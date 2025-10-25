Иным невесткам палец в рот не клади - откусят! Ну и правильно! Нечего всяких свекровей баловать и плясать под их дудку.
15 историй, в которых отношения между родственниками тянут на полноценную мыльную оперу
Иногда семейная жизнь похожа не на тихую гавань, а на сериал с бесконечными поворотами, драмой и комичными сценами. То страсти в ней кипят из-за пустяков типа пельменей «не как у мамы», то кто-то внезапно оказывается «главным злодеем сезона». Родственники могут и поддержать, и довести до белого каления — иногда все в один и тот же день.
- Брат мужа женился на застенчивой 19-летней Кате. «Свекровь же сожрет ее», — подумала я. Родился у них первенец, зашли в гости — свекровь сидит в солнцезащитных очках. Спрашиваю у Кати, мол, чего это? А она выдает: «Ты что, Алена, это же от „тяжелого взгляда“». Просто свекровь постоянно говорила, что на младенцев нельзя смотреть, ведь это «тяжелый взгляд», так Катя как-то доказала ей, что в очках взгляд «полегче». © Мамдаринка / VK
- Работаю в ЗАГСе. Однажды пришли две пары и попросили их развести. Развели их, а ребята подали заявление заново. Только с половинкой друг друга. Весь прикол в том, что и парни, и девушки были близнецами. © Палата № 6 / VK
- С одним встречались, все было серьезно. Но потом его мамаша начала капать на мозги: «Эта девица хочет тебя захомутать!» По ее мнению, мое происхождение было недостаточно знатным, и родители хотели женить сыночку на дочке каких-то там своих знакомых. Ну ок, раз девушка из профессорской семьи вам не пара, то и катитесь колбаской. Результат — мальчику уже за 40, он живет с родителями. © Миранда Буш v2.0 / ADME
- Мы с мамой классно общаемся — почти как подруги. Я даже советуюсь с ней по поводу парней. Недавно открыла для себя мир приложений для знакомств. Перед тем, как пойти на свидание с кем-то, сначала скидываю маме фотки этого парня и спрашиваю, как он ей. Она пишет мне свое мнение и пытается угадать его характер по фото. Если я все же решаю с парнем на свидание сходить, то потом рассказываю маме впечатления и мы сравниваем, угадала ли она, что это за человек. В какой-то момент вижу от мамы сообщение — фотография какая-то. А после этого вопрос: «Ну как он тебе? Стоит общаться?» Я реально офигела. Она замужем вот уже 26 лет. Захожу в сообщения и вижу, что она прислала старое папино фото. Говорит, тоже решила посоветоваться. © Карамель / VK
- У нас большая семья. И когда у моей дочери родилась малышка, все были очень рады помочь. Проблемы начались, когда новоиспеченная мамочка стала придираться ко всему. Доходило до того, что когда дядя или тетя присматривали за девочкой, дочь постоянно строчила им сообщения или просто стояла над душой. Придирки были в духе: не тот кондиционер для белья, слишком холодная или слишком горячая еда. Что еще хуже, дочь считала, что это она делает нам одолжение, позволяя побыть рядом с малышкой. В конце концов поток желающих посидеть с ребенком иссяк. Моя дочь обозвала всех эгоистами и перестала отвечать на сообщения, когда я ей объяснила, в чем причина. Я понимаю, что это ее первенец и она переживает, но и наше терпение не безгранично. © Silly-Sweet2776 / Reddit
- В день свадьбы прямо с утра заявилась моя будущая свекровь. Она считает себя центром Земли, поэтому приспичило ей похвастаться нарядом. Мне было не до нее и я сказала: «Окей, надевайте свое платье, мне не терпится посмотреть». Она продефилировала в ванную переодеться и как выпрыгнет оттуда в белом кружевном платье! И, довольная, ждет реакции — решила затмить меня на моей же свадьбе. Да только в одном эта фурия просчиталась: не забуду ее кислое лицо, когда я пошла под венец в красном! Свекрови даже в голову не пришло, что свадебные платья бывают не только белого цвета, а мое она не видела. Она выглядела такой раздраженной, что на некоторых фото пришлось даже обрезать ее. © motherinpaws / Reddit
Странно, что дочь ни разу не видела фотографии своего папы в молодости? Как можно не узнать своего родного отца?
- Двоюродная сестра попросила меня сделать дизайн приглашений на ее девичник. В них нужно было прописать дресс-код мероприятия: любой цвет, кроме черного (невеста сшила на заказ шикарный черный наряд и хотела быть единственной, кто носит этот цвет). Но есть у нас одна родственница — королева драмы. Мы знали, что если попросить ее не надевать черное на девичник, она именно в нем и заявится. Мы придумали коварный план: я распечатала приглашения, в которых гостей просили не надевать черное. И одно особое приглашение с просьбой не надевать розовое — специально для этой родственницы. Девичник. Та самая дамочка заявляется в струящемся розовом платье Барби. И когда она увидела хозяйку вечера в черном, ее самодовольная улыбка сменилась растерянностью. Я даже поймала гостью на том, как она перепроверяла текст приглашения. В итоге большую часть ночи она провела, избегая невесты. © Both-Awareness-8561 / Reddit
- Отправила меня свекровь на рынок за творогом к некой Наташе, продавщице с золотыми зубами. Кое-как нашла нужную Наташу, говорю, мол, я от Н.И. (имя-отчество мамы мужа). Та спрашивает: «А кто она вам?» Отвечаю, что свекровь. И тут Наталья отмочила номер: денег с меня не взяла. И добавила: «Ешьте, вам витамины нужны, чтобы нервы восстанавливать». © Убойные Истории / VK
- Как только мы с мужем начинаем копить на отпуск, свекровь тут же придумывает какое-нибудь дело, для которого ей срочно нужны деньги. То ремонт надо сделать, то крышу на даче перекрыть, то ей обследоваться, то страховку машины оплатить. Муж каждый раз ведется и отдает своей маме все деньги, которые откладывал на отпуск. После того как он прихватил и мои сбережения, оправдываясь тем, что ему не хватило, я стала свои деньги хранить отдельно от его, на банковском счете, и ездить в отпуск одна. Когда возвращаюсь, он ходит передо мной грустный, демонстративно вздыхает и спрашивает с завистью: «Хорошо тебе было?» Он уже лет 5 не ездил отдыхать, но никакие разговоры не помогают — мамины капризы всегда в приоритете. Я даже просила мужа не говорить свекрови, что мы в отпуск собираемся, но он маму не хочет обманывать. Все чаще у меня возникают мысли о разводе. © Подслушано / Ideer
Зачем вообще такую родственницу приглашать,если известно,что она обязательно захочет испортить один из самых важных дней в жизни?
