зашли с другом не в ту аудиторию. В итоге просидели целую лекцию по стоматологии, будучи студентами биохимического факультета. Нам было стыдно уйти, поэтому мы просто сидели и делали вид, что записываем. © Caskinbaskin / Reddit
- У моего одногруппника во время сессии родилась дочь. Естественно, на экзамен он пришел не готовым. Мы всей группой упрашивали препода войти в положение и поставить положительную оценку. Преподаватель спросил: «Кто родился?» Новоиспеченный отец ответил: «Девочка». В зачетке появилась четверка с комментарием: «Вот родилась единственная женщина, которая тебя, балбеса, всю жизнь любить будет!» © Злой Доктор / ADME
- На втором курсе университета у нас была очень строгая преподавательница, которая ругала за пропуски и опоздания. Однажды я решила скоротать время сборов, взяв круглую мамину расческу-щетку. В итоге вся группа и препод ржали над моей фотографией, которую я кинула в общую беседу. Там я красовалась с запутанной до состояния «гнездо» расческой в волосах. Пропуск не поставили, кстати. © Подслушано / Ideer
- На третьем курсе юрфака пришлось стать свидетелем одной весьма забавной ситуации. На дворе декабрь 2017 года, дело близится к зимней сессии, я и мои одногруппники сидим на семинаре по гражданскому праву и готовимся отвечать. В друг в аудиторию заходит девушка-активистка с нашего курса и заявляет преподавателю: «Я такая-то, пришла от деканата, поставьте мне зачет по вашему предмету».
Преподаватель немного опешила от подобной наглости, уточнила фамилию студентки и кому-то при нас позвонила. Потом обратилась к девушке: «Видите, ваш деканат не убедил меня поставить зачет, вам все-таки придется сдавать мой предмет, пока мои студенты готовятся к семинару».
Далее преподаватель начинает задавать вопросы по теме. Студентка ни на один ответить не может.
Преподаватель продолжает:
— А теперь назовите мне стороны по договору дарения?
Девушка молчит.
Преподаватель (чуть ли не переходя на крик):
— Даритель и одаряемый! А какие существуют стороны по договору купли-продажи?
Студентка уверенно:
— Продаваемый и покупаемый
Горе-студентка закономерно пошла на пересдачу и потом все-таки сдала зачет. Самое интересное, что она выпустилась с красным дипломом и пыталась поступить в аспирантуру, но с этим уже номер не прошел. © Kidboy23 / Pikabu
Да уж, чего только не происходит с человеком по пути к получению образования. А у вас есть в запасе занятные истории из студенческой жизни? Поделитесь ими в комментариях к этой статье.
Продолжим читать пользовательские истории обо всем на свете? Вот, например, подборка, в которой 20 человек искренне рассказали, на что спустили свою первую зарплату.
Комментарии
К ректору института одной среднеазиатской страны зашел мужик с бараном и говорит - Вот тебе два барана!!! - Тут только один!!! - А второй у тебя в институте учиться будет...🤣🤣🤣
Я как-то спала н/а Божественной комедии. Читала ее в кровати в ходе подготовки к экзамену по мировой литературе, а потом чем-то другим занялась и при нее забыла. Сплю ночью и сквозь сон думаю: чего это подушка такая жёсткая? Утром нашла ее под подушкой, все стало ясно.
А перед экзаменом по лексикологии мне ночью приснились пауки, будто я глаза открыла, а они ко мне спускаются с потолка. Я их боюсь, поэтому вскочила с кровати и рванула. И впечаталась в угол шкафа. Это меня отрезвило и пошла дальше спать.
Утром просыпаюсь, чувствую - голова как-то странно болит. Снаружи. Уже во время экзамена дошло, что у меня шишка. Хорошо что в волосах.