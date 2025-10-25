15 историй, в которых отношения между родственниками тянут на полноценную мыльную оперу

Вообще не понимаю этих загонов с ключами. Почему у родственников должны быть ключи от квартиры молодой семьи? И тем более приходить в эту квартиру в любое время, когда мо_ча в голову ударит! У меня были ключи от родительской квартиры, в которой я жила двадцать лет. Но мне и в голову не приходило припереться туда предварительно не созвонившись и открывать дверь своим ключом.