- Романтика бывает разная. Вот меня муж на третье свидание потащил в жуткий фаст-фуд, страшное место, с точки зрения правильного питания. У него папа — язвенник, поэтому вся семья питалась в основном правильной отварной и паровой пищей. Дедушка ему время от времени устраивал праздник непослушания, водил в какой-нибудь фастфуд тайком от мамы с папой. Я сидела, макала картошку в соус и слушала признание, что это его тайный порок, и я первая, кому он об этом рассказал. Подаренное им же пару лет спустя помолвочное кольцо вообще рядом не лежало по степени трогательности! © Убойные Историии / VK
- Брат мужа на днях выдал гениальную идею: мол, если я вышла замуж, имея ребенка на руках, то и ребенок, рожденный в браке, — не от мужа. Но как же быстро он слился, когда я предложила сделать ДНК-тест. Дочь, кстати, и внешне, и по характеру копия мужа. © ***vse / Pikabu
- Мой бывший муж уехал как-то на 2 недели. А его мамаша жила по соседству. И повадилась она приходить, якобы посмотреть, все ли в порядке, типа заботясь обо мне: рано утром или поздно вечером. На третий раз я ей сказала, что я уже взрослая и понимаю, что к любовнику самой надо идти, когда свекровь живет в соседнем подъезде. И нет, никогда мужу не изменяла. © Подслушано / Ideer
Вообще не понимаю этих загонов с ключами. Почему у родственников должны быть ключи от квартиры молодой семьи? И тем более приходить в эту квартиру в любое время, когда мо_ча в голову ударит! У меня были ключи от родительской квартиры, в которой я жила двадцать лет. Но мне и в голову не приходило припереться туда предварительно не созвонившись и открывать дверь своим ключом.
- Я сдаю свой дом в аренду, но иногда разрешаю родственникам пожить в нем бесплатно. Когда в доме отдыхал мой брат с семьей, его 14-летний сын случайно устроил на кухне пожар. Устранение ущерба обошлось примерно в $ 8700. Причем моя страховка не покрывает случаи, когда я сдаю свой дом друзьям и родственникам, поскольку они ничего мне не платят. Я намекнул брату, что хорошо бы возместить ущерб. Он сказал, что не собирается платить за невинную детскую ошибку. Я не стал ругаться и раскошелился на ремонт сам. Вот только практически все мои друзья и семья встали на сторону брата и сказали, что, мол, я несправедлив. Поэтому я поступил просто: заявил, что отныне мой дом закрыт для бесплатных посещений, только в порядке аренды. Поднялся вой, что другие родственники не виноваты. Я в ответ предложил им оплатить ремонт или страховку дома. Большинство слились. © Ok_Assistant4321 / Reddit
- Моя сестра младше меня на 5 лет, и мы хорошо ладили в детстве. Но в юности она пошла в разнос, забила на учебу, потом вышла замуж, родила сына и стала домохозяйкой. Поскольку дом они снимают, то не могут накопить достаточно денег на покупку своего жилья. А у нас с мужем медицинское образование, хорошая работа и кредиты, которые нужно выплатить. И вот я обрадовала семью, рассказав, что мы заплатили первый взнос за свой собственный дом. Сестра тут же попросила меня помочь с домом и им. Я отказала. Она пожаловалась маме, та приняла ее сторону. На что я объяснила: пока у моей сестры была свобода наслаждаться жизнью в молодые годы, я училась и строила карьеру. Несправедливо, что теперь, когда мы с мужем пожинаем плоды нашего труда, ожидается, что я начну помогать всем остальным, кто просто наслаждается жизнью. © Unknown author / Reddit
- Муж попросил приготовить домашних пельменей. Провозилась с ними полдня, получилось неплохо. Дети оценили, муж пришел с работы, попробовал, скривился и сказал: «Ну такое... У мамы лучше получаются!» Эта фраза меня сильно задела, стало невероятно обидно. Целую неделю не готовила для него ничего! В начале второй недели без домашней еды он сам подошел ко мне и сказал: «Дорогая, прости. Покорми меня своим супчиком, он самый вкусный в мире!» В следующий раз будет думать, прежде чем недооценивать труд любимой жены. © Мамдаринка / VK
Любовь — странная штука: кого-то сводит случай, кого-то — чувство юмора. В этих историях полно нелепых совпадений, семейных радостей и забавных причуд жен и мужей, без которых жизнь была бы куда скучнее: